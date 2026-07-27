7 фермерских хозяйств Ленобласти, где можно самостоятельно собирать ягоды

«Ягода Парк»

Ферма в деревне Каушта, что в Гатчинском районе Ленинградской области. Каждый день собиратели добывают спелую клубнику и малину, которую можно купить за 900 руб/кг и 1200 руб/кг соответственно. Еще тут продают натуральный клубнично-малиновый мед прямо с пасеки (350 гр за 500 руб). Свежие ягоды можно собирать всем семейством прямо с куста: вы приезжаете на ферму и бережно срываете малину своими силами (700 руб/кг), главное — иметь при себе головные уборы, питьевую воду и тару. При сборе менее 5 кг на человек оплачивается вход 350 руб. Пенсионерам и детям до 7 лет вход — свободный. О наличии и заказе ягоды уточняйте по телефону: +7 (981) 210-10-10.

Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Каушта