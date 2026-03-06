Тартар из глазного мускула, стейки из 7-летней коровы и букет из овощей: главные гастрономические события недели

Икорный бар, гастроли ремесленной шаркутерии, торт «Мимоза» от итальянского шефа и открытие гостиной в «Перемене» — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
«Бергамот»
Весна пришла! Флагманский ресторан шеф-повара Олега Перфилова и гастропродюсера Алены Мельниковой запускает двухдневный сет «Ода весне». 8 и 9 марта пробуем спешл-меню: букет из овощей и фруктов; жареные гребешки с фейхоа, корнеплодами и соусом кокос-лемонграсс; ростбиф из мраморной говядины с пряным луком и солеными лимонами; чаванмуши с камчатским крабом; фарерская семга с велюте из щавеля, абрикосовым чатни и печеной айвой; паста в соусе Альфредо с сальсой из белого трюфеля.
ул. Малая Зеленина, 4 (вход с Корпусной улицы)
Charlie
Вечер стейков, мясного Raw Bar, авторских коктейлей и вин на коравине пройдет 8 марта в ресторане Юрия и Ирины Манчук на Фотанке. К такому сценарию нужно подготовиться заранее: два вида тартара — из глазного мускула на мозговой косточке, а также из вырезки с муссом из тунца; утка и бреазола вагю; тибон, филе миньон и стриплоин сухого вызревания (больше 30 дней!) — и это далеко не все.
наб. канала Грибоедова, 54
Mr.Bo
Сет «Чудеса / 奇跡» в честь японской сказки придумал подавать 6, 7 и 8 марта Дмитрий Богачев! Мораль притчи такова: нужно быть благодарным и соблюдать обещания, данные любимой женщине. В основу меню из семи блюд легла история о девушке, которая обернулась птицей. Вкусы следуют за сюжетом — от первой встречи до неизбежного прощания. Пробуем салат из водорослей под полусферой из копченой сметаны, тунца с песто и оливками, два вида димсамов (классический «бочонок» и равиоли из прозрачного теста с креветочной начинкой и тартаром из креветки), лосося с травами и эмульсией из томатного сока, картофельный ролл с грибным дюкселем и трюфелем, крем-брюле из тыквенного сока на бисквите с трюфельным мороженым.
Манежный пер., 2
«Лодочная станция»
«Дарите женщинам цветы. Без повода и без причины», — поет команда ресторана «Лодочная станция». В воскресенье, 8 марта, милых дам будут одаривать букетом весенних цветов в коллаборации с салоном «Паркъ». Расцветаем!
Петровский пр., 9Л
«Гранд отель Европа»
В отреставрированном ресторане «Европа», которому недавно исполнилось 120-лет, 8 марта дадут бранч под живую музыку. Нам достаточно и буфета с устрицами и шампанским, но шеф Денис Соболев обещает еще и блины с икрой, и мясные деликатесы, и ассорти сыров. На станциях горячих блюд повара приготовят мясные, рыбные и вегетарианские блюда. К чаю предложат десерты. Все это — под ностальгические хиты от 70-х до начала нулевых в исполнении Юлии Денисовой и ее бэнда.
Михайловская ул., 1/7
Avocado Queen, «Сыроварня», Antonio Bistro
А ларчик просто открывался! С 6 по 9 марта в ресторанах группы Pinskiy & Co пробуем шоколадный десерт «Заветная коробка» с двумя конфетами: кокосовой и из темного шоколада. Внутрь каждого десерта кладут карточку с названием подарка, который дарят сразу же при заказе (к примеру, сертификаты в клинику косметологии, косметику и комплиментарный бокал игристого). Помимо беспроигрышной лотереи 8 марта в каждом ресторане планируют праздничную программу: в Avocado Queen с 17:00 девушек угостят коктейлем «Мимоза», в «Сыроварне» создадут тематическую фотозону, а в Antonio Bistro в 19:00 выступит кавер-бэнд.
Итальянская ул., 21
Лиговский пр., 30; Ковенский пер. 5
Кожевенная линия, д. 40Е
Four Seasons Hotel Lion Palace
Вау-программу подготовили в «Доме со львами» к Международному женскому дню! В Sintoho 7 марта пройдет камерный ужин «Лед и Пламя» в компании шефа Бадмы Адучеева и главного су-шефа отеля Давиде Джакомелли. В Чайной Гостиной 8 марта с 13:30 — праздничный бранч с живыми станциями, икорным баром и тортом «Мимоза» от нового итальянского шефа Луки Де Астиса под гитару и вокал. Вечером 8 марта Percorso приглашает на гала-ужин из пяти курсов под оперные арии солистов Мариинского театра и струнного дуэта.
Вознесенский проспект, 1А
Goose Goose
7 и 8 марта c 13:00 до 20:00 в ресторане Goose Goose соорудят поп-ап цветочного магазина Ms.O’Hara. Включаем фантазию и собираем собственные композиции для своих вторых половинок. 6, 7 и 8 марта здесь можно также попробовать розовый спешл-десерт: тарталетку из песочного теста с миндальным кремом, земляникой, белым шоколадом и изящной розой из крем-чиза.
Большая Конюшенная ул., 27
Tsunami
Пьешь коктейль с кислородной лавандовой пеной и забираешь с собой цветок: такое цветочное меню в честь 8 марта запустил ресторан Tsunami совместно с магазином букетов «ОХАПКИ». В центре коллаборации — пять цветочных коктейлей. В «Лаванде» — сухой вермут, лавандовый джин и кордиал черника–эвкалипт; «Хризантему» делают из юдзу саке, хризантемового соджу и белого вермута; внутри «Бузины» — джин, кордиал из бузины и яблоко; «Фиалка» сочетает малиновый аперитив, розовый джин, фиалковый кордиал и игристое. Опция для непьющих — коктейль «Жасмин» с безалкогольным красным вермутом, совиньон бланом, грушей и жасмином.
Лиговский проспект, 37
«Мечтатели»
Повышаем содержание железа в крови — это важно! Спешл для леди, которые знают толк в жизни (и мясе): 7 и 8 марта в «Мечтателях» будут готовить большой и сочный стейк — стриплойн с кровью. Ничего лишнего: только соль и клюквенный соус.
наб. Фонтанки, 11
Д.О.М. Akyan х Çava
Дамы, держитесь! С 6 по 8 марта в проектах Д.О.М. Akyan х Çava красиво поздравляют милых девушек. В Harry Not Original Pub 8 марта угощают. Мужчин, не постеснявшихся угостить леди, подарят сосисочный вэлком. В Mia Strada компаниям девушек (от трех человек, бронировать заранее!) дарят бутылку игристого вина. В Chez Sergе 8 марта прогремят диджей-сеты, за пультом — команда проекта: Валера Дятлов, Саша Столярова и Дима Энгейдж. Во всех заведениях в эти даты можно попробовать коктейли со свежей клубникой, в партнерстве с клубничной фермой City Ferma: вы только посмотрите на эту хрустальную туфельку!
ул. Восстания, 19
«Перемена»
Ребро бычка, томленое 12 часов, в квасной глазури, перепелка с тыквой, изюмом и утиным муслином: в русском ресторане DuoBand случилось первое большое обновление меню. Так, здесь появился каспийский залом — редкий подвид проходной сельди из Каспийского моря аka «царская» рыба. Для ценителей сырого мяса — тартар из говядины с южным темпераментом (молодым сливочным сыром и аджикой).
А еще тут открылась «Гостиная» — очень красивый приватный зал на втором этаже. Помимо вида на крейсер «Аврора» здесь совриск из коллекции Сергея Лимонова, стол-трансформер, велком-зона с диванами и отменный звук.
Петроградская наб., 18
Closer
Ремесленная шаркутерия — нам такое надо! 12 марта Closer принимает в гостях объединение органический фермы в Калужской области «Ангус Полесье» и мясной студии в Москве «Старая корова». Основатель мясного кооператива Виктор Вовчик и шеф Closer Мария Дементьева представят сет-меню «С фермы на стол». В программе: пьемонтский тартар с мозговой костью из печи, карпаччо из зрелой коровы с пармезаном и кампотским перцем, подкопченный ростбиф с трюфельным айоли, пастрами с узбекскими томатами с ароматным маслом, выдержанные стейки из 7-летней коровы с гарниром из молодого горошка, крем-брюле с перцем тимут.
Таврическая ул., 31-33
Комментарии (0)