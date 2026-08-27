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  • Что где есть
  • Что Где Есть
Что Где Есть

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Знакомьтесь, Илья Галайдо! Он превратил квартиру в пиццерию, гастролирует по Петербургу со своей печью и готовит на вечеринках в «К-30» и «Пикнике Афиши»

Еще полгода назад коренной петербуржец Илья Галайдо работал курьером в Яндекс Лавке и сотрудником склада Lamoda, а сегодня готовит неаполитанскую пиццу на вечеринках в «К-30» и «Пикнике Афиши», для испанской бодеги Porfavor и ресторана Friends of Friends; наполняет вау-начинками пицца-сэндвичи по своему рецепту в нашумевшем окне Rap Nekrasova на главной барной улице — и это далеко не все!

Помимо гостевых смен Илья консультирует начинающих рестораторов и выезжает на мероприятия в роли пиццайоло. Мы сходили к повелителю теста домой на его chef's table, чтобы попробовать DIY-пиццу и узнать, как за шесть месяцев жизнь может перевернуться c ног на голову (спойлер: кто не рискует, тот не ест пиццу!).

Илья с соусом для пиццы у себя на кухне
Олеся Хабиби

Илья с соусом для пиццы у себя на кухне

Илья в 2018-м году (начало положено!)
Личный архив

Илья в 2018-м году (начало положено!)

Виталий Истомин и первая пицца из бабушкиной духовки

Илья увлекся пиццей в 2021 году во время учебы в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики, где изучал гостиничный бизнес. Тогда же стал следить за петербургскими и московскими шефами, особенно за Виталием Истоминым — шефом сети московских бистро «Техникум» и автором видеорецептов, который позже стал сооснователем AVA Team (Ava, Ava Bistro, Loona, Patriki и др — прим. редакции Собака.ru). «Я учился в универе, готовил дома, ходил по улицам, смотрел на рестораны и облизывался».

Первые проработки пиццы по рецепту Истомина Илья делал на кухне у бабушки. Позже он стал адаптировать рецепт под себя, но быстро понял: домашняя духовка не дает нужной мощности, в отличие от ресторанной печи, и это мешает добиться идеального теста.

Илья на стажировке в Италии (2021 год)
Личный архив

Илья на стажировке в Италии (2021 год)

Илья дома на своей кухне готовит пиццу гастроотделу Собака.ru
Олеся Хабиби

Илья дома на своей кухне готовит пиццу гастроотделу Собака.ru

Маргарита до выпекания
Олеся Хабиби

Маргарита до выпекания

Маргарита после
Олеся Хабиби

Маргарита после

Стажировка в Италии и знакомство с неаполитанской пиццей

После университета Илья отправился в Калабрию. Правда, работать ему пришлось не поваром на кухне ресторана (это было в карте желаний), а официантом в санатории со шведским столом. Герой трудился на берегу моря, практиковал английский язык и параллельно учил итальянский. После стажировки он двинул в трип по стране, на поиски лучшей пиццы. 

«"Маргарита" — это база, нужно судить о пицце по классике»

 «Я тогда знал только одно: в Неаполе есть культовая пицца. Мы с другом пошли в Sorbillo (пиццерия от Луиджи Сорбилло, которая работает с 1935-го года — прим. редакции Собака.ru) — и я так удивился! Это была самая вкусная пицца за всю поездку». Илья считает: чтобы познать пиццу — нужно пробовать «Маргариту»: «Мне важно понять тесто и соус, а не оценивать десять ингредиентов». 

Илья в магазине «Вкустер» у дома покупает ингредиенты для пиццы
Олеся Хабиби

Илья в магазине «Вкустер» у дома покупает ингредиенты для пиццы

Итальянская домашняя печь с раскаленным камнем
Олеся Хабиби

Итальянская домашняя печь с раскаленным камнем

Заготовки теста для пиццы

Заготовки теста для пиццы

Пицца с грушей и горгонзолой

Пицца с грушей и горгонзолой 

Работа в Mozzarella Bar и собственная печь

Вернувшись в Петербург, Илья понял, что хочет работать в ресторане. Первым серьезным местом работы стала Kona — тогда еще азиатское бистро от команды Mozarella Bar.

«Я написал шефу: "Возьмете без опыта?", он спросил: " Резать умеешь?"»

В Kona пиццайоло проработал чуть больше трех месяцев. Дальше были курьерская работа, Mozzarella Bar на Московском, Pezzo Pizza на Дыбенко. А еще — La Biga и Trappist, куда Илья устроился из профессиональной любви к шефам: Дане Cычеву и Роману Клюквину, на кухне с которыми мечтал потрудиться рука об руку. Несмотря на это, герой признается: «Работа в сервисе и на кухне — это адский труд. Мне очень тяжело выдерживать постоянные запары, смены по двенадцать часов». 

Вскоре Илья ушел в свободное плавание и приобрел свою первую газовую печь, ведь настоящая пицца получается только при высокой температуре. Печь ему привез байер из Финляндии, тогда евро стоил около 60 рублей, и покупка обошлась примерно в 30 тысяч рублей (золотые времена!). На даче у родителей Ильи начались бесконечные эксперименты: «Я смотрел на результат и поражался тому, что дома можно сделать настолько классную пиццу».

Соус для пиццы из итальянских томатов
Олеся Хабиби

Соус для пиццы из итальянских томатов

Парбейки для пиццы из морозилки
Олеся Хабиби

Парбейки для пиццы из морозилки

Илья готовится раскатывать тесто
Олеся Хабиби

Илья готовится раскатывать тесто

Домашняя пиццерия и дегустации с незнакомцами

Позже Илья узнал, что газовый баллон от пиццы-печи нельзя держать дома, а у героя был план-капкан — собирать дегустации в своей квартире на Парке Победы. Пришлось обновиться! Эстонский байер привез Илье новую, на этот раз электрическую пицца-печь: «С тех пор я начал у себя дома прорабатывать классную пиццу ресторанного уровня, стал заниматься блогерством и делиться процессом в соцсетях».

«Я пошел на риск, выбрав такой путь. Денег катастрофически не хватало. Был соблазн дальше "курьерить", но я решил сфокусироваться на пицце»

Блог рос, Илья выкладывал по ролику в день. В одном из своих видео он однажды сказал, что начинает проводить дегустации для незнакомцев. Ролик неожиданно набрал около 200 тысяч просмотров, с этого момента люди из соцсетей стали постоянными гостями в квартире пиццайоло. Формат оказался максимально простым: можно прийти на дегустацию за донат или принести собственные продукты, если хочется, например, пиццу с прошутто и страчателлой. Помимо домашних дегустаций Илья продавал пиццу соседям через домовой чат, но, по словам героя, «соседи быстро закончились».

«Пепперони» для гастроотдела Собака.ru
Олеся Хабиби

«Пепперони» для гастроотдела Собака.ru

«Пепперони» до выпекания при 500 градусах
Олеся Хабиби

«Пепперони» до выпекания при 500 градусах

Гостевые смены, хайповые пицца-сэндвичи на Некрасова и планы на жизнь

Сегодня домашние дегустации отошли на второй план. Илья проводит мастер-классы, участвует в выездных мероприятиях с собственной печью и консультирует начинающих рестораторов. А еще проводит гостевые смены в заведениях Петербурга: новоявленный пиццайоло уже приезжал печь пиццу для гостей в кофейню «Коллектив кофе», бар-бодегу Porfavor, ресторан Friends of Friends и не только: «Очень нравится формат: раскатали двадцать шариков теста — кто успел, тот и съел». Идею он подсмотрел в небольшой стамбульской пиццерии, где в соцсетях каждый день публикуют, сколько теста осталось. Именно такой принцип ограниченности ему кажется самым честным. «Пицца как капучино. Ее нужно есть первые пять минут. Я не хочу, чтобы человек получил через сорок минут резиновую лепешку».

Илья Галайдо на гостевой смене в «Коллектив Кофе»
Личный архив

Илья Галайдо на гостевой смене в «Коллектив Кофе»

Гастролирующая пицца-печь

Гастролирующая пицца-печь

Сейчас Илья участвует в проекте Rap Nekrasova как шеф-пекарь, где выпекает булочки для модных сэндвичей, которые раскачали главную барную улицу (пицца-сэндвич со страчателлой и мортаделлой — маст-трай!). Еще одна мечта — перенести поп-ап за город. У родителей Ильи есть дача на берегу реки, где Илья хочет устраивать летние ужины с пиццей.

Рецепт идеального теста от пиццайоло на фрилансе Ильи Галайдо:
мука 1.0гр
вода 0.65гр
соль 0.03гр
дрожжи 0.004гр

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