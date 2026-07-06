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  • Что где есть
  • Что Где Есть
Что Где Есть

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Водяной кефир, кофейное пиво и мичелада с эспрессо: летние напитки в заведениях Петербурга

Надежда на знойное лето еще жива! Произносим вслух позитивные аффирмации и переходим от слов к действиям: пробуем напитки, которые остужают пыл. Клубничный сауэр, колдбрю с грейпфрутом и комбуча эрл грей: вот 11 заведений Петербурга, где искать все самое яркое и освежающее.

Фото предоставлено пресс-службой заведения Meal

Meal

В авторском проекте Павла Демина предлагают освежиться сетом ферментированных напитков: яблочной содой на кожурках яблока, водным кефиром aka water kefir (его производят из кефирных зерен) с облепихой и можжевельником, имбирным пивом, комбучей эрл грей.

пр. Литейный, 17-1

Фото предоставлено пресс-службой заведения Mad Espresso Team

Mad Espresso Team

Пионеры спешелти в своих кофейнях придумали подавать сезонные лимонады со вкусами из детства. Пробуем  «Тархун» с молочным улуном и белым виноградом, «Дюшес» с грушей и османтусом, «Байкал» с колд брю на Колумбии и травяным кордиалом, и не только.

 ул. 2-я Советская, 27/2; Большой проспект В.О., 16/14Б; пр. Римского-Корсакова, 3;  ул. Решетникова, 12

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Кусацу»

«Кусацу»

Команда локального токийского бистро обновила ассортимент матча-бара: ловим кокосово-лимонный физз, гранатовый эспрессо-тоник, убе-матча ваниль, убе-латте. А в баночках to go можно взять на прогулку ходзича латте со вкусом бананового хлеба или, к примеру, колдбрю с персиковым улуном.

ул. 7-я Красноармейская, 9

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Подписные булочки»

«Подписные булочки»

Лето — и в кафе при книжном магазине «Подписные издания»! В сезонном меню ищем холодный чай жасмин-личи, жасминовый айс-латте, яблочный шорли, лимонад ежевика-лемонграсс, кофейный молочный коктейль, кофе-тоник с малиной. 

пр. Литейный, 57

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Завтра»

«Завтра»

Пиво здорового человека готовят в милой кофейне в Коломне! Делают его на квасе и эспрессо, а сверху добавляют сливочный крем для баланса терпкости. Напиток безалкогольный, так что можно смело пробовать (и не бояться охмелеть).

ул. Декабристов, 55

Фото предоставлено пресс-службой заведения МОА

МОА

В средиземноморском бистро Алексея Мочнова персиковый беллини делают из спелых персиков, превращая их в воздушное пюре (без добавления концентратов и сиропов), в спритц на игристом и лимончелло добавляют сезонные ягоды, а в лимонад из арбуза кладут свежую мяту и бузину.

ул. Маяковского, 4

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Пенка»

«Пенка»

Этим летом ребята вышли за рамки привычных вкусов: томат и кофе, клубника и сладкий перец, маракуйя и цитрусы, тирамису и ром. Пробуем мичеладу с эспрессо и тоником, охлажденный фильтр с пенкой из маракуйи и острый ягодный лимонад с содовой.

Озерной пер., 2-4 

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Рид»

«Рид»

Тропикана-история — нам это по душе! В осведающем хит-параде: мажитэль персик-маракуйя с матчей из префектуры Сидзуока; ликер амаретто с ванильным джелато, эспрессо, миндалем и персиками; колдбрю с грейпфрутом и лавандой; колдбрю-тоник с пихтовым сбитнем.

ул. Декабристов, 39

Фото предоставлено пресс-службой заведения No Regrets

No Regrets

Обнаружено классное безалкогольное меню. К примеру, изотоник «Электроколада» из ананаса, апельсина и кокосовой воды с морской солью. В эликсир «Аскорбинка» добавляют ананас, киви, облепиху и мяту, а «На заре» — малину, бруснику, имбирь, грейпфрут и цветочный мед.

ул. Большая Зеленина, 34

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Мечтатели»

«Мечтатели»

В цветнике кафе на Фонтанке замечены новые летние напитки. Вот они слева направо: лимонад киви-щавель, лимонад личи-ревень, айс-маття с клубникой, клубничный сауэр, белый русский, водка-тоник с ананасом. Идеально, чтобы охладиться в жаркий день или взять на свидание с любимым городом.

наб. Фонтанки, 11

Фото предоставлено пресс-службой заведения Kona

Kona

В кафе на Петроградке мы ходим на завтраки, а теперь к омлету «Торнадо» и сырному бейглу с докторской колбасой будем заказывать айс матчу с клубникой или османтусом, холодный ягодный фильтр и клауд матчу с кокосовой водой.

Большой проспект П.С., 13/4

Фото предоставлено пресс-службой заведения Prosa

Prosa

В ресторане у Спаса на Крови обнаружены эффектные лоты. Пробуем матча клауд с ярким кисло-сладким алоэ и чайным сливочным облаком; маттча латте с манго, лаймом кокосовым молоком; монблан aka холодный американо под сливочной шапкой с цедрой апельсина; латте на фундучном молоке с обжаренным чаем ходзича и натуральной арахисовой пастой. 

наб. канала Грибоедова, 5

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