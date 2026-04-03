Ребро балтийского леща, рис с бренди и бутербродный паровоз: главные гастрономические события недели

Декадентский салон, кофейня-гараж от автогонщицы, ярмарка пасхальных сладостей и гастроли калининградского ресторана «Штайндамм 99» — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
LowKitchen
Нашумевший фудтрак с сэндвичами от Юрия Келько, бывшего шефа ресторана Harvest, открыл сезон. В этом году команда подготовилась к ажиотажу — к «бутербродному паровозу» в «теле» Chevrolet Step Van 1985-го года прибавился американский дом на колесах Airsteam, его полностью переработали под фудтрак и будут использовать как заготовочный цех. Пробуем сэндвичи на японском молочном хлебе Хоккайдо с хрустящим цыпленком и коул-слоу или с мортаделлой и песто из петрушки. Работают ежедневно с 12:00 до 23:00.
Южная дорога, 11
«Кручёных»
Девочка: идет в салон красоты, женщина: в салон «Безсмертье» — на масштабный прием в традициях серебряного века по случаю дня рождения бильярдного-клуба «Кручёных». В субботу, 4 апреля в 20:00, здесь устроят декадентский салон с живой музыкой и перформансами — от Дебюсси до Паши Техника, от цыганских романсов до поэтической импровизации. Будут сабражи, дуэль, распродажа гардероба разорившейся дворянки и рулетка.
Конногвардейский бульвар, 6
Imbibe
Попкорн и бурбон, лук и вермут, масло бер-нуазет и ром: новую коктейльную карту в Imbibe посвятили не алкоголю, а продуктам. Коктейль «Кукуруза» на бурбоне мешают с попкорном и фундуком, торфом и белком; «Молоко» на роме — со сливочным ликером и овсянкой, ванилью и маслом; в «Какао» добавляют водку и кофе, печенье Oreo и сливки; а «Лук» мэтчат с вермутом и хересом на красном луке (до слез). Среди крэйзи-сочетаний также: рис с бренди, арахис с текилой, тыква с ромом, халва с водкой и не только.
ул. Жуковского, 6
«Астория»
Стартовала традиционная ярмарка сладостей в гостиной «Ротонда». Мастера Astoria Chocolatier под управлением шеф-кондитера гостиницы Екатерины Желваковой создали вручную пасхальные сладости, их представят со 2 по 12 апреля. Мягкие и маслянистые куличи, панеттоне с миндалем, знаменитая асторийская творожная пасха с изюмом и орехами, яйцо из бельгийского шоколада с разными начинками, бестселлер прошлого года — набор из 6 шоколадных яиц, сладости для детей (петушки на палочке, шоколадная курочка и кролики с пралине из фундука), а также гвоздь программы — Медведь Борис — доступны и по предзаказу.
ул. Большая Морская 39
Juan Cantina Espanola
Всем тако! Бренд-шеф Сергей Гальцев и шеф Павел Ермишкин обновили меню в мексиканской кантине. В центре внимания аргентинские креветки из хоспера со сливочным биском с комбу, шиитаке и чиабаттой. Овощи из печи сервируют с чимичурри, а для компании подготовили мясной тако-сет: большую тарелку с мясом из хоспера, морепродуктами, тортильями и соусами. В финале — тако-десерт с ягодами и йогуртовым кремом. А за фразу Buenos días! дарят комплиментарную «Маргариту».
ул. Восстания, 45Б
Ruc's Heaven
Каталонскому коктейльному бистро Ruc's Heaven aka «Ослиный рай» от команды #perfectbarsteam — один год! В воскресенье, 5 апреля в 17:00, на улице развернется фиеста: будет станция для приготовления вермута, яблочные кексы с сюрпризом, хитрые загадки от бар-леди и специальное меню с луком-пореем в честь закрытия фестиваля «Кальсотада», который шел весь март в семи заведениях города.
ул. 9-я Советская, 9/30
Tel Aviv by Saviv
Объявляем арухат-цаорим! Tel Aviv by Saviv и московский еврейский театр «Шалом» (при поддержке объединения «ШУМ в городе») представили коллабу по мотивам спектакля «Боже мой!» худрука театра Олега Липовецкого. До 9 апреля пробуем спешл-сет авторства шефа Тимофея Милюкова: левантийский салат фаттуш, суп с куриными мацаболами и солеными лаймами, рагу «Чолнт» из мяса картофеля и финик «Дубайский шоколад». А саму театральную постановку «Боже мой», которая легла в основу сета, покажут 9 апреля в Театре В.Ф. Комиссаржевской.
наб. Адмиралтейского канала, 2И
Regions
Специалитеты берегов балтийского моря приедут 9 апреля в ресторан современной кухни регионов России Regions — на гастроли приезжает команды калининградского «Штайндамм 99». Шеф Александр Коробков (работал в ресторане «Варвары» Анатолия Комма и швейцарских проектах) последовательно раскроет через сет природный ландшафт Кенигсберга. В программе вечера: рыбные закуски в нескольких подачах, строганина из судака с огурцом и сальсой из печеного перца, ребро балтийского леща с тремя видами моркови, пирог с цветной капустой и соусом из лесных грибов, томленая оленина с клецками, еловый мусс с медовым бисквитом и маринованной брусникой.
ул. Жуковского, 10
Gotcha! brew bar
До 17 мая в Gotcha проходит фестиваль «Готча кофе фест» с гостевыми сменами от топовых обжарщиков со всей России. В эти выходные, 4 и 5 апреля, кофейню «захватит» московская команда HQ! coffee. Энтузиасты и идеологи яркого кофе привезут базовые лоты для фильтра и эспрессо и флагманские эксперименты (ожидаем инфьюз клубники!), за которыми ведется настоящая охота. Эксклюзивом станет кофе с фермы Хартманн из Панамы, разновидность сидра — один из дебютных лотов этой фермы в России, будет представлен впервые. Не обойдется и без спешл-блюд с десертами.
Суворовский пр., 40
POID 18/94
Кофейня-гараж с адаптогенами от автогонщицы: на Радищева открылось дог-френдли кафе POID 18/94 в гоночном стиле (владелица — Анастасия Дандылева — бронзовый призер этапов Открытого чемпионата РДС по дрифту!). В меню — десерты, кофе и функциональные напитки с экстрактами растений. Гриб рейши — в ходзича латте, перуанская мака — в черничный латте с асаи, плюс Бакопа Манье и масло МСТ, которое сочетают с кофе, фиником и гималайской солью. В планах: дневные кофе-рейвы, трансляции соревнований по автоспорту и художественные выставки. А еще тут есть дрифт-тачки на пульте управления (можно погонять, пока ждешь свой кофе).
ул. Радищева, 42
«Огородники»
Первый винный моноужин в стенах городской дачи — в исторической усадьбе Данилевского. 16 апреля в 19:30 здесь представят образцы винного дома Mantra Estate из Долины Лефкадия. В качестве пейринга — закуски от шефа Константина Колосова: редис со взбитым маслом и черной солью, крабовая котлета с картофелем и сморчками, салат с малиной и козьим сыром, ладожский судак с корнем сельдерея и яблоком, разварная говяжья щека с кукурузной кашей. Подробнее о винах лично поведает управляющий партнер Mantra Estate Стефания Майорова и амбассадор бренда Сармат Габарев.
Институтский проспект, 22А
