Знакомьтесь, Илья Галайдо! Он превратил квартиру в пиццерию, гастролирует по Петербургу со своей печью и готовит на вечеринках в «К-30» и «Пикнике Афиши»

Еще полгода назад коренной петербуржец Илья Галайдо работал курьером в Яндекс Лавке и сотрудником склада Lamoda, а сегодня готовит неаполитанскую пиццу на вечеринках в «К-30» и «Пикнике Афиши», для испанской бодеги Porfavor и ресторана Friends of Friends; наполняет вау-начинками пицца-сэндвичи по своему рецепту в нашумевшем окне Rap Nekrasova на главной барной улице — и это далеко не все!

Помимо гостевых смен Илья консультирует начинающих рестораторов и выезжает на мероприятия в роли пиццайоло. Мы сходили к повелителю теста домой на его chef's table, чтобы попробовать DIY-пиццу и узнать, как за шесть месяцев жизнь может перевернуться c ног на голову (спойлер: кто не рискует, тот не ест пиццу!).