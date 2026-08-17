С шоколадным муссом, на флэтбрэде и в хинкали: где есть лисички в Петербурге

Лисички — в своем ежегодном прайме! Их заворачивают в тесто на грузинский манер, кладут в эстетские десерты и подают с настоянным на сене картофельным кремом: вот 19 заведений Петербурга, где искать гриб-хит.
Mill
Это люкс! В итальянском проекте от команды великих ферментаторов из Meal сезонные грибы раскрыли через три блюда: равиоли с картофельным кремом (предварительно настаивают на сене!) и белыми грибами; ризотто с копченым в печи сливочным маслом и цыпленком (выдерживают двое суток!); пиццу с грибным соусом, моцареллой и белыми грибами конфи.
ул. Чайковского 36
Charlie
Поймать их сложно, съесть — легко! Блюда с золотыми лисичками готовит Юрий Манчук в своем ресторане Charlie. Пробуем крем-суп из рыжих грибов, жареный бейби-картофель со сметаной, воздушный омлет с укропом.
наб. канала Грибоедова, 54
«МАРЬЯ Виллы и СПА»
Шеф курорта Макс Мингачев посвятил спешл рыжим лесным грибам — их собирает с командой самостоятельно в лесу неподалеку от «Марьи»: жареный картофель подает с ароматными лисичками и свежей зеленью, а еще добавляет грибы в пиццу на тонком хрустящем тесте с трюфельной пастой и зеленым луком.
Приозерский район, территория Ягодная вилла, 1, корп. 3
Mozzarella Bar
В итальянском ресторане готовят сразу семь блюд с лисичками. Добротная домашняя паста, кремовое ризотто из риса карнароли с тимьяном, слайсы говяжьей вырезки с руколой и пармезаном, медальоны под сливочным соусом на подушке из рукколы, пиццета с картофельным пюре и беконом — все это при лидерском участии рыжего гриба.
Большой пр. ПС, 13/4; Московский пр., 153
Animals
Шеф Борис Кондратьев, конечно, добавил фермерский тач в сезонное меню. Подает ленивые вареники из фермерского творога с сырным соусом и лисичками, тост со взбитой рикоттой и рыжими грибами, щучью котлету с бермонте и лисичками.
ул. Некрасова, 60
VAKH
Вах-вах-вах! Бренд-шеф VAKH Элисо Гочава выводит на сцену лисички и добавляет их в хинкали с перечным соусом и хачапури с картофелем. На меньшее мы не согласны!
ул. Большая Зеленина, 34
mere
Французский омлет с лисичками и страчателлой от шефа Яны Кольченко спасет от любой хандры, а тост со скрэмблом, беконом и лисичками лучше всего снимет похмельный синдром. Еще в спешл-меню: салат с лисичками, малосольными огурцами и пармезаном и паста казаречче.
ул. Лодейнопольская, 7
Italy
Команда ресторанов Italy собрала любимые летние сочетания (одни на всех!) с лисичками, вот что из этого получилось: паста, ризотто, картофель, пицца, тартар из говядяны — все это, конечно, с игривыми грибами.
ул. Большая Морская, 14; Большой проспект П.С., 58; Площадь Чернышевского, 11; Виленский переулок, 15
Jerome
В Jerome — уже одиннадцатый сезон (наше почтение!). В спешл-меню — классический тандем: пицца с лисичками, гуанчале и пекорино романо, а также ризотто с лисичками и копченой уткой.
ул. Большая Морская, 25/11
INNER
Шеф и ресторатор Алексей Алексеев лично разработал лисичковое меню. Пробуем гребешок с жареными грибами и молодым горохом; казаречче с черным трюфелем; карпаччо из говядины с цукини; луковую лепешку со страчателлой и грибным кремом; говяжью вырезку с картофельным пюре, луком фри и соусом демигляс.
ул. Пионерская, 31
«Бистротека»
Завтрак, обед и ужин посвящаем лисичкам! В бистро Дарьи Кузьмичевой им отвели отдельную роль: идем на яйца по-турецки с греческим йогуртом, пряным маслом и лисичками; грибное парфе на тартине с лисичками; тельятелле с лисичками, петрушкой и лимоном.
набережная реки Карповки, 31, корп. 1
GRAIN
В ресторане на Моховой подают молодой картофель с лисичками и соусом из пармезана, ризотто с грибами и гриль-чиз c жареными лисичками и айоли из трав на собственном тартине (этот хлеб вам точно нужно попробовать!).
ул. Моховая, 12
Tony
Лисичек много не бывает — уверен шеф Иван Лучкин! Здесь маэстро добавляет грибы в каждое блюдо по запросу, а также исполняет с лисичками пиццу-фритту, маккерони с трюфелем, стейк бавет с трюфельным пюре.
Озерной пер. 7
Faces
Свидание с лисичками от заката до рассвета — звучит заманчиво! В ресторане на Крестовском начать утро предлагают с завтраков с лисичками в главной роли, пробуем зеленую гречу, нежный омлет с луковым велюте и сытные домашние блины со сметаной. Можно даже отдельно заказать порцию лисичек с чесноком. В основном меню грибы добавляют к пицце с рукколой, пасте со сливочной страчателлой и ризотто с черным трюфелем.
Морской пр-т, 29
Teplo
Шеф Александр Векшин будто обнимает нас своими лисичковыми блюдами. С картофелем конфи и сметаной, в компании пасты пенне и пармезана или на румяном флэтбрэде со страчателлой — выбирайте, что душе угодно.
ул. Большая Морская, 45
Grebeshki
В «Ѓребешках» лисички придумали подавать на десерт — с шоколадным муссом. Для тех, кто привык видеть грибы в несладком прочтении, готовят роти с лисичками и гребешком, пасту с лисичками и рапаном, фланк с лисичками и креветками.
пер. Виленский, 15
Matilde
Шеф-повар Степан Востриков сделал лисички главой семейства в каждом блюде. Например, в ригатони со страчателлой, хрустящим шалфеем добавляет лисички, которые перед подачей проходят через масло с белым вином.
наб. реки Карповки, 31
«Мечтатели»
Шеф Виталий Пап кормит палтусом с лисичками и икорным соусом, а также картофелем а-ля Робюшон с лисичками и бургундским соусом. Спешлы готовят каждый день с 15:00.
наб. реки Фонтанки, 11
«Счастье»
Бренд-шеф ресторана Олег Азимов представляет три сезонных блюда с грибами-крашами в главной роли: картофельные крокеты со сливочно-грибным соусом; лепешку роти с нектаринами, моцареллой и дорблю (вариант для шеринга!) и ризотто из полбы с домашними вялеными томатами и чипсами из сыра грана падано.
ул. Итальянская, 17; ул. Рубинштейна, 15-17; Большой проспект П.С, 88; ул. Малая Морская, 24
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