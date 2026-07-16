22 лучших авторских ресторана Петербурга в 2026 году

Casper

Необистро от гастропродюсеров Анри Бера, Стивена Шармы и шеф-повара Романа Киселева ворвалось на Кирочную улицу пару лет назад — и обзавелось могучим фандомом. Casper любят за хиты, которые вайбуют с самого открытия: тартар с панисом и луковым майонезом, тартин с костным мозгом и медовыми сотами, сардины с яичным салатом, а еще коктейль Basil Smash (нам кажется, лучший в Петербурге!). По четвергам (и только по четвергам!) Киселев готовит стейк топ сирлойн под соусом антрекот, точно как в парижском Le Relais de l'Entrecôte – самом известном ресторане одного блюда (берем под бокал каталонского корпината!). И важно: во время сиесты, с 17:00 до 18:00, в Casper можно заказать стафф-меню: плов и домашние котлетки.

ул. Кирочная 5Г