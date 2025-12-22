Вам доставка! 25 готовых решений для новогоднего стола: холодец из кабана, хачапури с икрой и косуля

Cake & Breakfast

Ребята из Cake & Breakfast запустили целый «Новогодний буфет» с любимыми традиционными блюдами. Оливье с куриным филе или лососем, мимоза с тунцом, сельдь под шубой, крабовый салат, нарезки из буженины и ростбифа, заливное из индейки, паштет из куриной печени, рийет из тунца, лосось домашнего посола, антипасти и брускеты. Главная героиня — курочка в соусе на основе свежего апельсинового сока со сладким чили, подготовленная для самостоятельного приготовления в духовке.

Предзаказы принимают до 27 декабря и доставляют до 7 января включительно (кроме 1 января), доступен самовывоз или доставка.