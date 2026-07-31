Запеканка из икры и фестиваль в вепсском лесу: главные гастрономические события недели

Кинопоказ на террасе в зеленом дворе, вечеринка на крыше с видом на Исаакиевский собор, этно-гастро-punk-фестиваль — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
L Terrasa
Вечеринка на крыше с видом на Исаакиевский собор — наш пятничный план-капкан. 31 июля, с 18:00 до 22:00, в панорамном баре L Terrasa отеля Lotte пройдет гостевая смена самого тусовочного бара-фонотеки Catch 22. За лёгкое морское меню в ответе команда отеля, за коктейли — бартендер Даниил Золотухин, а за виниловый диджей-сет — TONY LIL с хитами хип-хопа.
Переулок Антоненко, 2
Константин Шмолдаев и Алексей Белецкий, двое из боссов «Токсовской сидрерии», со знанием дела жонглируют антоновкой на съемках для «Собака.ru» в 2020 году
«Токсовская сидрерия»
Первая сидрерия Северо-Западного региона документирует труды «на земле»! 1 августа в 15:00 команда устраивает закрытый показ видео о поездке в Псковскую область, где посадили яблоневый сад на хуторе местного энтузиаста. Для премьеры выбрали исторический пакгауз на территории «МыЗа Парголово» — культурного пространства в Шуваловском парке. В параллельной программе — дегустация четырех сортов, фуршетная линия из 6 блюд, посадка яблони и гриль-вечеринка. Участие — по билетам.
ул. Ломоносова, 117В
«Аптека»
1 августа один из самых самобытных баров Петербурга отмечает 12-летие «до неприличия обаятельным в своей расслабленности сицилийским стилем». В 21:00 за вертушки встанет диджей и виниловый коллекционер Антон Куровой — участник Dizzy Dutch Duck Community. Обещают велком-дринк, угощения и спецменю.
Кирочная ул., 12
Этно-гастро-punk-фестиваль
Фестиваль старой вепсской кухни посреди обезлюдившей деревни Мягозеро пройдет 2 августа, в Ильин день. Программа этого стихийного деревенского праздника в самом дальнем углу дремучего леса сверхнасыщенная. Мастер-классы по приготовлению ухи из сущика, запеканки из икры, мяса с репой, выступление Вепсского народного хора из села Шёлтозеро (поют старинные песни, играют на кантеле, трещетках и рублях, концерт самого душевного ансамбля «Сударушки», мастер-класс по созданию кукол и ковров из вепсских трав, 200 литров черемухового молока. Также будет развернута полевая кухня на 4 котлах — с традиционной вепсской гороховой кашей с мясом и с разварным бараном. А еще на фестиваль приедут еще 12 окружных деревень – они представят традиционную кухню своей местности. Завершит праздник проходка по деревне — старинная традиция, когда с гармошками и с песнями все идут сквозь деревню.
Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация.
SO
Какой суп выберешь ты — зеленый или красный? Лето на высотной террасе — это два варианта гаспачо: огуречный с деликатным вкусом и классический томатный с огуречным сорбетом и мятой — яркий и пряный. А на десерт — лимонный тарт.
Вознесенский пр., 6
FRESA
4 августа ресторатор Антонио Фреза отмечает свой день рождения — и вы приглашены! Его именно FRESA на один вечер станет чуть больше похож на Апулию — родной регион Антонио. Начнут с сета диджея VERNANDi и небольшого квиза с подарками. Затем — живая музыка от кавер-бэнда, чемодан продуктов из Италии, из которых шеф-повар Максим Козлов приготовит спешл-блюда. В финале — праздничный торт, который Антонио по традиции разрежет сам.
Вознесенский пр., 6
Percorso
Очень-очень итальянский ужин устраивают 6 августа два итальянца Лука Де Астис, главный шеф-повар отеля Four Seasons Lion Palace St. Petersburg, и шеф-повар московского ресторана Balzi Rossi Кармине Альфиери. 6 августа в зале Amber они представят специальное дегустационное меню.
Вознесенский пр., 1
POOOL
В бистро Владимира Чистякова запускают серию тематических бранчей — каждые выходные на протяжении всего месяца с 12:00 до 16:00. 1–2 августа, к примеру, будет итальянский бранч, где подадут буррату с томатами и нектаринами, пасту аль рагу и с креветками. Финалом кампании станут 29-30 августа — Goodbye Summer Brunch.
ул. Фонтанная, 1
«Текстура»
Локальное кофейное производство verlé и гастропекарня «Текстура» представили лимитированный сет, в основе которого два кофейных лота сорта гейша из региона Нариньо в Колумбии и десерт на основе их вкусовых профилей (лимонный кекс с юдзу, мятным кремом шантильи, цитрусовым гелем и мятной пудрой!). Зерна для кофе были выращены на высоте около 2000 метров и собраны вручную, бережно отсортированы и прошли анаэробную ферментацию в течение 96 часов. Одни получился цветочным, сладким в аромате, с комплексной винно-ягодной и цитрусовой кислотностью, чайным телом и долгим освежающим послевкусием с нотами базилика и черного лайма. А в аромате второго много цветов, сочных фруктов, вкус выражен сладким персиком, а послевкусие раскрывается цветочно-клубничными нотами.
Попробовать сет можно во всех «Текстурах» до 23 августа. А по адресу Салова, 61, команда предлагает перенести свои ощущения на холст — всем участникам активности — дарят дрип от Verle.
Измайловский 1к2 ; Салова 61
«Банщики»
Мы так хотим, чтобы лето не кончалось! Успевайте на русское сезонное меню от шеф-повара Станислава Левохо. На старт — цветы цукини с нежным фермерским творогом и лисичками. Дальше — жареный молодой картофель с чёрной икрой, а в бокале — ледяной арбузный спритц с мякотью спелого арбуза и игристым.
Дегтярная ул., 1А
KIRA
В Kira объявили итальянский уикенд. 7 августа совместно с Tagliatella Caffe ресторан обратится к культуре аперитива (твист на негрони с артишоковым послевкусием будут разливать прямо из фирменного фонтана!). А 8 августа на летней террасе KIRA пройдет вечер совместно с кинопрокатной компанией A-ONE. Смотрим новый фильм Паоло Соррентино «Грация», а после — обсуждаем его вместе с режиссером и блогером Анастасией Паутовой. Начало в 20:00
Кирочная, 67, стр. 2
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