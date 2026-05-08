Новый бар внутри «БарВити», опера на балконе и бабл-ти с куриными байтсами: главные гастрономические события недели

Бар-квартира азиатского профессора, шашлыки и праздники на террасах: рассказываем, что где есть в Петербурге (и не только!).
Бар-квартира Вэя Цзя
Новый бар открылся внутри парадной «БарВити» (вверх по лестнице!). За коктейли в ответе именитый бартендер Юта Инагаки (Takadaya и московский Butler The Japanese Bar). За убранство лестничной клетки — художник Миша Верт. На кухонных полках собрали коллекцию байцзю и умешу, японского виски и сомаек на тайском лагере.
Как рассказывает команда, в коммуналке на втором этаже над «Витей» когда-то в проживал профессор Вэй Цзя, который свозил в Петербург продукты и безделушки из родной Азии.
Работает только по пятницам и субботам.
ул. Восстания, 19
Wawelberg Hotel
Посмотрите наверх! «Опера на балконе» (в прямом смысле) возвращается в Петербург. Каждую субботу в 19:00 (если будет позволять погода) останавливаемся на углу Малой Морской и Невского, поднимаем головы и слушаем арии с балкона исторического особняка. Открыла сезон произведениями Чайковского и Рахманинова оперная певица Варвара Мусина, выпускница консерватории им. Римского-Корсакова.
Невский пр., 7-9
Solids
Стильная серая терраса во дворе бара-бильярдной Solids пришла на смену ярко-апельсиновой. Художник-иллюстратор Алексей Глухов вдохновился горами Непала и нанес горный пейзаж на зонты. Появился большой стол на 12 человек, зеркальный бар и новые лежаки. 10 мая команда устроит вечеринку в честь открытия террасы. Будут диджеи промо-формации Roots United crew, мультимедийная выставка на фасаде и поп-ап галерея в оранжевом зале.
Гатчинская улица, 16
«Прошуттерия»
Сезон ягод пришел, откуда очень ждали! «Прошуттеристы» нашли самую сочную и сладкую клубнику и подают ее в двух вариациях. Пробуем ягоду с моцареллой, малиновым соусом и фисташкой, а также панна-котту с клубникой — «ванильную, нежную, словно первый поцелуй» (подмечает основатель «Прошуттерии» Борис Тимчук). Наслаждаться этими спешл-блюдами рекомендуем на райских террасах.
Озерной переулок, 7; ул, Большая Пушкарская, 34
KIRA
10 мая ресторану KIRA от команды «Жером» исполнится год — по этому поводу закатят большой городской праздник. Вместе с Музеем искусства в 12:30 пройдет детский мастер-класс по созданию альбома с историей района Пески, а в 15:30 — мастер-класс по росписи керамических тарелок (вместе со студентами Академии Штиглица!). Чтобы взрослые не скучали, их угостят напитками под живое звучание саксофона и предложат поучаствовать в лотерее. Вечером выступит группа Newzette, а завершит все торт и розыгрыш (можно выиграть загородные выходные от курорта «МАРЬЯ Виллы и СПА», депозит на событие в KIRA, бутылка селективного вина и не только).
ул. Кирочная, 67, стр. 2
«Мечтатели»
Блюдо недели: брускетта с красным апельсином и сардинами из нового меню кафе «Мечтатели». Больше цвета, больше свежести — шеф Виталий Папп явно приближает лето. Пробуем зеленый салат с анчоусами и выдержанным пекорино; салат с томатами конфи, бураттой и джемом из бекона с кофе и кленовым сиропом; салат с лангустинами и красными апельсинами.
наб. Фонтанки, 11
«Академия»
Букинистическому магазину от команды «Подписных» — три года! В наконец-то выходной понедельник, 11 мая, в кафе будут подавать секретную сладость и проводить розыгрыш призов. В вечерней программе: виниловый диджей-сет от Антона Боярских aka DJ Dizzy и коктейли от женской сборной Tagliatella Caffe. Вместе с фотографиями с вечеринки у всех желающих останутся памятные портреты — сюда позвали художниц, которые зарисуют действо!
Литейный пр., 57
Café Alto
Собираем летнее террасинг-бинго! И вот вам еще одна терраса, в Café Alto на Караванной. Берем бокал вина и маффин с говяжьей котлетой и сыром. А потом — на вечерний сеанс в «Дом кино».
ул. Караванная, 5
Pavlova
Отмечаем фестиваль «Русские сезоны» в Pavlova (вместо привычной сцены Гранд-Оперы). 14 мая в 19:00 пройдет четырехактный ужин: оладьи, улитки по-бургундски, кролик в красном вине и мильфей с ягодами. Усвоить урок поможет Сергей Лалетин: преподаватель Академии танца Бориса Эйфмана расскажет о том, как Сергей Дягилев, Анна Павлова и Вацлав Нижинский покоряли Париж (и весь мир), что пили в кулуарах театра Шатле после «Половецких плясок», почему «Русские сезоны» изменили не только балет, но и гастрономические привычки Европы.
Конюшенная площадь, 2Г
Must
Алексей Ермаков спел оду вкусам лета — таким, какими они были в его родном Ростове-на-Дону (или, как концепт-шеф шутит, в «Рос-Анджелесе») и представил новое ультрамясное меню в ресторане Must. Мясное плато из альтернативных стейков с кукурузой на гриле под соусом чимичури, премиум-шаверма на тарелке, маринованный цыпленок корнишон на открытом огне с карамелизированным луком и кейлом, карпаччо из мраморной говядины с лемонграссом и карпаччо из лосося с фенхелем, салат со свеклой, клубникой и страчателлой, холодный борщ с мортаделлой и морские ежи.
Большой пр. П.С., 54/2
«Гранд Отель Европа»
Ура, каникулы! 17 мая с 13:00 в честь завершения учебного года «Гранд Отель Европа» созывает на семейный бранч в ресторан «Европа» (недавно отметил 120-летие!). Ждем буфет с шышлычной станцией: шеф-повар Денис Соболев представит все разнообразие — из говяжьей вырезки с можжевеловой ягодой, креветок в маринаде юдзу, гребешков с чатни из манго, лосося в кленовом сиропе, черной трески. В программе также бар с морепродуктами на сверкающем льду, говядина Веллингтон, каре ягненка в пряных травах и нежный осьминог с соусом Шампань. Скучать не придется: дуэт «Денисовы» и мультиинструменталист Сергей Веланд исполнят эстрадные хиты, которые мы точно будем подпевать.
ул. Михайловская, 1/7
«48 стульев» и «Бистротека»
Личная карта воспоминаний — это клад. Загадываем, чтобы такая была у каждого. Бренд нишевой парфюмерии NOISE запустил проект «Карта моментов» и дропнул спешл-коктейли совместно с барами «48 стульев» и «Бистротека». До 15 мая пробуем спецменю: при заказе коктейля дарят сэмпл-аромат, промокод, вкладыш с QR-кодом, считав который можно послушать специально подобранный к аромату трек. Идеальный повод для сольного бархоппинга.
ул. Рубинштейна, 5; наб. Pеки Карповки, 31к1
Kimchi to Go
Бабл-ти со стаканом куриных байтсов в соусе яннем и чиз-токпокками сверху — вы когда-нибудь видели такое сооружение? Это корейский стритфуд, двухэтажное блюдо под названием «Чиктокк», он придуман специально для удобства поглащения на ходу. Ищем «Чиктокк» в девяти точках корейского стритфуда Kimchi to Go, а также знакомимся с другими обновленными форматами блюд: «Кимчибокс» (со спайси чикен, мясо кимчи или пульгоги) — обеденный выриант и «Чимэк» (половина цыпленка по-мендонски).
ул. Белинского, 13; Загородный пр. 21-23 и еще 7 адресов
«Место»
Легендарному ресторану «Место» неравнодушного ресторатора (и первого светского хроникера Собака.ru) Кати Бокучавы — 19 лет! 19 мая в месте, успевшем принять весь светский и богемный Петербург, устроят праздник жизни. Готовимся совмещать спагетти с боттаргой и телячью печенку с бокалом Шампани, прерываясь на фотосессию с виновницей торжества. От души поздравляем всей редакцией Собака.ru и поднимаем бокал.
Кронверкский пр., 59
Боровичи
План-капкан на майские: сбежать в Боровичи, бывший купеческий город в Новгородской области, где ежегодно проходит капустный фестиваль — «Крошево» (ждем осени!). А пока — сплавы на Мстинских порогах, прогулка по арочному мосту Белелюбского, первая в мире художественную галерею на подвесном мосту Вовы Цыгана и здание деревянного железнодорожного вокзала 1876-го года (входит в пятерку самых необычных мест России по версии журнала National Geographic). На трапезу — в усадьбу купцов Митрофановых, ресторан итальянской кухни «Антонио». Пробуем здесь те самые наваристые серые щи из трех видов мяса, мятого картофеля и конечно же, крошево — с фермерской сметаной и солодовым хлебом из собственной пекарни. В «Антонио» уже работает терраса, а в нижнем ярусе усадьбы начинается новый сезон — здесь собирают первую зелень для блюд из меню ресторана.
пер. Реппо, 4/8, Боровичи, Новгородская обл
Комментарии (0)