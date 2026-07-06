Водяной кефир, кофейное пиво и мичелада с эспрессо: летние напитки в заведениях Петербурга

Надежда на знойное лето еще жива! Произносим вслух позитивные аффирмации и переходим от слов к действиям: пробуем напитки, которые остужают пыл. Клубничный сауэр, колдбрю с грейпфрутом и комбуча эрл грей: вот 11 заведений Петербурга, где искать все самое яркое и освежающее.
Meal
В авторском проекте Павла Демина предлагают освежиться сетом ферментированных напитков: яблочной содой на кожурках яблока, водным кефиром aka water kefir (его производят из кефирных зерен) с облепихой и можжевельником, имбирным пивом, комбучей эрл грей.
пр. Литейный, 17-1
Mad Espresso Team
Пионеры спешелти в своих кофейнях придумали подавать сезонные лимонады со вкусами из детства. Пробуем «Тархун» с молочным улуном и белым виноградом, «Дюшес» с грушей и османтусом, «Байкал» с колд брю на Колумбии и травяным кордиалом, и не только.
ул. 2-я Советская, 27/2; Большой проспект В.О., 16/14Б; пр. Римского-Корсакова, 3; ул. Решетникова, 12
«Кусацу»
Команда локального токийского бистро обновила ассортимент матча-бара: ловим кокосово-лимонный физз, гранатовый эспрессо-тоник, убе-матча ваниль, убе-латте. А в баночках to go можно взять на прогулку ходзича латте со вкусом бананового хлеба или, к примеру, колдбрю с персиковым улуном.
ул. 7-я Красноармейская, 9
«Подписные булочки»
Лето — и в кафе при книжном магазине «Подписные издания»! В сезонном меню ищем холодный чай жасмин-личи, жасминовый айс-латте, яблочный шорли, лимонад ежевика-лемонграсс, кофейный молочный коктейль, кофе-тоник с малиной.
пр. Литейный, 57
«Завтра»
Пиво здорового человека готовят в милой кофейне в Коломне! Делают его на квасе и эспрессо, а сверху добавляют сливочный крем для баланса терпкости. Напиток безалкогольный, так что можно смело пробовать (и не бояться охмелеть).
ул. Декабристов, 55
МОА
В средиземноморском бистро Алексея Мочнова персиковый беллини делают из спелых персиков, превращая их в воздушное пюре (без добавления концентратов и сиропов), в спритц на игристом и лимончелло добавляют сезонные ягоды, а в лимонад из арбуза кладут свежую мяту и бузину.
ул. Маяковского, 4
«Пенка»
Этим летом ребята вышли за рамки привычных вкусов: томат и кофе, клубника и сладкий перец, маракуйя и цитрусы, тирамису и ром. Пробуем мичеладу с эспрессо и тоником, охлажденный фильтр с пенкой из маракуйи и острый ягодный лимонад с содовой.
Озерной пер., 2-4
«Рид»
Тропикана-история — нам это по душе! В осведающем хит-параде: мажитэль персик-маракуйя с матчей из префектуры Сидзуока; ликер амаретто с ванильным джелато, эспрессо, миндалем и персиками; колдбрю с грейпфрутом и лавандой; колдбрю-тоник с пихтовым сбитнем.
ул. Декабристов, 39
No Regrets
Обнаружено классное безалкогольное меню. К примеру, изотоник «Электроколада» из ананаса, апельсина и кокосовой воды с морской солью. В эликсир «Аскорбинка» добавляют ананас, киви, облепиху и мяту, а «На заре» — малину, бруснику, имбирь, грейпфрут и цветочный мед.
ул. Большая Зеленина, 34
«Мечтатели»
В цветнике кафе на Фонтанке замечены новые летние напитки. Вот они слева направо: лимонад киви-щавель, лимонад личи-ревень, айс-маття с клубникой, клубничный сауэр, белый русский, водка-тоник с ананасом. Идеально, чтобы охладиться в жаркий день или взять на свидание с любимым городом.
наб. Фонтанки, 11
Kona
В кафе на Петроградке мы ходим на завтраки, а теперь к омлету «Торнадо» и сырному бейглу с докторской колбасой будем заказывать айс матчу с клубникой или османтусом, холодный ягодный фильтр и клауд матчу с кокосовой водой.
Большой проспект П.С., 13/4
Prosa
В ресторане у Спаса на Крови обнаружены эффектные лоты. Пробуем матча клауд с ярким кисло-сладким алоэ и чайным сливочным облаком; маттча латте с манго, лаймом кокосовым молоком; монблан aka холодный американо под сливочной шапкой с цедрой апельсина; латте на фундучном молоке с обжаренным чаем ходзича и натуральной арахисовой пастой.
наб. канала Грибоедова, 5
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