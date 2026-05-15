Лекция Дмитрия Блинова, булгаковские блюда и гастроли ресторана Бориса Зарькова: главные гастрономические события недели

Poly

16 мая в ресторане Poly пройдет большой греческий бранч, заведовать которым будут новый шеф Илья Елефтериади и глава Dreamteam Алексей Буров. С 12:00 до 17:00 дуэт приготовит самую настоящую греческую домашнюю еду. В меню — кебабы, спанакопита с крепким бульоном, сибас с виноградом и цукини с цитрусами. Впрочем, как обещает Алексей Буров, одним заявленным меню дело не обойдется (потому что когда идешь утром на рынок и лично выбираешь продукты, невозможно удержаться от того, чтобы приготовить, например, ягненка и фету с абрикосами). Наливать будут ассиртико, греческий лимонад и фирменные коктейли.

ул. Белинского, 11