Поркетта в сене, аффогато с джелато из белых грибов и сосиски из раков: главные гастрономические события недели

«Подписные издания» в Москве, ребра от Icegergert и байкальские гастроли — в новом выпуске ресторанного дайджеста.

Mill

Только посмотрите на эту кашу из дробленой пшеницы с белыми грибами, пармезановым муссом и желтком: вам и нам такое надо! 8 февраля самая ювелирная кофейня Петербурга AVGVST COFFEE гостит у Mill Italian bistro! C 12:00 до 16:00 покажут образцово-показательный бранч, в меню которого ржаные оладья, французский омлет с грюйером, сэндвич с куриным шницелем и аффогато с джелато из белых грибов и шотом какао. 

ул. Чайковского, 36

Pizza 22 

В Pizza 22 — февральский вау-спешл: новая «Шефская» пицца от Антона Тихого, бренд-шефа московского гастробистро «Мультикультура» и ресторана «Рыбторг». И здесь все самое лучшее сразу: осьминог, артишоки, овечий сыр, чипсы из чоризо, томаты, листья салата, красный лук, картофельные чипсы и перечный соус. 

ул. Б. Конюшенная, 2; ул. Льва Толстого, 1-3; ул. Жуковского, 45

Laganaci

В ресторане Laganaci (его курирует итальянец Франческо Аттолини) запустили воскресные бранчи — с 12:00 до 17:00. Теперь в отеле Cosmos Selection Italyanskaya устраивают итальянскую дольче вита — два десятка блюд, в том числе и лагане (древнеримский прародитель современной пасты и лазаньи), безлимитное игристое и «Кровавая Мэри».  На бранче Il pranzo della domenica коктейль собирают прямо у стола, ориентируясь на ваш персональный запрос. Можно добавить мед, хлопья красного перца, соевый соус, васаби, бальзамик или шрирачу. Вместе с «Кровавой Мэри» принесут обязательный копченый бекон и сельдерей.

ул. Итальянская, 8

«Кабаре ШУМ»

Актер и режиссер Артем Злобин стал худруком «Кабаре ШУМ» (ученик Льва Эренбурга в 23 года поставил маст-си спектакль «Магазин» в НДТ!). Сезон откроет его продюсерский дебют — перформанс «Сказка о царе стакане» Даяны Загорской, победительницы «Актерской шапки» и актрисы спектаклей Анастасии Паутовой («Мать» и «Меланхолия»). Показы пройдут 11 февраля в 19:00 и в 21:00 во втором зале.

ул. Маяковского, 52

Regions

12 февраля в 19:00 ресторан современной кухни регионов России принимает иркутский проект байкальской кухни Lamu в лице шефа Александра Мордашева. В программе вечера: байкальский хруст из гречневой муки с паштетом из марала и конфи из жимолости, слабосоленая рыбка ленок в свекольном умами-креме с лактоферментированными томатами и битыми огурцами, кулебяка из оленины с кремом из чернослива и пекана, конина с кремом из запеченной свеклы и мясным жу на квасном сусле. Гранд-финал — Павлова на березовом соке с хрустящим шоколадом, дикой вишней и юдзу, сорбетом на деревенской сметане и гелем из березового сока.

ул. Жуковского, 10

«Подписные издания» & Музей русского импрессионизма

План-капкан для тех, кто решил съездить на уикенд в Москву! 13 февраля «Подписные издания» открывают магазин и кафе в столице — совместно с Музеем русского импрессионизма. Первый в Москве филиал любимого петербургского бренда явит собой музейный магазин нового типа, где книжные выкладки существуют вместе с кафе. Пространство на 3 этаже музея начнет работу с открытием выставки «Под маской» (а в полном объеме заработает с марта 2026 года). Интерьер разработан архитектурным бюро Aurore. За зону кафе отвечает команда «Подписных булочек». Будут завтраки, тематические напитки к выставкам и уже культовые слойки и краффины. Летом обещают открытые веранды с видом на город и бывшую кондитерскую фабрику «Большевик».

Ленинградский просп., 15, стр. 11.

«Медведь»

Оммаж первому коктейльному бару России — бар «Медведь» — выпустил первую серию исторического спешл-меню «Коктейли сквозь века» Пробуем три разных версии старейшей американской классики — Sazerac из XIX (на коньяке), XX (на ржаном виски) и XXI (с кальвадосом и яблочным бренди) веков. Такое коллекционное меню планируют обновлять каждый месяц и посвящать каждое миксологическим символам эпохи.

ул. Большая Конюшенная, 27

FRANK

Чувак, это рэпчик! Новейший ресторан FRANK в пространстве Vokzal 1853 запустил коллаборацию с рэпером Icegergert — Георгием Гергертом, лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2025). С 3 по 28 февраля пробуем специальное блюдо KING size VOL.3 — щедрое ассорти фирменных свиных ребер с тремя соусами, ярким топпингом из попкорна, хрустящих кукурузных орешков и чипсов-соломки. Дополняют композицию огурцы кимчи и кукуруза-гриль.

наб. Обводного канала, 118С

«Машенька»

Еще одна идея для тех, кто планирует заезд в Москву! Теперь шеф Игорь Гришечкин (экс Cococo и Cococouture Матильды Шнуровой) — всего в нескольких часах на «Сапсане» от нас. В Москве открылась «Машенька» — новый ресторан современной русской кухни Александра Раппопорта («Блок» — его единственный проект в Петербурге). Игорь предлагает авторское прочтение русской кухни без оливье и котлет по-киевски. Пончики делает из картофеля и подает с красной икрой, перепелку дополняет катанкой (пшено, обкатанное вручную в муке и яйцах), из раков мастерит сосиски, а из краба — крабовые палочки. 

ул. Варварка, 14 (Москва)

Jerome

Jerome — 10 лет! Круглую дату ресторан традиционно отмечает 14 февраля, в День всех влюбленных. Будет спешл-ужин, праздничный торт от шеф-кондитера Натальи Дорошенко и концерт группы Sombreros. Шеф Павел Циклинский подготовил особенное меню: плато из морепродуктов и тартар из мраморной говядины на двоих, спагетти алла вонголе (можно взять с икрой морского ежа), ризотто со скампи. А еще, в честь юбилея команда запустила спецпроект «10 лет — 10 судеб», герои которого будут делиться историями о том, как Jerome повлиял на их жизни. Поднимем бокалы бургундского!

Большая Морская ул., 25

Che Cafe

Гастро + арт! До конца февраля пробуем лимитированное спешл-меню в Che Cafe в честь запуска выставки «Победа над солнцем: Пушкин и русский авангард» (она открывается в музее-усадьбе Державина). В нем сет из трех закусок: тартар из молодого бычка на бородинском хлебе с икрой палтуса и сметаной, канноли с грибами и трюфельным кремом и купеческая закуска с семгой и щучьей икрой. К ним — три коктейля: «Зимний вечер» на белом роме, «Я вас любил» с маракуйей, ванилью и водкой и «Золотая рыбка» на двух ликерах с лимонным фрешем. При заказе коллаборационных блюд пChe Cafe дарят билет на выставку.

пер. Гривцова, д. 26

«Юг 22»

Ягненок, запеченный в сене с соусом из жженых томатов. Звучит? Однозначно, да! Весь февраль в ресторане «Юг 22» (по пятницам с 19:30) нас будет ждать такой спешл от шефа Михаила Шевякова. Первая точка на карте — Италия, и ее знаменитая поркетта в сене с молодым картофелем. 

ул. Вязовая, 8

Выберите проект: