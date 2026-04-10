Пушистые куличи, приворотный пряник и утка с цикорием: главные гастрономические события недели

Коктейльный тиндер, пасхальные бранчи, завтраки для ЗОЖников, поэзия в пирожковой и кавер на KFC — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
Drevå
11 и 12 апреля (с 14:00) в Drevå сервируют фэнси-стол, а именно «Пасхальный сет». Шеф Эрик Тамм вдохновился весенними сезонными продуктами и пасхальными традициями Скандинавии и России. В сете из восьми курсов блюд встречаем деликатесные морепродукты и разные виды икры, молодые овощи и ягнятину, фуа-гра и травы. На десерт будут подавать шоколадную «Курочку Рябу» и трайфл-яйца с тирамису, и печь фисташковые панеттоне по рецепту Дэниела Хогландера с датскими кремовыми булочками.
Пулковское шоссе, 107
AF Brew Taproom
Нокаут! В субботу, 11 апреля, историческое пространство любимой петербуржцами пивоварни превратится в поле боя. «Открытый ринг VII» — ежегодное соревнование по боксу (проходит уже в седьмой раз!) в этом году закатывают в честь дня рождения сети спортивных залов Backyard, совместно со новой, очень красивой студией HOOD. В бойне может принять участие любой житель Петербурга (обязательное условие: стальные нервы). Мероприятие случится с 10:00 до 18:00 и завершится диджей-сетом модников из Saint City Lovers. Регистрация здесь.
ул. Курляндская, 48
Nordic
В ресторане северных специалитетов от Надежды Третьяковой — новое и очень занимательное меню от главаря кухни шефа Эрика Тамма и Юрия Грызина. К прежним бестселлерам (датские пончики, смерреброды и смуши) они добавили хрустящий картофельный блинчик рарака с икрой ряпушки и копченой сметаной, карельские пирожки из риса с яичным маслом и укропным айоли, несколько закусок с селедкой в главной роли. Среди оленины и камбалы с гратеном ищем бургер из вагю с луковым мармеладом и трюфельным майо (пророчим звание хита!).
Пулковское шоссе, 107
Pavlova
Щедрый пасхальный стол накроют в ресторане-посвящении великой балерине в воскресенье, 12 апреля, с 12:00 до 17:00. В меню: кролик в вине, вырезка из говядины с легким салатом и молодой фермерской морковью (на компанию), пирожок с картошкой и грибами, расстегай, пирожок с олениной. А также дары Пасхи: кулич в двух вариациях (с цукатами и вяленой клюквой, и с кремом маскарпоне и апельсиновой цедрой), пасхальное гнездо с яйцами и мини-пасха.
Конюшенная площадь, 2Г
Por favor
Буэнас ночес! 11 апреля с 20:00 испанский бар Por favor на Фонтанке празднует день рождения. Здесь как ураган пронесется вечеринка с живой музыкой от страстного мексиканского трио Chill Sanchos. В этот вечер диджейский пульт уйдет во власть Валеры Дятлова (сооснователя Cava Disco) и основателя бара Константина Краснобаева. Ради сета даже привезли акустическую HI-FI систему. Все это — под 30-литровую вэлком-Маргариту. Ну жара!
наб. реки Фонтанки, 55
«Минутка»
В пирожковой «Минутка» на Гороховой пройдет поэтический цикл: актеры городских театров прочтут поэзию шестидесятников. Апрельскую «Минутку поэзии» посвятили «ахматовским сиротам» и великолепной четверке: Иосифу Бродскому, Дмитрию Бобылеву, Анатолию Найману и Евгению Рейну. Встречаемся 11 и 25 апреля в 19:00 — между прилавком, стаканом бульона и горячими пирожками. А если и вы захотите прочитать свои любимые стихи — вэлком.
ул. Гороховая, 32
Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
В Доме со львами Пасха отметят нарядно и с размахом. 12 апреля с 13:30 до 18:00 в «Чайной гостиной» пройдет уже традиционный бранч со станциями кухонь разных стран и живой музыкой. В этот раз тематика бранча пасхальная: под стеклянным куполом атриума встречаем «кулитоне с клюквой и шоколадом, творожные пасхи, шоколадного петушка и другие прелести светлого праздника. Еще будет чайная церемония, охота за пасхальными яйцами с призами, кулинарный мастер-класс для детей по разукрашиванию яиц и пряников, и акварельные портреты от художницы.
пр. Вознесенский, 1
«Адище города»
Коктейльный тиндер этой пятницы — бокалы с номером телефона таинственной незнакомки или незнакомца в «Адище города». Вермут на тайском изумрудном чае с орхидеей или джин с цветами сакуры и ягодами черной бузины: на дне бокалов с цветочными коктейлями скрывается колба с запиской. Девушкам достается телефонный номер парня, мужчинам — номер девушки. Если вы настроены решительно, бармены помогут сориентироваться. Весна — для любви!
ул. Маяковского, 39
«Неделя Молодого Сидра» от Токсовской сидрерии
Да пребудет с нами сидр! Пионеры локального сидроделия в Петербурге (и одни из первых в стране!) задали стандарт производства — только местные яблоки, исключительно сок прямого отжима. С 13 по 19 апреля они устроят праздник сидра с лекциями, дегустациями, ужинами и культурными мероприятиями по городу. Сидровый джем в джаз-баре The Hat, забег Mint Running со спортивной дегустацией, «Поле чудес» в штаб-квартире русского сидроделия на Моховой, аукцион с сидродельней «Заповедник» в Laboratorio Distilita, бар-хоппинг по 10 локациям с сидроделами, и (гранд-финал) — масштабная вечеринка закрытия в AF Brew Taproom.
Узнать программу и зарегестрироваться на мероприятия — по ссылке.
Lalaki
16 апреля в 19:00 в ресторан Lalaki на Московском приедут армяне, а точнее представители виноделен из Армении. Главная тема визита — автохтонные сорта винограда. Будем пробовать первое в Армении натуральное вино спонтанной ферментации, образцы одной из самых узнаваемых марок Армении, а также от винодельни из региона Тавуш, возродившей редкие эндемичные сорта винограда Лалвари и Бананц.
Московский пр-т, 220
Goose Goose
Белковый омлет с авокадо, оладьи из цукини с фермерской сметаной: встречаем ЗОЖ-завтраки в ресторане Goose Goose. К зеленым утренним блюда шеф-бармен Павел Шитов разработал линейку функциональных напитков — «Мятный хлорофилл» с детокс-эффектом, «Витграсс сауэр» с соком молодых ростков для поддержания иммунитета, «Холодный кокосовый какао» с магнием. Завтраки подают ежедневно с 10:00 до 14:00.
ул. Большая Конюшенная, 27
Mio Bistrot
Шеф Франческо Барбатто продолжает гастрономическую серию ужинов «Мои регионы». Вечер 16 апреля посвятит Неаполю. Будут антипасти неаполитано; мини-кальмары а-ля Капри; каннеллони, фаршированные рикоттой под соусом бешамель; рулет польпетте из говядины; пастьера неаполитано.
Казанская ул., 3а
Пикник во дворе отеля «Гельвеция»
18 апреля с 18:00 до 22:00 отель «Гельвеция» вместе с природным парком чудес «Кудыкина гора» устраивают пикник в теме русских сказок, где судьбу определяют стихии природы — Огонь, Вода, Земля, Воздух, Любовь. Будет фаршированная щука («По щучьему велению...»!) от Александра Богданова, огненный кундюм и приворотный пряник, солянка с пирожком с картошкой и шкварками от «Белого Рябчика» и крошево в исполнении Academia Bar Shuvaloff. Для тех, кто сможет собрать волю в кулак и отвлечься от безлимитной еды, проведут мастер-классе по созданию сказочных буквиц. Вход по билетам.
ул. Марата, 11
Загородный клуб «Скандинавия»
Суперплан на апрель: слиться на природе с бесконечным вечным — и пусть весь мир подождет! С 12 по 19 апреля едем в Сестрорецк — в загородном клубе «Скандинавия» устраивают «Пасхальное чаепитие» с сетом на двоих: скрэмбл с лососем конфи и икрой, бриошь с утиным паштетом, сэндвич с ростбифом и пекорино, оладьи с красной икрой и сметаной, крокет из краба с авокадо и пармезаном, а также пасхальные блюда.
ул. Парковая, 16
«почему.место»
Открылось творческое пространство с кофе и книгами от фотографа Яны Давыдовой, где можно найти посуду ее бренда y.object. (ждем тарелки-кружочки Toxi$ из нашей карты желаний). В меню — черный кофе, чай и свежие маковые булки (привоз два раза в день!). В стенах кафе-мастерской проводят выставочные поп-апы и встречи английского разговорного клуба. Интерьер пространства регулярно обновляется.
ул. Мичурининская, 12
Kaya
Кавер на KFC обнаружен в историческом здании Малого Гостиного двора — стритфуд Kaya, вдохновленный одноименным альбомом Боба Марли и группы The Wailers. Основатели — Дмитрий Ленин и Артемий Раусов — сделали ставку на жареную курочку (как завещали жители Ямайки!). В компактном меню — крылья, стрипсы, кукуруза на гриле, коул-слоу с апельсиновой заправкой и три вида бургеров на бриоши: чизбургер, классика и грейви с мясным соусом. На десерт: жареные бананы. В конце мая во дворе Гостинки соорудят бэкъярд с отдельным входом и посадкой на 40 человек, где будут смотреть Чемпионат мира по футболу.
ул. Ломоносова, 2
Minerals
Отмечаем 65-летие первого полета человека в космос — паштетом из куриной печени с шоколадом и черной смородиной, волжским судаком с муссом из сельдерея и яблока и десертом из чая эрл грей. В отеле Wawelberg поддерживают фестиваль «Первые в космосе» — это национальный гастрономический проект, в котором космическая отрасль встречается с современной кухней (проходит в 10 городах России!). В ресторане Minerals до 30 апреля можно попробовать специальный «космический» сет и автоматически стать участником розыгрыша поездки для двоих двоих на Байконур на отправку ракеты Союз МС-29 14 июля 2026 года.
Невский проспект, 7-9
Bellevue
Форель, креветки, утка с цикорием и ром-баба: в ресторане Bellevue при «Гранд Отеле Мойка 22» шеф Николай Хвалынский освежил меню. Ловим карельскую форель холодного копчения с печеным картофелем и малосольным огурцом, фермерский цикорий с тигровыми креветками и морским гребешком, филе утки с цикорием и кумкватом, крем-карамель с морошкой и бурбонской ванилью или ром-бабу с сухим вермутом и кремом шантильи. А после — продолжаем трапезу в «Чайной гостиной» в компании пушистых куличей от Розанны Чечеткиной.
набережная реки Мойки, 22
