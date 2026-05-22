Шашлык из мортаделлы, устрицы с виски и сэндвич с корюшкой: главные гастрономические события недели

Русское чаепитие из дизайнерского фарфора, графский уикенд с прогулкой на ретро-кабриолете и ужин с продуктами из Японии — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
«Авангард»
Встречаем серию арт-интервенций в коктейльном бюро Васи Маркова! В рамках проекта современные художники переосмыслят пространство бара, который буквально станет живым холстом. Первый участник — Василий Базелевс — петербургский творец, куратор, писатель и исследователь уличного искусства. Он создал потолочные панно и лайтбоксы, на которых будут появляться авторские тексты Базелевса. Гастрономическим сопровождением высказывания стали дымные щи, расстегаи с треской и коктейли: на грушево-айвовом самогоне с сухим вермутом и ромашкой, на смородиновой водке с яблоком и травами.
ул. Жуковского, 33
MON CHOUCHOU
Русское чаепитие — это красиво! Вот такой сет теперь можно заказать в ресторане MON CHOUCHOU. Шеф Дмитрий Решетников его запустил вместе с брендом петербургского фарфора ARTVIA и основательницей одного из старейших российских домов моды Татьяной Парфеновой. В сете участвуют предметы из коллекции «Ясная Поляна» с отсылкой к духу русской усадьбы и эскизами Татьяны. Бриошь с красной икрой и шафрановым маслом выносят на декоративном блюде «Сеновал», ягодное лукошко с земляникой подают на десертной тарелке «Луговая», сабле в форме колоса — в сене внутри сахарницы «Цветочный нектар». Еще готовят гурьевскую кашу, а черный чай заваривают в чайнике «Травяной сбор» и сервируют с вареньем из ревеня. Завершают трапезу две шоколадки с чертополохом. Пробуем сет каждый день, с 11:00 до 23:00.
ул. Караванная, 3/35
Von Witte
Нихао! Уже в эту пятницу, 22 мая с 19:00, бар в бельэтаже «Гранд Отеля Мойка 22» продолжает серию воображаемых путешествий Василия Фон Витте — архитектора, интеллектуала и мистификатора. На этот раз на картах (географической и барной) подсветили Китай. Встречаем московских гастролеров за стойкой — Артура Мирасова и Владислава Тарасов из азиатского ресторана Koji. В меню: Moromi с копчеными нотами агавы и ферментированного саке, Amezaiku Fizz с леденцом амезайку на изомальте, Seng — авторская версия негрони с пьемонтским ореховым франжелико. Особый гость этого вечера — шеф Koji Василий Зайцев.
наб. реки Мойки, 22
«ACADEMIA Шувалова»
Вау-уикенд под кодовым названием «Графский Петербург» придумал отель-особняк на Моховой. Здесь и встреча в аэропорту, и граф Шувалов с вишневой настойкой, и поход в SPA. На утро — фирменный графский завтрак от шефа Ильи Харченко, который подают на винтажной посуде (в том числе найденной в стенах здания во время реставрации!). После — прогулка по городу на ретро-кабриолете и двухчасовой заплыв на лодке по историческим водным маршрутам. Пока вы пьете игристое и закусываете, лектор-экскуровод вещает о тайнах знатных семей и архитектуре. Гранд-финал второго дня — ужин в ресторане отеля или культурная программа по желанию (консьерж-сервис поможет забронировать билеты в театр или на выставку, занять место в карете и не только).
ул. Моховая, 10
Teplo
Корюшка — на финишной прямой! В субботу, 23 мая с 12:00, в ресторане Teplo устроят бранч в честь царицы Финского залива. В программе рыбного обеда — спешл-блюда от шеф-повара Александра Векшина: ладожские крокеты из корюшки с маринованным редисом и свежим огурцом; сэндвичи на домашней чиабатте с корюшкой, соусом тоннато и маринованным луком. И, конечно, классика — жаренная до хруста корюшка с картошкой фри. Охладиться после рыбной гонки предложат летним сорбетом из щавеля с черешней, прохладным виньо верде и коктейлями.
ул. Большая Морская, 45
Octave
В аудиофильском баре Александра Гутаковского — согласно календарю обратили внимание на шашлыки — с японского угольного гриля хибачи: мортаделла со страчателлой (мечтаем о них!) и креветки с дипом из баклажанов. А еще — тако с рваной говядиной и цыпленком хибачи, гильды с анчоусами, зеленый салат с нори и вонголе в соусе бермонте. Готовят каждый день с 18:00.
Щербаков пер., 17/3с2
«География»
Бар-ресторан на Рубинштейна взял курс на Средиземноморье! Бренд-шеф Александр Куренков и шеф-повар Тимур Карданов обновили меню — греческое направление раскрывается в цыпленке со свежим салатом и маринованным нутом, лососе с медовой сотой и фенхелем, судаке (запекают целиком, на двоих) с мускатным орехом и чесноком. Зацепили и Марокко — на манер тажина томят с травами и овощами ягненка, подают с домашней лепешкой. В баре подмечаем обновления от Коли Орехова: Лимончелло-Коллада на пряном роме, вишневый Мохито, винно-вермутовый Американо и самый летний Манго Сгроппино. Обновили и интерьер, здесь стало меньше азиатских акцентов, на первый план вышли находки команды из поездок по странам Средиземноморья.
ул. Рубинштейна, 5
Goosegoose
Перемен требуют наши сердца! В гастрокниге жизни Goosegoose — рестарт: проект меняет вектор и становится домом классической итальянской кухни. В числе новинок от шефа Василия Окулова — равиоли с молодыми сырами и трюфелем, тальятелле болоньезе, ризотто с белыми грибами, пицца с прошутто, бранзино Аква Пацца, осьминог на гриле и печень по-венециански.
ул. Большая Конюшенная, 27
Closer
Шеф-повар Марья Дементьева только что вернулась из Японии и привезла чемодан ингредиентов для ужина в Close — «о соленом воздухе, даси, ферментации, изакайях и шампанском». В четверг, 28 мая, Мария проведет нас своими азиатскими маршрутами и приготовит устрицы с виски и шиитаке, гребешка с юдзу и сансе, тамаго сандо с боттаргой, рис с форелью и икрой, треску мисо и адзуки на десерт. Вина вечера — от современных производителей из ключевых аппеласьонов Шампани. Камерность события подтверждает локация — private room ресторана.
ул. Таврическая, 31-33
