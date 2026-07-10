Модзуку-шот, тирамису с копченой уткой и сибас на вулканическом камне: главные гастрономические события недели

Reborn

16 июля в 19:00 в ресторане DuoBand пройдет первый ужин серии «В центре огня» в шести актах. Шеф Андрей Ковалев будет петь оды премиальному мясу. На старт — приветственный бокал шампанского в компании хумуса, мухаммары и бабагануша. Затем в ход пойдет говядина вагю на обжаренной бриоши с кремом из фуа-гра и сашими из рибая с черной икрой . На экваторе вечера шеф лично презентует веллингтон и разделет рибай на кости — и подаст с узбекскими томатами с красным луком и жареным картофелем с лисичками. Гранд-финал — тирамису с копченой уткой и горьким шоколадом от маэстро Стаса Пауля.

пр. Добролюбова 11