Тарт татен из баклажана и паннакотта из кедрового молока: 10 ресторанов с авторскими десертами

Шоколад с жареным беконом, свекла с черной смородиной, сорбет из кинзы, украшенный пылью из перца эспелет: гастрожурналист Анна Коварская рассказывает, какие десерты в Петербурге бронируют по телефону.
René Cafe
Изящный (и очень красивый!) тюнинг классических десертов — это к Дарье Захаренко, шеф-кондитеру русско-французского кафе в доме Зингера с видом на Казанский собор (в CV ученицы Жорди Бордаса работа в White Rabbit Group и Four Seasons). В личных топах Даши (и наших сердцах!) — веганская павлова с пониженным содержанием сахара (меренга на аквафабе!) и яблочный террин ювелирной сборки: фрукт нарезают на тончайшие слайсы, маринуют в карамели с цедрой апельсина и бобами тонка и запекают. Премьера лета — земляничная корзинка: сабле на миндальной муке, сметанный крем, мармелад из клубники и свежая земляника.
пр. Невский, 28
Bourgeois Bohemians
Кому стоило бы участвовать в Венецианской биеннале, так это кондитеру Алексею Гребенщикову и его десертам, настолько они про современное искусство. В летнем сете XVI Signature Алексей подает мороженое и желе из стаута с кремом из квасного сусла, фиником и вяленым персиком на тарелке, сделанной в коллаборации с художником Петром Банковым (работы — в коллекциях Лувра и МоМА). А вечный хит Гребенщикова из меню а-ля карт — вяленная в кофе свекла с черной смородиной, сметанным мороженым и муссом из козьего йогурта.
пер. Виленский 15
Reborn
Десерты Стаса Пауля в ресторанах Дмитрия Блинова прописаны всем, у кого аллергия на банальность. Финалист премии «Что где есть в Петербурге — 2025» не колеблясь определяет в рецептуру самые неожиданные ингредиенты. В шоколадный десерт с гелем из ликера на терпком грецком орехе и маринованным черносливом Стас добавляет — внимание! — жареный бекон. Кокосовую паннакотту с конфитюром из манго оркестрирует осетровой икрой. А тарт татен у Пауля — из баклажана с мисо в хрустящей тарталетке.
проспект Добролюбова, 11Е
Кондитерская Анны Красовской
Диван-губы Сальвадора Дали (который на самом деле шоколадный мусс!) и пирожное картошка в форме картофельного клубня: фэшн и кидкор-десерты кондитера Анны Красовской собирают тысячи сердечек в соцсетях. Новый дроп выпускницы Le Cordon Bleu — про ароматы модного дома, который сейчас возглавляет тот еще любитель кидкора Джонатан Андерсон. Десерт-флакон Miss Dior — оммаж Miss Dior Rose N’Roses: ноты розы, бергамота и мандарина раскрываются малиновым кули, хрустящим миндалем и шоколадным бисквитом. Бант расписан вручную, крышечка выполнена из мармелада, а этикетка — из белого шоколада.
Академика Павлова, 7
«Таможня»
Шанс встретить гастрономическую коллаборацию с Кунсткамерой ничтожно мал, но в Петербурге никогда не равен нулю. В ресторане русской кухни «Таможня» вспомнили, что на открытии кабинета редкостей Петр I угощал гостей хлебом с начинкой — цукербродом, и следуют заветам императора. Правда, в новейшей истории эту мягкую пряную выпечку готовят с имбирными цукатами и жемчужным сахаром. И важно: ужиная в «Таможне», всегда оставляйте место для десертов. После пожарской котлеты, пряной закусочной тыквы и новгородских боровиков просите медовик, пропитанный кремом из топленого молока, и ромовую бабу с подливой из ревеня и земляники.
Биржевой проезд, 2
«Астория»
Десерты в «Астории» исторически на особом положении: у отеля сильный кондитерский цех и собственный бренд Astoria Chocolatier. Визитная карточка — оммаж приме-балерине Мариинского театра Диане Вишнёвой (летом отмечает 50 лет!) — пудрово-розовая шкатулка из шоколада, в которой прячутся съедобные бусины — клюква в сахаре и печеное яблоко с корицей. И вот премьера 2026-го — «Прекрасная Елена» (Poire Belle-Hélène): грушу, сваренную в сиропе, подают с ванильным мороженым, горячим соусом из шоколада и сусальным золотом. Авторство парижского хита 1864 года (появился как ответ на премьеру оперетты «Елена Прекрасная» Жака Оффенбаха) приписывают Огюсту Эскофье, кулинарному визионеру XIX века (ввел «русский» способ подачи блюд — одно за другим!).
ул. Большая Морская, 39
Salone pasta&bar
Бескомпромиссный бестселлер: гости требуют торта ди формаджио в Salone pasta&bar с первого дня открытия — и с тех пор каждый месяц уходит по 600 порций. Во-первых, это красиво: итало-версию чизкейка (сливочный сыр, таитянская ваниль, изрядно подрумяненная карамелизованная корочка!) выкладывают серебряной лопаткой на вашу тарелку из огромного блюда на винтажном подносе. Стритстайл-комик Илья Куруч, хореограф Юрий Смекалов и коллекционер Павел Кейв традиционно завершают этим бэнгером свой ужин.
наб. реки Фонтанки 30
Inner
Стратегически важная часть экосистемы ресторанов Алексея Алексеева — кондитерский цех, который возглавляет Маргарита Арзамазова. Пермячка, получившая знания у испанских мастеров десертного дела и опыт в лучших ресторанах двух столиц, — гений деталькора. Медовик — на ежевичном мёде со сметаной и смородиной. У павловой — тонкие диски меренги с цветочным рисунком и маскарпоне с тибетской ромашкой. А паннакотта — из кедрового молока, мусса на бородинском хлебе и начинки из брусники на гречишном мёде.
ул. Пионерская, 31
«Круч»
Каждый день в восемь утра кондитер Марина Круч собственноручно оформляет витрину в своем кафе на улице Блохина: свежевыпеченные круассаны, кардамоновые булочки, гениальный рулет-медовик и муссовые пирожные (очень фэшн!). Но истинная легенда «Круч» — кручетроли (вечный солдаут — в месяц продают 1000 штук!). Эти булочки-профитроли с заварным кремом, политые шоколадным ганашем, приносят уложенными в пирамидку из четырех штук. Не осудим, если закажете больше — тем выше пирамидка!
ул. Блохина, 6/3
Cristal
За гастрономическими рифмами — к Наталье Кононовой. Медовик на цветочном меду с ржаным солодом украшает цукатами из сморчков и высокохудожественным печеньем (только посмотрите на эти колоски ржи!). Шоколадный торт сервирует мороженым со вкусом эспрессо и карамелью со сладко-солоноватым сыром брюност. И ждите премьеру: тарталетку с карамелизированным ультратонким тестом фило и граните из щавеля.
наб. Синопская, 10
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