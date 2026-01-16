Брискет-хэш и брюшко голубого тунца с карри и бергамотом: новые блюда, которые нужно попробовать в ресторанах Петербурга

Пивная дэнсаробика, шоколад по старинным рецептам и свиные ребра пастрами — в очередном выпуске ресторанного дайджеста!
Faro
Бар Faro от команды Imbibe устраивает прощальную вечеринку! 17 января — последний день работы южноевропейского коктейльного бара на прежнем месте. Faro переезжает с улицы Маяковского. Новый дом пока не нашли, но обещают держать в курсе.
ул. Маяковского, 18
Smoke BBQ
Разгрузочная неделя подходит к финалу! 18 января в Smoke BBQ проведут джанкфуд-бранч (с 12:00 до 17:00). В программе: брискет-хэш (запеченная яичница с овощами и копченой говяжьей грудинкой), яичница с копчеными свиными ребрами, тост с риетом из копченого лосося и яйцами пашот (его подадут с голландским соусом на говяжьем жире). Надеваем брюки пошире!
Лодейнопольская улица, 5Б
AF Brew Taproom
Пивную дэнсаробику пробовали? Уверены, что нет. Есть шанс приобщиться к новому комьюнити: 18 января в 16:00 встречаемся в эпицентре пивоварни AF Brew Taproom под историческими кирпичными сводами. Под чутким руководством лидеров проекта «Дэнсаробика» будем приводить тело и голову в порядок после январского читмилла под зажигательные хиты. Да и пиво лечит!
ул. Курляндская, 48
Teplo
Вот это выдержка! Ресторану Teplo исполняется 18 лет. Команда устраивает вау-праздник: 20 января в 18:00 в гости приедет ресторан Animals с нарядными булками к завтраку. Проведут ужин в четыре руки (ждем ряпушку, паве с луковым соусом и яйцом пашот, цыпленка с белыми грибами и японский чизкейк от бренд-шефа Александра Векшина), а 22 января в 18:00 прогремит коктейльная вечеринка с Tagliatella caffe (специальный гость — знаменитый негрони-фонтан по имени Олег!).
Большая Морская ул., 45
«Салон Пьяная Вишня» х фонд «Внимание»
Всем любителям шоколада посвящается! 24 января в 15:00 хозяйка «Салона Пьяная Вишня» Виктория Дим и руководитель проектов фонда «Внимание» Марика Шашко проведут встречу «История шоколада в Петербурге». Готовимся проживать несколько часов из жизни дореволюционного города: изучим отреставрированные упаковки от какао и конфет, попробуем шоколад по старинным рецептам. А вырученные деньги направят на реставрацию исторически значимых объектов Петербурга: парадных, дверей и печей самого красивого города на Земле!
Тайная квартира на Сенной. Подробнее здесь.
Marso Polo
25 января в 19:00 ресторатор Антонио Фреза сам встанет за плиту и будет готовить ужин в своей траттории у Спаса на Крови. Ради этого вечера босс Fresa's Group везет из Италии чемодан продуктов (сет-меню пока держит в секрете!). Вечер дополнит живая музыка. Томимся в ожидании!
наб. канала Грибоедова, 2В
Drevå
В файндайнинге Надежды Третьяковой появилось меню а-ля карт, но тоже в формате сета. Здесь блюда нового шефа Эрика Тамма встречают хиты авторства Дэниела Хогландера. Предлагается три блюда на выбор, которые можно комбинировать, плюс фирменные комплименты Drevå. Пробуем бульон из кролика с маслом каффир-лайма, брюшко голубого тунца с карри и бергамотом, крудо из северного оленя с икрой карельской ряпушки, вагю с трюфелем, сморчками и чипсами из кудрявой капусты, кокосовый сорбет с оливковым маслом и осетровой икрой.
Пулковское ш., 107
«Гранд Отель Мойка 22»
Новый фестивальный завтрак от Николая Хвалынского (отель участвует в большом фестивале BreakFest 2026). Бренд-шеф создал меню для Чайной гостиной, которое действует весь день, с 10:00 до 19:00. До конца января пробуем локальный завтрак с щучьей икрой, сметаной и снежинками из хрустящего теста, здоровый завтрак (безглютеновый кекс с вишней и кремом из мякоти кокоса), омлет с крем-фрешем и перигорским трюфелем, французский тост с компоте из груши.
наб. реки Мойки, 22
Trappist
В брассерии обновили меню бранчей: начинаем по классике с устриц и Шампани, а затем переходим в раздел с завтраками от шефа Романа Клюквина. Тут глазунья с копченой грудинкой, картофельная вафля с куриными колбасками, красная икра с камамбером и яйцами-шестиминутками. Это меню работает каждые выходные с 10:00 до 17:00.
ул. Радищева, 36
Pastrama Mama Bar & BBQ
Команда бара Bloody Mary (16 вариаций «Кровавых Мэри» отдают в том числе и в трехлитровых банках!) открыла ресторан на углу Садовой улицы и Ефимова. Мясо готовят в технике Slow & Low: пастрами и ребра сначала маринуют, а затем коптят на вишневом дыму около 10 часов. Главные специалитеты меню — свиные ребра пастрами с хрустящей корочкой и пастрами-стейк (маринование, обработка паром, копчение и финальная обжарка на живом огне).
ул. Ефимова, 4а
