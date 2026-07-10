Модзуку-шот, тирамису с копченой уткой и сибас на вулканическом камне: главные гастрономические события недели

Обряды у костра, bbq-пикник, вечеринка в секретном дворе, ужин с Антонио Фреза — в новом выпуске ресторанного дайджеста!
«Майтри»
Празднуем день Ивана Купалы на берегу Финского залива: 11 июля в 15:00 загородный курорт «Майтри» устраивает церемониальный праздник. В планах знакомство с древними обычаями и культурой славянских празднеств. Начнется все с мастер-класса по плетению купальских венков, после этого все присутствующие нырнут в воду (в прогнозе +28!). После — чайная церемония у костра на берегу. Участие бесплатное, но нужна регистрация.
Ленинградская область, Приморское шоссе, мыс Кюренниеми
«Министерство Вкусовой Промышленности»
Встречаем новую русскую рюмочную на Петроградке с курицей-гриль и коктейлями по ГОСТу! Уже в эту субботу откроет двери «М.В.П.» от команды INFUSE Bar и TETTO Italian Bistro. Грядут двухдневные торжественные заседания: 11 июля с 17:00 идем на диджей-сеты от отличников музпрома DJ's TIMOFEY и DESSERT и бутерброды со шпротами, а 12 июля с 12:00 до 17:00 — на похмельный обед с рассольником, курицей с картошкой и холодным пенным. Министерством одобрено!
ул. Ординарная, 4
«Ателье tapas & bar»
Буэнас ночес! Выдвигаемся на первую вечеринку лета в секретном дворе на Лахтинской. Уже в эту субботу, 11 июля, команда «Ателье» закатит вечеринку с фирменными коктейлями, текилой, тако и танцами до глубокой ночи.
ул. Лахтинская, 4
KOI
11 июля в 19:00 ресторатор Антонио Фреза лично проведет ужин в стиле итамеши в своем азиатском KOI на Новой Голландии. Ингредиенты для пяти блюд он везет прямиком из Италии. В программе: гребешок с ферментированной юдзу-пастой и вишней; томаты со сметаной и черной икрой; удон алла вонголе; флорентийский стейк; Торта делла Гейша — авторская интерпретация знаменитого итальянского пирога.
наб. Адмиралтейского канала, 2И
Do Immigration
Один из старейших винных баров устраивает выставку по мотивам романа Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». Художники обратились к собственным историям и воспоминаниям и представили размышления о событиях и открытиях, которые когда-то изменили их взгляд на мир. 12 июля в 18:00 стартует вернисаж, где можно будет лично познакомиться с творцами, поднять бокал игристого и купить понравившуюся работу.
Художники: Стас Багс, Кирилл Шаманов, Миша Маркер, Юстина Комиссарова, Иван Сень, Надежда Косинская, Андрей Помулев, Юлия Толшина, Татьяна Нега, Яна Беспалова, Алексей Андреев, Алина Путятична, Егор Корягин, Игорь Плотников, Андрей Сикорский.
ул. Восстания 24/27, второй двор, пространство «Флигель»
Co‑op Garage
«Дело — дрянь»! Столичный бар IF Sucks от группы Cream Soda едет с гастролями в Петербург. С 11 по 16 июля в «закрытом клубе» Co‑op Garage во дворе на Гороховой пробуем фирменные «ифмаффины»: с хрустящей курицей, острым медом, маринованными огурцами и японским майонезом или «изи фрэш» с говяжьим бифштексом, лангустами и крыжовником. Главное — прийти голодным, пройти фэйс-контроль и уболтать на пиво местного фэйсера Пита. А 12 июля здесь прогремит вечеринка с диджей-сетами от команды «Ствола» и московских гостей.
ул. Гороховая, 47с2
Reborn
16 июля в 19:00 в ресторане DuoBand пройдет первый ужин серии «В центре огня» в шести актах. Шеф Андрей Ковалев будет петь оды премиальному мясу. На старт — приветственный бокал шампанского в компании хумуса, мухаммары и бабагануша. Затем в ход пойдет говядина вагю на обжаренной бриоши с кремом из фуа-гра и сашими из рибая с черной икрой . На экваторе вечера шеф лично презентует веллингтон и разделет рибай на кости — и подаст с узбекскими томатами с красным луком и жареным картофелем с лисичками. Гранд-финал — тирамису с копченой уткой и горьким шоколадом от маэстро Стаса Пауля.
пр. Добролюбова 11
MEGUmi
Полагаемся на команду MEGUmi! В ресторане современной японской кухни при отеле Lotte запустили омакасе — формат, при котором вы не выбираете ничего, за вас все решает шеф! Анатолий Иванов мастерски собрал свой сет: от освежающего модзуку-шота и нежного хамачи до трио магуро и главного блюда — стейка кагеро-яки или сибаса «Судзуки», приготовленных на вулканическом камне.
переулок Антоненко, 2
Regions
Быть южанином — каково? На этот вопрос обещает ответить ресторан Regions: 16 июля в 19:00 тут пройдет ужин, совместно с проектом «Южное Посольство». Шеф-повар Максим Ражев создал спешл-сет — тут молодые сыры с медом в сотах, черноморский горбыль, рапаны, шашлык из говядины. Винное сопровождение тоже предусмотрели: Инна Нестерова – совладелец Nesterov Winery, соорганизатор «Южного Посольства» — расскажет, как климат, земля и время отражаются в каждом винтаже.
ул. Жуковского, 10
«Пикник семьи Каневских» в Smoke BBQ
Отцы и дети — вместе на кухне! Команда ресторанной группы Dreamteam устраивает большой семейный ужин в петроградском Smoke BBQ, 18 и 19 июля с 12:00 до 22:00. Двор ресторана преобразуют в дачную площадку с шезлонгами, детскими мастер-классами, живой музыкой, барбекю и гриль станциями. У руля в этот день — шефы Дмитрий и Алексей Каневские, отец и сын. Дмитрий работал при посольстве в Бирме, в Барселоне, 20 лет возглавлял кухню в московском ресторане «Царская Охота», а Алексей — бренд-шеф ресторана Smoke BBQ и бессменный участник шоу «Повара на колесах».
ул. Лодейнопольская, 5Б
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