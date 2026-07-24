Сорбет на монастырском квасе, кальмар-дог и цветы цукини с соусом из саке: главные гастрономические события недели

Панк-гастроли, масонский ужин и кебаб-доги — в новом выпуске ресторанного дайджеста!
«Марья Виллы и СПА»
Гастроэкспедиция по Карельскому перешейку! 25 июля в 19:30 в панорамном ресторане «ИЛМА» на курорте «Марья Виллы и СПА» пройдет ужин с шефом Максом Мингачевым. Пробуем севиче из карельского сига с чернично-брусничным соусом, тартар из говядины с белыми грибами (и иммерсивной подачей!), финскую уху «наоборот» с обожженной форелью и пюре, северный жамбон (свиная нога) с соусом из сморчков. На десерт: сорбет с огурцом и укропом, джелато со вкусом бородинского хлеба и хрена, сорбет на монастырском квасе.
Ленинградская область, Приозерский район, Петровское 60.673757, 30.138383
Casauma
Фиксируем: Обводный — сверхновый гастрономический район! 25 июля тут открывается очень симпатичныый проект — бар-гостиная Casauma. Над дизайном работала команда akke.collective (Gate31, Technodoner). В интерьере — мрамор, винтажная мебель и фортепиано, а еще абстрактная работа художницы Галы Волковой на штукатурке. В меню — мэтч Средиземноморья, Азии и Европы. Культурная программа выстроят вокруг лекций, кинопоказов, тематических вечеров и джазовых джемов.
В субботу с 14:00 за пульт встанут диджеи, а вечером обещают выступление джаз-дуэта и кавер-групп.
Измайловский бул., 1, корп. 2, ст. 1
«Вчера и навсегда»
До 25 июля в пиано-баре «Вчера и навсегда» проходит четвертый выпуск фестиваля фортепианной музыки «Клавиши». Бартендеры Даниил Золотухин (Catch 22), Дмитрий Тиняков (At 8/10) и Михаил Шакуров (KUZNYAHOUSE) презентуют спецменю коктейлей, а музыкальную программу выдадут T.Gosha (новый сингл «Мультик»!) и группа «Телепорт».
Казанская, 11
Avocado Queen
Выбираем свой самый зеленый лук на авокадо-вечеринку. 25 июля в 17:00 ресторан Avocado Queen отметит свой пятый день рождения. В программе: праздничный пунш, подарки от сайкл-студии Rock the Cycle и косметического бренда Frudia, фотограф и спешл-меню от шефа Дмитрия Паляничка: артишоки со страчателлой, сэндвич с лососем, стейк-салат с филе миньон, сезонные томаты с козьим сыром.
ул. Итальянская, 21
«Пища династии Минь»
Утки и панки! В китайскую закусочную «Пища династии Минь» едет Евгений Миркин (шеф-повар и владелец проекта China New Boys в Челябинске) aka Гастропанк. Евгений работал на рынках Китая, а теперь продвигает китайскую кухню на Урале и строит теплицы в Красной Поляне. В закусочную Миркин привезет острый и пряный сычуаньский спешл. 25 июля с 18:00 (и до последнего куриного сердечка) пробуем сычуаньскую похлебку на утином бульоне с морепродуктами, куриные сердца с кумином и сельдереем, острые улитки «Мала тяньло». Блюда будут доступны в ограниченном количестве.
ул. Короленко, 14
Aster
Культовое кафе на Маяковского (собирает очереди с первого дня!) в это воскресенье празднует пять лет. 26 июля, с 17:00 до 22:00, в гости к команде прибудет Кирилл Сергеев (арт-директор Kuznyahouse, диджей, музыкант и селектор) со своей коллекцией винила. В планах — убрать мебель, открыть нараспашку окна и готовить спешл-блюда: гуакамоле с начос, картофель фри с соусом из страчателлы с икрой, пиццу с сальсиччей.
ул. Маяковского, 23/6
Juan Cantina Espanola
Проводим лето на террасе во дворе особняка Мясникова в компании с тако (в листе ромейна с крабом и гуакамоле) и харизматичными шефами Сергеем Гальцевым и Павлом Ермишкиным. За прохладу отвечает зеленый гаспачо, а за самый компанейский спешл — пинчос с крабом и спайси майо и севиче из сибаса с соусом лече де тигре. Дольче вита необходима, как воздух, поэтому не лишаем себя удовольствия прерваться на кукурузу из хоспера с хамоном в середине рабочего дня.
ул. Восстания, 45Б (вход с Гродненского переулка)
«Футурист»
В проекте Алексея Алексеева — новый гастросезон! 30 июля в 19:00 ресторатор лично явит гостям свежее спешл-меню: в нем пончики с лангустинами под соусом никири, цветы цукини с кантабрийскими анчоусами и соусом на основе саке, орзо качо-э-пепе с гребешком, сливочная буррата в паре с соусом ромеско и фисташками. Главная героиня — брокколини в трех вариациях: в воздушной темпуре с ореховым соусом и кунжутом кимчи, с прохладным лабне и соусом чимичурри, и с палтусом под трюфельным кремом. Все это — под звуки живой музыки от группы «Кто бы мог подумать?!».
ул. Барочная, 6, строение 1
House of Jade
Фэнси-стритфуд появился в азиатском House of Jade — спешл хот-доги Первый вариант готовят с кебабом из ягненка и лабне. Воздушную картофельную булочку смазывают соусом тартар на основе сычуаньского масла и маринованных огурцов. Внутрь выкладывают обжаренное на угольном гриле мясо ягненка с сыром лабне и пикантными овощами диабо. Дополняют криспи чили, стеблями кинзы и зеленым луком. Второй — с креветками (с медом и кинзой!) и щупальцами кальмаров в черном уксусе. Что выберете вы: кебаб-дог или кальмар-дог?
ул. Некрасова, 37/20
Wawelberg
Циркуль, наугольник и лучезарная дельта! Масонский ужин пройдет в отеле Wawelberg 31 июля в 18:30 — целый иммерсивный перформанс под названием MAGNUM OPUS. Проводником выступит Евгений Кожухов — историк, кулинарный реконструктор, исследователь масонских орденов — он расскажет про символику, ее отражение в архитектуре Петербурга и влияние на судьбы русского дворянства (обряд посвящения тоже будет!). На экваторе вечера шеф-повар ресторана Minerals Максим Шаршов представит сет из шести курсов: тартар из лосося с маракуйей и цитрусами, три текстуры сельдерея с белыми грибами, филе палтуса со спаржей и соусом шампань, сорбет лайм-мята с лимончелло, утиное филе с гратеном из корнеплодов и маринованной вишней, шоколадно-малиновый фондан с кунжутным мороженым. Количество гостей сакрально ограничено.
Невский проспект, 7-9
«Мечтатели»
Магия нумерологии! Поздравляем команду «Мечтателей» на Фонтанке, 11, — с 11-летием. Весь следующий уикенд, с 31 июля по 2 августа, тут будут готовить 11 ностальгических блюд, которые когда-то были частью меню. Шеф Виталий Папп представляет тартар из говядины с укропным айоли и чипсом шпинат, хрустящие датские розетки из песочного теста с лимонным курдом и икрой, орешки из пармезана с олениной и айоли (маст-трай!), конвертики из цукини с крабом и красной икрой, гратен с лисичками и соусом берблан, ромовый бисквит с сезонными ягодами, и кое-что еще. К празднику шеф-сомелье Маргарита Котельникова откроет свой винный архив: на бокалы вернутся бутылки, которые хранятся в коллективной памяти постоянных гостей.
наб. реки Фонтанки, 11
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