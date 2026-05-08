Новый бар внутри «БарВити», опера на балконе и бабл-ти с куриными байтсами: главные гастрономические события недели

Бар-квартира Вэя Цзя

Новый бар открылся внутри парадной «БарВити» (вверх по лестнице!). За коктейли в ответе именитый бартендер Юта Инагаки (Takadaya и московский Butler The Japanese Bar). За убранство лестничной клетки — художник Миша Верт. На кухонных полках собрали коллекцию байцзю и умешу, японского виски и сомаек на тайском лагере.

Как рассказывает команда, в коммуналке на втором этаже над «Витей» когда-то в проживал профессор Вэй Цзя, который свозил в Петербург продукты и безделушки из родной Азии.

Работает только по пятницам и субботам.

ул. Восстания, 19