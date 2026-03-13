Первые террасы, почки кролика и розовая овсянка: главные гастрономические события недели

Blackchops

Мяса и зрелищ всем! В Blackchops обновили меню. Рубленный стейк из вырезки приобретает очертания сочной котлеты с печеным томатом; бавет красуется на тарелке с йоркширским пудингом (макаем его в два соуса: грейви и перечный с медом, сверху кладем мясо и в астрал!); пиканью — стейк из верхней части тазобедренного отруба — подают с трюфельным соусом; стейк из вырезки лопатки дополняют соусом чимиччури и креветками. Сглаживают мясные углы овощи на льду с соусом тоннато, твист на салат цезарь и карпаччо из кабачка. Гвоздь программы — стейк тибон — идеален на компанию прожорливых мясоедов.

наб. Фонтанки, 5/2