Водяной кефир, кофейное пиво и мичелада с эспрессо: летние напитки в заведениях Петербурга

Mad Espresso Team

Пионеры спешелти в своих кофейнях придумали подавать сезонные лимонады со вкусами из детства. Пробуем «Тархун» с молочным улуном и белым виноградом, «Дюшес» с грушей и османтусом, «Байкал» с колд брю на Колумбии и травяным кордиалом, и не только.

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