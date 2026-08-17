С шоколадным муссом, на флэтбрэде и в хинкали: где есть лисички в Петербурге

Faces

Свидание с лисичками от заката до рассвета — звучит заманчиво! В ресторане на Крестовском начать утро предлагают с завтраков с лисичками в главной роли, пробуем зеленую гречу, нежный омлет с луковым велюте и сытные домашние блины со сметаной. Можно даже отдельно заказать порцию лисичек с чесноком. В основном меню грибы добавляют к пицце с рукколой, пасте со сливочной страчателлой и ризотто с черным трюфелем.

Морской пр-т, 29