Поркетта в сене, аффогато с джелато из белых грибов и сосиски из раков: главные гастрономические события недели

«Подписные издания» & Музей русского импрессионизма

План-капкан для тех, кто решил съездить на уикенд в Москву! 13 февраля «Подписные издания» открывают магазин и кафе в столице — совместно с Музеем русского импрессионизма. Первый в Москве филиал любимого петербургского бренда явит собой музейный магазин нового типа, где книжные выкладки существуют вместе с кафе. Пространство на 3 этаже музея начнет работу с открытием выставки «Под маской» (а в полном объеме заработает с марта 2026 года). Интерьер разработан архитектурным бюро Aurore. За зону кафе отвечает команда «Подписных булочек». Будут завтраки, тематические напитки к выставкам и уже культовые слойки и краффины. Летом обещают открытые веранды с видом на город и бывшую кондитерскую фабрику «Большевик».

Ленинградский просп., 15, стр. 11.