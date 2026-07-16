22 лучших авторских ресторана Петербурга в 2026 году

Страус, любисток, фуагра с грушей и креветка розенберга — хиты нового сезона: петербуржцы устраивают солдаут премьерам в БДТ, в Александринском и в ресторанах своих любимых шефов.
Casper
Необистро от гастропродюсеров Анри Бера, Стивена Шармы и шеф-повара Романа Киселева ворвалось на Кирочную улицу пару лет назад — и обзавелось могучим фандомом. Casper любят за хиты, которые вайбуют с самого открытия: тартар с панисом и луковым майонезом, тартин с костным мозгом и медовыми сотами, сардины с яичным салатом, а еще коктейль Basil Smash (нам кажется, лучший в Петербурге!). По четвергам (и только по четвергам!) Киселев готовит стейк топ сирлойн под соусом антрекот, точно как в парижском Le Relais de l'Entrecôte – самом известном ресторане одного блюда (берем под бокал каталонского корпината!). И важно: во время сиесты, с 17:00 до 18:00, в Casper можно заказать стафф-меню: плов и домашние котлетки.
ул. Кирочная 5Г
Bourgeois Bohemians
В самом нишевом ресторане страны братья Артем и Алексей Гребенщиковы рифмуют сложную авторскую гастрономию с современным искусством. Дегустационный сет №XVI от шефов BoBo (бэнгер лета 2026-го!) — это коллаборация с девятью петербургскими художниками. Томаты в трех текстурах, вяленую свеклу, подкопченную в крабовом масле, и десерт из темного пива с сухофруктами подают на тарелках ручной работы, которые хоть сейчас можно выставлять на Cosmoscow (вам леттеринг от Насти Петяхиной или наив от Поляны Шустовой?).
пер. Виленский 15
ЕМ
Ресторан уважаемого гастропродюсера (и легенды найтлайфа!) Эдуарда Мурадяна ЕМ в старинной квартире на Мойке первым в Петербурге осмелился работать исключительно с сет-меню. И риск был оправдан — гуру этикета Татьяна Полякова, гитарист группы «Кино» Григорий Каспарян и художник Покрас Лампас оценили. Слоуфуд в английской чугунной печи AGA готовит ученица звездного Адриана Кетгласа — шеф-повар Олеся Дробот. В дегустационном сете № 84 (до конца июня) пробуем ладожского сига с соусом из устриц и лимонным курдом и мусс из копченого костного мозга с ревенем. А в сете № 85 (ждем в середине лета) — cтраус и терпуг, любисток и ботва редиса.
наб. реки Мойки 84
Probka
Отец-основатель Probka Family Арам Мнацаканов отмечает 25 лет своего сверхнового проекта в чемпионской форме. Probka — неизменно точка сборки совсем всех: от примы-балерины Дианы Вишнёвой, писателя Евгения Водолазкина и фитнес-богини Анастасии Мироновой до главных лиц ПМЭФ. Причина? Высшая математика! Арам Михайлович вычислил золотое сечение в неизменно идеальных черных тальолини с красной икрой и великой котолетте алла миланезе. А еще наладил безупречное гостеприимство: вся команда, от менеджера Георгия Исраеляна до сомелье Дмитрия Кизеева, работает с квантовой четкостью. И если вам повезет, тирамису по старинному рецепту из огромной керамической латки вам раздаст сам Арам.
Зоологический пер. 2-4
Closer
Исторический петербургский район Пески расцвел: в дом начсостава ВМФ (сталинский неоклассицизм!) въехала ультрапрогрессивная команда Андрей Ермишкин, Мария Дементьева и Назар Колоэстетов из ресторана Saro миец — создатели деталькор-ресторанов Saro и Closer (уважает дирижер Теодор Курентзис и главред сайта sobaka.ru Михаил Стацюк) и устроила полный глоу-ап историческому наследию под строгим надзором КГИОП. Новый проект Closer — максимально эстетское место с интерьером от бюро APPA, амбициозной винной картой и крафтовой дровяной печью. В ней, на открытом огне, шеф-повар Мария Дементьева готовит полуторакилограммовую камбалу, начиняя букетом гарни, и местный хит — лепешку с копченым виноградом. А еще ребята обнажили метлахскую плитку, восстановили шесть пятиметровых деревянных рам и теперь открывают настежь окна с видом на Таврический сад.
ул. Таврическая, 31–33
«Баски & Монегаски»
Если вы не видели фото креветки розенберга из нового баскско-монегаскского ресторана, значит у вас нет интернета. Потому что этот высокогастрономичный фиш-н-чипс сотрясает соцсети: мясо самой крупной креветки в мире, акцентный соус из белого перца и облако картошки фри. Заведение с сильной светской явкой в двух шагах от строящегося судебного квартала открыл легендарный ресторатор, сооснователь «Шаляпина» Леонид Ноткин в коллаборации с Анной Ананьевой и Элиной Исхановой. А шеф-повар Вячеслав Гнедовский готовит со ссылкой на традиции басков и монегасков: пирожки эмпанадас с соусом из риохи и большеглазый тунец с перечным соусом.
ул. Провиантская, 3
AGA
Занимаем первый ряд на исполинской панорамной террасе ресторана Александра Шавлиашвили с видом на Князь-Владимирский собор, Лахта Центр и еще недостроенный архитектором Сергеем Чобаном дворец танца Бориса Эйфмана. С высоты седьмого этажа шеф Павел Сухопаров мечет жемчужины средиземноморской кухни: красные сицилийские креветки и японский желтохвост (собственный рыбный импорт!), свежие фиолетовые артишоки, подчеркнутые мятой, и котлетки из тюрбо. Важный специалитет AGA — пицца на закваске 48-часовой ферментации из грандиозной дровяной печи Forni Valorian (берите с острой салями спьяната из Калабрии).
проспект Добролюбова, 16, корп. 2
«Перемена»
Авторская русская кухня в «Перемене» — это фирменная ирония и скупая мужская ностальгия в исполнении главаря ресторанной группы Duo Band, шеф-повара Дмитрия Блинова. Скумбрию холодного копчения Блинов доводит до ума соусом на основе сливок и ржаного кваса. Говяжий язык рифмует с мороженым из хрена. Щи больше напоминают солянку нашей мечты — с белыми грибами и копчеными свиными ребрами. Однако настоящий краудплизер — это ленинградская булочка с ложкой мороженого: мы прозвали ее «блиновская мадленка»! И важно: только что в «Перемене», рядом с Большой Невкой и «Авророй», открыли классную уличную террасу.
Петроградская наб., 18
Il Lago dei Cigni
Озеро в тихом уголке Крестовского острова, графичные черные и белые лебеди, люстра-шоустоппер с каскадами древнего индонезийского селенита, самая дорогая паста Петербурга и гости, о которых трепетно заботится ФСО: Il Lago dei Cigni — скрепа тихой роскоши, и вы уже поняли почему. Но есть еще одна веская причина: шеф-повар Дмитрий Трушкин готовит только из продуктов бескомпормиссного качества и даже пиццу превратит в кутюр (еще бы, фирменное экстратонкое тесто на северо-флорентийский манер!). Домашнюю пасту из-под бронзового пресса от Франческо Боттене шеф сопровождает трюфелем, артишоками или боттаргой. Тальолини заправляет в голове сыра пармиджано реджано. А в сезон добывает марокканских богомолов и японских скампи для сашими.
Крестовский пр., 21Б
Jerome
Чтобы шеф-повар Павел Циклинский кормил петербуржцев бескомпромиссно аутентичной итальянской кухней, команда Jerome привозит продукты с Апеннин и окрестностей. Салями — из Ломбардии. Двенадцатилетний джемовый бальзамик — из Модены. Cекси-булки выпекают только на итальянской муке. А своим магнифико-ризотто шеф-повар Павел Циклинский без визы прямым рейсом отправляет нас в Милан: рис карнароли, шафран и базовые для северных регионов Италии томленые телячьи щечки.
ул. Большая Морская, 25
Frantsuza Bistrot
Французская буржуазная классика (пате из фуа-гра! стейк россини!) с фирменным сервисом Duo Band — чутким, реактивным, безупречно точным. Под присмотром шеф-повара Ивана Фролухина по крутой лестнице вверх-вниз снуют официанты с гратеном, беф бургиньоном и луковым супом под одеялом из сыра грюйер. А утро у «Француза» по живописности приближается к завтраку на траве: цветы и березы во дворе модного ЖК One Trinity Place, и к ним — драник с ветчиной жамбон и скрэмбл с кальмаром.
наб. Адмирала Лазарева 22
Drevå
За единственный файндайнинг в Петербурге с эксклюзивами мирового уровня (пальчиковый лайм! красная индийская кефаль!) отвечает ресторатор Надежда Третьякова. В этом сезоне едем на Пулковские высоты, чтобы пробовать внезапные сочетания: вагю — с самым редким итальянским черным трюфелем баньоли, бульон из кролика — с пармезаном-эндемиком из молока красных коров, десертная клубника — с анчочили, кислым соком из недозрелого винограда и таджасскими оливками. И следите за анонсами летних ужинов Drevå на Императорской ферме в Царском Селе — это красиво.
Пулковское шоссе, 107
VОХ
По меню спэшлов ультрасветского ресторана Светланы Яковлевой и Натальи Цыпленко можно сверять календарь. Лето точно пришло в Петербург, если на террасу с видом на Музей академии Штиглица шеф-повар Андрей Скрябин выносит для писательницы Ирины Огановой гаспачо с крабом. Вместе с солнцем в Vox приходит и самая красивая пицца — с цветками цукини, моцареллой и анчоусами (краш дизайнера Юлии Матвиенко). А любимый десерт Лизы Боярской и Филиппа Янковского — земляника с шариком мороженого — заканчивается уже в первые часы после открытия: звоните и бронируйте!
ул. Пестеля, 4
Big Wine Freaks
Скучные тапасы — out, роскошный фудпейринг — in. Редкую шампань и файнвайн со всего мира в нарядном гурмэ-бистро Big Wine Freaks закусываем красиво. Шеф-повар Илья Татаринов остроумно упаковывает сезонные продук- ты в авторский фингерфуд (букет из цветов цукини с красной смородиной, фермерский мини-ромейн с кориандром!). А пельмени с крабом, икрой, вагю и фирменный буйабес с морским языком играют у Татаринова роль хитроумного пейринга к рекольтантным «пузырям». Пирожки с капустой и икрой из «Фриков» в представлении не нуждаются!
ул. Инструментальная 3В
Mon Chouchou
Стиль шеф-повара Дмитрия Решетникова — для галломанов с глобальной насмотренностью. Свои университеты Дима прошел не только в Париже, но и в Италии и в США, работая с уважаемыми Бруно Чинголани, Бруно Дусе и Жульеном Дюбуа. И теперь в Mon Chouchou Решетников выдает образцовую французскую базу: пате-ан-крут с фуа-гра и желе из коньяка, улитки по-бургундски и то самое турнедо россини, как у короля поваров и повара королей Огюста Эскофье. И важно: лето в Mon Chouchou будет а-ля рюс: идем на окрошку с говядиной и льдом из кваса.
ул. Караванная, 3/35
Meal
Есть только два предвестника лета в Петербурге — и оба от ферментаторов из ресторана Meal: терраса, разбитая у сада Дружбы на Литейном, и зеленая окрошка из молодого горошка с крабом, битыми огурцами и еловым маслом! Пока сооснователь Meal Павел Демин получает звезду Michelin за свой ресторан Boreal в Хельсинки, в Петербурге все под контролем: шеф-повар Meal Валерий Серегин (в команде с открытия!) вялит фермер- скую фиолетовую морковку, делает икру из черненого лайма, маринует свеклу в лактомёде и сам готовит соевый соус (процесс занимает полгода!). И вдруг вы не знали: плесневый грибок коджи для экспериментов с ферментацией прибыл в Meal из знаменитого датского Noma.
пр. Литейный 17-19
Bergamot
В своем флагманском ресторане обладатель заветного диплома Le Cordon Bleu и ученик Пьера Ганьера, шеф- повар Олег Перфилов (бистро Crevette) мэтчит французскую классику с азиатскими техниками. И не скупится ни на размеры порций, ни на исключительные продукты. Если семга, то из чистых вод Фарерских островов. Если тартар, то из мраморной говядины блэк ангус. Суп — из каштанов со сморчками, фаршированными топинамбуром. Летний маст-хэв в Bergamot — столик на террасе и поздний завтрак выходного дня в стиле парижского отеля Ritz. А наш выбор: кнель из щуки и судака в текстуре суфле под бокал земляничного коктейля с шампанским.
ул. Малая Зеленина, 4
Sea, Signora
Премиум-сифуд со всего мира — теплый тартар из канадского лобстера, гранд-карпаччо из дорадо на банановом листе, сен-пьер в белом вине — в меню самого масштабного петербургского проекта амбициозного шефа и ресторатора Антонио Фреза. А этим летом ловим дикого золотистого пагра, очень красивого редкого лунохвоста и морского попугая на terrazza в Sea, Signora — с белыми скатертями, цветами и столиками на брусчатке, прямо как в Риме.
Большая Морская ул., 30
Inner
Черный пояс по изобретательному авторскому комфортфуду официально достается шеф-повару и ресторатору Алексею Алексееву: его бефстроганов с белыми грибами и подосиновиками — общегородской суперхит. И точно знаем, где мы все встретимся этим летом: на зеленой сканди-террасе c качелями и шезлонгами перед флагманским рестораном Алексеева. Будем пробовать премьеры нового сезона — буррату с розовыми томатами, спаржей и ореховой сальсой, тартар из оленины с черемшой и смородиновым соусом — и внесезонный шоустоппер фирменный бургер Inner с черным трюфелем.
Пионерская ул., 31
Self Edge Chinois
Ресторатор-хитмейкер Алексей Буров (Self Edge Japanese, Πολύ, Smoke BBQ) открыл свой новый проект — китайский Self Edge Chinois — во имя утки из смокера, копченной на березовых дровах (безо всяких специй!), димсамов по шанхайскому рецепту и rawбара с премиум-морепродуктами. Вот ваш план на вечер: фирменный омакасе с редкой рыбой от шефа Дмитрия Тяна и дерзкий коктейль от шеф-бартендера Кенана Ассаба. Насчет «дерзкого» — не для красного словца: Кенан рифмует имбирный каламанси с шрабом из китайского черного барбариса, а безалкогольную водку — с мясным бульоном и ферментированными злаками ачыма. Ганьбей!
пр. Добролюбова, 11
«Шаляпин»
Хлебосолье рестораторов Леонида Ноткина и Ивана Третьякова обожает весь верхнеуровневый эстеблишмент Петербурга: от чиновников Смольного и чемпионов из «Зенита» до коллекционеров современного искусства. Завтрак в «Шаляпине» дают с 9 утра (пробуйте кашу из дикого риса с фисташками и йогурт собственного приготовления!). На деловой обед — крабово-креветочные котлеты под соусом из кедровых орехов. Царь-блюдо — запеченную утку с яблоками и квашеной капустой — сервируют для больших компаний и семейных застолий (такое тут не редкость!). А щавелевые щи снимают любое похмелье (с первой ложки!).
Тверская ул., 12/15
Joli
На завтрак с курортным вайбом приходим в залитое щедрым петербургским солнцем гранд-бистро под застекленной крышей нарядного особняка Мясникова. Садимся к дровяной печи: здесь готовят местные бэнгеры — утиные сердечки на гриле, картофельный гратен с сибасом, сморчками и боттаргой. А солнечные ванны принимаем среди клумб во дворе: здесь команда Joli разбила террасу, где так хорошо сидеть с каскарафизз и сидровым спритцем.
ул. Восстания, 45Б
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