6 гастрокластеров Петербурга, куда нужно успеть летом 2026 года

Винные кинопоказы под открытым небом, чемпионат по каптестингу, лайвы на крыше и рейвы с шампанским на закате: составили для вас гид по лету в главных гастрономических кластерах Петербурга.
«Новая Голландия»
От спектакля-церемонии по повести Хармса до киномузыки Таривердиева: на сцене «Летнего театра» было (и будет!) все
Премьера! Киоск на Липовой аллее занял индийский «Чори» от AF Brew
Кино под открытым небом — визитная карточка Новой Голландии
Креветки, авокадо и яйца в салате AVA Bistro Лосев и Истомин выкладывают в стройные ряды
На острове Новая Голландия премьера! Это «Дом 17» — бывший складской корпус, который восстанавливали 10 лет. До конца этого года он превратится в общественный проект с пространством для выставок, лекторием, книжным магазином, детским центром и рестораном. А пока — проводим каждый уикенд в «Летнем театре». Двор исторического здания «Бутылка» превращается в экспериментальную театральную мастерскую, стендап-сцену, филармонию, танцевальный воркшоп и джаз-клуб (от диксиленда и свинга до джаз-фанка!). Режиссер Савва Савельев привезет спектакль «Петушки» с Александром Горчилиным. Дом творчества «Переделкино» представит коллаборацию с фестивалем памяти Сергея Довлатова «День Д». Рок-звезда Петербургской филармонии Илья Папоян даст академический концерт: следите за сверхнасыщенным расписанием на сайте Новой Голландии.
И традиционное: кинопоказы и самый большой пикник одновременно встретятся на лужайках Новой Голандии. Этим летом (как всегда, после окончания белых ночей) покажут итальянскую и советскую классику, азиатские блокбастеры, фильмы фестиваля «Маяк».
Что где есть?
• Столичный ресторатор Антон Пинский вместе с шефповарами Артемом Лосевым и Виталием Истоминым привез в Новую Голландию сверхуспешное AVA Bistro из Москвы. Украсили островной филиал мраморным баром и нарядной витриной со свежеиспеченным хлебом из дровяной печи, слойками в виде бантиков и полосатыми круассанами (идеальные компаньоны эспрессо-тонику с гранатом и малиной!).
• Гастрономические новички острова: кафе-мороженое Creamo с авторским джелато от шеф-кондитера Елены Набиуллиной и стритфуд «Чори». Это проект индийской кухни от петербургской пивоварни AF Brew — отправляемся за чикен-тандури и лепешками наан.
• В healthy-кафе Angel Cakes найдены десерты без глютена и сахара, церемониальная матча и оладьи, которые точно одобрит ваш нутрициолог!
наб. Адмиралтейского канала, 2
«Брусницын»
«Гостья из будущего» Ева Польна, Владимир Пресняков и «Моя Мишель» на фоне заката над Финским заливом — вот неполный список причин заглянуть в культурный квартал «Брусницын» на концертную площадку Roof Place (летом 2026 года проект на крыше старинного завода отмечает 15-й сезон). И ловите сценарий любого летнего дня у моря: играем в падел под кирпичными сводами и хрустальными люстрами в клубе «Ракета», собираем самую сладкую клубнику на клубничной ферме City Ferma, смотрим ультрасовременное искусство топорописца Нестора Энгельке в Jessica Gallery (лучший стенд Cosmoscow-2024!), а потом можно и турнир по петанку, настольному теннису, стритболу устроить. Гранд-финал — закат над Финским заливом на открытых террасах или на газоне набережной.
Что где есть?
• В морском бистро Crevette всегда найдется что-то новенькое: то тюрбо спецрейсом из Марокко, то устричный уикенд, то меню из желтохвоста и морских ежей.
• За диковинными хинкали — в Pádre Khinkali, бодрое бистро с быстрым сервисом и грузинским радушием. Традиционные калакури начиняют тыквой или сулугуни, а микроверсию на один зубок снабжают крабом с креветкой или таледжио с соусом из сморчков.
• Летом откроется бар-клуб «Остров» от диджеев Mihashu и Yam Nor с экосистемой, объединяющей студию звукозаписи Ostrov Zvuk, музыкальный лейбл и диджей-школу.
Кожевенная линия, 30
VOKZAL 1853
Арочные окна, стеклянная крыша на металлическом каркасе, ряды чугунных колонн: треть исторических конструкций сохранилась, здание под защитой КГИОП
Ностальгические оладушки в корнере с вологодскими корнями «Олашка» превращают в бургеры
Vokzal 1853 — это гастрономический Диснейленд на 34000 кв. м
В корнер «Пян-се» идем за корейским стритфудом
Варшавский когда-то был вокзалом, откуда уезжали первые поезда из Петербурга Европу. Путешествие продолжается: девелоперы «Адаманта» решили историческое здание XIX века использовать по назначению и отправлять нас прямиком в Старый Свет (а еще в Азию, Америку и на Ближний Восток) — но уже гастрономическим путем. Сотня резидентов Vokzal 1853 на 34000 кв.м накормит примерно любой кухней мира. А если хочется зрелищ, отправляйтесь в первую в России лавку уличного искусства «Сетка», где собраны студийные работы представителей стрит-арт-сцены. Летом 2026-го под эгидой «Сетки» в Vokzal 1853 пройдет большой фестиваль искусств с лекциями, паблик-токами и мастер-классами по диджеингу. Те, кто давно мечтал дебютировать как стритартист — присеодиняйтесь!
Что где есть?
• Молодая предпринимательница Арина Кремлева открыла корнер «Олашка» во имя пышных оладушков по рецепту своей вологодской бабули. Всё внимание на топинги! Оладьи тут снабжают соусом из шпрот с маринованным тунцом или с грибами и картошкой в деревенском стиле, а еще делают из них мини-гамбургеры.
• Хип-хоп-ресторан Frank запустил большую летнюю террасу, утопающую в зелени, где дает стейки за самые честные деньги и фирменные ребра кинг сайз с чипсами и кукурузой, с камамбером или с унаги.
• Пожалуй, самая эстетская детская комната (двухуровневая) найдена в семейном ресторане «Буана». Эта игрушечная кухня приведет в восторг не только бежевых мам!
наб. Обводного канала, 118
Московский рынок
Крупнейший колхозный в Ленинграде и первый стеклянный в стране: сейчас Московский рынок у станции метро «Электросила» переживает свою прайм-эру. В этом образце сталинского неоклассицизма команда бизнесмена и ресторатора Александра Шавлиашвили восстановила оригинальный мозаичный пол из гранита и парадные лестницы с чугунными перилами, а снаружи оборудовала два двора (один — с детской площадкой) и собственную парковку со станциями для зарядки электрокаров. Помещение рынка площадью около 4000 кв.м объединяет лавки с соленьями и фермерскими сырами, витрины с первоклассными охлажденными морепродуктами и три десятка ресторанов: от крафтовой ротиссерии «Лиса пришла» до креативных роллов Ikigai.
Что где есть?
• Вам это надо! В лавке «Финик», филиале восточного базара, берите мармеладные груши, вяленые абрикосы из Таджикистана и хурму, подсушенную жарким солнцем Армении.
• Магистр рамена Леонард Конвишер готовит трушную азиатчину в Umami Mise. Оригинальный том ям — без кокосового молока. Тонкоцу — на свином бульоне, с маринованным яйцом, свининой чашу и бамбуком менма.
ул. Решетникова, 12
Василеостровский рынок
Первый в Петербурге реконструированный исторический рынок! На этом месте (в районе 5-й линии и Большого проспекта) еще при Петре I стояли деревянные продуктовые лавки, а в советское время был построен Василеостровский колхозный рынок. В XXI веке именно здесь началась новая волна гастрономических пространств в Петербурге — тех, что под одной крышей объединяют фермеров, стритфуд-неофитов и аксакалов крафтового дела. Теперь на Василеостровском — потрясающе харизматичные продавцы фруктово-овощных прилавков и больше 40 гастрономических концепций (от наших крашей с самаркандским пловом Samarkand и «Дагестанкой лавки» с пирогами до боттл-шопа Vinofeel с винами Восточной Европы). Летом главным ньюсмейкером станет новый ресторан вьетнамской кухни на втором этаже. И вечная ценность Василеостровского рынка — большой двор с кинотеатром под открытым небом (фестивальные показы, винные киновстречи!). Лайфхак: после всего съеденного — идем подтягивать мышцы на йоге на крыше рынка.
Что где есть?
• Плывем на трех китах грузинской кухни — хачапури, хинкали и харчо — в Georgiani. Этот корнер открыл визионер Анри Бер (Casper, Nothing Fancy) в партнерстве с тбилисским ресторатором Георгием Дарцмелией.
• Устраиваем кофехоппинг! На рынке работают три профи по спэшлти-зерну: «Человек и Пароход», Mad Espresso Team и Surf Coffee, а также вьетнамская кофейня Vina Star, где готовят колд брю с ананасом или абрикосом, белый вьетнамский кофе или кофе с матча-сливками.
• Овощи на углях, настоящая хариса из курицы и пшеницы сорта дзавар, стакан крепкого черного чая с вареньем из молодого грецкого ореха во дворе Василеостровского рынка — в «Армянском домике» гостеприимная семья Бегларян кормит блюдами по фамильным армянским рецептам.
Большой проспект В.О., 16/14Б
«Севкабель Порт»
Меняем такси и пробки на водный трансфер и мчим от Английской пристани прямиком на берег Финского залива к любимой морской резиденции петербуржцев — «Севкабель Порту». Это огромная экосистема: десятки гастрономических концепций (от трушного японского рамена до сербской плескавицы), террассы у здания бывшей ситценабивной фабрики с видом на залив, маркеты, кинопоказы, выставки. А еще суперфестивали, в числе которых «Стереолето» («Бонд с кнопкой», «Хлеб», Антон Беляев, Катя Iowa), музыкальный фест благотворительного фонда «Антон тут рядом» (в 2025-м удалось собрать рекордные 12,5 миллионов рублей в пользу первого Ресурсного центра по вопросам аутизма), джазовый фест Бутмана и Epic Con. Этим летом ждем легендарную танц-вечеринку «Морская» (в ночь с 22 на 23 августа!).
Что где есть?
• Команда «Севкабель Порта» выпустила собственное мороженое и соорудила для него киоск на море. Пробуем стопроцентный пломбир, произведенный по ГОСТу, малину с воздушным зефиром, манговый сорбет и молочный коктейль из нашего счастливого детства.
• Simple Wine Bar — это закаты, отраженные в бокалах шампанского. Сверхпопулярный деревянный променад на набережной «Севкабель Порта» снова заняла крупнейшая виноторговая компания, за что редакция Собака.ru особенно благодарит судьбу: просто любим танцы со спритцем в руках.
• Филиал душеспасительной лапшичной ossu в «Порту» — обладатель завидной крытой веранды, где весь теплый сезон жарят барбекю. А еще здесь можно сыграть партию-другую в американский бильярд.
Кожевенная линия, 40
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