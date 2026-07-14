Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Что где есть
  • Что Где Есть
Что Где Есть

Поделиться:

Где смотреть чемпионат мира по футболу: от олдскульного паба до загородного отеля

Камерные бары, эстетские рестораны, фудмолл на бывшем Варшавском вокзале и двор Гостиного двора: рассказываем, где смотреть чемпионат мира по футболу с 14 по 19 июля.

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Альпенхаус»

«Альпенхаус» 

Большой пивной ресторан «Альпенхаус» с вайбом «Октоберфеста» собирает сотни болельщиков: его ценят за огромный экран в холле, мощный звук и акустику шале. За 2990 рублей с человека открывается доступ к безлимитному шведскому столу. Берем рульку, колбаски, брецели, стейки, мясные ассорти и, конечно, пиво. 14-го июля в 19:00 матч прокомментирует Александр Кержаков собственной персоной.

Южная дорога, 17

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Чабрец»

«Чабрец»

В ресторане восточной кухни с футболом на «ты»! На два полуфинала и финал сюда приедут приглашенные комментаторы Okko Sport и «Матч ТВ», чтобы аннотировать игру в реальном времени. 15 июля в 21:00 прибудут Лионель Абба и Владимир Стогниенко (по разным адресам), а 19 июля в 21:00 — Роман Гутцайт.  

Заказываем все, что идеально подходит к большим матчам: свиные ребра с соусом барбекю или «черный перец», хрустящие креветки со сладким чили, фиш&чипс и большой набор к пенному со стрипсами, луковыми кольцами, картофелем фри, гренками и двумя соусами. А если собираетесь болеть компанией, берите мясной гриль-набор.

Тихорецкий пр., 43; Аптекарская наб., 20; пр. Славы, 5/3

Фото предоставлено пресс-службой заведения Goosegoose

Goosegoose

Ресторан Goosegoose запускает трансляции главных матчей. Вход свободный, рассадка — за коммунальным столом гостиной. Из еды и напитков — все то же, что и в обычный день: полное основное меню ресторана.

— 14 июля, 22:00 — полуфинал Чемпионата мира по футболу FIFA 2026™
— 15 июля, 22:00 — полуфинал Чемпионата мира по футболу FIFA 2026™
— 18 июля, 19:30 — «Зенит» — «Спартак»
— 19 июля, 22:00 — финал Чемпионата мира по футболу FIFA 2026™

ул. Большая Конюшенная, 27

Фото предоставлено пресс-службой заведения Solids

Solids

В самой модной гастробильярдной чемпионат мира по футболу планируют смотреть прямо на террасе с зеркальным баром и лежаками. Решающие матчи турнира покажут 14, 15, 18 и 19 июля. Берем сырный хот-дог или тако со стейком и болеем за любимую команду.

ул. Гатчинская, 16

Фото предоставлено пресс-службой заведения Мемо

Memo

Средиземноморский ресторан приглашает на трансляцию финала Чемпионата мира по футболу, 19 июля в 21:00, в скрытом внутреннем дворике. Курировать главный матч турнира будет спортивный журналист и футбольный комментатор Федор Погорелов. В этот вечер будет действовать спешл-меню от бренд-шефа Павла Грачева. Депозит — 6 000 руб.

ул. Малая Морская, 23

Фото предоставлено пресс-службой заведения Marius

Marius

С 14 по 19 июля Marius будет транслировать ключевые игры FIFA 2026 — в эти дни тут действует сет по специальной цене (6900 руб) от бренд‑шефа Александра Богданова. Креветки темпура с азиатским соусом, мини‑чебуреки, пирожки с мясом и капустой, бородинские чесночные гренки, салат с хрустящими баклажанами, салат «Мимоза», цыпленок на гриле и большой кусок свинины на гриле — все для вашего неистового шеринга.

ул. Марата, 11

Фото предоставлено пресс-службой «Скандинавии»

«Скандинавия»

Загородный клуб в Курортном районе на берегу Финского залива устраивает просмотр матчей 14, 15 и 19 в 22:00. Все что требуется — предварительная бронь. А после победы любимой команды рекомендуем остаться на ночь в одной из исторических дач начала ХХ века.

ул. Сестрорецк, Парковая, 16

Фото предоставлено пресс-службой заведения Vokzal 1853

Vokzal 1853 

Смотрим чемпионат мира на большом экране в «МТС Live Холл» (пространство вмещает до 2200 зрителей!) в историческом здании Варшавского вокзала. В планах матчи плей-офф и финал с живыми комментариями, вайб фан-зоны на стадионе, конкурсы и подарки. Еда и напитки прилагаются. Можно выбрать любую рассадку — в партере, на боковых балконах и VIP-балконе с диванами и столиками. 

набережная Обводного канала, 118С

Фото предоставлено пресс-службой «Город в Зените»

Двор «Гостиного двора»

Сегодня внутренний двор Гостиного двора напоминает фан-зону площадью более пяти тысяч квадратных метров с активностями и лаунжами для просмотра матчей. Здесь ежедневно с 12:00 показывают игры чемпионата мира и битву за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Вход свободный.

Невский проспект, 35

Фото предоставлено пресс-службой заведения AF Brew Taproom

AF Brew Taproom

Финал Чемпионата мира по футболу FIFA 2026 под арочными сводами 19 века — это романтика! Так балуют болельщиков в AF Brew Taproom. В воскресенье, 19 июля, здесь пройдет паблик-толк с обсуждением вопросов, на которые человечество пытается ответить целую вечность: кто построил пирамиды? Что имел в виду Тарковский? Кто лучше: Месси или Роналду? Обещают помочь разобраться. В 19:30 прозвучит стартовый свисток.

Курляндская улица, 48

Трансляции финала чемпионата мира также пройдут в заведениях «Карл и Фридрих», Harry Not Original Pub, Chelentano, Choice, The Wall, The Pub, Beer House, BlackWood, Harat's Pub, Stroganoff Steak House, «Игла», Blackchops, Tel Aviv by Saviv.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: