Ребро балтийского леща, рис с бренди и бутербродный паровоз: главные гастрономические события недели

Imbibe

Попкорн и бурбон, лук и вермут, масло бер-нуазет и ром: новую коктейльную карту в Imbibe посвятили не алкоголю, а продуктам. Коктейль «Кукуруза» на бурбоне мешают с попкорном и фундуком, торфом и белком; «Молоко» на роме — со сливочным ликером и овсянкой, ванилью и маслом; в «Какао» добавляют водку и кофе, печенье Oreo и сливки; а «Лук» мэтчат с вермутом и хересом на красном луке (до слез). Среди крэйзи-сочетаний также: рис с бренди, арахис с текилой, тыква с ромом, халва с водкой и не только.

ул. Жуковского, 6