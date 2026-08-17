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  • Что где есть
  • Что Где Есть
Что Где Есть

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С шоколадным муссом, на флэтбрэде и в хинкали: где есть лисички в Петербурге

Лисички — в своем ежегодном прайме! Их заворачивают в тесто на грузинский манер, кладут в эстетские десерты и подают с настоянным на сене картофельным кремом: вот 19 заведений Петербурга, где искать гриб-хит.

Фото предоставлено пресс-службой заведения Mill

Mill

Это люкс! В итальянском проекте от команды великих ферментаторов из Meal сезонные грибы раскрыли через три блюда: равиоли с картофельным кремом (предварительно настаивают на сене!) и белыми грибами; ризотто с копченым в печи сливочным маслом и цыпленком (выдерживают двое суток!); пиццу с грибным соусом, моцареллой и белыми грибами конфи.

ул. Чайковского 36

Фото предоставлено пресс-службой заведения Charlie

Charlie

Поймать их сложно, съесть — легко! Блюда с золотыми лисичками готовит Юрий Манчук в своем ресторане Charlie. Пробуем крем-суп из рыжих грибов, жареный бейби-картофель со сметаной, воздушный омлет с укропом.

наб. канала Грибоедова, 54

Фото предоставлено пресс-службой курорта «МАРЬЯ Виллы и СПА»

«МАРЬЯ Виллы и СПА»

Шеф курорта Макс Мингачев посвятил спешл рыжим лесным грибам — их собирает с командой самостоятельно в лесу неподалеку от «Марьи»: жареный картофель подает с ароматными лисичками и свежей зеленью, а еще добавляет грибы в  пиццу на тонком хрустящем тесте с трюфельной пастой и зеленым луком. 

Приозерский район, территория Ягодная вилла, 1, корп. 3

Фото предоставлено пресс-службой заведения Mozzarella Bar

Mozzarella Bar

В итальянском ресторане готовят сразу семь блюд с лисичками. Добротная домашняя паста, кремовое ризотто из риса карнароли с тимьяном, слайсы говяжьей вырезки с руколой и пармезаном, медальоны под сливочным соусом на подушке из рукколы, пиццета с картофельным пюре и беконом — все это при лидерском участии рыжего гриба.

Большой пр. ПС, 13/4; Московский пр., 153

Фото предоставлено пресс-службой заведения Animals

Animals

Шеф Борис Кондратьев, конечно, добавил фермерский тач в сезонное меню. Подает ленивые вареники из фермерского творога с сырным соусом и лисичками, тост со взбитой рикоттой и рыжими грибами, щучью котлету с бермонте и лисичками. 

ул. Некрасова, 60

Фото предоставлено пресс-службой заведения VAKH

VAKH

Вах-вах-вах! Бренд-шеф VAKH Элисо Гочава выводит на сцену лисички и добавляет их в хинкали с перечным соусом и хачапури с картофелем. На меньшее мы не согласны!

ул. Большая Зеленина, 34

Фото предоставлено пресс-службой заведения mere

mere

Французский омлет с лисичками и страчателлой от шефа Яны Кольченко спасет от любой хандры, а тост со скрэмблом, беконом и лисичками лучше всего снимет похмельный синдром. Еще в спешл-меню: салат с лисичками, малосольными огурцами и пармезаном и паста казаречче. 

ул. Лодейнопольская, 7

Фото предоставлено пресс-службой заведений Italy

Italy 

Команда ресторанов Italy собрала любимые летние сочетания (одни на всех!) с лисичками, вот что из этого получилось: паста, ризотто, картофель, пицца, тартар из говядяны — все это, конечно, с игривыми грибами.

ул. Большая Морская, 14; Большой проспект П.С., 58; Площадь Чернышевского, 11;  Виленский переулок, 15

Фото предоставлено пресс-службой заведения Jerome

Jerome

В Jerome — уже одиннадцатый сезон (наше почтение!). В спешл-меню — классический тандем: пицца с лисичками, гуанчале и пекорино романо, а также ризотто с лисичками и копченой уткой. 

ул. Большая Морская, 25/11

Фото предоставлено пресс-службой заведения INNER

INNER

Шеф и ресторатор Алексей Алексеев лично разработал лисичковое меню. Пробуем гребешок с жареными грибами и молодым горохом; казаречче с черным трюфелем; карпаччо из говядины с цукини; луковую лепешку со страчателлой и грибным кремом; говяжью вырезку с картофельным пюре, луком фри и соусом демигляс.

ул. Пионерская, 31

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Бистротека»

«Бистротека»

Завтрак, обед и ужин посвящаем лисичкам! В бистро Дарьи Кузьмичевой им отвели отдельную роль: идем на яйца по-турецки с греческим йогуртом, пряным маслом и лисичками; грибное парфе на тартине с лисичками; тельятелле с лисичками, петрушкой и лимоном.

набережная реки Карповки, 31, корп. 1

Фото предоставлено пресс-службой заведения GRAIN

GRAIN

В ресторане на Моховой подают молодой картофель с лисичками и соусом из пармезана, ризотто с грибами и гриль-чиз c жареными лисичками и айоли из трав на собственном тартине (этот хлеб вам точно нужно попробовать!).

ул. Моховая, 12

Фото предоставлено пресс-службой заведения Tony

Tony

Лисичек много не бывает — уверен шеф Иван Лучкин! Здесь маэстро добавляет грибы в каждое блюдо по запросу, а также исполняет с лисичками пиццу-фритту, маккерони с трюфелем, стейк бавет с трюфельным пюре.

Озерной пер. 7

Фото предоставлено пресс-службой заведения Faces

Faces

Свидание с лисичками от заката до рассвета — звучит заманчиво! В ресторане на Крестовском начать утро предлагают с завтраков с лисичками в главной роли, пробуем зеленую гречу, нежный омлет с луковым велюте и сытные домашние блины со сметаной. Можно даже отдельно заказать порцию лисичек с чесноком. В основном меню грибы добавляют к пицце с рукколой, пасте со сливочной страчателлой и ризотто с черным трюфелем.

Морской пр-т, 29

Фото предоставлено пресс-службой заведения Teplo

Teplo

Шеф Александр Векшин будто обнимает нас своими лисичковыми блюдами. С картофелем конфи и сметаной, в компании пасты пенне и пармезана или на румяном флэтбрэде со страчателлой — выбирайте, что душе угодно.

ул. Большая Морская, 45

Фото предоставлено пресс-службой заведения Grebeshki

Grebeshki

В «Ѓребешках» лисички придумали подавать на десерт — с шоколадным муссом. Для тех, кто привык видеть грибы в несладком прочтении, готовят роти с лисичками и гребешком, пасту с лисичками и рапаном, фланк с лисичками и креветками.

пер. Виленский, 15

Фото предоставлено пресс-службой заведения Matilde

Matilde

Шеф-повар Степан Востриков сделал лисички главой семейства в каждом блюде. Например, в ригатони со страчателлой, хрустящим шалфеем добавляет лисички, которые перед подачей проходят через масло с белым вином. 

наб. реки Карповки, 31

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Мечтатели»

«Мечтатели»

Шеф Виталий Пап кормит палтусом с лисичками и икорным соусом, а также картофелем а-ля Робюшон с лисичками и бургундским соусом. Спешлы готовят каждый день с 15:00.

наб. реки Фонтанки, 11

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Счастье»

«Счастье»

Бренд-шеф ресторана Олег Азимов представляет три сезонных блюда с грибами-крашами в главной роли: картофельные крокеты со сливочно-грибным соусом; лепешку роти с нектаринами, моцареллой и дорблю (вариант для шеринга!) и ризотто из полбы с домашними вялеными томатами и чипсами из сыра грана падано.

ул. Итальянская, 17; ул. Рубинштейна, 15-17; Большой проспект П.С, 88; ул. Малая Морская, 24

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