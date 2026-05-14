Готовый маршрут уикенда: брискет посреди леса, баскский чизкейк на завтрак и купола с панорамным видом на Финский залив

Гастрономическая программа курорта не менее насыщенная, чем природа вокруг. Кроме ресторана здесь работает пляжный бар, куда с гастролями приезжают классные команды Петербурга (и не только!). Что такое итамеши демонстрировал ресторатор Алексей Алексеев, лучшей уткой по-пекински кормила закусочная «Пища династии Минь», а свои пухлые креативные роллы привозили ребята из Subzero под музыкальный аккомпанемент Евгения Литвяка, совладельца бара «На вина».

В новом сезоне ждем привоз раменной Ikigai и возвращения в родные просторы Сергея Фокина — экс-шеф Eclipse привезет экзотические продукты и блюда из проекта [KAIYŌ] со Шри-Ланки.

Просто так провести время с коктейлем в руке в пляжном баре тоже очень приятно. Киви, эстрагон, лемонграсс и чего только не локал-миксологи отправляют в су-вид вместе с разными винами. На выходе — бодрые миксы, которые не попробуешь в городе.