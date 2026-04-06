Витрина куличей! 50 предложений от ресторанов Петербурга к Пасхе

Вам зеленый кулич с матчей, «блестящий» с розовой помадкой или вообще в хрустящем вафельном стаканчике? А может безглютеновый? Собрали исчерпывающий гид по куличам, пасхам и пасхальным сладостям!

Куличи

С кремом и самым красивым декором
Панеттоне

Мягкие воздушные и красиво упакованные
Пасха

С цукатами, сушёными ягодами и изюмом
Пасхальные сладости

Торты, пирожные и конфеты

Куличи

«Мечтатели» Гастрономическое кафе выступило в коллаборации с цветочной лавкой «Зеленогорск». Команды объединились и придумали очень красивые
«Мечтатели»

Гастрономическое кафе выступило в коллаборации с цветочной лавкой «Зеленогорск». Команды объединились и придумали очень красивые пасхальные корзины (5500 руб.), где куличи соседствуют с весенними букетами.

В этом году шеф-повар Виталий Папп подготовил два авторских варианта на фирменном тесте на дрожжевой опаре, с большим количеством сливочного масла и ароматной апельсиновой цедрой. Первый кулич – с лаймовой начинкой и шапкой из кокосового ганаша (2300 руб.). Сверху кремовая верхушка из кокосовых сливок, маскарпоне и белого шоколада, украшенная пищевыми цветами, солёным крамблом и зеленой пудрой из шпината. Второй кулич – с клюквенным кули и кремом с бобами тонка (2300 руб.). Клюкву проваривают в сиропе с ромом и апельсиновой цедрой, чтобы вкус получился насыщенным и глубоким.  Куличи продаются отдельно или в формате подарочной корзины вместе с цветами «Зеленогорска».

Предзаказ можно оформить онлайн 

 

«Круч» Пасхальная коллекция шеф-кондитера Марины Круч: пасха по семейному рецепту (с курагой, миндалем, корицей, изюмом и цедрой апельсина, 3200 руб
«Круч» 

Пасхальная коллекция шеф-кондитера Марины Круч: пасха по семейному рецепту (с курагой, миндалем, корицей, изюмом и цедрой апельсина, 3200 руб.), куличи (с кремом из карамельного шоколада, цукатами апельсина и вяленой клюквой, 3100 руб.), десерт «Яйцо-картошка» и крестовая булочка. 

Доступны по предзаказу онлайн

ул. Блохина, 6/3

Pavlova Кулич, посвященный легендарной балерине — воплощение эстетики. Основа кулича классическая — воздушная бриошь, пропитанная сиропом с ромом, с
Pavlova

Кулич, посвященный легендарной балерине — воплощение эстетики. Основа кулича классическая —  воздушная бриошь, пропитанная сиропом с ромом, с апельсиновыми и имбирными цукатами, шоколадом и вяленой клюквой. Главная особенность в начинке из крема с маскарпоне. Сверху украшен французской меренгой в виде капелек и фигуркой лебедя — символа ресторана.

Предзаказ можно сделать по телефону +7 (911) 222-28-28

Заказы принимаются до 9 апреля

Конюшенная площадь, 2Г

«Кона Кафе» Самый минималистичный стильный кулич с изюмом, сушёной клюквой и шоколадом сверху покрыт кремом и обильно посыпан сахарной пудрой
«Кона Кафе»

Самый минималистичный стильный кулич с изюмом, сушёной клюквой и шоколадом сверху покрыт кремом и обильно посыпан сахарной пудрой.

Оформить предзаказ до 8 апреля включительно можно по телефону + 7(931) 955-10-00 или прямо в кафе.

Большой просп. Петроградской стороны, 13/4

Nomad Авторский пасхальный десерт невероятной кремовости от кондитера Евгении Назаровой вдохновлен ностальгией по сладостям из детства. Это сметанный

Nomad

Авторский пасхальный десерт невероятной кремовости от кондитера Евгении Назаровой вдохновлен ностальгией по сладостям из детства. Это сметанный кулич (1800 руб.) с шоколадом, вялеными ягодами и ванильным кремом с цедрой лимона.

ул. Ленина, 18/49

+7 (921) 782-77-11

Cake&Breakfast и Pan&Cake Главный секрет вкуса этого кулича (2300 руб.) — начинка из двух видов изюма и вяленой клюквы вымоченных в коньяке. Вместо
Cake&Breakfast и Pan&Cake

Главный секрет вкуса этого кулича (2300 руб.) — начинка из двух видов изюма и вяленой клюквы вымоченных в коньяке. Вместо традиционной глазури кулич украшает пышная шапка из домашнего маршмеллоу. Она не крошится при резке и напоминает легкое сладкое облако. Кулич оформлен в виде кролика с шоколадными ушами. Здесь же найдутся шоколадные яйца («Картошка» из лимонного бисквита с ноткой лимончелло и миндалем в бельгийском шоколаде).

Оформить предзаказ можно онлайн

Eggsellent Розовый дроп куличей (999 руб.) доступен как в кафе , так и в «Яндекс Лавке». «Блестящий» — кулич с розовой помадкой и сливочно-кремовой
Eggsellent

Розовый дроп куличей (999 руб.) доступен как в кафе , так и в «Яндекс Лавке». «Блестящий» — кулич с розовой помадкой и сливочно-кремовой начинкой. В основе — классическое сдобное тесто на сливочном масле с изюмом и засахаренной апельсиновой корочкой. Внутри — кремовая начинка на основе белого шоколада и сливок.

Набережная Мойки, 102

Michèle Бренд-кондитер Michèle Фаина Толстая и шеф-кондитер Анна Мельхер приготовили 100 ремесленных люкс-куличей (6000 руб.) с вишней в роме и
Michèle

Бренд-кондитер Michèle Фаина Толстая и шеф-кондитер Анна Мельхер приготовили 100 ремесленных люкс-куличей (6000 руб.) с вишней в роме и апельсиновыми цукатами. Все начинается с биги — густой опары из итальянской муки манитоба с высоким содержанием белка. Тесто вымешивают больше часа до шелковой гладкости и отправляют отдыхать в холод на всю ночь. Вишню для кулича тоже подготавливают с тщательностью: сначала вялят цельные ягоды, а затем восстанавливают их в вишневом соке с ромом и ванилью. После пропитывают кулич ромовым сиропом с апельсином и выдерживают еще сутки, чтобы полнее раскрыть вкус. Украшают кулич хрустящей золотистой корочкой с лепестками миндаля.

Оформить предзаказ можно онлайн

Рестораны Алексея Алексеева Вам шоколад или апельсин? Шоколадный кулич (3000 руб.) готовят на воздушной бриоши с бельгийским какао, ванилью и
Рестораны Алексея Алексеева

Вам шоколад или апельсин? Шоколадный кулич (3000 руб.) готовят на воздушной бриоши с бельгийским какао, ванилью и апельсиновой цедрой. Внутри — цитрусовый мармелад и крем эспрессо-маскарпоне с ванилью. Сверху — маршмэллоу с бельгийским какао. В оранж-варианте — цитрусовый мармелад и взбитый карамельный крем. Сверху — шапочка из лимонного маршмэллоу.

Предзаказ осуществляется в ресторанах или по телефону до 8 апреля включительно:

INNER +7 (921) 303-03-03

Itameshi +7 (931) 222-82-22

Futurist +7 (812) 555-44-44

Lotus bistro +7 (921) 568-87-28

Kuta В Kuta подготовили куличи на основе классической бриоши. В составе — итальянские цукаты из клюквы и апельсина, а также кусочки молочного и
Kuta

В Kuta подготовили куличи на основе классической бриоши. В составе — итальянские цукаты из клюквы и апельсина, а также кусочки молочного и тёмного шоколада. Верх украшен воздушной итальянской меренгой. Можно сделать с заварным кремом и пралине из фундука (2 200 руб.) или совсем без крема (1900 руб.)

Последний день приёма заказов 8 апреля

+7 (911) 013-53-30

Некрасова, 1/38

«Кусацу» Кулич в японском стиле (1990 руб.) — это матча-тесто на базе молочного шокупана с матча-кремом на белом шоколаде и воздушной шапкой из
«Кусацу»

Кулич в японском стиле (1990 руб.) — это матча-тесто на базе молочного шокупана с матча-кремом на белом шоколаде и воздушной шапкой из меренги.

Предзаказы принимают до 8 числа включительно на 10, 11 и 12 апреля.

7-я Красноармейская ул., 9

+7 (993) 977-37-78

«Бруно» По-настоящему «дофаминовые» куличи в двух состояниях! С цукатами из вишни, кураги и изюма, дополненное цедрой лимона и апельсина (850 руб
«Бруно»

По-настоящему «дофаминовые» куличи в двух состояниях! С цукатами из вишни, кураги и изюма, дополненное цедрой лимона и апельсина (850 руб.), украшен меренгой и декоративными цветочками из мастики или кулич с крем-чизом и брусникой (1250 руб.).

Предзаказ можно оформить до 9 апреля включительно.

Казанская ул., 24

+7 996 785-57-73

«Огородники» В основе этой пасхальной сдобы (1250 руб.) лежит традиционное тесто, в которое добавляют клюкву, вымоченную в роме, и цедру апельсина
«Огородники»

В основе этой пасхальной сдобы (1250 руб.) лежит традиционное тесто, в которое добавляют клюкву, вымоченную в роме, и цедру апельсина. Внутри скрывается нежный карамельный заварной крем, а покрывают кулич шапочкой из невесомой меренги.

Важно! Кулич помещают в подарочную коробку, украшенную картиной русского живописца Степана Колесникова «Перед пасхальной службой».

Предзаказ нужно сделать за сутки.

Институтский проспект, 22А

+7 (911) 016-99-61

Vakh В этом году команда подготовила две версии пасхального угощения в грузинском стиле. Кулич с абрикосовым кремом и грецким орехом (1800 руб.) или
Vakh

В этом году команда подготовила две версии пасхального угощения в грузинском стиле. Кулич с абрикосовым кремом и грецким орехом (1800 руб.) или со свежей ежевикой, голубикой и кизиловым вареньем (2900 руб.)

Оформить предзаказ можно на куличи можно до 11 апреля по телефону +7(995)595-99-95

Забрать заказ можно самовывозом или через сервисы доставки с 10 по 12 апреля включительно.

Большая Зеленина ул., 34

«Блок» Куличи (2200 руб.) выпекаются из сдобного дрожжевого теста, приготовленного опарным методом по старинному традиционному рецепту. Цукаты и
«Блок»

Куличи (2200 руб.) выпекаются из сдобного дрожжевого теста, приготовленного опарным методом по старинному традиционному рецепту. Цукаты и золотой изюм, вымоченные в сиропе с небольшим добавлением коньяка. Стилистика оформления кулича в этом году построена вокруг образа весеннего пробуждения. В качестве украшения — белоснежный сахарный цветок, напоминающий распустившийся бутон и белые бабочки

Предзаказы принимаются до 9 апреля по телефону: +7 (812) 415-40-40

Самовывоз из ресторана с 10 по 12 апреля. Освященные куличи можно забрать в воскресенье 12 апреля.

Потёмкинская ул., 4

Faces Team Три вида авторских куличей, которые будут представлены в ресторанах Faces, Taste, Faces Bistrot и Glinz Bistrot. Дрожжевой творожный кулич
Faces Team

Три вида авторских куличей, которые будут представлены в ресторанах Faces, Taste, Faces Bistrot и Glinz Bistrot. Дрожжевой творожный кулич с цедрой апельсина и клюквой, вымоченной в роме, украшен обожжённой меренгой и ромашками из пластичного шоколада. Влажный кулич с вяленой клюквой, начинкой из фундучного пралине и кремом на основе белого шоколада, дополнен шоколадным петушком и бусинами. Особое место в коллекции занимает кулич в стиле панеттоне с добавлением молочного бельгийского шоколада и вяленой клюквы.  

Куличи доступны по предзаказу с 5 по 10 апреля.

+7 (931) 637-29-29

Морской просп., 29

GRAIN Свое ностальгическое видение кулича представил шеф Вадим Куликов. В основе — мини-ромовая баба (490 руб.) с сочной пропиткой, нежный сливочный
GRAIN

Свое ностальгическое видение кулича представил шеф Вадим Куликов.  В основе — мини-ромовая баба (490 руб.) с сочной пропиткой, нежный сливочный крем и хрустящий вафельный стаканчик. Получилось не совсем по правилам, и без претензии на традиционность.  С 11 апреля ромовый кулич доступен в доставке, с 12-го — в меню ресторана.

Предзаказы принимают уже сейчас - на grain-delivery.ru или по телефону +7 921 962-57-00

No Regrets Безглютеновые куличи пекут в двух вариациях: с домашними цукатами из манго и клюквы, пропитанный апельсиновым соком с начинкой из заварного
No Regrets 

Безглютеновые куличи пекут в двух вариациях: с домашними цукатами из манго и клюквы, пропитанный апельсиновым соком с начинкой из заварного крема маракуйя, или с шоколадом, пропитанный ромовым сиропом с начинкой из заварного крема с соленой карамелью (1700 руб.)

Предзаказ доступен до 10 апреля

Большая Зеленина ул., 34

8 (921) 410-89-90

Avocado Queen и Antonio Bistro Тесто для куличей сдобное и воздушное, на сметане с апельсиновой пастой и какао. Внутри — нежный ванильный крем, а верх
Avocado Queen и Antonio Bistro

Тесто для куличей сдобное и воздушное, на сметане с апельсиновой пастой и какао. Внутри — нежный ванильный крем, а верх украшен белоснежной сахарной помадкой и вафельными бабочками. К заказу доступно 2 варианта куличей: малый (890 руб.) и большой (1950 руб.). Предзаказы принимаются до 10 апреля.

+ 7 (812) 416-54-64

+ 7 (812) 425-36-55

«Старт» AF Brew запускают собственную пекарню! Старт «Старта» — ароматные куличи — с цукатами из вишни и шоколадно-ореховым кремом. Украшены воздушной
 «Старт»

AF Brew запускают собственную пекарню! Старт «Старта» — ароматные куличи — с цукатами из вишни и шоколадно-ореховым кремом. Украшены воздушной шапкой из маршмеллоу и васильковыми лепестками.

Заказать можно онлайн.

«Слой» Какая соблазнительные и красивый куличи придумал «Слой»! Взбитая сливочная карамель с маршмеллоу и шоколадом (1200 руб.) или цитрус с ванилью в
«Слой»

Какая соблазнительные и красивый куличи придумал «Слой»!  Взбитая сливочная карамель с маршмеллоу и шоколадом (1200 руб.) или цитрус с ванилью в глазури из белого шоколада, расплавленного, будто воск от свечи (2400 руб.).

Заказать можно онлайн.

Blackchops У шефа Ильи Бурнасова кулич (2000 руб.) пахнет кардамоном, апельсиновой коркой и ромом. Внутри — карамельно-сливочный крем баноффи, варенье
Blackchops

У шефа Ильи Бурнасова кулич (2000 руб.) пахнет кардамоном, апельсиновой коркой и ромом. Внутри — карамельно-сливочный крем баноффи, варенье из чёрной смородины и два вида шоколада.

Заказать можно онлайн

 

Aster В этом году готовят сдобный кулич (3500 руб. или 450 руб.) на двухдневной опаре с насыщенным сливочным вкусом и лёгкими цитрусовыми нотами
Aster

В этом году готовят сдобный кулич (3500 руб. или 450 руб.) на двухдневной опаре с насыщенным сливочным вкусом и лёгкими цитрусовыми нотами. Внутри — вымоченные в роме цукаты и изюм, тёмный и молочный шоколад.

Оформить предзаказ на большой кулич можно по телефону  до 10 апреля, а забрать с 10 по 12 апреля на Маяковского, 23/6, или Римского-Корсакова, 22.

«Забыли сахар» Шеф-кондитер Денис Новосёлов снабдил кулич кремом из бельгийского белого шоколада и крошкой из тёмного шоколада на натуральной закваске
«Забыли сахар»

Шеф-кондитер Денис Новосёлов снабдил кулич кремом из бельгийского белого шоколада и крошкой из тёмного шоколада на натуральной закваске (2290 руб.)

Оформить заказ можно здесь 

«География» К классической кулича (1700 руб.) форме добавили ярких акцентов, благодаря различным начинкам. Есть с кремом из фисташки на основе
«География»

К классической кулича (1700 руб.) форме добавили ярких акцентов, благодаря различным начинкам. Есть с кремом из фисташки на основе маскарпоне, с ягодами и начинкой на основе взбитой рикотты или карамельно-шоколадный – с насыщенной начинкой из варёного сгущённого молока и шоколада с добавлением морской соли.Каждый кулич украшен глазурью с лимонной ноткой во вкусе.

Предзаказ открывается 6 апреля. Оформить можно у официантов или по телефону бара: +7 (812) 34 000 74

улица Рубинштейна, 5

Bona People Шеф-кондитер сети Мария Титова подготовила куличи для Bona, Lalaki и Matilde — на тесте для бриоши, мягкие, с сухофруктами, вяленой вишней
Bona People 

Шеф-кондитер сети Мария Титова подготовила куличи для Bona, Lalaki и Matilde — на тесте для бриоши, мягкие, с сухофруктами, вяленой вишней, цукатами и шоколадом. Предзаказы принимают до 9 апреля, а самовывоз и доставка — с 10 по 12 апреля.

Заказать можно онлайн

SO/ К Пасхальной неделе бар пятизвездочного отеля представил куличи (0,5 кг — 2000 руб., 1 кг — 3500 руб.) с авторской рецептурой: нежное лимонное
SO/

К Пасхальной неделе бар пятизвездочного отеля представил куличи (0,5 кг — 2000 руб., 1 кг — 3500 руб.) с авторской рецептурой: нежное лимонное тесто и воздушная кремовая начинка без добавления изюма.

Вознесенский пр., 6

Панеттоне

Probka Панеттоне Симоне — это шедевр, и бренд-шеф Гобби по праву считается гуру этой итальянской выпечки. Азам Симоне научился у столпа кондитерского
Probka

Панеттоне Симоне — это шедевр, и бренд-шеф Гобби по праву считается гуру этой итальянской выпечки. Азам Симоне научился у столпа кондитерского мира Иджинио Массари и даже получил от него в подарок кусочек 20-летней живой закваски (сердце выпечки!), на которой Гобби замешивает тесто для панеттоне в Probka.

Симоне использует два вида итальянской муки и лучшее сливочное масло из Новой Зеландии, делает домашние апельсиновые цукаты, особенным образом готовит темный и золотой изюм, добавляет натуральную мадагаскарскую ваниль.

Панеттоне (5900 руб.) можно заранее заказать онлайн 

Salone pasta & bar Наши краши! 2 вида панеттоне (7500 руб.) прямиком из Италии — с земляничным кремом или фисташковым ганашом. Каждый упаковывают в
Salone pasta & bar

Наши краши! 2 вида панеттоне (7500 руб.) прямиком из Италии — с земляничным кремом или фисташковым ганашом. Каждый упаковывают в фирменный текстильный мешок – так, чтобы его хотелось не только попробовать, но и подарить.

Оформить предзаказ можно по телефонам +7 (921) 777-06-23

Salty и 22bistro Панеттоне в Salty готовят по классическому рецепту на закваске «левито мадре» с длительной ферментацией и подвешиванием после
Salty и 22bistro 

Панеттоне в Salty готовят по классическому рецепту на закваске «левито мадре» с длительной ферментацией и подвешиванием после выпекания. Внутри — белый, молочный и темный шоколад. Сверху панеттоне покрыт жемчужным сахаром и хрустящей корочкой из миндальной пасты.

Доступен в двух форматах — M (550 руб.) и L (1590 руб.), Уже доступен для предзаказа. Самовывоз возможен до 12 апреля.

ул. Миргородская, 20

Казанская улица, 22 

Tondo и La Biga Итальянский панеттоне (3200 руб.) с начинкой из цукатов, бельгийского шоколада и миндаля, приготовленный по традиционному рецепту
Tondo и La Biga

Итальянский панеттоне (3200 руб.) с начинкой из цукатов, бельгийского шоколада и миндаля, приготовленный по традиционному рецепту — выдерживают тесто более 36 часов на закваске Lievito Madre.

Большая Зеленина улица, 18

ул. Гороховая, 16/71

ACADEMIA BAR SHUVALOFF По классической технологии приготовление панеттоне (3000 руб.) занимает 36 часов: тесто на натуральной закваске проходит
ACADEMIA BAR SHUVALOFF

По классической технологии приготовление панеттоне (3000 руб.) занимает 36 часов: тесто на натуральной закваске проходит длительную ферментацию, а после выпекания кекс подвешивают вверх дном, чтобы сохранить его легкую, волокнистую текстуру. В составе – цукаты лимона и апельсина ручной работы, изюм, молочный и белый шоколад, натуральная ваниль, цедра цитрусовых и пряные специи. Сверху – миндальная глазурь с лепестками миндаля, орехами пекан и жемчужным сахаром.

Оформить заказ можно до 7 апреля (до 10:00). Забрать панеттоне можно самовывозом с 10 по 12 апреля в ресторане ACADEMIA BAR SHUVALOFF на Моховой, 10

Mio Bistrot В основе этого панеттоне (4900 руб.) лежит семейный рецепт шефа Франческо Барбато, тщательно передающийся из поколения в поколение, и один
Mio Bistrot

В основе этого панеттоне (4900 руб.) лежит семейный рецепт шефа Франческо Барбато, тщательно передающийся из поколения в поколение, и один из его главных секретов — плотная сухая закваска левито мадре.

В тесто щедро добавляют изюм и цукаты, которые варят тут же, в Mio Bistrot, а затем вымачивают в роме с зёрнами натуральной ванили. Каждый панеттоне готовится в течение трёх дней! 

ул. Казанская, 3

+7 (921) 090-06-06

https://miospb.ru

AGA Панеттоне (7500 руб.) на закваске Левито Мадре, благодаря которой тесто получается мягким, пористым и волокнистым — с текстурой, которая ценится в
AGA

Панеттоне (7500 руб.) на закваске Левито Мадре, благодаря которой тесто получается мягким, пористым и волокнистым — с текстурой, которая ценится в классической выпечки Италии. Внутри — апельсиновая паста, тёмный и молочный шоколад, а также цукаты апельсина и лимона.

Доступен для заказа в ресторане AGA до 14:00 10 апреля .

проспект Добролюбова, 16к2, 7 этаж

+7 921 909 66 77

agarest.ru

Fresa’s group Воздушный панеттоне (3500 руб.) в стильной упаковке от Антонио Фреза — с изюмом и цукатами лимона и апельсина. Рекомендуют подавать с
Fresa’s group

Воздушный панеттоне (3500 руб.) в стильной упаковке от Антонио Фреза — с изюмом и цукатами лимона и апельсина. Рекомендуют подавать с кремом сабайоном или горячим шоколадом, а перед подачей — слегка разогреть.

+7 (931) 002-56-91

Zoe Ультракремовый панеттоне можно выбрать в Zoe (5300 руб.). Традиционный итальянский кулич на закваске с фисташковой пастой, апельсиновыми и
Zoe

Ультракремовый панеттоне можно выбрать в Zoe (5300 руб.). Традиционный итальянский кулич на закваске с фисташковой пастой, апельсиновыми и лимонными цукатами, белым шоколадом или с какао, апельсиновыми цукатами, молочным и темным шоколадом.

ул. Радищева, 29

+7 (916) 269-06-25

Joli Панеттоне (3500 руб.) готовят несколько дней, а тесто замешивают на закваске Lievito Madre с 88-летней историей. Украшают миндальной глазурью
Joli

Панеттоне (3500 руб.) готовят несколько дней, а тесто замешивают на закваске Lievito Madre с 88-летней историей. Украшают миндальной глазурью, цельным миндалём и гранеллой.

Предзаказ за два дня по телефону +7 (931) 380-22-06

 

Сristal Паннетоне (4500 руб.) с кремом англез на тёмном шоколаде с нежной шапкой из сливочного крема и изящными цветами из марципана. +7 (812) 207-10
Сristal

Паннетоне (4500 руб.) с кремом англез на тёмном шоколаде с нежной шапкой из сливочного крема и изящными цветами из марципана.

+7 (812) 207-10-00

Синопская наб., 10

 

Пасха

«Жером» Встречайте! Кулич а-ля панеттоне — сделанный вручную, из итальянской муки и новозеландского масла, с домашними цукатами и изюмом, который
«Жером»

Встречайте! Кулич а-ля панеттоне — сделанный вручную, из итальянской муки и новозеландского масла, с домашними цукатами и изюмом, который вымачивали двое суток, а затем ещё сутки буквально жили рядом с тестом. Но обратите внимание и на пасху с домашними цукатами и бельгийским шоколадом, пасхальный сырок с начинкой из манго и маракуйи и шоколадного кролика с сюрпризом внутри. А ещё — важный аксессуар для освящения пасхальных корзин и праздничного стола: льняная дорожка — результат совместной работы команды «Жером» и «Крестецкой строчки».

8 (812) 566-14-62

Большая морская, 25

«Банщики» Все пасхальные угощения готовят и в «Банщиках» — в этом году основой коллекции стали классические вкусы в безупречном исполнении: царица
«Банщики»

Все пасхальные угощения готовят и в «Банщиках» — в этом году основой коллекции стали классические вкусы в безупречном исполнении: царица стола — творожная пасха с цукатами, ягодами и изюмом (1 990 руб.), кулич с леденцами (1790 руб.), набор шоколадных яиц «Картошка» в цветной глазури (1680 руб.).

Разместить предзаказ можно по 09 апреля на сайте ресторана banshiki.spb.ru/ или по телефону +7 929 112 60 27

Загородный клуб «Скандинавия» Куличи, шоколадные фигурки из молочного, тёмного и белого шоколада с сублимированными ягодами и она — пасха. Есть два
Загородный клуб «Скандинавия»

Куличи, шоколадные фигурки из молочного, тёмного и белого шоколада с сублимированными ягодами и она — пасха. Есть два варианта: заварная творожная с цукатами и изюмом или с шоколадом.

г. Сестрорецк, Улица Парковая, 16

Mindal cafe и «Шеф Маруся и ко» Шеф Маруся Наумова сделала очень нарядную творожную пасху — с красной птичкой сверху. Оформить предзаказ на куличи и
 Mindal cafe и «Шеф Маруся и ко»

Шеф Маруся Наумова сделала очень нарядную творожную пасху — с красной птичкой сверху. Оформить предзаказ на куличи и все остальное можно на сайте.

https://chef-marusia.ru/

«Строганов Стейк Хаус» Уважаемая команда подготовилась к празднику строго, но со вкусом. Готовят идеальную творожную пасху (1990 руб.), панеттоне
«Строганов Стейк Хаус»

Уважаемая команда подготовилась к празднику строго,  но со вкусом. Готовят идеальную творожную пасху (1990 руб.), панеттоне (1990 руб.) и яйца (390 руб.)

 

+7(931)314-55-38

Пасхальные сладости

NOK Роман Шульц, шеф-кондитер ресторана, подготовил яркие пасхальные корзины (7900 руб.), в составе которых большой классический кулич с изюмом
NOK

Роман Шульц, шеф-кондитер ресторана, подготовил яркие пасхальные корзины (7900 руб.), в составе которых большой классический кулич с изюмом, курагой и цукатами из апельсина, шоколадный кулич с вялеными ягодами и шоколадными каплями, творожная пасха с ванилью в неклассической подаче: подложкой из миндального печенья и цукатами из апельсина, десерт «Пасхальное яйцо» (мусс на основе белого шоколада с бузиной и лимоном), бомбочки для горячего шоколада с какао и маршмеллоу, набор шоколадных зайчиков из белого, молочного и клубничного шоколада, крашенные перепелиные и куриные яйца.

Предзаказ будет доступен с 01 по 09 апреля с 10:00 до 18:00 по номеру телефона: +7 (812) 207-16-62

наб. Обводного канала, 130 (The Gamma Hotel)
 

 

«Север-Метрополь» Кроме освященных куличей в кондитерских можно найти вот такой замечательный творожный кекс «Пасхальный Агнец» (1248 руб.) с изюмом и
«Север-Метрополь»

Кроме освященных куличей в кондитерских можно найти вот такой замечательный творожный кекс «Пасхальный Агнец» (1248 руб.) с изюмом и цукатами из папайи. Кондитеры готовят его в особой форме, напоминающей силуэт ягненка.

https://sever-metropol.ru/catalog/112/paskha/

Four Seasons Кондитеры Чайной Гостиной Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg встречают Светлую Пасху весенней коллекцией ручной работы. Вот
Four Seasons

Кондитеры Чайной Гостиной Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg встречают Светлую Пасху весенней коллекцией ручной работы. Вот, например, «кулиттоне» с клюквой и шоколадом «Руби» (мини — 2 600 руб., средний — 3 600 руб.). Тесто выдерживают 24 часа: длительная ферментация создаёт волокнистую структуру и позволяет добавить больше сливочного масла, что даёт нежность и глубину вкуса. Это гибрид итальянского панеттоне и русского кулича.

Пасхальное яйцо из фисташкового шоколада (6 500 руб.) делают так: белый шоколад смешивают с фисташковой пастой, внутри — изюм, апельсиновые корки, клюква, миндаль и изумрудная фисташка, а шоколадного петушка (5 500 руб.) — драже, орехами и сухофруктами

пр. Вознесенский, 1

+7 (812) 339 80 45

Drevå, Nordic, Fika Special edition к Пасхе — фисташковый панеттоне (3900 руб) по рецепту шеф-повара Дэниела Хогландера. Его пекут с шоколадом
Drevå, Nordic, Fika

Special edition к Пасхе — фисташковый панеттоне (3900 руб) по рецепту шеф-повара Дэниела Хогландера. Его пекут с шоколадом, фисташкой, апельсиновыми цукатами, курагой, золотым изюмом, вымоченными в роме и бурбонской ванилью. На приготовление панеттоне уходит 12 часов — именно столько нужно, чтобы тесто стало воздушным.

В кондитерской Fika — трогательный шоколадный панеттоне «Курочка Ряба» (4500 руб.), очаровательные легкие пирожные с пасхальными зайчиками и цыплятами (690 руб. и 580 руб.), а еще шоколадные трайфл-яйца с тирамису и фисташковым кремом (750 руб.), а еще пирожное «картошка» в виде морковок и чего только не.

https://delivery.nordic-spb.ru/

«Гранд Отеле Мойка 22» Только посмотрите на это пасхальное произведение от шеф-кондитера Розанны Чечеткиной – наполненное конфетами шоколадное яйцо
«Гранд Отеле Мойка 22»

Только посмотрите на это пасхальное произведение от шеф-кондитера Розанны Чечеткиной – наполненное конфетами шоколадное яйцо есть в двух размерах (3500 руб. и 1500 руб. ). Конфеты внутри – тоже крафтовые, фундучные, трюфели из темного шоколада и особые веганские.

набережная реки Мойки, 22

+7 812 335-91-11

Lotte С 3 по 12 апреля в лобби отеля Lotte работает пасхальный маркет, где собрано всё для праздничного стола и подарков: от традиционной выпечки до
Lotte

С 3 по 12 апреля в лобби отеля Lotte работает пасхальный маркет, где собрано всё для праздничного стола и подарков: от традиционной выпечки до самых невероятных десертных композиций. К примеру, яйца из белого шоколада, вдохновленные шедеврами из коллекции Музея Фаберже — «Ренессанс», яйцо-часы «Петушок», «Курочка»

+7 812 336 1000

MON CHOUCHOU Мадлен (250 руб.) к Пасхе выпустил шеф-повар Дмитрий Решетников. С 9 апреля в MON CHOUCHOU можно приобрести лимитированный бокс (1900 руб

MON CHOUCHOU

Мадлен (250 руб.) к Пасхе выпустил шеф-повар Дмитрий Решетников. С 9 апреля в MON CHOUCHOU можно приобрести лимитированный бокс (1900 руб.), в который входят пять разных вкусов, оформленных в культовых цветах французского бренда Chanel: золотой (с апельсиновой цедрой, лимонным курдом и белым шоколадом), коричневый (с солёной карамелью и фундуком), фисташковый (с апельсиновой цедрой, фисташковым пралине), голубой (с апельсиновой цедрой, ганашом из чёрной смородины) и розовый (с апельсиновой цедрой, вишнёвым компоте и белым шоколадом).

Караванная ул., 3/35

+7 (812) 999-23-35

KIRA Кондитер Наталья Дорошенко переосмыслила классические пасхальные сладости. В основе ее коллекции — пасха-яйцо кремовой основы с миндальным сабле
KIRA

Кондитер Наталья Дорошенко переосмыслила классические пасхальные сладости. В основе ее коллекции — пасха-яйцо кремовой основы с миндальным сабле, вяленой вишней и белым шоколадом (2900 руб.) и миланский панеттоне (3900 руб.) на воздушном дрожжевом тесте с мёдом и цедрой апельсина, с добавлением цукатов и изюма. А еще творожный кекс (1900 руб.) на бездрожжевом тесте с цукатами и изюмом и сырок (2100 руб.) с нежной творожной основой и начинкой из маракуйи.

Пасхальное меню доступно по предзаказу с выдачей в ресторане 11–12 апреля.

Кирочная, 67, стр. 2
8 (812) 915 65 67

«Рыба на Даче» Наш любимый загородный ресторан выступил в коллаборации с фабрикой «Крестецкая строчка», возродившей народный промысел традиционной
«Рыба на Даче»

Наш любимый загородный ресторан выступил в коллаборации с фабрикой «Крестецкая строчка», возродившей народный промысел традиционной ручной вышивки. 

До 15 апреля на берегу реки Сестры устроен поп-ап магазина, где представлены пасхальные коллекции – изумительные скатерти, салфетки и все, что необходимо для праздничной сервировки. 

Приморское ш., 319А

Wawelberg Hotel Шеф-кондитер Wawelberg Hotel Ангелина Сундеева — гастрохудожник, и пасхальная коллекция вышла эстетской. Главный ее арт-объект

Wawelberg Hotel

Шеф-кондитер Wawelberg Hotel Ангелина Сундеева — гастрохудожник, и пасхальная коллекция вышла эстетской. Главный ее арт-объект — пасхальное яйцо в стиле поп-арт (3300 руб.). Внутри оболочки из молочного шоколада две половинки, одна наполнена шоколадным кремом на основе пюре лайма, другая – жареным фундуком. Между ними — сюрприз: пирожное картошка с цельным фундуком в шоколаде и карамелизованный пекан.

Творожная пасха (2850 руб.) из свежих творога, сливок и масла и традиционные куличи (от 1800 руб. до 2750 руб.) — обязательно: пасху выстаивают несколько дней с ванилью, изюмом и домашними цукатами, в куличах пряное дрожжевое тесто с добавлением ванили, цедры и сухофруктов и начинка из сливочного крема с пюре мандарина и красного апельсина (точно не будут сухими).

Для подарков приготовили набор шоколадных яиц из белого и молочного шоколада с начинкой из клубничного маршмеллоу, сублимированной малины и пекана (3300 руб.).

Заказы на пасхальную коллекцию принимают с 1 по 10 апреля в ресторане Minerals.

Невский проспект, 7-9

+7 (921) 761-77-77

