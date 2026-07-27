5 новых лиц гастрономического Петербурга прямо сейчас

Дуэт шефов в ресторане Michèle дропнул сочнейшее летнее меню. Сезонными (на самом пике!) абрикосами, клубникой, ревенем и сливой Азимов и Березин оркеструют морепродукты и мясо (нежное вагю и шатобриан из мраморной вырезки!). Щавель встречается в неожиданном surf & turf сочетании — в тартаре из говядины с мороженым из перчиков рамиро и морских ежей с деликатными йодистыми нотами в послевкусии. Ревень и черная смородина дополняют паштет из печени с фуа-гра. Из сливы получилось отличное гаспачо с узбекскими томатами и лангустинами. А томленые сладкие абрикосы оттеняют утиную грудку. Чтобы мастерски жонглировать текстурами и продуктами, Олегу Азимову и Николаю Березину потребовались не только десятки килограммов поварских книг, но и опыт «в полях». Азимов стажировался в испанском Coque с двумя звездами Michelin и работал в команде «Счастья» с 2013 года. А Березин изучал кухню в ключевых проектах двух столиц: в Sage ресторатора Владимира Перельмана, в «Белуге» Александра Раппопорта и в Casper Анри Бера и Стивена Шармы.