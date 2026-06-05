Гастроли шанхайского бара (из числа лучших в мире!) и ужин с итальянскими шефами: главные гастрономические события недели

Пикник Гельвеции «Наше шествие»

Всем рок! 13 июня идем на традиционный пикник «Гельвеции» — на этот раз в формате гастрономического рок-фестиваля под открытым небом. С 18:00 до 21:00 слушаем ностальгический плейлист с хитами «Киша», «Алисы», «Наутилуса Помпилиуса». В лайнапе — кавер‑группа, диджейский рок‑сет и шоу барабанщиков. А еще — гастрономические станции с рокн-н-рольным вайбом. Бренд-шеф Cafe Claret Александр Богданов будет кормить гостей хот-догами с куриной сосиской и финскими огурцами; кукурузой с острой паприкой и картошкой фри с кетчупом из рамиро. Станция Umami и Леонард Конвишер приготовят три вида маринадов: спаржа, огурцы и грибы и онигири с тунцом и кимчи. Manneken Pis во главе с Андреем Потапченко — два вида вафель с тартаром из оленины и с говяжьей щекой. Станция Poly и Илья Елефтериади — романо с креветкой катаифи и тако гирос с бараниной и дзадзики. Ну и куда же мы без водки с гастропарами от Саши Богданова и пива пенного?

ул. Марата, 11, двор отеля «Гельвеция»