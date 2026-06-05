Гастроли шанхайского бара (из числа лучших в мире!) и ужин с итальянскими шефами: главные гастрономические события недели

Бранч с прогулкой на катере, закрытие клуба Blank, фортепианный марафон и рок-пикник — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
«Пища династии Минь»
Шанхайские гастролеры в Петербурге! Уже сегодня, 5 июня в 19:00, в китайской закусочной и баре «Пища династии Минь» пройдет гостевая смена бара Sober Company (многократно отмечен в рейтингах Asia’s 50 Best Bars и The World’s 50 Best Bars, получил премию Best International Restaurant Bar от Tales of the Cocktail Spirited Awards). Команда привезет свои коктейли и ингредиенты для них: к примеру, пюре из фиолетовых томатов и сладкий фасолевый суп. Два представителя Sober Company приготовят в этот вечер за стойкой три алкогольных и два безалкогольных напитка: текилу с бузиной и мастихой, джин с эрл греем и пивом, водку с виски и кофе на молоке, свеклу с огурцами и йогуртом, сладкий бобовый суп с зеленым яблоком, кокосом и авокадо.
ул. Короленко, 14
«Игла»
Танцуем под регги! В этом сезоне терраса бара «Игла» предстала в ямайском стиле: тростник, винтажные футболки, привезенные основателем бара Борисом Трахманом, бамбуковые стены. Здесь льют коктейли на кранах прямо из фургона: «Быстрый болт» и «Драфт марго» — маст-трай. Совсем скоро тут появится гриль, а уже 6 июня в 18:00 начнется вечеринка под звуки регги в честь старта летнего сезона (наконец, дождались!).
ул. Гороховая, 47Б
«Бистротека»
Супер-план на воскресенье: бранч за большим столом на террасе «Бистротеки», а после — прогулка на катере с доставкой прямо до музыкального бара Catch 22. Такую традицию запустила основательница проектов Дарья Кузьмичева. 7 июня с 13:00 до 15:00 летний сезон откроет спешл-меню от нового шефа бистро Ильи Борика (ранее работал в Nola Jazz Bar, El Copitas, Beefzavod). Идем за грядкой в креманке (свежими сезонными овощами с кремом из тофу), сырно-хлебным изобилием с миксом из фруктов и свежей зелени в неограниченном количестве, треской с пюре и горошком, муссовым ванильным «пломбиром» в вафельном стаканчике с ягодами. Подогревать аппетит будет диджей-сет с хаус-музыкой от Ильи Казакевича. После бранча — прыгаем на кораблик и идем по волнам слушать винил!
наб. реки Карповки, 31
Mill
Поздравляем команду ресторана Mill с трехлетием! В воскресенье, 7 июня, здесь закатят праздник: будут готовить легендарные блюда от Meal (именно в Meal команда впервые испекла пиццу, которая стала signature-блюдом в итальянском проекте): гребешки и корешки, тартар с гарумом, чизкейк с клубникой и черным лаймом. Порадуют велком-напитками и фуршетным столом с закусками, и, конечно, вынесут большой тирамису со свечкой. Поднимем бокалы!
ул. Чайковского, 36
Pavlova
Вечер Шампани — дайте два! 10 июня в ресторане Pavlova пройдет ужин «Шампань. Легенда в бокале»: его посвятили пяти шампанским винам дома Bernard Remy. Идем на гастроспектакль из пяти актов-сетов пробовать блюда от шефа Дмитрия Пиксаев: «рассолье» с красной икрой, устрицу с икрой, салат с копченой уткой и свежей клубникой, голубцы из краба и креветок с соусом бер блан, десерт Тарт Татен. А во время ужина винный импресарио Екатерина Чернецовская расскажет об истории шампанских домов.
Конюшенная площадь, 2Г
Bist
Московский бар Segreto едет в Петербург! Команда камерного столичного проекта с особым внимание подходит к итальянской коктейльной культуре. Уже 11 июня Михаил Орлов (шеф-бартендер Segreto) и Артем Галактионов встанут за стойку ресторана в «Андреевском дворе», чтобы приготовить эксклюзивные напитки: «Луми» — дистиллят из каперсов, черненые лаймы и джин; French 76 — джин, маракуйя, клубника, кокос и игристое вино; Crazy Spritz — безалкогольный джин, красный базилик, клубника, саган-дайля и безалкогольное игристое; «Барбара» — джин, барбарис, имбирь, маракуйя и цитрусовая пена. Старт в 20:00!
Большой пр-т В.О., 18А
TEYA NEO
11 июня проект Валерия Порядина станет новой точкой гастромаршрута «Вслед за солнцем» — серии ужинов ресторана «Миллионка» из Владивостока, который объединяет культовые заведения России. Сомелье Никита Рудницкий и шеф-повар Евгений Кабанов в этот день (с 15:00 до 21:00) приготовят дальневосточный гаспачо с подкопченным крабом, гребешки с юдзу и спаржей, трубача, френч-тост с угрем, минтай с морским виноградом, лосося на гриле якитори, а на десерт — обжаренный белый шоколад с печеньем и бульоном из черешни. В программе также сет из морепродуктов с Дальнего Востока.
ул. Маяковского, 16
Blank
Ушла эпоха! Культовый андерграундный клуб в бывшем здании завода «Арсенал» перестанет существовать после восеми лет жизни. 12 и 13 июня здесь закатят грандиозное прощание в рамках вечеринки «Последний рейв»: две ночи, три танцпола, более 50 артистов и неизбежная ностальгия по уходящей молодости. На злобу дня арт-группа «Явь» представит на «Золотом танцполе» инсталляцию «Дамокловы мечи»: «паутина из мечей повиснет над головами, напоминая о хрупком балансе между эйфорией, тревогой и неизбежностью судьбы». Зажигающая огонь в сердце музыка наполнит пространство клуба: ждем шоукейс от команды Roots United, диджей-сеты и лайвы от резидентов и приглашенных артистов (в том числе, Даниила Шульгина — лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2025 в номинации «Мода»), а также перфоманс от комьюнити Kontrkult.
Арсенальная набережная, 1
«Вчера и навсегда»
Пиано-бару «Вчера и навсегда» — три года! 12 июня день рождения отметят десятичасовым фортепианным марафоном и музыкальным аукционом. С 16:00 до 02:00 здесь будет без перерыва звучат живая музыка: фортепиано не замолчит ни на минуту. В течение вечера в баре выступят музыканты, вокалисты и постоянные участники музыкальных программ кабака: Настя Мамита, Наталья Рутц, Полина Шемякина, Майя Гицина, Ксения Маш, PAVLOVA, TGosha, Лёша Пой, Айгуль Гилязова, Варвара Ступина. На торги выставят редкие музыкальные артефакты: контроллер с автографом рэпера Славы КПСС, партитуру композитора и солиста musicAeterna Теодора Курентзиса Владимира Розанова к спектаклю «Холопы» БДТ, Kito Jempere PACK: лимитированный DVD концерта вместе с проигрывателем и виниловой пластинкой, мерч группы UGLI. А еще будут спешл-коктейли: черный негрони с джином и красным вермутом и белая пина колада на карибском роме и кокосовой воде. В этот день в баре будет действовать черно-белый дресс-код.
ул. Казанская, 11
Фестиваль Grani в MIO и Tondo
Встречаем новый гастрономический фестиваль Grani. Главные герои — приглашенные итальянские шефы из Пьемонта, итальянские рестораны города и винодельня Scarpa. 9 июня в баре-бистро MIO пройдет большой ужин с участием Алекса Оливето из ресторана Locanda in Cannubi (Пьемонт), который приготовит блюда по традиционным семейным рецептам (тартар из телятины с кремом из пармезана и Бароло, жареный перец с тунцом, каперсами и анчоусами). А в Tondo встречаемся 11 июня на ужине в 4 руки: шефы Антон Исаков и Антонио Арментано устраивают щедрый прием с блюдами по рецептам Антонио, которые он привез из региона Ланге (карпаччо из сладкого перца Карманьола с соусом банья кауда, ризотто с сыром Кастельманьо и лангским фундуком). Подробнее об ужинах и фестивале — по ссылке.
ул. Казанская, 3А; Корпусная улица, 9
Пикник Гельвеции «Наше шествие»
Всем рок! 13 июня идем на традиционный пикник «Гельвеции» — на этот раз в формате гастрономического рок-фестиваля под открытым небом. С 18:00 до 21:00 слушаем ностальгический плейлист с хитами «Киша», «Алисы», «Наутилуса Помпилиуса». В лайнапе — кавер‑группа, диджейский рок‑сет и шоу барабанщиков. А еще — гастрономические станции с рокн-н-рольным вайбом. Бренд-шеф Cafe Claret Александр Богданов будет кормить гостей хот-догами с куриной сосиской и финскими огурцами; кукурузой с острой паприкой и картошкой фри с кетчупом из рамиро. Станция Umami и Леонард Конвишер приготовят три вида маринадов: спаржа, огурцы и грибы и онигири с тунцом и кимчи. Manneken Pis во главе с Андреем Потапченко — два вида вафель с тартаром из оленины и с говяжьей щекой. Станция Poly и Илья Елефтериади — романо с креветкой катаифи и тако гирос с бараниной и дзадзики. Ну и куда же мы без водки с гастропарами от Саши Богданова и пива пенного?
ул. Марата, 11, двор отеля «Гельвеция»
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