Беляш с фуа-гра, персик на мангале и окрошка с боржоми: главные гастрономические события недели

Kuznyahouse

Поздравляем команду Kuznyahouse с десятилетием! Круглую дату отметят масштабным двухдневным фестивалем в Новой Голландии 18 и 19 июля с 10:00 (спойлер: беляши с фуа-гра, пышки с икрой и музыка от Kontrkult).

Какая программа?

18 июля:

• Откроется pop-up пространство бренда Walk of Shame Андрея Артемова.

• Саша Тимашков — гастроэнтузиаст, директор по маркетингу AF Brew и главный шашлыкатье Петербурга — организует китчевый советский стритфуд: в меню люкс-беляш с мраморной говядиной и фуа-гра, фирменная сосиска в тесте 32 см и толстый бутерброд с докторской колбасой как в детстве.

• Вместе с рестораном Closer будем слушать альбомы из коллекции NAZ.

19 июля:

• На террасе Real Authentic Wines Takeover: попробуем яркие и незабываемые розовые вина, а несколько самых эффектных позиций нальют прямо из магнумов.

• Шеф Александр Богданов представит свои коронные гастрономические пышки, пончики и хот-доги. Берем пончики с кремом из пекорино и трюфелем и с белыми грибами и копченой уткой, пышки с икрой и сметаной, хот-дог с кавказской сосиской и салатом из огурцов с тархуном и аджикой.

• Саша Столярова и Валера Дятлов из Çava Disco устроят похмельный завтрак.

• Команда Kontrkult Team — лауреаты премии Собака.ru «ТОП50 и самые знаменитые люди Петербурга»-2026 в номинации «Музыка» — проведет листенинг-сессию.

набережная Адмиралтейского канала, 2М