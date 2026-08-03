6 гастрокластеров Петербурга, куда нужно успеть летом 2026 года

На острове Новая Голландия премьера! Это «Дом 17» — бывший складской корпус, который восстанавливали 10 лет. До конца этого года он превратится в общественный проект с пространством для выставок, лекторием, книжным магазином, детским центром и рестораном. А пока — проводим каждый уикенд в «Летнем театре». Двор исторического здания «Бутылка» превращается в экспериментальную театральную мастерскую, стендап-сцену, филармонию, танцевальный воркшоп и джаз-клуб (от диксиленда и свинга до джаз-фанка!). Режиссер Савва Савельев привезет спектакль «Петушки» с Александром Горчилиным. Дом творчества «Переделкино» представит коллаборацию с фестивалем памяти Сергея Довлатова «День Д». Рок-звезда Петербургской филармонии Илья Папоян даст академический концерт: следите за сверхнасыщенным расписанием на сайте Новой Голландии.

И традиционное: кинопоказы и самый большой пикник одновременно встретятся на лужайках Новой Голандии. Этим летом (как всегда, после окончания белых ночей) покажут итальянскую и советскую классику, азиатские блокбастеры, фильмы фестиваля «Маяк».

Что где есть?

• Столичный ресторатор Антон Пинский вместе с шефповарами Артемом Лосевым и Виталием Истоминым привез в Новую Голландию сверхуспешное AVA Bistro из Москвы. Украсили островной филиал мраморным баром и нарядной витриной со свежеиспеченным хлебом из дровяной печи, слойками в виде бантиков и полосатыми круассанами (идеальные компаньоны эспрессо-тонику с гранатом и малиной!).

• Гастрономические новички острова: кафе-мороженое Creamo с авторским джелато от шеф-кондитера Елены Набиуллиной и стритфуд «Чори». Это проект индийской кухни от петербургской пивоварни AF Brew — отправляемся за чикен-тандури и лепешками наан.

• В healthy-кафе Angel Cakes найдены десерты без глютена и сахара, церемониальная матча и оладьи, которые точно одобрит ваш нутрициолог!

наб. Адмиралтейского канала, 2