Лучшие отели Петербурга: в особняке 1802 года, во дворце с видом на Исаакиевский собор и с выходом на крышу

«Астория»
ул. Большая Морская, 39
«Гранд отель Европа»
Михайловская ул., 1/7
Four Seasons Lion Palace St. Petersburg
Вознесенский проспект, д. 1А
Lotte Hotel St. Petersburg
переулок Антоненко, 2
Wawelberg Hotel
Невский пр., 7-9
«Коринтия Санкт-Петербург»
Невский пр., 57
Palace Bridge Hotel
Биржевой переулок, д. 4
Петербург — самый амбициозный девелоперский проект Петра I! И пятизвездочные отели здесь меряются друг с другом завтраками, террасами, бранчами и панорамными барами. Почему пора быть туристом в родном городе, рассказывает гастрожурналистка Анна Коварская.
«Астория»
Этот легендарный отель (название исторически отсылает к нью-йоркской ультралюкс-гостинице «Уолдорф-Астория»!) уже сто с лишним лет выбирают топовые ньюсмейкеры своего времени — от Дягилева и Булгакова до Высоцкого и Мадонны.
Главный архитектор серебряного века Федор Лидваль вписал шестиэтажное здание «Астории», которая сегодня входит в коллекцию пятизвездных отелей Rocco Forte Hotels, в ансамбль Исаакиевской площади так органично, что кажется, оно здесь было всегда. Александр Вертинский не мыслил себе другого адреса в Петербурге. Михаил Булгаков провел здесь медовый месяц (и увековечил «Асторию» в «Мастере и Маргарите»!). А в гостевых книгах свою любовь к отелю выразили Лучано Паваротти, Элтон Джон и Моника Беллуччи.
Кухню отеля возглавляет французский шеф Франсуа Кантен, который понял нашу русскую душу: у него идеальны и тартар из мраморной говядины черный ангус, и вареники с картофелем, грибами и сыром грюйер.
Любимый ритуал петербуржцев — послеобеденный чай в «Астории» — привез в Россию первый директор отеля Луи Терье в 1912-м. Ассорти блинов с икрой, миниатюрных нарядных канапе и русских сладостей подают на фарфоре ИФЗ с фирменной кобальтовой клеткой — и это мэтч с бирюзовым интерьером нарядной гостиной «Ротонда». На сладкое — фирменный десерт «Весна Фаберже»: ажурное яйцо из белого шоколада с золотым напылением и муссом из личи и розы придумала шеф-кондитер Екатерина Желвакова.
В ночь уходим красиво — в бар Lichfield с фотографиями от лорда Патрика Личфилда. Рекомендуем «Флореаль» на джине с жасмином и хересом, «Бельфиоре» с ревенем, граппой и просекко и просто отличный негрони (подают с классными оливками и орешками!).
ул. Большая Морская, 39
«Гранд отель Европа»
Карл Росси сделал фасад отеля частью ансамбля площади Искусств
К премьере оперы «Пиковая дама» в Михайловском театре в отеле создали одноименные коктейль и десерт
К премьере оперы «Пиковая дама» в Михайловском театре в отеле создали одноименные коктейль и десерт
Фирменное блюдо «Европы» в дегустационном сете— взбитые яйца с трюфельным маслом и икрой
Витраж «Аполлон на колеснице» в ресторане «Европа»
В первом пятизвездочном отеле России знают, что такое настоящий олдмани — севрюжью икру к шампани звездам мирового масштаба и королевским особам здесь сервируют уже 151 год.
В центре гастрономической экосистемы отеля — ресторан «Европа», один из старейших в стране (работает с 1905 года!). Этой весной он открылся после масштабной реновации и готов снова сервировать ужины под двухъярусным витражом «Аполлон на колеснице», созданным, говорят, по рисункам архитектора Придворной певческой капеллы Леонтия Бенуа. Почувствовать себя гостем династии художников, композиторов и артистов можете и вы: шеф-повар Денис Соболев создал дегустационный сет по мотивам меню 1896 года (тогда торжественный обед давали в честь столетия семьи Бенуа в России). Во славу Бенуа Соболев готовит артишок с мясом краба и говядину по-парижски с фуа-гра и соусом из мадеры.
По воскресеньям в ресторане «Европа» устраивают праздничные бранчи (маст-визит!): морепродукты на льду и сезонные специалитеты в буфете, безлимитный бар и джаз от петербургских бэндов. И если вы уважаете все виды искусств, то вам на «Вечера Чайковского»: начинают ужином из пяти курсов блюд от шефа (от теплого рулета из утки с фисташкой до черной трески с голубцом, начиненным лангустином), завершают оперными и балетными номерами — «Белым адажио» из «Лебединого озера» и «Вальсом No. 7».
За тихой роскошью времен царской России идем в ресторан «Икорный бар»: в интерьерах главного архитектора северного модерна Федора Лидваля (с фонтаном «Гаргулья»!) подают четыре вида черной икры. Кроме того, можно разнообразить икрой любое блюдо, но особенно хороши пара ложек осетровой к «Демидовской» кулебяке с домашней уткой конфи и кисло-сладким вишневым соусом на коньяке.
После ужина держим курс в культовое историческое лобби: высокие витражи, изразцовые камины и идеальный мэтч с шампанским — форшмак и сало на черном хлебе. Эти стены помнят не только визиты Бернарда Шоу и датской королевы Маргрете II, но и то, как Людмила Гурченко позировала, лежа на рояле, для фотосессии Собака.ru, а Дэниел Рэдклифф выпивал на своем совершеннолетии.
А если вы как Чайковский и хотите чаю, вам в именной люкс композитора, который реконструировали к 150-летию «Гранд Отеля Европа». Здесь наливают чай с коньяком и лимоном и выдают тапочки из замши с вышитой птицей — так любил автор «Лебединого».
Михайловская ул., 1/7
Four Seasons Lion Palace St. Petersburg
Гостям люксового отеля во дворце князя Лобанова-Ростовского файндайнинг-завтраки и авторские коктейли подают с идеальным видом на Исаакиевский собор.
Гастрономический тон в отеле задает итальянец Лука Де Астис: новый бренд-шеф приехал в Петербург из Турции, где преподавал в школе международной гастрономии Le Cordon Bleu при университете Özyeğin, а до этого трудился в ресторанах Парижа и Праги. Благодаря Луке в «Чайной гостиной» завели ритуал чайной церемонии с выездом парадной тележки, дегустацией варенья и элитных сортов чая, красной икрой и мини-десертами от шеф-кондитера отеля Вячеслава Кучеренко.
И вот еще горячие новости Four Seasons: тему средиземноморья продолжает летняя терраса с джелато бейлис со страчателлой и домашней сангрией. А в изакая-ресторане Sintoho зажигает шеф Бадма Адучеев: на ежемесячных ужинах «Лед и пламя» кормит сашими из большеглазого тунца и чу-торо и мраморной вырезкой, которую готовит на теппаньяки.
К ночи держите курс на бар Xander с камином, где местные миксологи приготовили (и проиллюстрировали!) коктейльную карту «Книга воспоминаний» с двенадцатью историями: от «Варежки» на бурбоне с ревенем до «Загадки» с пряным ромом, малиновым кордиалом и корицей (подается как шкатулка с сюрпризом — в ларце с подсветкой!).
Вознесенский проспект, д. 1А
Lotte Hotel St. Petersburg
Ближайший сосед Мариинского дворца — пятизвездочный отель южнокорейской сети Lotte — занимает особняк на набережной Мойки, который был построен в 1802 году и служил резиденцией посла (и будущего президента США!) Джона Куинси Адамса, а еще — рабочим адресом Гоголя.
Для неспешных завтраков и десертных пауз (фирменные стаканчики-тирамису толпятся в витрине вместе с другими сладостями от кондитера Ксении Сясиной) идеален The Lounge — ресторан под витражным куполом, оформленным мастерами-итальянцами орнаментом в виде цветков мугунхва (национальный символ Южной Кореи!). В меню от шефа Анатолия Иванова — surf & turf с филе-миньоном, тигровыми креветками и гребешками и говядина по-бургундски. И важно: целая страница здесь посвящена исключительно корейской кухне.
Еще одна азиатская история в Lotte — японский ресторан MEGUmi (петербургское посольство нашумевшего манхэттенского проекта MEGU) с говядиной вагю на раскаленном вулканическом камне с горы Фудзи и креветками с островато-умамным соусом канзури (перцы чили выкладывают на снег для отбеливания, а потом три года ферментируют с кодзи и солью!). Бонус — выдающаяся коллекция саке (в том числе редкое игристое!).
Вечера проводим на крыше отеля в баре L Terrasa — с исключительными видами на купол Исаакиевского собора в закатном солнце, живым джазом и коктейлями от шеф-бармена Владимира Смолькова с пометкой signature: «Судьба» на ликере из фиалки или «Ностальгия» на рисовой водке с ликером из бузины.
переулок Антоненко, 2
«Гранд отель Мойка 22»
Смотреть на город сверху лучше всего с высоты пяти звезд «Гранд Отеля Мойка 22» — с террасы открывается вау-панорама петербургских крыш, высятся Адмиралтейство, Петропавловка и Исаакий, а из номеров виден Эрмитаж.
Бывший доходный дом купцов и меценатов Калугиных построил в 1853 году на набережной Мойки архитектор Василий фон Витте — в честь него назвали бар Von Witte в бельэтаже отеля, стилизованный под кабинет аристократа. По вечерам за винтажным токийским роялем здесь импровизирует джазовый пианист Александр Буткеев, а на гостевые смены приезжают барные профи со всей страны от Москвы до Новосибирска. После похода в Эрмитаж — элегантные церемонии-чаепития в «Гранд Отеле Мойка 22»: в «Чайной гостиной» с видом на Певческий мост их сервируют на вышитых скатертях «Крестецкой строчки» и посуде от ИФЗ.
Этажерку с профитролями с икрой, багетом с лососем гравлакс и пирожными дополняют коллекционным чаем из садов провинций Юньнань и Фуцзянь. А собственный урожай трав и овощей в отеле собирают прямо с крыши (да!) — на открытой террасе Bellevue огурцы, мяту и тибетскую малину посадили участники «Клуба Императорских огородников» директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков и тренер «Зенита» Анатолий Тимощук. В меню ресторана бренд-шеф Николай Хвалынский (победитель премии «Что где есть в Петербурге — 2025») на лето прописал креветки с салатным цикорием, корейку ягненка гриль с песто из черемши и форель с муссом из гребешка и брюссельской капустой. Перед уходом не забудьте попросить «Мешок картошки» — троицу пирожных от шеф-кондитера Серафимы Комочковой принято брать «с собой».
наб. Мойки, 22
Wawelberg Hotel
Пробовать десерты-минералы идем в палаццо в стиле итальянского неоренессанса, построенный в 1910-м по заказу банкира Михаила Вавельберга в двух минутах от Дворцовой.
Утро в палаццо Вавельберга начинается в ресторане «Атрио» со стеклянным куполом: завтракать кето-кашей и бургундским яблочным пирогом под вайбы дисклавира или гуслей могут не только гости отеля (и это стратегически важное УТП!).
Главный ресторан Minerals делится на два пространства. В зале «Минералы» с панорамными окнами на Невский и парящими над круглым баром уральскими «самоцветами» по будням подают основательные ланчи (тартар с попкорном из гречи, чечевичный дал и рагу из кролика с пастернаком!). И в любое время — русскую кухню а-ля карт с уже легендарными десертами-минералами, от «Оникса» на медовом бисквите с соленой карамелью до «Чароита» из песочного теста с конфи из лесных ягод. А из настоящего чароита (камень добывают в единственном в мире месторождении между Якутией и Иркутской областью!) сделали уникальную 20-метровую стойку в одноименном зале. Здесь выбирайте дико красивый дегустационный сет — путешествие по кухне регионов России: от янтарного угря из Калининграда до эчпочмака с гусем из Казани и вырезки из красноярского оленя, или сезонный региональный сет со специалитетами Приморья, где севиче из креветки ама эби из Охотского моря с малиной подают с коктейлем «Токаревский маяк» с травяным биттером и лимонным фрешем.
В Вавельберг-холле с девятиметровыми кессонными потолками и колоннами с лепными капителями лекторы ДК Льва Лурье рассказывают про городские мифы или детали архитектуры, которые делают здания «петербургскими». И классная культурная традиция Wawelberg — опера на балконе: каждый уикенд балкон, который выходит на Малую Морскую, превращается в открытую сцену — оперные певцы исполняют арии из Чайковского и Верди (а еще в отеле обещают обратиться к репертуару Муслима Магомаева!).
Невский пр., 7-9
«Коринтия Санкт-Петербург»
Петербургская жемчужина в пятизвездной коллекции Corinthia Hotels, основанной на Мальте в 1960-х, и одновременно один из самых больших отелей в исторической части города занимает три (!) здания на Невском и любим москвичами за близость к Московскому вокзалу.
В истории локации за 200 лет собрался впечатляющий список имен и названий: от первого владельца из уральской династии заводчиков Демидовых и магазина автомобилей «Бенц и К°» до петербургской богемы — гостей актера Императорского Александринского театра Василия Самойлова (чья мемориальная квартира делает «Коринтию» единственным отелем города с полноценным музеем внутри!).
Наблюдать за Невским лучше всего из окон ресторана «Империал», где шеф-повар Родион Нефедов переосмысляет русскую кухню. Пожарскую котлету дополняет свежим мятно-йогуртовым соусом, в серые щи из крошева добавляет мозговую косточку, а в уху — озерного рака. На десерт гастроирония: сладкий борщ! Свеклу шеф превратил в мусс, белым шоколадом закосплеил сметану, а чипсы соорудил из бородинского хлеба. Важно! Для туристов из ОАЭ и Саудовской Аравии есть специальное ближневосточное меню и адаптированные европейские рецепты из халяльных продуктов.
На вечерний коктейль идем в просторное midcentury-лобби с роялем и мягким светом хрустальных люстр. Идеальную пару к игристым здесь составляют авторские десерты шеф-кондитера Наталии Пименовой— неаполитанский кекс-баба с корицей и смородинноминдальное пирожное с кориандром. Кстати, скоро гастрономии в отеле станет еще больше: на месте ресторанов «Вена» и «Бирштубе» появятся новые заведения (спойлеров не будет!).
Невский пр., 57
Palace Bridge Hotel
Единственный в Петербурге ресторан, где ужинают в абсолютной темноте, и самый большой в историческом центре бассейн в спа — в пятизвездочном отеле петербургской сети Wone Hotels на Васильевском.
Главное гастрономическое впечатление Palace Bridge — ужин в “Dans Le Noir?”, единственном ресторане города, где едят в полной темноте. Телефоны и другие источники света придется оставить на входе (мечта Теодора Курентзиса!). Блюда выбирать по одному из четырех сетов. Их названия дают легкую отсылку к тому, что будет в тарелке (например, «Синее» намекает на морепродукты, а «Зеленое»— на овощи), но распознать результат придется на вкус и аромат. “Dans Le Noir?” — не только сенсорный аттракцион, но и социальный проект: изменить привычный способ восприятия помогают незрячие официанты.
Обедать идите в основной ресторан отеля (здесь берите салат с сочной уткой и фисташками и тендерлойн с корнем сельдерея), пробовать фермерский кофе из Колумбии Astamaniana Rum и завтракать (новая каша каждый день— от пшенки с курагой и грецким орехом до рисового пудинга с ванилью!) заглядывайте в кофейню «Астаманьяна», а вечерний коктейль (идеально — фирменный W’ONE Only на джине и лимонном соке!) берите в баре Bridges.
Сильный скилл Palace Bridge — возвращать к жизни через велнес. Здесь под стеклянной крышей атриума прячутся крупнейший в историческом центре бассейн в стиле римских терм, сауны (от пещеры до калдариума!) и бодрящий «Снежный рай», где всегда -15°С.
Биржевой переулок, д. 4
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