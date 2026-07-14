Где смотреть чемпионат мира по футболу: от олдскульного паба до загородного отеля

«Чабрец»

В ресторане восточной кухни с футболом на «ты»! На два полуфинала и финал сюда приедут приглашенные комментаторы Okko Sport и «Матч ТВ», чтобы аннотировать игру в реальном времени. 15 июля в 21:00 прибудут Лионель Абба и Владимир Стогниенко (по разным адресам), а 19 июля в 21:00 — Роман Гутцайт.

Заказываем все, что идеально подходит к большим матчам: свиные ребра с соусом барбекю или «черный перец», хрустящие креветки со сладким чили, фиш&чипс и большой набор к пенному со стрипсами, луковыми кольцами, картофелем фри, гренками и двумя соусами. А если собираетесь болеть компанией, берите мясной гриль-набор.

Тихорецкий пр., 43; Аптекарская наб., 20; пр. Славы, 5/3