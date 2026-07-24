Сорбет на монастырском квасе, кальмар-дог и цветы цукини с соусом из саке: главные гастрономические события недели

Casauma

Фиксируем: Обводный — сверхновый гастрономический район! 25 июля тут открывается очень симпатичныый проект — бар-гостиная Casauma. Над дизайном работала команда akke.collective (Gate31, Technodoner). В интерьере — мрамор, винтажная мебель и фортепиано, а еще абстрактная работа художницы Галы Волковой на штукатурке. В меню — мэтч Средиземноморья, Азии и Европы. Культурная программа выстроят вокруг лекций, кинопоказов, тематических вечеров и джазовых джемов.

В субботу с 14:00 за пульт встанут диджеи, а вечером обещают выступление джаз-дуэта и кавер-групп.



Измайловский бул., 1, корп. 2, ст. 1