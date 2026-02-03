Арабика может исчезнуть? Пишут, что главный кофейный сорт находится под угрозой! Это правда? Вкус эспрессо уже не будет прежним?

В начале декабря медиа стали активно писать о том, что будущее арабики под угрозой. Согласно этим публикациям, выращивать этот сорт кофе становится все сложнее из-за климатического кризиса. Это, утверждают авторы, уже к 2030 году приведет к изменению рецептуры у популярных производителей (а следовательно, и к переменам во вкусе главного тонизирующего напитка). Откуда взялись эти новости? Насколько они оправданы? Правда ли эра арабики уходит в прошлое? Разбираемся вместе со специалистами!
Что произошло?
«Через 5 лет вкус кофе во всем мире испортится» — в начале декабря новости примерно такого содержания появились сразу в нескольких русскоязычных изданиях и телеграм-каналах.
Все тексты сводятся примерно к следующему: климатический кризис серьезно бьет по странам-производителям кофе, прежде всего по Бразилии, Колумбии. Это в свою очередь подталкивает фермеров к переходу с более капризной в плане выращивания арабики на менее прихотливую робусту.
«Вкус кофе может скоро измениться. Арабика дает тот самый мягкий "классический" вкус, к которому мы привыкли, но она плохо переносит жару и болезни. Робуста устойчивее, но горче и крепче», — говорится в тексте издания RF-SMI.
Арабика правда под угрозой?
О том, что выращивание арабики страдает от глобального потепления, пишут довольно давно. Еще в начале 2010-х британское Королевское общество ботанических садов Кью предупреждало: аравийские кофейные деревья (именно они дают зерна сорта арабика) могут исчезнуть из Африки к 2080 году.
О том, что арабика находится «на грани исчезновения» писала в 2019 году британская The Independent. «По оценкам исследователей, по мере того, как глобальные температуры будут расти, естественная популяция арабики будет сокращаться — вероятно, она уменьшится вдвое к концу века».
Разговоры о будущем арабики вновь активизировались в 2024–2025 годах, на фоне засухи в Бразилии и роста мировых цен на кофе. «К 2050 году прогнозируется сокращение производства арабики примерно на 80% из-за изменения климата», — писало издание Science Daily. Эти же данные приводились на сайте Квинслендского университета (Австралия).
Однако, как нетрудно заметить, все эти предупреждения касались перспективы нескольких десятилетий — от 2050-х до 2100-х годов. В недавних же публикациях речь идет об исчезновении арабики в течение «ближайших 5–10 лет».
Откуда это пошло?
Большая часть публикаций о максимально скором вытеснении арабики не имеют ссылок. Лишь в одном из постов есть упоминание текста журналистки Bloomberg Ренаты Карлос Даоу.
«В ближайшие годы вкус бразильского кофе может немного измениться», — действительно пишет Карлос Даоу. По ее словам, «поскольку изменение климата затрудняет выращивание зерен [арабики], некоторые фермеры инвестируют в робусту, которая дает более горькие зерна, но может выдерживать более высокие температуры и более устойчива к болезням».
Впрочем, никаких конкретных сроков в публикации Bloomberg не называется. В тексте лишь говорится, что за последние 10 лет мировые урожаи робусты выросли на 81%. При этом в последние три года производство робусты в Бразилии росло на 4,8% в год, а арабики — на 2–2,5%. То есть количество поставляемой на мировые рынки робусты действительно догоняет арабику, но пока не то что не вытесняет ее, сорта даже не сравнялись.
Впрочем, отмечает американское издание, перспективы у робусты действительно велики — в условиях глобальной нестабильности и высокой инфляции спрос на более дешевый сорт, вероятно, будет расти. Он будет подпитываться еще и тем, что молодое поколение предпочитает кофейные напитки с добавлением молока, сливок и сиропов, что снижает требования к вкусу, который дают сами зерна.
Наконец, робуста не подпадает под новые требования ЕС, обязывающие производителей подтверждать, что производство не вредит тропическим лесам. Что также повышает коммерческую привлекательность робусты.
То есть все это выдумка?
По мнению Ольги Яровиковой, создательницы бренда Amazing Cacao, в разговорах об исчезновении арабики «присутствует элемент спекуляции с целью повышения цены».
«Мы работаем напрямую с фермерами и кооперативами, — продолжает Яровикова в беседе с Собака.ru. — Проблем с объемами [зерен арабики] не видим. Никто из них не сокращает плантации. У всех только арабика выращивается».
При этом собеседница редакции признает, что ситуация в масс-маркет-сегменте может несколько отличаться. По ее словам, «робуста уже давно присутствует» в сравнительно дешевых смесях производителей, работающих на широкий рынок. «Сейчас ее стало больше», — добавляет она.
«В краткосрочной перспективе нет, [арабика не исчезнет]», — подтверждает совладелец компании Bolshecoffe Roasters Николай Яланский. «Сейчас нет таких глобальных климатических изменений, при которых можно с уверенностью говорить о резком сокращении производства арабики», — добавляет он.
При этом Яланский говорит, что рост цен на арабику возможен, но в ближайшем будущем это будет связано скорее не с изменением климата. «Геополитика, проблемы с мировой логистикой, то, что кофе биржевой продукт», — говорит он.
Николай Яланский
Совладелец компании Bolshecoffe:
«Бизнес всегда контролирует издержки. И если будет ситуация, при которой кофейни будут вынуждены переходить на более простые и дешевые сорта, то да, кофе изменится с точки зрения качества и вкусового потенциала. Заметит ли это средний потребитель? Все зависит от того, какой кофе он предпочитает. Те, кто покупают кофе масс-маркет-сегмента в ретейле, думаю, ничего не заметят. В случае же с кофейнями, которые в ассортименте используют дорогие, яркие сорта и которые вынуждены будут переходить на более простой кофе, то да, их гости разницу во вкусе заметят».
А что нас ждет в самом ближайшем будущем?
Пока биржевые цены на кофе снижаются, говорится в профильных изданиях, посвященных международной торговле этим товаром. Этому способствуют сравнительно оптимистичные новости из Вьетнама (главного производителя робусты).
«Урожай в Перу начнется в апреле, тогда будет понятен объем и цена», — добавляет Ольга Яровикова из Amazing Cacao.
Впрочем, как рассказал «Российской газете» генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, снижения цен для конечных покупателей ждать не приходится. По его словам, даже после некоторой корректировки в сравнении с прошлогодними рекордами биржевые котировки на зерно все еще держатся на экстремально высоких уровнях.
В целом с этим согласен и Николай Яланский из Bolshecoffe «Надо свыкнутся с реальностью того, что мы с текущей ценой на кофе надолго. Снижение стоимости килограмма кофе ждать точно не стоит. А будет ли кофе дорожать, думаю, что пока рано говорить», — заключил собеседник редакции.
Комментарии (0)