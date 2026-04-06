Витрина куличей! 50 предложений от ресторанов Петербурга к Пасхе

«Мечтатели»

Гастрономическое кафе выступило в коллаборации с цветочной лавкой «Зеленогорск». Команды объединились и придумали очень красивые пасхальные корзины (5500 руб.), где куличи соседствуют с весенними букетами.

В этом году шеф-повар Виталий Папп подготовил два авторских варианта на фирменном тесте на дрожжевой опаре, с большим количеством сливочного масла и ароматной апельсиновой цедрой. Первый кулич – с лаймовой начинкой и шапкой из кокосового ганаша (2300 руб.). Сверху кремовая верхушка из кокосовых сливок, маскарпоне и белого шоколада, украшенная пищевыми цветами, солёным крамблом и зеленой пудрой из шпината. Второй кулич – с клюквенным кули и кремом с бобами тонка (2300 руб.). Клюкву проваривают в сиропе с ромом и апельсиновой цедрой, чтобы вкус получился насыщенным и глубоким. Куличи продаются отдельно или в формате подарочной корзины вместе с цветами «Зеленогорска».

Предзаказ можно оформить онлайн