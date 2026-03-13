Первые террасы, почки кролика и розовая овсянка: главные гастрономические события недели

Ужин с Павлом Швецом, знакомства за тарелкой хумуса и коктейль-экскурсия по Петроградке — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
«Обычные люди», Tea Room, Jam Cafe
Открываем сезон террас! Первопроходцы в этом году — кофейня «Обычные люди» со своей микротеррасой и чайная Tea Room на Петроградке. Терраса Jam Cafe во дворе пространства Hideout тоже во всю готова к пятничным +10°C и субботним +13°C.
ул. Рыбацкая, 4; ул. Барочная 6с1; пр. Римского-Корсакова, 22, стр. 3
Eggsellent
Блюда для добора белка и клетчатки! В королевстве завтраков на Мойке овсянку варят с амарантовой крупой, добавляют малиновый конфитюр, подают с соусом малина-чиа, крем-чизом со сгущенкой и свежей клубникой. Кобб-салат со стрипсами дополняют криспи-беконом, яйцом и сыром дорблю, а в сэндвич на солодовом тартине кладут рваную кимчи-говядину, два вида капусты (квашеную и маринованную красную), редьку и глазунью. Напитки не уступают в оригинальности: пробуем латте с ананасом и кокосом, безалкогольным ромом и облаком йогуртовой пены и карамельную ходзичу с лемонграссом.
наб. реки Мойки, 102
«Медведь»
Шах и мат! Бар «Медведь» ностальгирует по временам, когда СССР был ведущей шахматной державой мира. 18 марта в 19:00 здесь возродят дореволюционную традицию образованных слоев общества — собираться за полем в шашку друг напротив друга. Шахматный вечер совместно с Петербургским деловым шахматным клубом проведет Надежда Першина (блогер и тренер, чемпионка Карелии 2023 года и СПБГУ 2025). Дресс-код — коктейльно-деловой. Вход по билетам.
Большая Конюшенная ул., 27
Dizengof/99
Человек нужен человек... и хумус! Израильское кафе Dizengof/99 совместно с сервисом знакомств Twinby объявляют вечер быстрых свиданий. 19 марта в 19:00 начнутся офлайн-знакомства за столиками кафе — регистрация (обязательна) по ссылке. А с 21:00 устроят афтепати для всех кто в здании, даже если вы просто зашли на ужин. Браслеты-статусы помогут понять настроение собеседника.
Басков пер., 31
Blackchops
Мяса и зрелищ всем! В Blackchops обновили меню. Рубленный стейк из вырезки приобретает очертания сочной котлеты с печеным томатом; бавет красуется на тарелке с йоркширским пудингом (макаем его в два соуса: грейви и перечный с медом, сверху кладем мясо и в астрал!); пиканью — стейк из верхней части тазобедренного отруба — подают с трюфельным соусом; стейк из вырезки лопатки дополняют соусом чимиччури и креветками. Сглаживают мясные углы овощи на льду с соусом тоннато, твист на салат цезарь и карпаччо из кабачка. Гвоздь программы — стейк тибон — идеален на компанию прожорливых мясоедов.
наб. Фонтанки, 5/2
bolshoybar
Коктейль-экскурсия по Петроградской стороне найден в bolshoybar! И не один, а целая карта таких. К примеру, «Антреприза», посвященный театру Андрея Миронова в доме с башнями по проекту самого Константина Розенштейна. Или «Гингер и Волькен», названный в честь одного из легендарных баров Петроградки в доходном доме Колобовых архитектора Сергея Гингера. Напиток, как и дом, выполнен в зеленых тонах.
Большой просп. П.С., 45
AT 8/10
Какая музыка на вкус? Бистро АТ 8/10 заколлабилось с проектом «Русские Музыкальные Сезоны» и выдало спешл-сет по мотивам разножанровых концертов (от вечной классики до авторского джаза) в Особняке Половцова. С 12 до 29 марта пробуем ризотто с трюфельной пастой и тартаром из говядины; клафути с мараскиновой вишней; коктейль «Русские Музыкальные Сезоны». Меню доступно только для тех, кто был на концерте!
ул. Казанская, 8/10
Frantsuza Bistrot
Почки кролика, соленые пончики, желе из хереса: да, шеф! Пробуем обновленное меню во Frantsuza Bistrot в исполнении Ивана Фролухина. Почки кролика подает с луковым пармантье и изюмом, а карпаччо из языка — с печенью трески и айоли. Соленые пончики с кремом из выдержанного пекорино выносит с говяжьим тартаром, хурму с помело уравновешивает медом из алоэ и греческим йогуртом, к паштету добавляет фундучный ликер, а террин из фуа-гра предлагает с желе из хереса и конфитюром из чернослива.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Tondo
В Tondo едет Павел Швец — основатель первого в России биодинамического семейного винодельческого хозяйства UPPA Winer. 26 марта в 19:00 даст лекцию, дегустацию и ужин с крудо из гребешка с гранатом, кальмаром с ньокки из картофеля и ндуей, пастой со спаржей и молодым горошком, томленой лопаткой ягненка. Напоследок — коктейль с крымским амаро.
ул. Большая Зеленина, 18
Baski & Monegaski
Заглянули в строящийся ресторан Baski & Monegaski на Петроградской стороне. У руля — шеф-повар Вячеслав Гнедовский (ex. Must, «Сырник», PoBo, Babushka в Дубае). В основе меню — блюда с открытого огня. Здесь сигарная комната, шкаф из каштана, камера сухого вызревания, светильники от бренда Serax. В основном зале — длинная скамейка из дуба, сделанная на заказ. Открытие в 20ых числах марта.
Провиантская ул., 3
