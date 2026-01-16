Брискет-хэш и брюшко голубого тунца с карри и бергамотом: новые блюда, которые нужно попробовать в ресторанах Петербурга

Drevå

В файндайнинге Надежды Третьяковой появилось меню а-ля карт, но тоже в формате сета. Здесь блюда нового шефа Эрика Тамма встречают хиты авторства Дэниела Хогландера. Предлагается три блюда на выбор, которые можно комбинировать, плюс фирменные комплименты Drevå. Пробуем бульон из кролика с маслом каффир-лайма, брюшко голубого тунца с карри и бергамотом, крудо из северного оленя с икрой карельской ряпушки, вагю с трюфелем, сморчками и чипсами из кудрявой капусты, кокосовый сорбет с оливковым маслом и осетровой икрой.

Пулковское ш., 107