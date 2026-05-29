Коктейльная вечеринка на крыше, кино в ресторанном дворике и мушмула: главные гастрономические события недели

Совершеннолетие «Кабаре ШУМ», космический «Теремок», дачное чаепитие, фестиваль сангрии — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
«Кабаре ШУМ»
Главное артистическое кабаре Петербурга достигло совершеннолетия! «Кабаре ШУМ» отмечает свое 18-летие масштабной праздничной программой в доме Маяковского. В пятницу, 29 мая, с 20:00 и до победного здесь выступит золотой состав кабаретистов, дуэт «По себе» и специальный гость из Москвы BabToma. В субботу с 19:00 в баре «Лилия» (по уже сложившейся традиции) покажут финал Лиги чемпионов УЕФА, в зале «Бистро» состоится прямая трансляция финала Лиги чемпионов на большом экране. С 20:00 до 2:30 прогремят живые концерты, а с 00:00 в «Лиле» пройдет диджей-сет в формате ночного афтепати. Поздравляем команду с праздником и готовимся к музыкальным перфомансам!
ул. Маяковского, 52
Pinskiy Ship x Veter
Ресторан Veter на корабле возвращается — прямо как «Черная Жемчужина» капитана Джека Воробья! С мая по сентябрь на теплоходе Pinskiy Ship откроется летний поп-ап ресторана Veter. Все в лучших традициях: белые скатерти на палубе, белые ночи и вид на главные на главные доминанты Петербурга: Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Ростральные колонны, Кунсткамеру и разводные мосты. Теплоход будет курсировать все лето как в дневное, так и в вечернее время. За кухню в ответе бессменный рулевой — бренд-шеф-повар Михаил Бобылев (Veter, Antonio Bistro). В меню — заслуженные хиты, к примеру, салат с четырьмя видами капусты (блюдо-победитель премии «Что где есть в Петербурге» — 2023), и множество новинок (к примеру, перловая каша с уткой конфи и судак, запеченный в соусе из белого вина). Каждые выходные на борту будут устраивать шоу-программы и вечеринки с диджеями. В этом сезоне доступны три маршрута, выбрать понравившийся и купить билет на круиз можно по ссылке.
Причалы: Университетская наб., 15, Дворцовая наб., 32
Catch 22 х L Terrasa
Сезон летних вечеринок на крыше LOTTE объявляем открытым! 30 мая, с 18:00 до 22:00, коктейльный бар L Terrasa с морепродуктами и панорамным видом на Петербург принимает в гостях команду бара-фонотеки Catch22. За музыку ответит бессменный виниловый гуру Евгений Литвяк, за коктейли — Даня Золотухин и Дмитрий Гукасян.
пер. Антоненко, 2
KIRA
31 мая, во дворе ресторана пройдет большой семейный пикник. На один день терраса превратится в зеленый средиземноморский сад с музыкой и зонами отдыха. С 12:00 до 17:00 будет работать ярмарка локальных брендов и колесо фортуны от интернет-зоомагазина Petshop.ru (обещают подарки хвостатым!). В 12:00 стартует мастер-класс «Ботаническая отминка» от студии Milas Ceramics, а в 13:30 — семейная спортивная эстафета. В 15:00 «Подписные издания» и Особо Прекрасная Группировка «Ясельки» проведут мастер-класс «Улиточный переполох», который ни один участник не покинет без переливающейся раковины улиток. В это же время пройдет соревнование по теннису для взрослых, а с 16:00 до 17:00 роллер-школа «Тоддлерс» проведет детский турнир на роликах с призами. Такой семейный праздник нам всем очень нужен!
Кирочная, 67, стр. 2
«Полторы комнаты»
Первенец команды Perfect Bars Team отмечает 12 лет! Поздравляем с Днем рождения бар с выдающимися фудпейрингами, а еще потрясающими Bloody Mary и улитками. В воскресенье, 31 мая с 18:00, тут устроят нишевую вечеринку (будут наливать шоты из чайника!). Ко дню рождения подготовили спешл-напитки: «Винтажный Парфюм» с пряным ромом и мусковадо; «Ультра Изотоник» с грушевой водкой, березовым соком и морошкой; «Реверсивный Флэт Вайт» с текилой, курагой и банановой пеной — и не только. Вау-напитки можно будет попробовать 31 мая, 1 и 2 июня.
ул. Маяковского, 34
BRASSERIE by ACADEMIA
Кинопоказы под открытым небом — одна из главных ачивок этого лета. Начиная с 6 июня, каждую субботу, внутренний дворик французской брассери от команды ACADEMIA будет превращаться в кинотеатр на свежем воздухе. Программу собрали совместно с кинопрокатной компанией «Про:взгляд». Для летних показов они отобрали тонкое и резонансное европейское кино. Что покажут на большом экране в 17:00 и 20:00: 6 июня — «Частная жизнь» и «Моя собака Идиот», 13 июня — «Молодая женщина» и «Он и она», 20 июня — «Моя собака Идиот» и «Природа любви», 27 июня — «Молодая женщина» и «Частная жизнь». Помимо комплементарного попкорна, здесь будет шорт-меню: к просмотру можно заказать вино, освежающий спритц и закуски от бренд-шефа. Стоимость билета – 1300 руб. (в стоимость входит попкорн). Приобрести билет на кинопоказ можно по ссылке.
3-я лин. В. О., 6
«Теремок»
Сударь и сударыня — в космос! На Пулковских высотах открыли космический «Теремок» в футуристическом стиле. Проект на 70 посадочных занял 250 квадратных метров рядом с Пулковской обсерваторией, его запуск посвятили 65-летию первого полета человека в космос. Здесь можно будет не только съесть блин «Алёша Попович», но еще и получить новые знания — совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» в «Теремке» будут проводить научно-популярные лекции и мастер-классы. Главный объект нового ресторана — «галактический потолок» со встроенными световыми панелями, которые имитируют звездное небо и планеты.
Пулковское шоссе, 111
Новая Голландия
Встречаем новый сезон «Летнего театра» на острове Новая Голландия. Площадка будет работать до сентября по пятницам, субботам и воскресеньям. Сезон стартует 30 мая — идем на концерт оркестра musicAeterna из сочинений Альфреда Шнитке и Арво Пярта. В течение лета ждем гастроли театрального пространства «Внутри» и фестиваля Context. Diana Vishneva, читки проекта «Неснятые сценарии» центра «Зотов» и танцевальный спектакль «Под землей» Дома культуры «ГЭС-2». Готовимся ловить билеты на спектакль «Квадрат» и хореографические перформансы труппы musicAeterna Dance, проекты с Новой сценой Александринского театра и домом творчества Переделкино. Предсказываем аншлаг на концерте Ильи Папояна (лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2025 и 2026 годов!) и шоукейсе лейбла «ГОСТ Звук» и очень рекомендуем для семейных походов воскресный джаз (первый пройдет ууже 31 мая) и открытые репетиции студентов Музыкального училища имени М. П. Мусоргского. Билеты и актуальное расписание здесь.
наб. Адмиралтейского канала, 2
Загородный клуб «Скандинавия»
Команда загородного клуба «Скандинавия» и СПА в Сестрорецке воссоздала ритуал дачных чаепитий. Когда-то в этом здесь бурлила культурная жизнь и за чашкой чая встречались купцы, чиновники и их богемные гости — композиторы, артисты, писатели. Повторяем этот фокус! Тонкий фарфор, ценные чайные купажи, бокал пузырьков и этажерка с угощениями (мини-оладьи с икрой, бриошь с утиным паштетом, сэндвич с форелью и огурцом, крокет из краба, мини «Павлова», тарталетка с голубикой). Сет для чаепития подают каждый день с 12:00 до 17:00, о своем желании выпить чаю нужно предупредить команду клуба за час.
г. Сестрорецк, Улица Парковая, 16
GRAIN
Ресторану Grain — 5 лет! Отметить решили 5 июня совместно с друзьями из Sixty Four. Шефы Вадим Куликов и Владислав Савельев приготовят шесть особенных блюд: бриошь с креветками и сладким карри, бенедикт на пышке с мортаделлой или лососем, тарт с ревенем и красным апельсином. Также в программе: гриль-чиз с мортаделлой
и печеным перцем, крудо из форели с грушей и кремом из кедрового ореха, печеный перец «ласточка»
с мушмулой и страчателлой. Ужин на террасе под диджей-сет — уверенный признак того, что лето наконец в городе (ждем!).
ул. Моховая, 12
Yami Yami
Всем тем, кто решил остаться дома, посвящается! В доставке Yami Yami не отстают от ресторанов: карпаччо из осьминога, татаки со средиземноморским фенхелем и гастрономичные роллы Острый — с тунцом, угрем и лососем; яркий зеленый — с хрустящей креветкой, ромейном, слайсами авокадо, икрой палтуса и нитями чили; с опаленным гребешком, лососем и авокадо под соусом мисо; с креветкой, авокадо и омлетом. Привет из Осаки передает осидзуси с гребешком и осьминог под соусом мисо.
«День сыра, сидра и морса!» на Ранчо Рикон
На классной ферме и сыроварне под Лугой 6 июня отмечают сразу три праздника: День сыра в России, День защиты детей и День осла. Записывайте в календарь! В программе с 12:00 до 15:00: экскурсия по ранчо, горячие бутерброды с сыром как в детстве, дегустация сыров, а также сидров и морсов от хозяйства Evihoff из Чайково. Ну а обитатели Ранчо тоже ждут угощения — приносите лакомства питомцам: для коров — сушеный хлеб; для лошадей и коз — морковь и яблоки; для страусов — пекинскую капусту. Маргарита и Герман делятся, что к этому моменту (возможно) на ранчо родятся твое телят! Для записи на праздник звоните по номеру: +7 (999) 060‑77‑02.
ул. Сытнинская, 5
F11
Цыпленок с марокканским кускусом и сухофруктами, кальмар с хумусом из цветной капусты и спаржей, вырезкой из ягненка с кремом из батата и листьями свеклы: в панорамном ресторане F11 шеф Игорь Казаков выдал меню в пандан исчерпывающему виду на Петербург. Начинаем вечер с легких стартеров: закуски «на зубок» из хрустящего гратена с нежного сливочным кремом из сельдерея, пикантного хрена и пряной сыровяленой говядины; мини-драников с тремя видами икры; томленого артишока с фисташковым соусом.
Лермонтовский проспект, 43/1
SANGRIA WEEK
В любой непонятной ситуации — пей сангрию. С 1 по 7 июня в Петербурге пройдет Фестиваль сангрии от команды «БАРСЛОНА». Проекты-участники — Ruc’s Heaven, Por Favor, Juan, El Tinto, Mapuche, «Барслона» — придумали свое сет-меню, посвященное солнечному напитку. В Ruc’s Heaven, например, подают розовую сангрию, фреш тако и закуски «Мовидас бомба». Всем пришедшим на фестиваль будут дарить наклейки, собрав которые можно получить бокс с подарками. А уже 18 июня в «Барслона» на Рубинштейна прогремит праздник в честь завершения фестиваля.
