Лекция Дмитрия Блинова, булгаковские блюда и гастроли ресторана Бориса Зарькова: главные гастрономические события недели

Нашли самые интересные новые блюда в ресторанах Петербурга: котлеты из гребешка, пюре из льна, блины с риетом из карасей и профитроли с репой. Рассказываем, что где есть!
House of Jade
Азиатский ресторан громко открывает летний сезон и принимает классных диджеев. Сегодня, 15 мая, первый этаж House of Jade превратится в полноценный танцпол. В лайнапе с 20:00 до 23:00 Natasha Bai с энергичным миксом хауса, брейкбита, эйсида, техно и транса, а после, с 23:00 до 02:00 Sexstasy — берлинский артист, в активе которого сеты для Boiler Room, HÖR и Mixmag.
Некрасова, 37/20
Котлеты из гребешка с пюре из карамелизированной капусты
Café Claret
Шеф Александр Богданов обновил концепцию флагманского ресторана отеля «Гельвеция», назвав ее «руссиато» — синтезом русской и итальянской кухонь, а также интерьер белого зала и 70% меню (ленинградские пышки с трюфелем и пельмени с кабанчиком остались на месте!). Среди новинок: ленивые голубцы «Наполеон» с «демиглясом» из томатов, котлеты из гребешка с пюре из карамелизированной капусты, рагу из зеленого горошка и кремом из трав, пожарская котлета с пюре из льна и соусом на основе черного чеснока.
ул. Марата, 11
Poly
16 мая в ресторане Poly пройдет большой греческий бранч, заведовать которым будут новый шеф Илья Елефтериади и глава Dreamteam Алексей Буров. С 12:00 до 17:00 дуэт приготовит самую настоящую греческую домашнюю еду. В меню — кебабы, спанакопита с крепким бульоном, сибас с виноградом и цукини с цитрусами. Впрочем, как обещает Алексей Буров, одним заявленным меню дело не обойдется (потому что когда идешь утром на рынок и лично выбираешь продукты, невозможно удержаться от того, чтобы приготовить, например, ягненка и фету с абрикосами). Наливать будут ассиртико, греческий лимонад и фирменные коктейли.
ул. Белинского, 11
Matilde
15, 16 и 17 мая объявлены днями Пьемонта: ресторан Matilde отмечает свой первый год. 15го дадут перформанс с шоу-подачей ризотто в сырной голове и большим тортом, 16го — пьемонтский пирог от шефа. В пятницу и субботу вечером угощают праздничным дринком на основе вермута (будет целый коктейльный фонтан!), а в воскресенье — игристым. А еще каждому обещают полароидное фото на память!
наб. реки Карповки, 31
Университет ИТМО / Food Biotechnology Lab
Ресторатор Дмитрий Блинов проведет встречу, посвященную особенностям ресторанного рынка в 2026 году, 18 мая в 10:00 в корпусе университета ИТМО на Чайковского. В формате открытого диалога поговорим о проектах Duo Band, команде, деньгах и ошибках. Полезно всем профессионалам общепита! Регистрация здесь.
ул. Чайковского, 11
Салат из краба со свежим манго, авокадо и осетровой икрой
«Европа»
Легендарный ресторан «Европа», отметивший 120-летие и открывший двери после реновации, представил масштабное обновление меню. Шеф-повар Денис Соболев отвел целый раздел богатству вкусов икры — осетровую, белужью, севрюжки и лосося подают со сметаной и тонкими блинчиками. Карпаччо из свеклы он сервирует сливочно-соленым овечьим сыром, а салат из краба со свежим манго и авокадо дополняет черной икрой. Рыбную солянку по-царски Денис варит из трех видов рыб: лосося, трески и сибаса – для бульона томит их в течение 5 часов – и подает её с бородинским хлебом, копченым маслом и красной икрой. А к ней настоятельно рекомендует 150 граммов русской водки.
Михайловская улица, 1/7
Muze Garden
Летний сезон, а значит и свою уличную террасу, уже открыл загородный ресторан Muze Garden на территории Дома творчества композиторов. Новым шефом стал Михаил Шевяков и сразу выдал свежие блюда: табуле с брынзой, креветки карри с сырным лабне, запеченные артишоки, брокколи на гриле и батат фри с манговым айоли. Из горячего — судак с соусом из моллюсков и шпинатом и гранд шницель из цыпленка романо.
Приморское шоссе, 471
«Атрио»
Шеф-повар ресторана «Атрио» Максим Шаршов перевел на язык вкуса «мелодию Петербурга», звучащую у Ахматовой, тонкую иронию Чехова и уют толстовской усадьбы. В результате родился сет из трех блюд — посвященный литературе «Петербургский завтрак» в рамках одноименного фестиваля. С 18 мая по 18 июня (с 7 утра!) под стеклянным куполом отеля Wawelberg пробуем пшенку с тыквой и липой, блины с риетом из карасей, соусом берблан и щучьей икрой, а на десерт — фирменное блюдо семьи Толстых — тонкий, кисло-сладкий лимонный пирог «Анке».
Невский проспект, 7-9
Prosa
Профитроли с репой и стеклом из сиропа лайма — необычный десерт найден в весеннем спешл-меню ресторана Prosa на канале Грибоедова.
наб. канала Грибоедова, 5
La Biga
Московский ресторатор Борис Зарьков отправил свой грибной Mushrooms, отмеченный гидом Michelin в 2021 году, в гости к Антону Исакову в La Biga. 21 мая в 12:00 шеф-повар Андрей Шамов (White Rabbit Family) на открытой кухне приготовит блюда с сезонными сморчками: паштет из утки, крокеты, пицца в детройтском стиле, палтус с начиненными грибами и спаржей, говяжье ребро, пирог и тирамису со сморчками и пудрой из белых грибов.
Гороховая ул.16/71
FRANK
Хип-хоп ресторан, визитной карточкой которого стали ребра, празднует день рождения. Ровно 10 лет открылся самый первый ресторан Frank на Большом Проспекте. По этому поводу команда дропнула стритфуд-меню, с которого все начиналось: шавермы «Северная» с олениной и брусничным соусом и «Пряная» с бараниной; мексиканское буррито — абсолютный хит тех лет; хот-дог; сэндвич «4 сыра» с рёберным мясом. Попробовать можно до конца мая исключительно в ресторане на Петроградской стороне.
Большой проспект П.С., 35
Teplo
Самый душевный ресторан Teplo выдал коллаборацию с соседом — музеем РОСФОТО. С 15 по 31 мая проходит фестиваль «Петербург. Пространство Булгакова». К 135-летию со дня рождения писателя команды придумали специальное меню, вдохновленное Михаилом Афанасьевичем. Селёдка в сметанном соусе с запечённым картофелем — самое «булгаковское» блюдо (маринованная селбдь была любимой закуской писателя) или бородинский хлеб с соусом Вьерж, говяжьей вырезкой и анчоусом (если бы профессор Преображенский однажды оказался в ресторане Teplo, то непременно просил бы подать «штучку» на темном хлебике). Блюда из «булгаковского» меню предлагается сочетать с рюмкой беленькой. Бонус! При заказе одного из сетов выдадут купон со скидкой на входной билет в РОСФОТО, действующий до 31 мая.
Большая Морская, 45
Self Edge Chinois
21 мая в Петербург с гостевым визитом приезжает московский ресторан паназиатской кухни Koji — проект знаменитой Lucky group, где экспериментируют с кухней Китая и Индонезии. Команда во главе с шефом и гиком азиатской культуры Василием Зайцевым даст ужин (сет из семи перемен) в ресторане Алексея Бурова Self Edge Chinois. Ждем тартар из ланкийского тунца с соусом мохито и морским ёжом, сашими хамачи, гедза с вагю, рисовая лапша с кальмаром и соусом самбал, пирог из батата.
просп. Добролюбова, 11Е
Комментарии (0)