Готовый маршрут уикенда: брискет посреди леса, баскский чизкейк на завтрак и купола с панорамным видом на Финский залив

Сеттинг идеальных выходных — это говяжья грудинка из лесного смокера, завтрак среди сосен, панорамный вид на Финский залив из геокуполов и береговая баня. Рассказываем, что где есть на забытых каменных фундаментах средневековой рыбацкой деревни у «Бухты Желтая» — на круглогодичном курорте «Майтри».
Что где есть
Полтора часа на машине — и вот вы в лесу, на морском берегу природного заповедника «Бухта Желтая». Здесь находится круглогодичный курорт «Майтри», и местный ресторан metsa — отдельная причина для визита. Кухней рулит шеф-повар Кирилл Нестеренко, барбекю-профи, оттачивавший мастерство у Алексея Каневского в Smoke BBQ. В «Майтри» Кирилл раздает брискет, ребра и рваную свинину из лесной коптильни: шеф использует техасский стиль копчения в смокере (до 16 часов!). Еще в меню найдутся шашлыки, пицца с тамбовским окороком и грибами и пеперони из дровяной печи. А если вы останаливаетесь в одном из 23 куполов или 20 шатров, то вас еще и завтраком обеспечат. Деревенскому с глазуньей и хрустящим хашбрауном или шипяшей шакшуке на сковородке полагается десерт после — идеальный баскский чизкейк с малиновым вареньем под освежающую березовую содовую.
Гастрономическая программа курорта не менее насыщенная, чем природа вокруг. Кроме ресторана здесь работает пляжный бар, куда с гастролями приезжают классные команды Петербурга (и не только!). Что такое итамеши демонстрировал ресторатор Алексей Алексеев, лучшей уткой по-пекински кормила закусочная «Пища династии Минь», а свои пухлые креативные роллы привозили ребята из Subzero под музыкальный аккомпанемент Евгения Литвяка, совладельца бара «На вина».
В новом сезоне ждем привоз раменной Ikigai и возвращения в родные просторы Сергея Фокина — экс-шеф Eclipse привезет экзотические продукты и блюда из проекта [KAIYŌ] со Шри-Ланки.
Просто так провести время с коктейлем в руке в пляжном баре тоже очень приятно. Киви, эстрагон, лемонграсс и чего только не локал-миксологи отправляют в су-вид вместе с разными винами. На выходе — бодрые миксы, которые не попробуешь в городе.
Где остановиться
«Майтри» — это круглогодичный курорт, где можно с комфортом проживать в отапливаемых шатрах посреди соснового леса или видовых геокупалах с собственной купелью, откуда здорово любоваться закатом (обязательно берите запаривание зверобоем, багульником и лимонной мятой!), террасой с лежаками, оборудованной bbq-зоной и панорамой моря из любой точки.
Большинство куполов находится на первой береговой линии, а шатры — среди деревьер. Внимание! На территории «Майтри» живет порядка 30 котов, а каждый третий постоялец — с собакой. Пространство полностью дог-френдли!
Чем заняться
- Идите в баню! Всего есть три парных, у каждой — своя купель (холодная или горячая — выбираете вы!). Две бани расположены на границе с пляжем, у них панарамные окна на залив. Кроме классического парения дубовыми вениками местные пармейстеры практикуют бамбуковое.
- Освоить уличные спортивные развлечения: поиграть в настольный теннис, мини-футбол, баскетбол, бадминтон. Устроить соревнование по петанку или заплыв на сапбордах.
- Погулять по пляжу или бухте, дойти до кайт-пляжа, заняться бердвотчингом, посмотреть памятник Микаэлю Агриколе и на маяк.
- Рассмотреть все арт-объекты на примыкающей к «Майтри» территории одного из старейших петербургских фестивалей Solar Systo (ближайший пройдет 20-25 апреля!).
Комментарии (0)