14 мест, где искать мясо на мангале: от шашлычной пиццы до каре ягненка

Никакой меры не существует, когда дело касается шашлыка. Грамотно продолжаем марафон майских праздников — мясом на мангале. Вот 14 мест, где есть шашлык — лучший из лучших.
«Маргаретти»
Бросить все и уехать на залив есть шашлычную пиццу! Как вам такой план на выходные? Здесь найден самый майский лот в виде пиццы с шашлыком: рваная свинина из копченой свиной шеи, томатный соус со свежими травами, маринованный лук с уксусом и зеленью, моцарелла, оливковое масло и пикантный перчик. Пробуем с 1 по 10 мая в пиццериях или доставке.
пр. Героев, 31; ул. Ильюшина, 14
Vakh
Вах-вах-вах! В грузинском ресторане на Петроградке мангал почитают и готовят на нем более десяти блюд: четыре вида шашлыка, в том числе из говяжьей печени; два вида люля — из говядины и свинины на печеном баклажане, а также из баранины на сырном слоеном пироге; лосось и дораду. Каждое блюдо сервируют со свежими или печеными овощами, маринованным луком и домашним томатным соусом с пряностями с дымком.
ул. Большая Зеленина, 34
«Чао Какао»
Пивное какао под шашлычок? Дайте два! До 17 мая в какаочной «Чао Какао» готовят майский спешл: прохладное безалкогольное пиво, бодрый какао-шот и лимон — говорят, звучит странно, а заходит за милую душу. Пару мечты ему составит шашлык. Предлагаем проверить на себе.
ул. Миллионная, 25
Poly
Солидный выбор мясных блюд с открытого огня: шиш-кебаб с зеленой сальсой, адана-кебаб из ягненка на лаффе с маринованными перцами (маст-хэв!), шашлык из индейки с куркумой и брокколи, стейк шашлык из говядины с перечным соусом.
ул. Белинского, 11
Beefzavod
Мясное царство-государство! Beefzavod — первый в России ресторан с открытым мясным цехом, дровяным грилем, камерой сухой выдержки и мясной лавкой. Встречаем свежий дроп от шефа: прошутто котто на гриле, польпетте с томатным соусом.
Аптекарский пр., 2
Litera G
Сочные, нежные, поджарые шашлыки тшеф-повара Дмитрия Лавлинского, который черпает вдохновение в Грузии, достойны обожания (и поглощения). Есть шашлык из свинины и куриного бедра, кабаби со сванским эдаржди и из баранины с печеными овощами, а также каре ягненка.
Гатчинская ул., 2/54
Meat_Coin
Каждая мясная душа знает: этот ресторан, уходящий корнями к турецкой команде мясника-суперзвезды Нусрета Гекче — маст-визит. Шашлык из мраморной говядины в фирменном маринаде обычно сравнивают с десертом — настолько он нежный, а кебабы и вовсе хоть в гастрономическую палату мер и весов: урфа, адана и особенно фисташковый. Внимания достойна и кюфте: классическая и с моцареллой.
Рубинштейна ул., 4
«Ферма Бенуа»
У мангала в семейном ресторане — почетное место на открытой кухне в центре зала. Шашлык на нем готовят куриный, свиной (первый маринуют в аджике со сметаной, второй — с паприкой и луком) и маст-трай — из скерт-стейка в соусе BBQ. Ко всем подают домашний томатный шашлычный соус с кинзой и кориандром.
Тихорецкий пр., 17Г
«Банщики»
У творческого шефа Станислава Левохо к мясу с мангала — изобретательные соусы: скажем, к шашлыку из курицы можно взять соус с копченым томатом, из свинины — соус шиповник-перец, к говяжьим ребрам в вишневой глазури — трюфельный велют со сморчками или луковый мармелад. А еще бестселлер для всех домашних грилей — килограммовые заготовки маринованного шашлыка с авторской аджикой.
Дегтярная ул., 1А
Mindal Café
У главного шеф-повара по Грузии в Петербурге Марины Наумовой в ресторане на «Чернышевской» шашлыки поставлены на широкую ногу. Если куриный, то можно выбрать — бедро или грудка, бараний — каре, мякоть или как люля-кебаб. Прекрасно, что с десяток видов шашлыка ты можешь пожарить сам: они продаются полуфабрикатами.
Чернышевского пр., 5
«Сельский Паб Келломяки»
На денек, до второго, мы уедем в Комарово! Все потому, что на мангале здесь готовят куриный шашлык, люля-кебаб, а еще коптят скумбрию. Едем пить живительное пиво и не вспоминать про интернет.
Комарово, 2-я Дачная, 3
«Культура»
В шашлычке на Ломоносова разгадали идеальную формулу майских праздников: 1,5 литра пива + 1кг шашлыка всего за 1999 руб. Вариаций шашлыка здесь хоть отбавляй: бедро цыпленка, свиная шея, мякоть баранины, а также люля-кебаб из курицы и баранины, и каре ягненка. Главное — самим не стать похожим на шашлык.
ул. Ломоносова, 3
«Белый Рябчик»
Дачный вайб, не выезжая из города, до 11 мая. Бренд-шеф Роман Найзабеков подает шашлыки из печи: куриный из бедра, свиной из шеи, говяжий из скерт-стейка, а сервирует с кастыбыем — традиционной татарской печеной лепешкой, маринованным луком и соусом. На гарнир: майский салат из узбекских томатов, картофель из печи со сметаной и овощи на огне.
ул. Блохина, 6/3
Blackchops
В пабе на Фонтанке придумали подавать шашлык из свинины дюрок. Только по субботам пробуем веллингтон из говяжьей вырезки, по воскресеньям — ростбиф с печеными овощами и сыром камамбер.
наб. Фонтанки, 5/2
