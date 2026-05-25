Что Где Есть

Где искать сморчки? С таледжио, на флэт-брэде и с цыпленком

Сморчки! Вот 8 ресторанов Петербурга, где искать гриб-хедлайнер этой весны.

Jerome

В этом сезоне в Jerome, по уже сложившейся традиции, рифмуют сморчки с сыром таледжио: на завтрак — в омлете, вечером — на пицце. Нам, пожалуйста, оба варианта!

ул. Большая Морская, 25

Marso Polo

Наш любимый гриб предстает в ресторане возле Спаса-на-Крови в трех вариациях. Ризотто бьянко со сморчками готовят на овощном бульоне с добавлением пармезана и грано падано. Также грибы сопровождают пикантные картофельные ньокки и цыпленка с соусом на основе хереса, демигляса и оливкового масла.

наб. канала Грибоедова, 2В

«Сад»

Хайбула Арсланов (23-летний преемник и ученик бывшего шефа Анны Рязанской) только возглавил кухню «Сада» и уже выдал несколько обновлений. Со сморчками, например, готовит скрэмбл, дополняя его зеленой фасолью. Ищите в меню завтраков ежедневно с 10:00 до 13:00.

ул. Большая Зеленина, 23А

AGA

В ресторане с самой красивой видовой террасой в городе сморчки проявляют себя по-разному — от пряного бульона с тортеллини до римской пиццы со страчателлой, орзо и картофеля со сметаной.

пр. Добролюбова, 16, корп. 2

Mill

Шеф Анатолий Шурубура представил красивое сезонное обновление в итальянском Mill. Ловим в бистро на Чайковского треску со сморчками и черемшой.

ул. Чайковского, 36

MAD Asian BBQ

Шеф Роман Грачев представил грибное сезонное меню с азиатским прононсом. Здесь вокруг гриба-хэдлайнера собрали все хиты, за которыми возвращаются гости: «пиццу» окономияки, шорт-нудлс и авокадо на гриле. Короткий сезон, яркий состав, без дублей.

ул. Пионерская, 32

Tondo

В итальянском ресторане Антона Исакова сморчкам посвятили целую главу в меню! Пробуем грибную лазанью, флэт брэд с пармезаном, каппеллаччи с картофелем, орзо с фланк стейком — все это c грибами-фантомами.

ул. Большая Зеленина, 18

Stroganoff Steak House

Весенние грибы прибыли и в уважаемый мясной ресторан в здании бывших казарм. Пробуем три сезонных блюда: бефстроганов из мраморной говяжьей вырезки со сморчками, сливками и солеными огурцами; жареный с грибами картофель; сморчки, запеченные со сливочным соусом в стиле пармиджано.

Конногвардейский б-р, 4

