Арабика может исчезнуть? Пишут, что главный кофейный сорт находится под угрозой! Это правда? Вкус эспрессо уже не будет прежним?

Откуда это пошло?

Большая часть публикаций о максимально скором вытеснении арабики не имеют ссылок. Лишь в одном из постов есть упоминание текста журналистки Bloomberg Ренаты Карлос Даоу.

«В ближайшие годы вкус бразильского кофе может немного измениться», — действительно пишет Карлос Даоу. По ее словам, «поскольку изменение климата затрудняет выращивание зерен [арабики], некоторые фермеры инвестируют в робусту, которая дает более горькие зерна, но может выдерживать более высокие температуры и более устойчива к болезням».

Впрочем, никаких конкретных сроков в публикации Bloomberg не называется. В тексте лишь говорится, что за последние 10 лет мировые урожаи робусты выросли на 81%. При этом в последние три года производство робусты в Бразилии росло на 4,8% в год, а арабики — на 2–2,5%. То есть количество поставляемой на мировые рынки робусты действительно догоняет арабику, но пока не то что не вытесняет ее, сорта даже не сравнялись.

Впрочем, отмечает американское издание, перспективы у робусты действительно велики — в условиях глобальной нестабильности и высокой инфляции спрос на более дешевый сорт, вероятно, будет расти. Он будет подпитываться еще и тем, что молодое поколение предпочитает кофейные напитки с добавлением молока, сливок и сиропов, что снижает требования к вкусу, который дают сами зерна.

Наконец, робуста не подпадает под новые требования ЕС, обязывающие производителей подтверждать, что производство не вредит тропическим лесам. Что также повышает коммерческую привлекательность робусты.