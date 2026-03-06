Тартар из глазного мускула, стейки из 7-летней коровы и букет из овощей: главные гастрономические события недели

Mr.Bo

Сет «Чудеса / 奇跡» в честь японской сказки придумал подавать 6, 7 и 8 марта Дмитрий Богачев! Мораль притчи такова: нужно быть благодарным и соблюдать обещания, данные любимой женщине. В основу меню из семи блюд легла история о девушке, которая обернулась птицей. Вкусы следуют за сюжетом — от первой встречи до неизбежного прощания. Пробуем салат из водорослей под полусферой из копченой сметаны, тунца с песто и оливками, два вида димсамов (классический «бочонок» и равиоли из прозрачного теста с креветочной начинкой и тартаром из креветки), лосося с травами и эмульсией из томатного сока, картофельный ролл с грибным дюкселем и трюфелем, крем-брюле из тыквенного сока на бисквите с трюфельным мороженым.

Манежный пер., 2