20 лучших баров в 2026 году

«Медведь»

Машину времени в первый коктейльный бар России (здесь же, на Большой Конюшенной, только 120 лет назад) подарил нам бартендер-исследователь Павел Шитов из команды italy. На аперитив — коктейль-реконструкция: смесь красного и белого хересов как в XIX веке названа в 2026-м «Фортунатт». Микс джина, клюквы и вишни по моде начала XX века — «Бенуа». Закуска — тоже историческая: икру подают с оладьями и блинчиками как у Молоховец, расстегайчики — с картофелем и грибами. Прикоснуться (буквально!) к истории тоже можно: ищите серебряные ложки Christofle и меню «Медведя» от 14 января 1900-го года.

ул. Большая Конюшенная 27