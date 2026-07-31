Запеканка из икры и фестиваль в вепсском лесу: главные гастрономические события недели

Этно-гастро-punk-фестиваль

Фестиваль старой вепсской кухни посреди обезлюдившей деревни Мягозеро пройдет 2 августа, в Ильин день. Программа этого стихийного деревенского праздника в самом дальнем углу дремучего леса сверхнасыщенная. Мастер-классы по приготовлению ухи из сущика, запеканки из икры, мяса с репой, выступление Вепсского народного хора из села Шёлтозеро (поют старинные песни, играют на кантеле, трещетках и рублях, концерт самого душевного ансамбля «Сударушки», мастер-класс по созданию кукол и ковров из вепсских трав, 200 литров черемухового молока. Также будет развернута полевая кухня на 4 котлах — с традиционной вепсской гороховой кашей с мясом и с разварным бараном. А еще на фестиваль приедут еще 12 окружных деревень – они представят традиционную кухню своей местности. Завершит праздник проходка по деревне — старинная традиция, когда с гармошками и с песнями все идут сквозь деревню.

Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация.