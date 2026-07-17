Беляш с фуа-гра, персик на мангале и окрошка с боржоми: главные гастрономические события недели

Фэнси-бранч с аккордеоном, пивная вечеринка на задворках Лиговского, двухдневный музыкальный фестиваль, барбекю во дворе — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
Sea,Signora
Sea, Signora — 5 лет! В пятницу, 17 июля в 19:00, отмечаем День рождения проекта вместе с ресторатором и основателем Антонио Фреза. В этот вечер будут угощать вэлком-пуншем и сицилийским каноли — все это под диджей-сет и живую музыку от кавер-группы «Чили Санчос». Антонио тоже будет среди гостей: собственноручно разрежет торт и скажет пару ласковых слов о своем ресторане, филиал которого теперь есть и в Милане.
ул. Большая Морская, 30
Frantsuza Bistro
Любимый летний рестотеймент: бранч для всей семьи во дворе устраивает французский ресторан Duo Band. 18 июля с 12:00 шеф-повар Иван Фролухин представит свежие устрицы, гужеры с крабом, киш с лососем, крок-месье и гриль-чиз. Только в этот день пробуем багеты с мортаделлой, песто и муссом из пармезана или с пармой, а также тартин с трюфельным бри. На аллее развернут ярмарку в тени деревьев, а аккордеонист задаст вайб французским шансоном. Для маленьких гостей разобьют поп-ап мороженого Popio. Свежие фрукты и ягодные тарты тоже будут!
наб. Адмирала Лазарева, 22
«Старт»
Поднять паруса! 18 июля с 12:00 в кафе «Старт» на Газовой улице приплывет команда яхт-клуба «Сила ветра». В планах: научиться вязать морские узлы с инструктором, говорить о яхтинге и представлять себя мореплавателем. Еще будет розыгрыш тренировок на яхте, мерч «Силы ветра», дрипы от «Старта» и диджей-сет. Для участия зарегестрируйтесь по ссылке.
ул. Газовая, 10Д
Branch Garage
Пивная вечеринка с гаражной кухней на задворках Лиговского: локальная пивоварня On the Bones (альтер эго «Токсовской сидрерии») отпразднует 11 лет! В субботу, 18 июля с 15:00 до 22:00, в Branch Garage соберутся все биргики: сюда прибудут пять пивоварен из Москвы, Владимира, Оренбурга и Петербурга. Ребята привезут собственные сорта, будут готовить техасско-мексиканский стритфуд и пригласят команду виниловых селекторов «Стерео 55» из «Пивной Карты». В программе бирпонг и баскетбол во дворе.
ул. Печатника Григорьева, 12
Kuznyahouse
Поздравляем команду Kuznyahouse с десятилетием! Круглую дату отметят масштабным двухдневным фестивалем в Новой Голландии 18 и 19 июля с 10:00 (спойлер: беляши с фуа-гра, пышки с икрой и музыка от Kontrkult).
Какая программа?
18 июля:
• Откроется pop-up пространство бренда Walk of Shame Андрея Артемова.
• Саша Тимашков — гастроэнтузиаст, директор по маркетингу AF Brew и главный шашлыкатье Петербурга — организует китчевый советский стритфуд: в меню люкс-беляш с мраморной говядиной и фуа-гра, фирменная сосиска в тесте 32 см и толстый бутерброд с докторской колбасой как в детстве.
• Вместе с рестораном Closer будем слушать альбомы из коллекции NAZ.
19 июля:
• На террасе Real Authentic Wines Takeover: попробуем яркие и незабываемые розовые вина, а несколько самых эффектных позиций нальют прямо из магнумов.
• Шеф Александр Богданов представит свои коронные гастрономические пышки, пончики и хот-доги. Берем пончики с кремом из пекорино и трюфелем и с белыми грибами и копченой уткой, пышки с икрой и сметаной, хот-дог с кавказской сосиской и салатом из огурцов с тархуном и аджикой.
• Саша Столярова и Валера Дятлов из Çava Disco устроят похмельный завтрак.
• Команда Kontrkult Team — лауреаты премии Собака.ru «ТОП50 и самые знаменитые люди Петербурга»-2026 в номинации «Музыка» — проведет листенинг-сессию.
набережная Адмиралтейского канала, 2М
Persimmon
Мы возьмем все вино на себя! 23 июля в 19:00 сомелье Арсен Вартанов (gaby,«На, вина!», Il Lago dei Cigni, Authentic wine) — родом из Узбекистана, выросший в армянской семье, успел пожить на Сицилии — проведет авторский винный вечер «Поэт вина. Маршрут с Востока» в ресторане восточной кухни Алексея Алексеева. Арсен прочтет свои стихи под звучание диско-фолка, и, помимо преимущественно оранжевых вин, представит классный гастропейринг: самсу с тыквой и рикоттой в компании коктейлями с абрикосом.
ул. Большая Морская, 21
Seto
Новый японский ресторан Seto приоткрыл двери. Третий проект создателя ресторанов «Сон» и MOA Алексея Мочнова появился на Казанской улице. Правят бал здесь два формата: изакая и омакасе. Кухню возглавляет Павел Филин, меню создавали вместе с Виктором Яким (работал в Grand Hyatt Dubai и с шефом Хайнц Беком, чей римский ресторан La Pergola удостоен трех звезд Michelin). Все внимание здесь уделили рыбе — и в меню, и в интерьере.
ул. Казанская, 22
«ЖаритьФест, Крутой Ярд»
Много мяса не бывает! Идем на гастрономический шоу-фестиваль для любителей крафта и гриля. В программе: перфомативное приготовление стейков на сцене, музлото, выступление стендап-комиков. 80% пространства — под крышей, поэтому внезапный дождь планы не испортит.
ул. Некрасова, 3-5 (кластер событий АТС)
Vakh
Хачапури с лисичками или с имеретинским сыром и щавелем, долма с лососем и судаком, судак с белой фасолью и чечевицей: в ресторане Vakh — новое сезонное меню в исполнении шефа Элисо Гочава. Пробуем также салат с черешней по-грузински, окрошку с телятиной на айране с Боржоми и бифштекс с домашним сулугуни на мангале. В ряд десертов встали персик на мангале с фисташкой и мороженым, а также безе с карамелью, мацони и сезонными ягодами. В барной карте главные вкусы лета. Из напитков готовят гранатовый бамбл на свежем гранатовом фреше, «Гранатовый Тбиллини» с игристым вином, гранатовым пюре и гранатовым соком, «Персиковый спритц» со спелым персиком и «Негрони Сбальято» с биттером, настоянным на черешне.
ул. Большая Зеленина, 34
Çava Disco в Roof Place
Всем диско! Троица из команды Çava Disco — Александра Столярова, Валерий Дятлов и Евгения Элькина — запускают «самое счастливое место на Земле» Discoland! Летний фестиваль на самой музыкальной крыше Петербурга Roof Place. 31 июля, с 19:00 и до утра, здесь появится парк развлечений для взрослых с вау-видом на Финский залив. В планах два танцпола (один — под открытым небом!), поп-ап пространства от дружеских баров и диджей-сеты от более чем 20 резидентов и артистов электронной сцены, среди них: Alexa Din’ Din’ & Peter Dietlove Pen, Карина Мурашкина, «Кто бы мог подумать?!», Hamlet, Stoliarova, Texture, Cable Toy. Достаем из шкафа самые яркие летние наряды (пайетки, винтаж, металлик приветствуются) и готовимся танцевать. Время сиять!
Кожевенная линия, 30
ABC Bakehouse
Горячий микс сезонных продуктов и ферментации — такое мы любим! Шеф Свята Дьяконова готовит салат из свежей зелени с ферментированным арбузом и страчателлой, а шеф-пекарь Антон Исенин печет датский дениш с малиной, а шеф-бармен Евгений Шашин смешает юдзу-спритц на саке, многослойный микс с джином и матчей, а также фруктово-цветочный с личи, черемухой и соком редкого японского цитруса джабара.
Андреевский двор, Большой проспект В.О. 18
Chang
Идем на пикник — на набережную, в Таврический или за город. Специально для нашего моциона ресторан Chang дропнул гастронаборы: от японской классики с акцентом на рыбу и морепродукты до авторских закусок. Калифорния с крабом и лососем, ролл с тунцом татаки, радужный ролл с гребешком, тартар из мраморной говядины с шиитаке и трюфельным маслом, черные булочки бао со свиными ребрами, хумус из эдамаме с креветкой. Любой сет доставят, куда скажете.
+7 (812) 339-63-09
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