7 фермерских хозяйств Ленобласти, где можно самостоятельно собирать ягоды

Малина, клубника и черная смородина — в прайме! Рассказываем, где в Ленобласти есть ягодный самосбор и сколько это стоит.
«Ягода Парк»
Ферма в деревне Каушта, что в Гатчинском районе Ленинградской области. Каждый день собиратели добывают спелую клубнику и малину, которую можно купить за 900 руб/кг и 1200 руб/кг соответственно. Еще тут продают натуральный клубнично-малиновый мед прямо с пасеки (350 гр за 500 руб). Свежие ягоды можно собирать всем семейством прямо с куста: вы приезжаете на ферму и бережно срываете малину своими силами (700 руб/кг), главное — иметь при себе головные уборы, питьевую воду и тару. При сборе менее 5 кг на человек оплачивается вход 350 руб. Пенсионерам и детям до 7 лет вход — свободный. О наличии и заказе ягоды уточняйте по телефону: +7 (981) 210-10-10.
Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Каушта
Ферма «Жили-растили»
Ферма в Гатчинском районе от агронома Алексея Садова (создал первое ООО для продажи фермерского лука и стал генеральным директором в 19 лет!). Каждую субботу с июня по октябрь можно приехать сюда для сбора урожая прямо с грядок или приобрести уже собранные, а еще попробовать блюда полевой кухни. Цена ягоды на самосборе с клубничной плантации 500руб/кг. Помимо клубники в ассортименте есть 10 видов капусты, зелень, разнообразные салаты, корнеплоды, томаты, перцы. Тут регулярно проводят фестиваль овощей и зелени; устраивают рождественские (10 000 руб с человека), клубничные (7900 руб) и сырные ужины (4900 руб). За актуальными событиями и новостями следите в телеграм-канале фермы.
Новосветское сельское поселение, Коргузи
Ферма «ЧистоЯгода»
Ферма в окружении лесов Карельского перешейка. Сейчас местные поля сияют всеми цветами лета: тут растет черная, красная и белая смородина, желтый медовый крыжовник, клубника и малина, а уже совсем скоро поспеет крупная и сладкая голубика. Урожай можно купить в фирменном магазине или приехать на самосбор малины прямо с куста по предварительной записи (1500 руб/5кг ягод). Лотки для сбора выдают, брать свою тару не обязательно. Еще продают отводки малины, земляники и мяты, которые можно посадить на своем участке.
Ленинградская область, Петровское МО, улица Прибрежная, 8
«Клубничная ферма Борисовых»
Клубничный питомник, где можно купить не только ягоды, но и рассаду для самостоятельного выращивания на грядках. Здесь не используют химикаты и пестициды, а только натуральные удобрения. Партии клубники владельцы фермы Сергей и Елена Борисовы привозят из питомников Италии, Франции, Голландии и выращивают у себя на грядках. В каталоге сортов клубники с детальным описанием каждого ягоды распределили по категориям: «Выбор дачников», «ТОП. Сорт», «Новинка», «Эксклюзив»: стоимость саженцев в разных форматах стартует от 100р за 1шт. На сайте можно также воспользоваться калькулятором расчета нужного количества кустов для грядки тут.
Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое сельское поселение, коттеджный поселок Южная Горка, 7
Клубничная ферма «Фионовы»
Бескрайние клубничные поля найдены на семейной ферме в Тосненском районе. Сегодня вы можете приехать в хозяйство и сами собрать урожай — 400 руб/кг за клубнику (минимум 5 кг на человека). Для записи на аттракцион звоните по телефону хозяйке фермы Татьяне: 8 (981) 684-56-36 и берите с собой тару, удобную одежду и обувь. Еще тут продают черную смородину (700 руб/кг), молодой картофель молодой (150 руб/кг), капусту белокочанную (150 руб/кг), свеклу с ботвой (150 руб/ пучок), морковь (150 руб/пучок), кабачки (150 руб/кг), набор для засолки (150 руб/шт), чеснок, лук, петрушку, щавель, базилик.
массив Нечеперть, снт Весна, 1я линия, участок 8. Нурминское сельское поселение, Тосненский район, Ленинградская область, Россия
Фермерское хозяйство «Ольховка»
Семейное клубничное хозяйство Юрия и Ольги Кулиди в Тосно. Ягоды тут выращивают на основе органического земледелия, с удаленностью от промышленных объектов и трасс. Можно записаться на самосбор черной смородины (450 руб/1кг) и клубники (400 руб/1кг). Оплата — по факту веса собранных ягод. Время не ограничено, можно собирать целый рабочий день. Есть также опция купить клубнику по предзаказу (700 руб/кг). Минимальный заказ — 4 кг в пластиковом ящике. Для записи на самосбор воспользуйтесь формой, а для заказа — звоните по номеру +7 (981) 701-63-84. За доступными датами самосбора следите в соцсетях.
Ленинградская область, массив Нечеперть, 10-я линия, 30 ст1
«Наша ферма»
В этом фермерском хозяйстве с натуральными продуктами можно найти не только ягоды. Сыр сулугуни, сливочное масло, квашеная капуста, фермерское мясо (утка, индейка, кролик, курочка), говяжья вырезка и печень, коровье молоко, творог, куриные яйца, топленое масло, сливки — все это продается на ферме. Можно оформить предзаказ на клубнику (400 руб/кг) или приехать на самосбор (300 руб/кг) на это поле. Еще продают протертую клубнику с сахаром с собственного поля — 200 руб за баночку 0.2 мл. За актуальными новостями следите в соцсетях.
Пустомержское сельское поселение, Корпово
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