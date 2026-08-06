Лучшие отели Петербурга: в особняке 1802 года, во дворце с видом на Исаакиевский собор и с выходом на крышу

Этот легендарный отель (название исторически отсылает к нью-йоркской ультралюкс-гостинице «Уолдорф-Астория»!) уже сто с лишним лет выбирают топовые ньюсмейкеры своего времени — от Дягилева и Булгакова до Высоцкого и Мадонны.

Главный архитектор серебряного века Федор Лидваль вписал шестиэтажное здание «Астории», которая сегодня входит в коллекцию пятизвездных отелей Rocco Forte Hotels, в ансамбль Исаакиевской площади так органично, что кажется, оно здесь было всегда. Александр Вертинский не мыслил себе другого адреса в Петербурге. Михаил Булгаков провел здесь медовый месяц (и увековечил «Асторию» в «Мастере и Маргарите»!). А в гостевых книгах свою любовь к отелю выразили Лучано Паваротти, Элтон Джон и Моника Беллуччи.

Кухню отеля возглавляет французский шеф Франсуа Кантен, который понял нашу русскую душу: у него идеальны и тартар из мраморной говядины черный ангус, и вареники с картофелем, грибами и сыром грюйер.

Любимый ритуал петербуржцев — послеобеденный чай в «Астории» — привез в Россию первый директор отеля Луи Терье в 1912-м. Ассорти блинов с икрой, миниатюрных нарядных канапе и русских сладостей подают на фарфоре ИФЗ с фирменной кобальтовой клеткой — и это мэтч с бирюзовым интерьером нарядной гостиной «Ротонда». На сладкое — фирменный десерт «Весна Фаберже»: ажурное яйцо из белого шоколада с золотым напылением и муссом из личи и розы придумала шеф-кондитер Екатерина Желвакова.

В ночь уходим красиво — в бар Lichfield с фотографиями от лорда Патрика Личфилда. Рекомендуем «Флореаль» на джине с жасмином и хересом, «Бельфиоре» с ревенем, граппой и просекко и просто отличный негрони (подают с классными оливками и орешками!).

ул. Большая Морская, 39