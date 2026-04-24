Махи-махи по-лигурийски, «столовская пицца», тако балык экмек: главные гастрономические события недели

Кухня кочующего грека, бранч с корюшкой, детские мастер-классы и фестиваль китайской культуры — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
«Бутербродная» х Co-оp Garage
В субботу идем туда, где пахнет пивом, пиццей и бутербродами! «Бутербродная» стритвир-визионера Глеба Костина и гаражный бар Co-op Garage устраивают совместную вечеринку. 25 апреля в 21:00 «закрытом клубе» Co-оp Garage танцевальные диджеи заставят стены ходить ходуном. Голодать не получится — в этот вечер здесь будут подавать «бутерброд с душой» и «пиццу столовскую». Нам такое по душе!
ул. Гороховая, 47
«Поли»
Какая она — кухня кочующего грека? В эту субботу, 25 апреля, в ресторан «Поли» приезжает шеф-повар (с греческими корнями) московского Smoke BBQ Илья Елефтериади. Он поведает о народах Византии через шесть специалитетов. Что в меню? Хек из сибаса с яблоками, фета в катаифи с солеными лимонами и вареньем из грецких орехов, аджабсандал BBQ с тиропита, тако балык экмек, кебаб из баранины и копченый угорь с мятным дзадзики, фирменная мусака шефа Елефтериади — томленая баранина, крем баклажан, мусс копченый сулугуни.
ул. Белинского, 11
Pan&Cake
Градусник термометра ничего не решает. В субботу, 25 апреля, в Pan&Cake открывают летний сезон. С 12:00 до 21:00 в номерах отеля The Faces Petrogradskaya развернется поп-ап от брендов «Жучка», «Баса», Posterpoint, Random Project, Nobrow.inc, Jemesens, Mythos. В 16:00 под диджей-сет откроют террасу кафе, а с 17:00 до 21:00 организуют велком-бар и цветочную лавку от «Чао». Танцуем с бубном и призываем жару!
ул. Мира, 7
Tagliatella Caffè
Итальянский аперитивный бар, знаменитый своим фонтаном с негрони по имени Олег, отмечает пятый день рождения! В субботу, 25 апреля, с 16:00 до 19:00 ожидается праздничный aperitivo time при участии команды средиземноморского бистро MOA и бренд-шефа Павла Филина. С 20:00 до 22:00 прозвучит живая музыка, а в финале вынесут фирменный тирамису. В этот день будет действовать спешл-меню: пробуем пасту в креветочном биске с томатным соусом и морепродуктами, и запиваем ее коктейлями (всеми сразу) — «Манговым кампари спритцем», «Малиновым негрони» и «Кофейной тальятеллой» Празднику быть!
Литейный проспект, 61
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
Царь-рыба в самом соку! 26 апреля в «Доме со львами» пройдет традиционный воскресный бранч. В этот раз его посвятили морской тематике и сезону корюшки: с 13:30 до 18:00 в «Чайной Гостиной» под стеклянным куполом будут подавать любимую рыбку петербуржцев в разных вариациях. Еще обещают ассорти роллов от ресторана Sintoho, пасту с морепродуктами и наваристую уху от Percorso, русские блинчики с красной и черной икрой, фирменную жареную корюшку, свежие десерты и выпечку. Все это — под музыку джаз-бэнда и виртуозного пианиста. Самые непоседливые гости могут сыграть в «Поиск золотой рыбки» и выиграть подарок от отеля. Детей ждут конкурсы и трюки от иллюзиониста, а взрослых — возможность пообщаться с шеф-поварами Мариной Пугиной и Лукой Де Астисом.
пр. Вознесенский, д. 1
Пирожковая «Минутка» х Harry Not Original Pub
Пивной ланч — мы всегда за! 26 апреля в 15:00 в гости к «Гарри» (паб от команды Cava Disсo) заглянет команда пирожковой «Минутка». В программе — пирожки с разными начинками: говядина и демигляс, куриная печень и луковый мармелад, курица карри и кокосовые сливки, и многое другое. Чтобы пирожки лучше усваливались, с 16:00 до 18:00 Nikita b2b и Pasha Buch будут дружно крутить винил. И, наконец, главное: компаниям предложат дюжину пирожков и пинту пива.
Восстания, 19
Благотворительный ужин для Игоря Зорина
Внутрицеховая солидарность! 27 апреля в 19:00 пройдет большой благотворительный ужин в поддержку шефа Игоря Зорина в особняке «Пальма». Четыре года назад он перенес инсульт, сейчас проходит путь восстановления и остается в профессии. Этот вечер станет его первым возвращением на кухню за долгое время. Восемь шефов Петербурга объединятся, чтобы поддержать коллегу: Игорь Зорин, Дмитрий Блинов, Антонио Фреза, Алексей Алексеев, Дмитрий Решетников, Роман Киселев, Алексей Скобёлкин, Артем Гребенщиков. Все средства, собранные в этот вечер, будут направлены Игорю на реабилитацию. Стоимость ужина: 13 000 рублей. Бронирование по телефону: +7 (931) 963 74 48
переулок Пирогова, 18
Jerome
В Jerome едут звезды российского виноделия! 29 апреля в 19:00 тут пройдет ужин с винодельней «Галицкий и Галицкий» в формате камерной дегустации. Будут семь вин: от легкого Розе до легендарного кюве из сортов каберне совиньон, мерло, цимлянский черный, сира и красностоп золотовский. Дегустацию сопроводят итальянским застольем — к каждому вину шеф Павел Циклинский подготовит гастрономическую пару: крудо из гребешка с клубникой, карпаччо из аргентинской креветки, гребешка на гриле с зеленой спаржей, осьминога с фенхелем и апельсином, утиную грудку с ягодным соусом и шпинатом, томленые телячьи щечки с картофельным пюре, в финале — десерт от шеф-кондитера Натальи Дорошенко. Если повезет с погодой — ужин случится у распахнутых окон.
ул. Большая морская, 25
Lotus
29 апреля в 19:00 в Lotus Bistro устроят винный ужин из пяти курсов, посвященный союзу raw-морепродуктов и игристого (откупорят разное: от бутылок из Бургундии и Жюры до образцов из Германии и Испании). В программе вечера: Устрица Муроцу; крудо из лосося, тунца, лангустина и гребешка с трюфельным понзу; севиче из баррамунди с кокосовым молоком; хенд-ролл с морским гребешком и авокадо; абури из лосося с икрой масаго и унаги юдзу.
наб. реки Фонтанки, 14
«Пища династии Минь»
Нихао! 29 и 30 апреля закусочная «Пища династии Минь» закатит фестиваль китайской культуры «Весенний слет». Будут лекции, практики, чайные встречи и прогулки по Петербургу с остановками на перекус. Программа насыщенная: мастер-класс по китайской калиграфии в НИУ ВШЭ и созданию символа фестиваля — воздушного змея, экскурсия в музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского, наблюдение за сакурой в Саду дружбы, Кантонское чаепитие с безлимитным чаем (при вас слепят и сварят димсамы!), закрытый показ фильма «Герой» режиссера Чжана Имоу в кинотеатре «Нева» с живой музыкой и закусками (ждем китайский попкорн). В «Пище династии Минь» в эти дни появится чайный ларек и спешл-меню с коктейлями. Узнать подробнее и зарегистрироваться на понравившееся событие можно по ссылке 🪁🎎
ул. Короленко 14
Smoke BBQ
Дети — на кухню! Барбекю-ресторан Smoke BBQ запускает регулярные детские кулинарные мастер-классы с бренд-шефом Алексеем Каневским. В группах из десяти человек детей познакомят с профессией повара (серьезный шаг!). На уроках участники освоят базу, принципы работы с продуктом и узнают фишки, которые на кухне применяют повара Smoke BBQ (разумеется, соблюдая технику безопасности). Под руководством шефа дети будут готовить блюда самостоятельно. Ближайший мастер-класс состоится 2 мая в 15:00. Стоимость участия — 1 500 ₽. Бронь по телефону: +7 (921) 445-56-67.
Лодейнопольская, 5Б
Sea,Signora
В Sea,Signora плывает редкая океанская рыба — махи-махи. 30 апреля в 19:00 шеф-повар Никита Купавых разделает и приготовит свежую диковину с тропических берегов Шри-Ланки. В рыбном спешл-меню — крудо с перчиками бикиньо, ризотто с горошком и травами, махи-махи по-лигурийски. Особая часть вечера — церемония разделки и подачи. Это зрелищно!
ул. Большая Морская, 30
«Вчера и навсегда»
В пиано-баре «Вчера и навсегда» представляют новый формат джазовых вечеров Piano Jazz Night и коктейльную карту от тромбониста, аранжировщика и лидера группы Dizzy Dutch Duck Антона Боярских. Каждый четверг в 20:00 бар будет превращаться в камерный музыкальный салон с фортепианной музыкой и диджей-сетами на виниле. Пробуем восемь напитков: «Осень в Амстердаме» на женевере с безалкогольным рислингом, «Астральный вояж» с лаймовым писко, «Азимут» на кашасе с лаймом и сахаром демерара, ромовый олд фэшн с изюмом и кленовым сиропом «Кленовый листок».
ул. Казанская, 11
