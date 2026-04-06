Витрина куличей! 50 предложений от ресторанов Петербурга к Пасхе

Вам зеленый кулич с матчей, «блестящий» с розовой помадкой или вообще в хрустящем вафельном стаканчике? А может безглютеновый? Собрали исчерпывающий гид по куличам, пасхам и пасхальным сладостям!
Куличи
«Мечтатели»
Гастрономическое кафе выступило в коллаборации с цветочной лавкой «Зеленогорск». Команды объединились и придумали очень красивые пасхальные корзины (5500 руб.), где куличи соседствуют с весенними букетами.
В этом году шеф-повар Виталий Папп подготовил два авторских варианта на фирменном тесте на дрожжевой опаре, с большим количеством сливочного масла и ароматной апельсиновой цедрой. Первый кулич – с лаймовой начинкой и шапкой из кокосового ганаша (2300 руб.). Сверху кремовая верхушка из кокосовых сливок, маскарпоне и белого шоколада, украшенная пищевыми цветами, солёным крамблом и зеленой пудрой из шпината. Второй кулич – с клюквенным кули и кремом с бобами тонка (2300 руб.). Клюкву проваривают в сиропе с ромом и апельсиновой цедрой, чтобы вкус получился насыщенным и глубоким. Куличи продаются отдельно или в формате подарочной корзины вместе с цветами «Зеленогорска».
Предзаказ можно оформить онлайн
«Круч»
Пасхальная коллекция шеф-кондитера Марины Круч: пасха по семейному рецепту (с курагой, миндалем, корицей, изюмом и цедрой апельсина, 3200 руб.), куличи (с кремом из карамельного шоколада, цукатами апельсина и вяленой клюквой, 3100 руб.), десерт «Яйцо-картошка» и крестовая булочка.
Доступны по предзаказу онлайн
ул. Блохина, 6/3
Pavlova
Кулич, посвященный легендарной балерине — воплощение эстетики. Основа кулича классическая — воздушная бриошь, пропитанная сиропом с ромом, с апельсиновыми и имбирными цукатами, шоколадом и вяленой клюквой. Главная особенность в начинке из крема с маскарпоне. Сверху украшен французской меренгой в виде капелек и фигуркой лебедя — символа ресторана.
Предзаказ можно сделать по телефону +7 (911) 222-28-28
Заказы принимаются до 9 апреля
Конюшенная площадь, 2Г
«Кона Кафе»
Самый минималистичный стильный кулич с изюмом, сушёной клюквой и шоколадом сверху покрыт кремом и обильно посыпан сахарной пудрой.
Оформить предзаказ до 8 апреля включительно можно по телефону + 7(931) 955-10-00 или прямо в кафе.
Большой просп. Петроградской стороны, 13/4
Nomad
Авторский пасхальный десерт невероятной кремовости от кондитера Евгении Назаровой вдохновлен ностальгией по сладостям из детства. Это сметанный кулич (1800 руб.) с шоколадом, вялеными ягодами и ванильным кремом с цедрой лимона.
ул. Ленина, 18/49
+7 (921) 782-77-11
Cake&Breakfast и Pan&Cake
Главный секрет вкуса этого кулича (2300 руб.) — начинка из двух видов изюма и вяленой клюквы вымоченных в коньяке. Вместо традиционной глазури кулич украшает пышная шапка из домашнего маршмеллоу. Она не крошится при резке и напоминает легкое сладкое облако. Кулич оформлен в виде кролика с шоколадными ушами. Здесь же найдутся шоколадные яйца («Картошка» из лимонного бисквита с ноткой лимончелло и миндалем в бельгийском шоколаде).
Оформить предзаказ можно онлайн
Eggsellent
Розовый дроп куличей (999 руб.) доступен как в кафе , так и в «Яндекс Лавке». «Блестящий» — кулич с розовой помадкой и сливочно-кремовой начинкой. В основе — классическое сдобное тесто на сливочном масле с изюмом и засахаренной апельсиновой корочкой. Внутри — кремовая начинка на основе белого шоколада и сливок.
Набережная Мойки, 102
Michèle
Бренд-кондитер Michèle Фаина Толстая и шеф-кондитер Анна Мельхер приготовили 100 ремесленных люкс-куличей (6000 руб.) с вишней в роме и апельсиновыми цукатами. Все начинается с биги — густой опары из итальянской муки манитоба с высоким содержанием белка. Тесто вымешивают больше часа до шелковой гладкости и отправляют отдыхать в холод на всю ночь. Вишню для кулича тоже подготавливают с тщательностью: сначала вялят цельные ягоды, а затем восстанавливают их в вишневом соке с ромом и ванилью. После пропитывают кулич ромовым сиропом с апельсином и выдерживают еще сутки, чтобы полнее раскрыть вкус. Украшают кулич хрустящей золотистой корочкой с лепестками миндаля.
Оформить предзаказ можно онлайн
Рестораны Алексея Алексеева
Вам шоколад или апельсин? Шоколадный кулич (3000 руб.) готовят на воздушной бриоши с бельгийским какао, ванилью и апельсиновой цедрой. Внутри — цитрусовый мармелад и крем эспрессо-маскарпоне с ванилью. Сверху — маршмэллоу с бельгийским какао. В оранж-варианте — цитрусовый мармелад и взбитый карамельный крем. Сверху — шапочка из лимонного маршмэллоу.
Предзаказ осуществляется в ресторанах или по телефону до 8 апреля включительно:
INNER +7 (921) 303-03-03
Itameshi +7 (931) 222-82-22
Futurist +7 (812) 555-44-44
Lotus bistro +7 (921) 568-87-28
Kuta
В Kuta подготовили куличи на основе классической бриоши. В составе — итальянские цукаты из клюквы и апельсина, а также кусочки молочного и тёмного шоколада. Верх украшен воздушной итальянской меренгой. Можно сделать с заварным кремом и пралине из фундука (2 200 руб.) или совсем без крема (1900 руб.)
Последний день приёма заказов 8 апреля
+7 (911) 013-53-30
Некрасова, 1/38
«Кусацу»
Кулич в японском стиле (1990 руб.) — это матча-тесто на базе молочного шокупана с матча-кремом на белом шоколаде и воздушной шапкой из меренги.
Предзаказы принимают до 8 числа включительно на 10, 11 и 12 апреля.
7-я Красноармейская ул., 9
+7 (993) 977-37-78
«Бруно»
По-настоящему «дофаминовые» куличи в двух состояниях! С цукатами из вишни, кураги и изюма, дополненное цедрой лимона и апельсина (850 руб.), украшен меренгой и декоративными цветочками из мастики или кулич с крем-чизом и брусникой (1250 руб.).
Предзаказ можно оформить до 9 апреля включительно.
Казанская ул., 24
+7 996 785-57-73
«Огородники»
В основе этой пасхальной сдобы (1250 руб.) лежит традиционное тесто, в которое добавляют клюкву, вымоченную в роме, и цедру апельсина. Внутри скрывается нежный карамельный заварной крем, а покрывают кулич шапочкой из невесомой меренги.
Важно! Кулич помещают в подарочную коробку, украшенную картиной русского живописца Степана Колесникова «Перед пасхальной службой».
Предзаказ нужно сделать за сутки.
Институтский проспект, 22А
+7 (911) 016-99-61
Vakh
В этом году команда подготовила две версии пасхального угощения в грузинском стиле. Кулич с абрикосовым кремом и грецким орехом (1800 руб.) или со свежей ежевикой, голубикой и кизиловым вареньем (2900 руб.)
Оформить предзаказ можно на куличи можно до 11 апреля по телефону +7(995)595-99-95
Забрать заказ можно самовывозом или через сервисы доставки с 10 по 12 апреля включительно.
Большая Зеленина ул., 34
«Блок»
Куличи (2200 руб.) выпекаются из сдобного дрожжевого теста, приготовленного опарным методом по старинному традиционному рецепту. Цукаты и золотой изюм, вымоченные в сиропе с небольшим добавлением коньяка. Стилистика оформления кулича в этом году построена вокруг образа весеннего пробуждения. В качестве украшения — белоснежный сахарный цветок, напоминающий распустившийся бутон и белые бабочки
Предзаказы принимаются до 9 апреля по телефону: +7 (812) 415-40-40
Самовывоз из ресторана с 10 по 12 апреля. Освященные куличи можно забрать в воскресенье 12 апреля.
Потёмкинская ул., 4
Faces Team
Три вида авторских куличей, которые будут представлены в ресторанах Faces, Taste, Faces Bistrot и Glinz Bistrot. Дрожжевой творожный кулич с цедрой апельсина и клюквой, вымоченной в роме, украшен обожжённой меренгой и ромашками из пластичного шоколада. Влажный кулич с вяленой клюквой, начинкой из фундучного пралине и кремом на основе белого шоколада, дополнен шоколадным петушком и бусинами. Особое место в коллекции занимает кулич в стиле панеттоне с добавлением молочного бельгийского шоколада и вяленой клюквы.
Куличи доступны по предзаказу с 5 по 10 апреля.
+7 (931) 637-29-29
Морской просп., 29
GRAIN
Свое ностальгическое видение кулича представил шеф Вадим Куликов. В основе — мини-ромовая баба (490 руб.) с сочной пропиткой, нежный сливочный крем и хрустящий вафельный стаканчик. Получилось не совсем по правилам, и без претензии на традиционность. С 11 апреля ромовый кулич доступен в доставке, с 12-го — в меню ресторана.
Предзаказы принимают уже сейчас - на grain-delivery.ru или по телефону +7 921 962-57-00
No Regrets
Безглютеновые куличи пекут в двух вариациях: с домашними цукатами из манго и клюквы, пропитанный апельсиновым соком с начинкой из заварного крема маракуйя, или с шоколадом, пропитанный ромовым сиропом с начинкой из заварного крема с соленой карамелью (1700 руб.)
Предзаказ доступен до 10 апреля
Большая Зеленина ул., 34
8 (921) 410-89-90
Avocado Queen и Antonio Bistro
Тесто для куличей сдобное и воздушное, на сметане с апельсиновой пастой и какао. Внутри — нежный ванильный крем, а верх украшен белоснежной сахарной помадкой и вафельными бабочками. К заказу доступно 2 варианта куличей: малый (890 руб.) и большой (1950 руб.). Предзаказы принимаются до 10 апреля.
+ 7 (812) 416-54-64
+ 7 (812) 425-36-55
«Старт»
AF Brew запускают собственную пекарню! Старт «Старта» — ароматные куличи — с цукатами из вишни и шоколадно-ореховым кремом. Украшены воздушной шапкой из маршмеллоу и васильковыми лепестками.
Заказать можно онлайн.
«Слой»
Какая соблазнительные и красивый куличи придумал «Слой»! Взбитая сливочная карамель с маршмеллоу и шоколадом (1200 руб.) или цитрус с ванилью в глазури из белого шоколада, расплавленного, будто воск от свечи (2400 руб.).
Заказать можно онлайн.
Blackchops
У шефа Ильи Бурнасова кулич (2000 руб.) пахнет кардамоном, апельсиновой коркой и ромом. Внутри — карамельно-сливочный крем баноффи, варенье из чёрной смородины и два вида шоколада.
Заказать можно онлайн.
Aster
В этом году готовят сдобный кулич (3500 руб. или 450 руб.) на двухдневной опаре с насыщенным сливочным вкусом и лёгкими цитрусовыми нотами. Внутри — вымоченные в роме цукаты и изюм, тёмный и молочный шоколад.
Оформить предзаказ на большой кулич можно по телефону до 10 апреля, а забрать с 10 по 12 апреля на Маяковского, 23/6, или Римского-Корсакова, 22.
«Забыли сахар»
Шеф-кондитер Денис Новосёлов снабдил кулич кремом из бельгийского белого шоколада и крошкой из тёмного шоколада на натуральной закваске (2290 руб.)
Оформить заказ можно здесь
«География»
К классической кулича (1700 руб.) форме добавили ярких акцентов, благодаря различным начинкам. Есть с кремом из фисташки на основе маскарпоне, с ягодами и начинкой на основе взбитой рикотты или карамельно-шоколадный – с насыщенной начинкой из варёного сгущённого молока и шоколада с добавлением морской соли.Каждый кулич украшен глазурью с лимонной ноткой во вкусе.
Предзаказ открывается 6 апреля. Оформить можно у официантов или по телефону бара: +7 (812) 34 000 74
улица Рубинштейна, 5
Bona People
Шеф-кондитер сети Мария Титова подготовила куличи для Bona, Lalaki и Matilde — на тесте для бриоши, мягкие, с сухофруктами, вяленой вишней, цукатами и шоколадом. Предзаказы принимают до 9 апреля, а самовывоз и доставка — с 10 по 12 апреля.
Заказать можно онлайн
SO/
К Пасхальной неделе бар пятизвездочного отеля представил куличи (0,5 кг — 2000 руб., 1 кг — 3500 руб.) с авторской рецептурой: нежное лимонное тесто и воздушная кремовая начинка без добавления изюма.
Вознесенский пр., 6
Панеттоне
Probka
Панеттоне Симоне — это шедевр, и бренд-шеф Гобби по праву считается гуру этой итальянской выпечки. Азам Симоне научился у столпа кондитерского мира Иджинио Массари и даже получил от него в подарок кусочек 20-летней живой закваски (сердце выпечки!), на которой Гобби замешивает тесто для панеттоне в Probka.
Симоне использует два вида итальянской муки и лучшее сливочное масло из Новой Зеландии, делает домашние апельсиновые цукаты, особенным образом готовит темный и золотой изюм, добавляет натуральную мадагаскарскую ваниль.
Панеттоне (5900 руб.) можно заранее заказать онлайн
Salone pasta & bar
Наши краши! 2 вида панеттоне (7500 руб.) прямиком из Италии — с земляничным кремом или фисташковым ганашом. Каждый упаковывают в фирменный текстильный мешок – так, чтобы его хотелось не только попробовать, но и подарить.
Оформить предзаказ можно по телефонам +7 (921) 777-06-23
Salty и 22bistro
Панеттоне в Salty готовят по классическому рецепту на закваске «левито мадре» с длительной ферментацией и подвешиванием после выпекания. Внутри — белый, молочный и темный шоколад. Сверху панеттоне покрыт жемчужным сахаром и хрустящей корочкой из миндальной пасты.
Доступен в двух форматах — M (550 руб.) и L (1590 руб.), Уже доступен для предзаказа. Самовывоз возможен до 12 апреля.
ул. Миргородская, 20
Казанская улица, 22
Tondo и La Biga
Итальянский панеттоне (3200 руб.) с начинкой из цукатов, бельгийского шоколада и миндаля, приготовленный по традиционному рецепту — выдерживают тесто более 36 часов на закваске Lievito Madre.
Большая Зеленина улица, 18
ул. Гороховая, 16/71
ACADEMIA BAR SHUVALOFF
По классической технологии приготовление панеттоне (3000 руб.) занимает 36 часов: тесто на натуральной закваске проходит длительную ферментацию, а после выпекания кекс подвешивают вверх дном, чтобы сохранить его легкую, волокнистую текстуру. В составе – цукаты лимона и апельсина ручной работы, изюм, молочный и белый шоколад, натуральная ваниль, цедра цитрусовых и пряные специи. Сверху – миндальная глазурь с лепестками миндаля, орехами пекан и жемчужным сахаром.
Оформить заказ можно до 7 апреля (до 10:00). Забрать панеттоне можно самовывозом с 10 по 12 апреля в ресторане ACADEMIA BAR SHUVALOFF на Моховой, 10
Mio Bistrot
В основе этого панеттоне (4900 руб.) лежит семейный рецепт шефа Франческо Барбато, тщательно передающийся из поколения в поколение, и один из его главных секретов — плотная сухая закваска левито мадре.
В тесто щедро добавляют изюм и цукаты, которые варят тут же, в Mio Bistrot, а затем вымачивают в роме с зёрнами натуральной ванили. Каждый панеттоне готовится в течение трёх дней!
ул. Казанская, 3
+7 (921) 090-06-06
https://miospb.ru
AGA
Панеттоне (7500 руб.) на закваске Левито Мадре, благодаря которой тесто получается мягким, пористым и волокнистым — с текстурой, которая ценится в классической выпечки Италии. Внутри — апельсиновая паста, тёмный и молочный шоколад, а также цукаты апельсина и лимона.
Доступен для заказа в ресторане AGA до 14:00 10 апреля .
проспект Добролюбова, 16к2, 7 этаж
+7 921 909 66 77
agarest.ru
Fresa’s group
Воздушный панеттоне (3500 руб.) в стильной упаковке от Антонио Фреза — с изюмом и цукатами лимона и апельсина. Рекомендуют подавать с кремом сабайоном или горячим шоколадом, а перед подачей — слегка разогреть.
+7 (931) 002-56-91
Zoe
Ультракремовый панеттоне можно выбрать в Zoe (5300 руб.). Традиционный итальянский кулич на закваске с фисташковой пастой, апельсиновыми и лимонными цукатами, белым шоколадом или с какао, апельсиновыми цукатами, молочным и темным шоколадом.
ул. Радищева, 29
+7 (916) 269-06-25
Joli
Панеттоне (3500 руб.) готовят несколько дней, а тесто замешивают на закваске Lievito Madre с 88-летней историей. Украшают миндальной глазурью, цельным миндалём и гранеллой.
Предзаказ за два дня по телефону +7 (931) 380-22-06
Сristal
Паннетоне (4500 руб.) с кремом англез на тёмном шоколаде с нежной шапкой из сливочного крема и изящными цветами из марципана.
+7 (812) 207-10-00
Синопская наб., 10
Пасха
«Жером»
Встречайте! Кулич а-ля панеттоне — сделанный вручную, из итальянской муки и новозеландского масла, с домашними цукатами и изюмом, который вымачивали двое суток, а затем ещё сутки буквально жили рядом с тестом. Но обратите внимание и на пасху с домашними цукатами и бельгийским шоколадом, пасхальный сырок с начинкой из манго и маракуйи и шоколадного кролика с сюрпризом внутри. А ещё — важный аксессуар для освящения пасхальных корзин и праздничного стола: льняная дорожка — результат совместной работы команды «Жером» и «Крестецкой строчки».
8 (812) 566-14-62
Большая морская, 25
«Банщики»
Все пасхальные угощения готовят и в «Банщиках» — в этом году основой коллекции стали классические вкусы в безупречном исполнении: царица стола — творожная пасха с цукатами, ягодами и изюмом (1 990 руб.), кулич с леденцами (1790 руб.), набор шоколадных яиц «Картошка» в цветной глазури (1680 руб.).
Разместить предзаказ можно по 09 апреля на сайте ресторана banshiki.spb.ru/ или по телефону +7 929 112 60 27
Загородный клуб «Скандинавия»
Куличи, шоколадные фигурки из молочного, тёмного и белого шоколада с сублимированными ягодами и она — пасха. Есть два варианта: заварная творожная с цукатами и изюмом или с шоколадом.
г. Сестрорецк, Улица Парковая, 16
Mindal cafe и «Шеф Маруся и ко»
Шеф Маруся Наумова сделала очень нарядную творожную пасху — с красной птичкой сверху. Оформить предзаказ на куличи и все остальное можно на сайте.
https://chef-marusia.ru/
«Строганов Стейк Хаус»
Уважаемая команда подготовилась к празднику строго, но со вкусом. Готовят идеальную творожную пасху (1990 руб.), панеттоне (1990 руб.) и яйца (390 руб.)
+7(931)314-55-38
Пасхальные сладости
NOK
Роман Шульц, шеф-кондитер ресторана, подготовил яркие пасхальные корзины (7900 руб.), в составе которых большой классический кулич с изюмом, курагой и цукатами из апельсина, шоколадный кулич с вялеными ягодами и шоколадными каплями, творожная пасха с ванилью в неклассической подаче: подложкой из миндального печенья и цукатами из апельсина, десерт «Пасхальное яйцо» (мусс на основе белого шоколада с бузиной и лимоном), бомбочки для горячего шоколада с какао и маршмеллоу, набор шоколадных зайчиков из белого, молочного и клубничного шоколада, крашенные перепелиные и куриные яйца.
Предзаказ будет доступен с 01 по 09 апреля с 10:00 до 18:00 по номеру телефона: +7 (812) 207-16-62
наб. Обводного канала, 130 (The Gamma Hotel)
«Север-Метрополь»
Кроме освященных куличей в кондитерских можно найти вот такой замечательный творожный кекс «Пасхальный Агнец» (1248 руб.) с изюмом и цукатами из папайи. Кондитеры готовят его в особой форме, напоминающей силуэт ягненка.
https://sever-metropol.ru/catalog/112/paskha/
Four Seasons
Кондитеры Чайной Гостиной Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg встречают Светлую Пасху весенней коллекцией ручной работы. Вот, например, «кулиттоне» с клюквой и шоколадом «Руби» (мини — 2 600 руб., средний — 3 600 руб.). Тесто выдерживают 24 часа: длительная ферментация создаёт волокнистую структуру и позволяет добавить больше сливочного масла, что даёт нежность и глубину вкуса. Это гибрид итальянского панеттоне и русского кулича.
Пасхальное яйцо из фисташкового шоколада (6 500 руб.) делают так: белый шоколад смешивают с фисташковой пастой, внутри — изюм, апельсиновые корки, клюква, миндаль и изумрудная фисташка, а шоколадного петушка (5 500 руб.) — драже, орехами и сухофруктами
пр. Вознесенский, 1
+7 (812) 339 80 45
Drevå, Nordic, Fika
Special edition к Пасхе — фисташковый панеттоне (3900 руб) по рецепту шеф-повара Дэниела Хогландера. Его пекут с шоколадом, фисташкой, апельсиновыми цукатами, курагой, золотым изюмом, вымоченными в роме и бурбонской ванилью. На приготовление панеттоне уходит 12 часов — именно столько нужно, чтобы тесто стало воздушным.
В кондитерской Fika — трогательный шоколадный панеттоне «Курочка Ряба» (4500 руб.), очаровательные легкие пирожные с пасхальными зайчиками и цыплятами (690 руб. и 580 руб.), а еще шоколадные трайфл-яйца с тирамису и фисташковым кремом (750 руб.), а еще пирожное «картошка» в виде морковок и чего только не.
https://delivery.nordic-spb.ru/
«Гранд Отеле Мойка 22»
Только посмотрите на это пасхальное произведение от шеф-кондитера Розанны Чечеткиной – наполненное конфетами шоколадное яйцо есть в двух размерах (3500 руб. и 1500 руб. ). Конфеты внутри – тоже крафтовые, фундучные, трюфели из темного шоколада и особые веганские.
набережная реки Мойки, 22
+7 812 335-91-11
Lotte
С 3 по 12 апреля в лобби отеля Lotte работает пасхальный маркет, где собрано всё для праздничного стола и подарков: от традиционной выпечки до самых невероятных десертных композиций. К примеру, яйца из белого шоколада, вдохновленные шедеврами из коллекции Музея Фаберже — «Ренессанс», яйцо-часы «Петушок», «Курочка»
+7 812 336 1000
MON CHOUCHOU
Мадлен (250 руб.) к Пасхе выпустил шеф-повар Дмитрий Решетников. С 9 апреля в MON CHOUCHOU можно приобрести лимитированный бокс (1900 руб.), в который входят пять разных вкусов, оформленных в культовых цветах французского бренда Chanel: золотой (с апельсиновой цедрой, лимонным курдом и белым шоколадом), коричневый (с солёной карамелью и фундуком), фисташковый (с апельсиновой цедрой, фисташковым пралине), голубой (с апельсиновой цедрой, ганашом из чёрной смородины) и розовый (с апельсиновой цедрой, вишнёвым компоте и белым шоколадом).
Караванная ул., 3/35
+7 (812) 999-23-35
KIRA
Кондитер Наталья Дорошенко переосмыслила классические пасхальные сладости. В основе ее коллекции — пасха-яйцо кремовой основы с миндальным сабле, вяленой вишней и белым шоколадом (2900 руб.) и миланский панеттоне (3900 руб.) на воздушном дрожжевом тесте с мёдом и цедрой апельсина, с добавлением цукатов и изюма. А еще творожный кекс (1900 руб.) на бездрожжевом тесте с цукатами и изюмом и сырок (2100 руб.) с нежной творожной основой и начинкой из маракуйи.
Пасхальное меню доступно по предзаказу с выдачей в ресторане 11–12 апреля.
Кирочная, 67, стр. 2
8 (812) 915 65 67
«Рыба на Даче»
Наш любимый загородный ресторан выступил в коллаборации с фабрикой «Крестецкая строчка», возродившей народный промысел традиционной ручной вышивки.
До 15 апреля на берегу реки Сестры устроен поп-ап магазина, где представлены пасхальные коллекции – изумительные скатерти, салфетки и все, что необходимо для праздничной сервировки.
Приморское ш., 319А
Wawelberg Hotel
Шеф-кондитер Wawelberg Hotel Ангелина Сундеева — гастрохудожник, и пасхальная коллекция вышла эстетской. Главный ее арт-объект — пасхальное яйцо в стиле поп-арт (3300 руб.). Внутри оболочки из молочного шоколада две половинки, одна наполнена шоколадным кремом на основе пюре лайма, другая – жареным фундуком. Между ними — сюрприз: пирожное картошка с цельным фундуком в шоколаде и карамелизованный пекан.
Творожная пасха (2850 руб.) из свежих творога, сливок и масла и традиционные куличи (от 1800 руб. до 2750 руб.) — обязательно: пасху выстаивают несколько дней с ванилью, изюмом и домашними цукатами, в куличах пряное дрожжевое тесто с добавлением ванили, цедры и сухофруктов и начинка из сливочного крема с пюре мандарина и красного апельсина (точно не будут сухими).
Для подарков приготовили набор шоколадных яиц из белого и молочного шоколада с начинкой из клубничного маршмеллоу, сублимированной малины и пекана (3300 руб.).
Заказы на пасхальную коллекцию принимают с 1 по 10 апреля в ресторане Minerals.
Невский проспект, 7-9
+7 (921) 761-77-77
