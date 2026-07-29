Тарт татен из баклажана и паннакотта из кедрового молока: 10 ресторанов с авторскими десертами

Bourgeois Bohemians

Кому стоило бы участвовать в Венецианской биеннале, так это кондитеру Алексею Гребенщикову и его десертам, настолько они про современное искусство. В летнем сете XVI Signature Алексей подает мороженое и желе из стаута с кремом из квасного сусла, фиником и вяленым персиком на тарелке, сделанной в коллаборации с художником Петром Банковым (работы — в коллекциях Лувра и МоМА). А вечный хит Гребенщикова из меню а-ля карт — вяленная в кофе свекла с черной смородиной, сметанным мороженым и муссом из козьего йогурта.

пер. Виленский 15