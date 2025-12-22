Вам доставка! 25 готовых решений для новогоднего стола: холодец из кабана, хачапури с икрой и косуля

Чтобы не тратить драгоценные минуты в последний день 2025 года на готовку, заказываем весь новогодний стол (и похмельные щи на 1 января!) домой. Рестораны Петербурга обо всем позаботились, а редакция Собака.ru собрала онлайн-витрину праздничной кулинарии.
Блюда
«Банщики»
Успевайте запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда классной русской кухни у вас дома. До 23 декабря включительно бренд-шеф Станислав Левохо принимает заказы на свои сказочные кулебяки с лососем, палтусом и икорным соусом, целую утку с тушёной капустой, яблоками и луковым соусом или мимозу с горбушей. «Банщики» прекрасно знают, что нас ждет 1 января, поэтому приготовили полуфабрикаты в виде пельменей и вареников, а также литровые похмельные супы.
Дегтярная ул., 1А
+7 (921) 584-48-27
Ребята из Cake & Breakfast запустили целый «Новогодний буфет» с любимыми традиционными блюдами. Оливье с куриным филе или лососем, мимоза с тунцом, сельдь под шубой, крабовый салат, нарезки из буженины и ростбифа, заливное из индейки, паштет из куриной печени, рийет из тунца, лосось домашнего посола, антипасти и брускеты. Главная героиня — курочка в соусе на основе свежего апельсинового сока со сладким чили, подготовленная для самостоятельного приготовления в духовке.
Предзаказы принимают до 27 декабря и доставляют до 7 января включительно (кроме 1 января), доступен самовывоз или доставка.
Самая душевная и теплая кулинария, конечно, в ресторане Teplo. Готовят большие пироги (наш выбор — закрытый с говяжьими щечками и овощами), целый противень куриных или рыбных котлеток со сливочным соусом, оливье, «хороший» салат с яблоком, шпинатом, луком и сыром. На сладкое — бабка с маком, бельгийским шоколадом, заварным кремом и сливочно-кофейным ликером.
Большая Морская ул., 45
8 (812) 900-94-34
Половина утки конфи в соусе хойсин с картофелем шато и запеченная свиная рулька в пивном рассоле с пряным соусом и тушеной капустой — два полноценных блюда, которые необходимо только доготовить перед подачей по рецепту, который прилагается на открытке. Остальное — полностью done! Оливье с копченым цыпленком, сельдь под шубой и мимоза с тунцом.
Для новогоднего праздничного стола можно также выбрать блюда по меню ресторана и заказать с доставкой или забрать самостоятельно.
Заказ нужно оформить до 28 декабря в ресторане или по телефону.
Тихорецкий пр., 17Г
8 (812) 209-18-90
Шеф-повар Михаил Бобылёв готовит классику по-своему. «Сельдь в тулупе» с яблоками; оливье с раковыми шейками на хересе, заливное из бычьих щёчек с хреном или целая кура из печи с картофелем.
Предзаказы принимаются до 28 декабря.
Кожевенная линия, 40Е
+7 (812) 425-36-55
Новый год с грузинским акцентом предлагает Vakh. Мини-хачапури с красной икрой, буженина с красной аджикой и ткемали, а также рождественская утка, хачапури с козьим сыром и айвой и мимоза с лососем, тунцом и красной икрой.
Сделать заказ можно до 15:00 30 декабря. Забрать блюда можно самостоятельно с 28 декабря (16:00) по 31 декабря (19:00).
Большая Зеленина ул., 34
8 (995) 595-99-95
Пять лет подряд команда экспериментировала с доставкой новогоднего меню и вот на шестой год, наконец, выбрали только лучшее: два вида оливье — с раковыми шейками и с уткой, холодец из мяса бычка, пате из печени цыпленка, томленый в печи ягненок, оссобуко по рецепту из Ломбардии, лазанья с рагу из мраморной говядины и фирменные десерты, которые мы готовят в формате целых тортов.
Предзаказы принимают до 29 декабря включительно, не позднее чем за два дня до желаемой даты. Забрать заказ из ресторана или самостоятельно оформить доставку можно с 25 по 31 декабря.
наб. Фонтанки, 30
+79217770623
AVA Bistro
Только посмотрите на этот оливье со слабосоленым лососем, маринованным и свежим огурцом, отварными овощами, хрустящим горошком, куриным яйцом, горошком и авторской заправкой из майонеза с коньяком и горчицей. Тут же готовят и вполне традиционную сельдь под шубой и бутерброд с красной икрой.
Предзаказ можно оформить до 28 декабря.
наб. Адмиралтейского канала, 2И
+ 7 (812) 250-49-46
Давай мясо! Хардкорные новогодние боксы от митерии Chuck наполнены брискетом, копченой индейкой, гравлаксом, копчеными свиными ребрами, утиным филе, оливье, картофелем стоун, домашним луковым хлебом и литром фирменной основы для приготовления Кровавой Мэри или мичелады.
Заказ принимают до 27 декабря по телефону.
8 (999) 207-81-91
Шеф-повар Дмитрий Трушкин придумал роскошное нетривиальное спецменю: холодец из кабана с белыми грибами, маринованный муксун под шубой и профитролями с икрой сига, осетр собственного копчения с расстегаями с визигою, веллингтон из муксуна с белыми грибами в икорном соусе с беломорскими мидиям, пастуший пирог с лопаткой ягненка и картофельным гратеном — и это еще не все.
Оформить заказ можно по телефону до 27 декабря.
+7 (812) 602 07 07
Салат «Оливье» делают с желированным говяжьим бульоном и мортаделлой, а «Мимозу» — с подкопченной черноморской форелью. Особое внимание обратите на деликатесы: клешни камчатского краба, домашний паштет из кроличьей печени, премиальные и альтернативные стейки.
+7 (931) 314-55-37
Гранд-блюда
Хлебосолье — барское, обхождение — аристократичное, меню новогодней доставки — обширное! И в нем каждый найдёт своё (и много!): печёночный торт и стерлядь по-царски, фаршированная щука, утка с яблоками, ножка ягнёнка — всё шерим с соседями по столу.
Заказывать на сайте или по телефону +7 (812) 926-19-08
Утка (лауреат премии «Что где есть в Петербурге» — 2024!) встречает огненную лошадь! Вот готовый сценарий на 31 декабря. Птица проходит длительный процесс подготовки и вызревания в течение двух недель, а доставляют утку по-пекински уже разделанной, но не нарезанной, чтобы оставить весь сок. В комплекте — свежий огурец, лук-порей, соус хойсин и 20 паровых блинов чунь бин.
Утку доставляют на следующий день после заказа на сайте (или в любой другой — на ваш выбор). Учтите, что 31 декабря заведение не работает.
ул. Короленко, 14
+7 (921) 394-28-26
Шеф Павел Циклинский не стал распыляться на новогодний фолиант, а сосредоточился на двух китах: оливье с копчёным лососем и запеченной лопатке ягненка.
Принимают предзаказ до 25 декабря. Доставку осуществляют 31 декабря в течение дня до 18:00, а самовывоз доступен 30 и 31 декабря в любое удобное время с 10:00 до 21:00.
Большая Морская ул., 25
8 (812) 918-69-20
Шеф Дмитрий Богачев решил не мелочиться! Встречайте: 12-часовой холодец из свиных и говяжьих ножек, целая выдержанная утка с соусом из абрикосов и хойсин, запечённый целиком сибас с вонголе и каперсами, целая фаланга краба с тимьяном и лимонной цедрой, а также сытные и очень нарядные авторские пироги — с говядиной в слоёном тесте и рулет с целым яйцом внутри.
Приём предзаказов открыт до 25 декабря.
Манежный пер., 2
Futurist, Inner, Itameshi, Lotus bistro
Все четыре проекта Алексея Алексеева создали продуманное меню для вашего новогоднего стола. В Futurist — утиное бедро с печеным бэби-картофелем и пряным клюквенным соусом и оливье с лангустинами, в Inner — утка с красным апельсином и запеченная камбала с артишоками и оливками, в Itameshi — оливье с осьминогом и судак по-неаполитански, а в Lotus bistro — черная треска с печеной тыквой и сливочным соусом и бао с икрой нерки.
Предзаказ принимают до 28 декабря на сайте ресторана или по телефону. Забрать готовые праздничные блюда можно будет 30 и 31 декабря до 17:00 самостоятельно в ресторане или отправив курьера удобным сервисом.
Самое разнообразное меню — у Эрика Тамм в ресторане Nordic. Здесь и традиционный шведский скаген из креветок, и фаршированные яйца в скандинавском стиле, и маринованный лосось с лимоном, укропом и розовым перцем. А ещё паштет из оленя, ростбиф из косули, начиненные фисташками перепелки, косуля, рулет из томленой свинины с хрустящей корочкой и большущая глазированная в вине баранья ножка,.
Заказ надо делать минимум за два дня, а на 31 число — не позднее 27 декабря. Меню праздничной доставки будет действовать до конца января.
Пулковское шоссе, 107
+7 921 782 62 67
Pong
Утка по-гонконгски уже летит на ваш и наш новогодний стол. Шеф-повар Павел Митрофанский готовит это блюдо почти двое суток: сначала промывает холодной водой и тщательно сушит, затем натирает специями и соусами, фарширует бадьяном, корицей, кардамоном, имбирем, зеленым луком и оставляет на ночь. Утром ошпаривает кипятком, покрывает смесью уксуса и мёда для глянцевой корочки и даёт просушиться двенадцать часов. Потом снова мед, уксус и запекание.
Заказы принимаются до 23:00 29 декабря. Можно забрать самовывозом или оформить доставку.
улица Ленина, 16/42
+7 (900) 659-59-99
В каждом из ресторанов группы придумали особенные праздничные блюда. В Blackchops это веллингтон из говяжьей вырезки и английский ростбиф. В Trappist — бургундский пирог и мясной террин. Команда Poly готовит тарамасалату с щучьей икрой и томленую голень ягненка с шафрановым рисом. В Smoke BBQ, конечно, идем за килограммом брискета. А в Pamе — за красавчиком-осьминогом с гарниром из душистого лимонного картофеля и сладких томатов черри.
«Огородники»
Доставка праздника от ресторана Марка Лапина! Оливье с докторской колбасой, телячьим языком или копчёной форелью, селёдка под шубой из олюторской сельди, мимоза с копчёной форелью, домашний холодец с хреном и горчицей. На горячее — утка с пряными яблоками, томлёная лопатка ягнёнка, запечённый фермерский цыплёнок, стерлядь с судаком и форелью.
Предзаказ — минимум за 3 дня (принимают до 31 декабря до 19:00).
Институтский пр., 22
8 (999) 205-61-70
Ruc's Heaven
Команда каталанского бистро обеспечит испанское (готовое!) застолье. Плато морепродуктов, рагу оссобуко с фасолью и «шапкой» из хрустящего слоёного теста или большое ассорти тапас: мовидас, пататас бравас, хлеб с томатами, сардины, оливки, хамон, чоризо, томатный тапинад.
Важно! Предзаказ на самовывоз обязателен и минимум за 5 часов до визита.
9-я Советская ул., 9/30
+7 (968) 195-67-07
Шеф Роман Грачев работает с локальными фермерами из «Хутора Барышево», берет только молодую птицу — от 45 до 60 дней, чтобы не допустить начала оперения. Готовит ее 5 суток, сначала подсушивая в камере вызревания, затем начиняет фаршем из овощей, специй и ферментированной пасты из соевых бобов. Доставляют в красивом боксе, с огурцом, сельдереем и зеленым луком под домашний соусом хойсин. Рассчитывайте на компанию до 4 человек.
Пионерская ул., 32
8 (921) 449-16-65
Сладкое
«Круч»
Кондитер наших сердец Марина Круч упаковывает в фирменные боксы штоллен с марципаном и цукатами, выдержанными в амаретто, и рождественские кексы. Тот, что с темным шоколадом и цукатами дополняет сахаром мусковадо; лимонный — перцами андалиман и тимут.
ул. Блохина 6/3
+7 812 716 00 03
Babka
Пекарня-финалист премии «Что где есть в Петербурге» готовят шоколадно-пряную бабку с апельсиновыми цукатами, розмарином и засахаренной клюквой, английский рождественский (очень красивый!) кекс и шоколадную салями.
Бронь доступна до 26 декабря
8 (911) 940-22-11
Наш кандидат — пряный шоколадный торт-домик с вишней и двумя видами ганаша. Идеален для встречи с 2026-м годом!
наб. Адмиралтейского канала, 2М
8 (911) 921-16-69
