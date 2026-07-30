20 лучших баров в 2026 году

Проводим остаток лета 2026 в Петербурге с фонтаном негрони (буквально!), дистиллятом из черной икры, танцами под редкий винил, дропом чебуреков и пышным лаймовым физзом из шейк-машины.
Catch 22
В чем уловка listening-бара Catch 22? Секси-вайбы вечной вечеринки, будто завтра никогда не наступит. Искристые коктейли от Даниила Золотухина («Лучший бартендер» по версии премии «Что где есть в Петербурге»). И нежный рейв от знатного коллекционера винила и совладельца «На вина!» Евгения Литвяка (записывайте: с четверга по субботу после 22:00 начинаются танцы!). И совет бывалых в «Кэтче»: свой пятый лонг-дринк обязательно срифмуйте с эталонным куриным шницелем и яйцами, фаршированными красной икрой.
набережная реки Фонтанки, 86
«Полторы комнаты»
Это не POV, а REAL экспериментальный бар: миксологи Владимир Николаев и Иван Ляшук спродюсировали магическую лабораторию, где к коктейлям выдают научно подобранную закуску (что? да!). К Bloody Mary (и-де-аль-ной!) — соленая черемша, к гимлету на фенхеле — гречневый чипс с соусом из черного чеснока и шоколада. Премьера в «Комнатах» — мультисенсорное меню «Мегаполис». Чтобы выпить «Аскезу» с перечным парфюмом, нужно надеть перчатки, повязку на глаза и прищепку на нос. Закажете «Городской туман» с огуречным орже и букетом трав — считай, записались на сеанс фитотерапии.
ул. Маяковского 34
«Кабаре “Шум”»
Просто факт: в артистическое кабаре «Бродячая собака» ходили Маяковский, Ахматова, Мандельштам, Мейерхольд. В «Шуме» можно встретить коллекционера Сергея Лимонова и галеристку Джессику, хореографа Владимира Варнаву и актрису Юлию Снигирь. А с тех пор как продюсер Артем Балаев пригласил режиссера и актера НДТ Артема Злобина стать худруком арт-неокабаре — и вовсе понеслось. Под любимый крюшон Маяковского и спритц из стихов Мандельштама бражники и блудницы эпохи ИИ смотрят стендап лауреата «Золотой маски» Бориса Павловича, поэтический спектакль актрисы Агнии Кузнецовой, стихотворный алкотрип Даяны Загорской «Сказка о царе Стакане». И очень, очень ждут перформанс с участием Розы Хайруллиной.
ул. Маяковского 52
«Игла»
Аудиофильский бар новой волны открыла команда круглосуточных эстетов — Борис Трахман, Илья Альтшулер, Анри Бер, Стивен Шарма, Егор Барилко. В «Игле» сауэр смешивают на японском односолодовом горном виски. Грязный мартини на 2 глотка готовят из премиум мескаля и подают в винтажном токийском стекле. А про ультразвуковой негрони под эпичные кушияки от шефа Романа Киселева вы сами уже все знаете. Летом «Игла» прибавляет в квадратных метрах благодаря сдвижной стеклянной ширме и кемпинг-террасе: трейлер-прицеп, походные складные кресла и навес от непогоды — всё, как мы любим.
ул. Гороховая, 47
Orthodox
Вишневый самогон и кизиловый дистиллят с каштановым биттером: в неорусском баре Orthodox собрали великую библиотеку отечественных крепких напитков и сочиняют коктейли-мадригалы Чайковскому (гречишная водка + медовуха), Блоку (ликер + сироп с чернилами), Достоевскому (водка + огуречный рассол). За историзм (вы пьете ахматовский «Шелестит, опадая, орешник» в здании со 130-летней историей!) здесь отвечает клинкерный кирпич, латунная стойка и ретрорукомойник. За современность — прогрессивный роторный испаритель: подмигните бармену — и он нальет дистиллят из черной икры на пробу.
ул. Восстания, 4
Nola Jazz Bar
Сазерак, джаз, вуду и пышки бенье: Nola — это респект родине коктейлей Новому Орлеану от звездного семейства Follow The Rabbits. В единственном новоорлеанском баре в Петербурге смешивают ромово-фруктовый харрикейн, для которого варят сироп из маракуйи с ананасом, а пышный Ramos Gin Fizz наливают из специальной шейк-машины. Под джазджемы (каждый вечер!) кормят устрицами, джамбалайей (луизианская паэлья с креветками, чоризо, креольскими специями) и бургером «Неряха Джо» с пряным жареным фаршем вместо котлеты.
Волынский переулок, 2
«Медведь»
Машину времени в первый коктейльный бар России (здесь же, на Большой Конюшенной, только 120 лет назад) подарил нам бартендер-исследователь Павел Шитов из команды italy. На аперитив — коктейль-реконструкция: смесь красного и белого хересов как в XIX веке названа в 2026-м «Фортунатт». Микс джина, клюквы и вишни по моде начала XX века — «Бенуа». Закуска — тоже историческая: икру подают с оладьями и блинчиками как у Молоховец, расстегайчики — с картофелем и грибами. Прикоснуться (буквально!) к истории тоже можно: ищите серебряные ложки Christofle и меню «Медведя» от 14 января 1900-го года.
ул. Большая Конюшенная 27
Tagliatella Caffe
В аперитивном итальяно-баре гостей встречают исключительно барледи в белоснежных кителях, а фонтан негрони по имени Олег (легенда!) ждет на aperitivo time. Такой лор для своего Tagliatella Caffe придумала команда клана Follow The Rabbits (бар El Copitas, такерия Paloma Cantina) — и это сработало: заглянуть на аперитив во дворы Литейного любит и галерист Катя Попова, и фотограф Антон Рудзат. Тем более что действительно каждый день (с 16:00 до 19:00!) фонтан Олег накрывает здесь скатерть-самобранку: к коктейлю идет угощение — брускетты, сальсиччи, пицца. И лайфхак: по вторникам в «Тальятеллу» ходят на дегустационный сет. Горькие вермуты, тонкие амаро и биттеры закусывают аранчини и качо-э-пепе.
Литейный проспект, 61
«У Ларисы» / «Адище города» / «У Марьи»
Повелители чебуреков, хозяева легендарных «Ларисочных» Стас Федулин и Мария Шипуля построили проверенную временем и могучим фандомом барную экосистему, где поколение «Пепси, пейджер, MTV» встречается с адептами матчи, TikTok и AI. Эти бары — совсем для всех и в любое время дня и ночи. В чебуречной-рюмочной «У Ларисы» к настойке «Чебурековка» дают просветляющий лагман. К водочке в русском баре «У Марьи» — щучьи котлеты от шеф-повара Дениса Белого. А в закрытом спикизи-алкоклубе «Адище города» по бокалам разливают орхидею и бузину. Найти и попасть в последний непросто! Нужно заручиться поддержкой завсегдатаев и узнать секретный пароль.
ул. Рубинштейна, 29/28; ул. Маяковского, 39; ул. Кронверкская, 7; Университетская наб., 25
Roots le petit bar
Бар, который должен вылезать в поисковиках по запросу «эстетский». Городской филиал лесного лобби-бара Roots при отеле We Lodge на Медном озере обзавелся в Петербурге нарядным пространством: библиотека с раритетами, мрамор, муранское стекло — на коктейль идем только в кружевах Saint Laurent. Листинг напитков шеф-бартендер Илья Астафьев (член всемирной Гильдии джина, ведущей списки с 1638 года!) открывает десятком вариаций на сухой мартини (с томатным ликером или с маринованной кукурузой!). Закусываем брутально: черной икрой с мини-панкейками и редисом.
ул. Блохина 3/1
Ruc’s Heaven
Тесла и Эйнштейн барного Петербурга — это Владимир Николаев и Иван Ляшук из Perfect Bars Team. А их каталонское коктейльное бистро «Ослиный рай» — лаборатория, где рождаются истинно квантовые коктейли. Пачарони — микс негрони и домашнего пачарана. Собственный вермут — на сидре с вербеной. А белую сангрию на рислинге с ананасом и зеленым чаем закусываем лучшими образцами испанского стритфуда — это пататас бравас, кровяная колбаса и лепешки кока с угольного гриля (с хересным изюмом, беконом и ферментированным желтком).
ул. 9-я Советская 9
Chez Serge
11 видов негрони круглосуточно в балеарик-баре Chez Serge (да, работает 24/7!) — беспроигрышный вариант для летнего бархоппинга от создателей популярных вечеринок Çava Disco Столяровой, Дятлова и Элькиной. Силы поддержат мини-хот-доги, улитки с зеленью и жареные пирожки с крабом и авокадо. И важно: этим летом у «Сержа» премьера — виниловые листенинг-вечера «Радио Chez Serge». Диджеи и артисты ставят свои уникальные пластинки и рассказывают истории о каждой.
ул. Восстания, 19
«Октав»
Пинакотеку редкого винила собрал обожатель арт-рока и экспериментальной электронной музыки Александр Гутаковский для своего бара «Октав». И да, в этот листенинг-бар ходят конноссеры и энофилы: гостиная — с миллезимными Hi-Fi-системами, энотека — с авангардным натюром, в коктейльном баре — томатный сухой мартини и кайпиринья хайбол. Архитектор Никита Капитуров обустроил «Октав» стульями Имзов и коллекционной лампой-богомолом Tizio. А каждый уикенд тут танцуют: пластинки ставят Stereoden, Theo Dear и аудиофил из студии Radugadesign Никита Никитин.
Щербаков переулок, 17/3, строение 2
«Цветочки»
Местный бестселлер — «Довлатов», и этот коктейль давно пора назначить гастрономическим амбассадором Петербурга: так его любят и локалы, и туристы. Рецепт неизменен с открытия: красный базилик, сычуаньский перец, лимонный сок, сахарный сироп и водка. Фанфакт: «Цветочки» работали в доме на Рубинштейна, где жил Сергей Довлатов, до 2012 года, а потом переехали на улицу Некрасова. И теперь это самый беззаботный бар на главной алкомагистрали Петербурга: слоистые шоты рекой, текила по воскресеньям.
ул. Некрасова 17
AF Brew Taproom
В стенах первого пивоваренного завода России имени Степана Разина (1790 год постройки!) бьется сердце крафтовой революции — верховная локальная пивоварня AF Brew. Их пиву уже 14 лет респектуют биргики и независимые бары всей страны. Сюда можно прийти на экскурсию по производству и в бочковой баррель-рум. А потом заглянуть в тапрум (так называется бар или дегустационный зал при пивоварне!), чтобы попробовать свежесваренный стаут и лагер, и закусить его индийской самосой с мясом и пряным карри. И следите за новостями! Здесь устраивают пивную дэнсаэробику, турниры по боксу и по скоростному открыванию бутылок.
ул. Курляндская, 48
«Федя, дичь!» / «Ипполит» / «Наденька»
Три всенародно любимые рюмочные с идеальным неймингом от команды Самерханов — Карелина — Михайлюк, и очереди в них не рассасываются с открытия. Потому что душевная кухня! На домашний ягодный биттер и горячий бутерброд — в «Ипполит». К «Феде» — соблюдать карнивор-диету с шашлыками под сорокаградусный «Разносол». А к «Наденьке» — за пивом и курой-гриль. Настойки (с огурцом и черемшой, щавелевая или лайм-алоэ) после таких застолий ложатся как утренний туман — на Неву. И ждем этим летом в «Федя, дичь!» дроп традиционного чебурека с лисичками — хорош под клюковку.
ул. Садовая, д. 7-9; ул. Казанская, 26/27; ул. Некрасова, 25
El Copitas Bar
Этот лиминальный храм коктейля в петербургском дворе-колодце открыли барные визионеры Артем Перук, Николай Киселев, Игорь Зернов (и вывели его на 8-ю строчку мирового рейтинга The World’s 50 Best Bars). С порога говорим «да» авокадо-дайкири, тепаче пинья коладе и фирменному Aztec Negroni на основе текилы и шоколадного биттера. И внимание: по средам в El Copitas проводят дегустацию редчайших агавовых дистиллятов. А если вам очень повезет, предложат закусить сушеным кузнечиком, привезенным из Мексики.
ул. Колокольная 2/18
«Хроники»
Историк Лев Лурье, режиссеры Андрей Натоцинский, Сергей Кальварский, Настя Паутова, художник Александра Гарт, гендир «Новой Голландии» Анна Балагурова, комик-филолог Ксения Прихотько: такая поп-механика — эксклюзив бара «Хроники», флагмана квартала писателей и прародителя новой волны петербургских рюмочных. Здешний бутерброд с балтийской килькой, рюмка чачи и фирменный коктейль с клюквой и морошковым ликером объединяют креативный класс лучше, чем концепция «третьего места» Рэя Ольденбурга.
ул. Некрасова, 26
Imbibe
Классики из Imbibe под руководством Михаила Падисова, Дмитрия Михеева и Никиты Бичурина сделали главными героями своей новой коктейльной карты рис, лук, яйцо, сою и кукурузу. Царицу полей обрамляют фундуком, торфом и бурбоном. Херес настаивают на красном луке, пассерованном на кокосовом масле, и дополняют луково-винным мармеладом. А из шелкового тофу и соевого соуса готовят десертный коктейль. И внимание на очень красивое печатное меню! И рис, и кукурузу ребята бережно отсканировали и поместили на страницы (никакого ИИ, а это роскошная редкость в наше время).
ул. Жуковского, 6
«География»
Старожил легендарной улицы Рубинштейна (с 2013 года!) универсален как швейцарский нож. Днем — бизнесланч, вечером — винный ужин, в ночи — коктейль под диджей-сет. Бодрые алкомиксы в «Географии» разрабатывает барный энтузиаст Николай Орехов. Микс из вермутов, настоянных на ромашке и гречишном чае, сводит с кальвадосом и сельдереевым биттером, а чешскую грушовицу — с пюре из киви и сельдерея.
ул. Рубинштейна, 5
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