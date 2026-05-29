Коктейльная вечеринка на крыше, кино в ресторанном дворике и мушмула: главные гастрономические события недели

Pinskiy Ship x Veter

Ресторан Veter на корабле возвращается — прямо как «Черная Жемчужина» капитана Джека Воробья! С мая по сентябрь на теплоходе Pinskiy Ship откроется летний поп-ап ресторана Veter. Все в лучших традициях: белые скатерти на палубе, белые ночи и вид на главные на главные доминанты Петербурга: Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Ростральные колонны, Кунсткамеру и разводные мосты. Теплоход будет курсировать все лето как в дневное, так и в вечернее время. За кухню в ответе бессменный рулевой — бренд-шеф-повар Михаил Бобылев (Veter, Antonio Bistro). В меню — заслуженные хиты, к примеру, салат с четырьмя видами капусты (блюдо-победитель премии «Что где есть в Петербурге» — 2023), и множество новинок (к примеру, перловая каша с уткой конфи и судак, запеченный в соусе из белого вина). Каждые выходные на борту будут устраивать шоу-программы и вечеринки с диджеями. В этом сезоне доступны три маршрута, выбрать понравившийся и купить билет на круиз можно по ссылке.

Причалы: Университетская наб., 15, Дворцовая наб., 32