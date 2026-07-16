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  • Гастрономический гид по Петербургу 2026
Что Где Есть

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22 лучших авторских ресторана Петербурга в 2026 году

Страус, любисток, фуагра с грушей и креветка розенберга — хиты нового сезона: петербуржцы устраивают солдаут премьерам в БДТ, в Александринском и в ресторанах своих любимых шефов.

Фото предоставлено пресс-службой заведения Casper

Casper

Необистро от гастропродюсеров Анри Бера, Стивена Шармы и шеф-повара Романа Киселева ворвалось на Кирочную улицу пару лет назад — и обзавелось могучим фандомом. Casper любят за хиты, которые вайбуют с самого открытия: тартар с панисом и луковым майонезом, тартин с костным мозгом и медовыми сотами, сардины с яичным салатом, а еще коктейль Basil Smash (нам кажется, лучший в Петербурге!). По четвергам (и только по четвергам!) Киселев готовит стейк топ сирлойн под соусом антрекот, точно как в парижском Le Relais de l'Entrecôte – самом известном ресторане одного блюда (берем под бокал каталонского корпината!). И важно: во время сиесты, с 17:00 до 18:00, в Casper можно заказать стафф-меню: плов и домашние котлетки.

ул. Кирочная 5Г

Фото предоставлено пресс-службой заведения Bourgeois Bohemians

Bourgeois Bohemians

В самом нишевом ресторане страны братья Артем и Алексей Гребенщиковы рифмуют сложную авторскую гастрономию с современным искусством. Дегустационный сет №XVI от шефов BoBo (бэнгер лета 2026-го!) — это коллаборация с девятью петербургскими художниками. Томаты в трех текстурах, вяленую свеклу, подкопченную в крабовом масле, и десерт из темного пива с сухофруктами подают на тарелках ручной работы, которые хоть сейчас можно выставлять на Cosmoscow (вам леттеринг от Насти Петяхиной или наив от Поляны Шустовой?).

пер. Виленский 15

Фото предоставлено пресс-службой заведения ЕМ

ЕМ

Ресторан уважаемого гастропродюсера (и легенды найтлайфа!) Эдуарда Мурадяна ЕМ в старинной квартире на Мойке первым в Петербурге осмелился работать исключительно с сет-меню. И риск был оправдан — гуру этикета Татьяна Полякова, гитарист группы «Кино» Григорий Каспарян и художник Покрас Лампас оценили. Слоуфуд в английской чугунной печи AGA готовит ученица звездного Адриана Кетгласа — шеф-повар Олеся Дробот. В дегустационном сете № 84 (до конца июня) пробуем ладожского сига с соусом из устриц и лимонным курдом и мусс из копченого костного мозга с ревенем. А в сете № 85 (ждем в середине лета) — cтраус и терпуг, любисток и ботва редиса.

наб. реки Мойки 84

Валентин Блох

Probka

Отец-основатель Probka Family Арам Мнацаканов отмечает 25 лет своего сверхнового проекта в чемпионской форме. Probka — неизменно точка сборки совсем всех: от примы-балерины Дианы Вишнёвой, писателя Евгения Водолазкина и фитнес-богини Анастасии Мироновой до главных лиц ПМЭФ. Причина? Высшая математика! Арам Михайлович вычислил золотое сечение в неизменно идеальных черных тальолини с красной икрой и великой котолетте алла миланезе. А еще наладил безупречное гостеприимство: вся команда, от менеджера Георгия Исраеляна до сомелье Дмитрия Кизеева, работает с квантовой четкостью. И если вам повезет, тирамису по старинному рецепту из огромной керамической латки вам раздаст сам Арам.

Зоологический пер. 2-4

Фото предоставлено пресс-службой заведения Closer

Closer

Исторический петербургский район Пески расцвел: в дом начсостава ВМФ (сталинский неоклассицизм!) въехала ультрапрогрессивная команда Андрей Ермишкин, Мария Дементьева и Назар Колоэстетов из ресторана Saro миец — создатели деталькор-ресторанов Saro и Closer (уважает дирижер Теодор Курентзис и главред сайта sobaka.ru Михаил Стацюк) и устроила полный глоу-ап историческому наследию под строгим надзором КГИОП. Новый проект Closer — максимально эстетское место с интерьером от бюро APPA, амбициозной винной картой и крафтовой дровяной печью. В ней, на открытом огне, шеф-повар Мария Дементьева готовит полуторакилограммовую камбалу, начиняя букетом гарни, и местный хит — лепешку с копченым виноградом. А еще ребята обнажили метлахскую плитку, восстановили шесть пятиметровых деревянных рам и теперь открывают настежь окна с видом на Таврический сад.

ул. Таврическая, 31–33

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Баски & Монегаски»

«Баски & Монегаски»

Если вы не видели фото креветки розенберга из нового баскско-монегаскского ресторана, значит у вас нет интернета. Потому что этот высокогастрономичный фиш-н-чипс сотрясает соцсети: мясо самой крупной креветки в мире, акцентный соус из белого перца и облако картошки фри. Заведение с сильной светской явкой в двух шагах от строящегося судебного квартала открыл легендарный ресторатор, сооснователь «Шаляпина» Леонид Ноткин в коллаборации с Анной Ананьевой и Элиной Исхановой. А шеф-повар Вячеслав Гнедовский готовит со ссылкой на традиции басков и монегасков: пирожки эмпанадас с соусом из риохи и большеглазый тунец с перечным соусом.

ул. Провиантская, 3

Фото предоставлено пресс-службой заведения AGA

AGA

Занимаем первый ряд на исполинской панорамной террасе ресторана Александра Шавлиашвили с видом на Князь-Владимирский собор, Лахта Центр и еще недостроенный архитектором Сергеем Чобаном дворец танца Бориса Эйфмана. С высоты седьмого этажа шеф Павел Сухопаров мечет жемчужины средиземноморской кухни: красные сицилийские креветки и японский желтохвост (собственный рыбный импорт!), свежие фиолетовые артишоки, подчеркнутые мятой, и котлетки из тюрбо. Важный специалитет AGA — пицца на закваске 48-часовой ферментации из грандиозной дровяной печи Forni Valorian (берите с острой салями спьяната из Калабрии).

проспект Добролюбова, 16, корп. 2

Фото предоставлено пресс-службой заведения «Перемена»

«Перемена»

Авторская русская кухня в «Перемене» — это фирменная ирония и скупая мужская ностальгия в исполнении главаря ресторанной группы Duo Band, шеф-повара Дмитрия Блинова. Скумбрию холодного копчения Блинов доводит до ума соусом на основе сливок и ржаного кваса. Говяжий язык рифмует с мороженым из хрена. Щи больше напоминают солянку нашей мечты — с белыми грибами и копчеными свиными ребрами. Однако настоящий краудплизер — это ленинградская булочка с ложкой мороженого: мы прозвали ее «блиновская мадленка»! И важно: только что в «Перемене», рядом с Большой Невкой и «Авророй», открыли классную уличную террасу.

Петроградская наб., 18

Алина Утробина

Il Lago dei Cigni

Озеро в тихом уголке Крестовского острова, графичные черные и белые лебеди, люстра-шоустоппер с каскадами древнего индонезийского селенита, самая дорогая паста Петербурга и гости, о которых трепетно заботится ФСО: Il Lago dei Cigni — скрепа тихой роскоши, и вы уже поняли почему. Но есть еще одна веская причина: шеф-повар Дмитрий Трушкин готовит только из продуктов бескомпормиссного качества и даже пиццу превратит в кутюр (еще бы, фирменное экстратонкое тесто на северо-флорентийский манер!). Домашнюю пасту из-под бронзового пресса от Франческо Боттене шеф сопровождает трюфелем, артишоками или боттаргой. Тальолини заправляет в голове сыра пармиджано реджано. А в сезон добывает марокканских богомолов и японских скампи для сашими.

Крестовский пр., 21Б

Фото предоставлено пресс-службой заведения Jerome

Jerome

Чтобы шеф-повар Павел Циклинский кормил петербуржцев бескомпромиссно аутентичной итальянской кухней, команда Jerome привозит продукты с Апеннин и окрестностей. Салями — из Ломбардии. Двенадцатилетний джемовый бальзамик — из Модены. Cекси-булки выпекают только на итальянской муке. А своим магнифико-ризотто шеф-повар Павел Циклинский без визы прямым рейсом отправляет нас в Милан: рис карнароли, шафран и базовые для северных регионов Италии томленые телячьи щечки.

ул. Большая Морская, 25

Фото предоставлено пресс-службой заведения Frantsuza Bistrot

Frantsuza Bistrot

Французская буржуазная классика (пате из фуа-гра! стейк россини!) с фирменным сервисом Duo Band — чутким, реактивным, безупречно точным. Под присмотром шеф-повара Ивана Фролухина по крутой лестнице вверх-вниз снуют официанты с гратеном, беф бургиньоном и луковым супом под одеялом из сыра грюйер. А утро у «Француза» по живописности приближается к завтраку на траве: цветы и березы во дворе модного ЖК One Trinity Place, и к ним — драник с ветчиной жамбон и скрэмбл с кальмаром.

наб. Адмирала Лазарева 22

Фото предоставлено пресс-службой заведения Drevå

Drevå

За единственный файндайнинг в Петербурге с эксклюзивами мирового уровня (пальчиковый лайм! красная индийская кефаль!) отвечает ресторатор Надежда Третьякова. В этом сезоне едем на Пулковские высоты, чтобы пробовать внезапные сочетания: вагю — с самым редким итальянским черным трюфелем баньоли, бульон из кролика — с пармезаном-эндемиком из молока красных коров, десертная клубника — с анчочили, кислым соком из недозрелого винограда и таджасскими оливками. И следите за анонсами летних ужинов Drevå на Императорской ферме в Царском Селе — это красиво.

Пулковское шоссе, 107

Наталья Скворцова

VОХ

По меню спэшлов ультрасветского ресторана Светланы Яковлевой и Натальи Цыпленко можно сверять календарь. Лето точно пришло в Петербург, если на террасу с видом на Музей академии Штиглица шеф-повар Андрей Скрябин выносит для писательницы Ирины Огановой гаспачо с крабом. Вместе с солнцем в Vox приходит и самая красивая пицца — с цветками цукини, моцареллой и анчоусами (краш дизайнера Юлии Матвиенко). А любимый десерт Лизы Боярской и Филиппа Янковского — земляника с шариком мороженого — заканчивается уже в первые часы после открытия: звоните и бронируйте!

ул. Пестеля, 4

Фото предоставлено пресс-службой заведения Big Wine Freaks

Big Wine Freaks

Скучные тапасы — out, роскошный фудпейринг — in. Редкую шампань и файнвайн со всего мира в нарядном гурмэ-бистро Big Wine Freaks закусываем красиво. Шеф-повар Илья Татаринов остроумно упаковывает сезонные продук- ты в авторский фингерфуд (букет из цветов цукини с красной смородиной, фермерский мини-ромейн с кориандром!). А пельмени с крабом, икрой, вагю и фирменный буйабес с морским языком играют у Татаринова роль хитроумного пейринга к рекольтантным «пузырям». Пирожки с капустой и икрой из «Фриков» в представлении не нуждаются!

ул. Инструментальная 3В

Фото предоставлено пресс-службой заведения Mon Chouchou

Mon Chouchou

Стиль шеф-повара Дмитрия Решетникова — для галломанов с глобальной насмотренностью. Свои университеты Дима прошел не только в Париже, но и в Италии и в США, работая с уважаемыми Бруно Чинголани, Бруно Дусе и Жульеном Дюбуа. И теперь в Mon Chouchou Решетников выдает образцовую французскую базу: пате-ан-крут с фуа-гра и желе из коньяка, улитки по-бургундски и то самое турнедо россини, как у короля поваров и повара королей Огюста Эскофье. И важно: лето в Mon Chouchou будет а-ля рюс: идем на окрошку с говядиной и льдом из кваса.

ул. Караванная, 3/35

Фото предоставлено пресс-службой заведения Meal

Meal

Есть только два предвестника лета в Петербурге — и оба от ферментаторов из ресторана Meal: терраса, разбитая у сада Дружбы на Литейном, и зеленая окрошка из молодого горошка с крабом, битыми огурцами и еловым маслом! Пока сооснователь Meal Павел Демин получает звезду Michelin за свой ресторан Boreal в Хельсинки, в Петербурге все под контролем: шеф-повар Meal Валерий Серегин (в команде с открытия!) вялит фермер- скую фиолетовую морковку, делает икру из черненого лайма, маринует свеклу в лактомёде и сам готовит соевый соус (процесс занимает полгода!). И вдруг вы не знали: плесневый грибок коджи для экспериментов с ферментацией прибыл в Meal из знаменитого датского Noma.

пр. Литейный 17-19

Фото предоставлено пресс-службой заведения Bergamot

Bergamot

В своем флагманском ресторане обладатель заветного диплома Le Cordon Bleu и ученик Пьера Ганьера, шеф- повар Олег Перфилов (бистро Crevette) мэтчит французскую классику с азиатскими техниками. И не скупится ни на размеры порций, ни на исключительные продукты. Если семга, то из чистых вод Фарерских островов. Если тартар, то из мраморной говядины блэк ангус. Суп — из каштанов со сморчками, фаршированными топинамбуром. Летний маст-хэв в Bergamot — столик на террасе и поздний завтрак выходного дня в стиле парижского отеля Ritz. А наш выбор: кнель из щуки и судака в текстуре суфле под бокал земляничного коктейля с шампанским.

ул. Малая Зеленина, 4

Алина Утробина

Sea, Signora

Премиум-сифуд со всего мира — теплый тартар из канадского лобстера, гранд-карпаччо из дорадо на банановом листе, сен-пьер в белом вине — в меню самого масштабного петербургского проекта амбициозного шефа и ресторатора Антонио Фреза. А этим летом ловим дикого золотистого пагра, очень красивого редкого лунохвоста и морского попугая на terrazza в Sea, Signora — с белыми скатертями, цветами и столиками на брусчатке, прямо как в Риме.

Большая Морская ул., 30

Фото предоставлено пресс-службой Inner

Inner

Черный пояс по изобретательному авторскому комфортфуду официально достается шеф-повару и ресторатору Алексею Алексееву: его бефстроганов с белыми грибами и подосиновиками — общегородской суперхит. И точно знаем, где мы все встретимся этим летом: на зеленой сканди-террасе c качелями и шезлонгами перед флагманским рестораном Алексеева. Будем пробовать премьеры нового сезона — буррату с розовыми томатами, спаржей и ореховой сальсой, тартар из оленины с черемшой и смородиновым соусом — и внесезонный шоустоппер фирменный бургер Inner с черным трюфелем.

Пионерская ул., 31

Фото предоставлено пресс-службой Self Edge Chinois

Self Edge Chinois

Ресторатор-хитмейкер Алексей Буров (Self Edge Japanese, Πολύ, Smoke BBQ) открыл свой новый проект — китайский Self Edge Chinois — во имя утки из смокера, копченной на березовых дровах (безо всяких специй!), димсамов по шанхайскому рецепту и rawбара с премиум-морепродуктами. Вот ваш план на вечер: фирменный омакасе с редкой рыбой от шефа Дмитрия Тяна и дерзкий коктейль от шеф-бартендера Кенана Ассаба. Насчет «дерзкого» — не для красного словца: Кенан рифмует имбирный каламанси с шрабом из китайского черного барбариса, а безалкогольную водку — с мясным бульоном и ферментированными злаками ачыма. Ганьбей!

пр. Добролюбова, 11

Фото предоставлено пресс-службой «Шаляпин»

«Шаляпин»

Хлебосолье рестораторов Леонида Ноткина и Ивана Третьякова обожает весь верхнеуровневый эстеблишмент Петербурга: от чиновников Смольного и чемпионов из «Зенита» до коллекционеров современного искусства. Завтрак в «Шаляпине» дают с 9 утра (пробуйте кашу из дикого риса с фисташками и йогурт собственного приготовления!). На деловой обед — крабово-креветочные котлеты под соусом из кедровых орехов. Царь-блюдо — запеченную утку с яблоками и квашеной капустой — сервируют для больших компаний и семейных застолий (такое тут не редкость!). А щавелевые щи снимают любое похмелье (с первой ложки!).

Тверская ул., 12/15

Фото предоставлено пресс-службой Joli

Joli

На завтрак с курортным вайбом приходим в залитое щедрым петербургским солнцем гранд-бистро под застекленной крышей нарядного особняка Мясникова. Садимся к дровяной печи: здесь готовят местные бэнгеры — утиные сердечки на гриле, картофельный гратен с сибасом, сморчками и боттаргой. А солнечные ванны принимаем среди клумб во дворе: здесь команда Joli разбила террасу, где так хорошо сидеть с каскарафизз и сидровым спритцем.

ул. Восстания, 45Б

Теги:
Гастрономический гид по Петербургу 2026

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