Черненая свекла, джин с пломбиром и панна котта из сельдерея: ресторанный дайджест

Проводим последние теплые дни с гастрономической пользой: рубим капусту на скорость, пробуем варенье из арбузных корок и узнаем, что такое серрадура.
Faces
В пятницу 12 сентября отмечаем три года, как ресторан Faces обзавелся (завидной!) пропиской на Крестовском острове. Праздничный день распланирован по часам: с 14:00 всех угощают устрицами и игристым, в 17:00 вместо свечей на торте добавят огня спешлами с гриля, а в 19:00 их приправят звуками живого джаза.
Морской пр., 29
SimpleWine
В (возможно) последний теплый уикенд нужно успеть всё — в том числе красиво проводить сезон в эногастрономическом поп-ап баре SimpleWine в «Севкабель Порту». Все лето на берегу Финского залива разливали вино, крутили пасту в сырной голове и встречали рассветы танцами под топовых диджеев. В эту пятницу и субботу вечеринки все еще пройдут по расписанию в 21:00, а дальше все будет зависеть от нрава Петербурга!
Кожевенная лин., 40
Nordic
До 14 сентября в нью-нордик ресторане Надежды Третьяковой можно попробовать sustainable-блюда из специального меню для экофестиваля О2. Обрезки сезонных овощей маринуют, запекают и скручивают в шаверму; цветную капусту подают с соусом из ее же листьев и кочерыжки; на гарнир к оленине идут ревеневая ботва и корень сельдерея, который также является основой панна котты, подслащенной вареньем из арбузных корок. Полный zero waste!
Пулковское ш., 107
Bourgeois Bohemians
Пора прощаться! Эти выходные — последние дни, когда можно попробовать «алхимический» сет BOBO’s Signature XIV. Два стартера, пять основных блюд и три десерта, среди которых такие «философские камни», как: вяленый и сырой олень со свежей, маринованной и чернёной свёклой, мурманский палтус с тремя формами горошка и ржано-пшеничная корзинка с маринованными томатами в желе из лимона. Все это — на посудных арт-объектах от керамиста Лизы Мельник. Братья Гребенщиковы представляют новый сет только два раза в году — так что это тот гештальт, который настоятельно рекомендуется закрыть!
Виленский пер., 15
TECHNODÖNER
Даем старт новым технобранчам (ежедневно с 13:00 до 17:00) утренним рейвом! В это воскресенье с 14:00 клубим под электронику от диджеев лейбла NEWSCHOOLRAVERS со стаканом фильтра или бокалом антипохмельного берлинского игристого (оно же лагер с рассолом!). И, конечно же, пробуем идеальные послетусовочные комбо: чашка супа с колбаской currywurst и пинтой драфта или пончик-берлинер с говядиной в паре с айс-фильтром с яблоком и эстрагоном. Кроме завтраков в осеннем апдейте меню ищите денер с камамбером и малиной, баклажан фри с апельсиновым перцем и сладкий берлинер с джемом из сидра.
ул. Некрасова, 28
LODKA
Устричный бар в квартале писателей 14 сентября отмечает шестилетие сифуд-ужином в шести подачах: сашими из дорадо с лимонным фенхелем, креветочный тартар с кокосовым курдом, гребешок с яблочным чатни и шоколадный десерт с кедровым кремом и белыми грибами. Велком-устрицы под австрийский брют подадут в 17:00.
ул. Жуковского, 41
Sintoho
Ресторан Sintoho (читаем Сингапур-Токио-Гонконг) добавил в гастрономическую ротацию еще один азиатский мегаполис — Макао. В новом маканском меню шеф Бадма Адучеев сплавляет китайскую и португальскую кухни. До конца сентября идем на паровые пельмени шумаи с креветками и свининой, пончик манту с крабом в кокосовом молоке и обжаренную на воке мраморную говядину поверх криспи-риса с картофельными чипсами и ферментированным желтком. И не забудьте про серрадуру — ванильный пуддинг родом из Португалии с крошкой печенья и тропическими фруктами — здесь для пущей роскоши ее подают на льду с лепестками золота.
пр. Вознесенский, д. 1
Dreamteam
Рестораны группы Dreamteam отметили сезон урожая большим обновлением меню (а еще свозили шефов в деревню Пудомяги под Гатчиной!). В Poly — крем фета с печёным виноградом, халуми с инжиром и щёчки с большой белой фасолью лима, в Pame — критский дакос с фетой и греческий суп с томлёным ягнёнком, в Trappist — анчоусы с сыром страккино и лимонами, а еще вафля с риетом из форели и жёлтой свеклой.
ул. Белинского, 11; наб. реки Мойки, 3; ул. Радищева, 36
Mr. Bo
Ресторан авторской Азии Дмитрия Богачева обновил коктейльную карту, в качестве базисных «трех китов» взяв Японию, Корею и Китай. Непринужденный как японский поп дынный спритц на саке с огурцом, глубокий как масштабное исследование китаиста Владимира Малявина «Сумерки Дао» микс абсента, грецкого ореха и черешни или раскрепощающий как корейское караоке нектариновый сауэр с ликером белого какао.
Манежный пер., 2
Saviv
На один вечер 18 сентября «Серж» выберется из своей парижской гостиной и отправится в левантийское путешествие в бистро Saviv. В багажной сумке биркин он прихватит с собой гимлет на черноплодной рябине и трио негрони (клубничный, инжирный и фирменный с хересом Pedro Ximénez). Бонвиванство начнется в 19:00, а к 20:00 к нему присоединится Женя Литвяк с виниловым сетом.
Большая Конюшенная ул., 9
«Крошево»
Самый капустный фестиваль года пройдет уже 20 сентября — пора решать, как будете добираться до Боровичей! В программе: маркет локальных ферм и мастеров Новгородской области, фуд-корт под открытым небом (серые щи — маст!), концерты групп «Отпетые мошенники» и UGLI, мастер-классы от шефов и соревнование по скоростной рубке капусты. Арт-хедлайнер фестиваля — художник Вова Цыган, чья выставка откроется 19 сентября на подвесном мосту через реку Мсту. Вход бесплатный по предварительной регистрации.
Новгородская обл., г. Боровичи
Duo Asia
Бросаете игральный кубик, выпадает шестерка — и ваш обед за счет заведения! Именно такие правила у вдохновленного китайской нумерологией аттракциона, действующего до конца ноября. Каждый будний день до 18:00 всем гостям при расчете предложат испытать удачу — с шансом 1 из 6 не заплатить ни копейки за съеденные бао с уткой, тако с угрем и крабовые дим самы.
ул.Рубинштейна, 20
Italy
Повестка следующего собрания бранч-клуба Italy в Виленском — книжная! 20 сентября в 11:30 завтрак сырниками, драниками и черносмородиновыми трюфелями под игристое сопроводит лекция Александры Плотниковой из «Подписных изданий». Она принесет горячие новости издательского мира, осветит основные тенденции в прозе и нон-фикшене и поделится главными мастридами сезона.
Виленский пер., 15
Soul Babe и «Текстура»
Коллаборация, закрывающая потребности всей недели. По будням заглядываем в гастропекарню «Текстура» на салат с лангустинами и безалкогольный глинтвейн от Soul Babe. А в бистро на Восстания каждые выходные будет ждать новая выпечка от Максима Бабича: в этот уикенд — это слоеная пирамида кокос-лайм. Далее по списку до 11 ноября идут баноффи-даниш, маково-миндальный круассан и фисташковый маритоццо.
ул. Восстания, 22; Измайловский бул., 1, к. 2
MAD Asian BBQ
20 сентября ресторан-поставщик самых желанных в городе уток по-пекински празднует трехлетие. Именины сердца начнутся в 19:00 — обещают удивлять сюрпризами, готовить хиты шефа Романа Грачева (нигири из летучего кальмара! бао-бургеры с вагю и раклетом!) и задувать свечи на торте в форме исполняющей желания японской куклы дарума.
ул. Пионерская, 32
«Гранд Отель Европа»
21 сентября известные своим изобилием бранч-буфеты в бальном зале «Крыша» приобретут итальянский акцент: в гостях у старейшей гостиницы класса «люкс» в Петербурге — ресторатор Мирко Дзанини и шефы Лука Пеллино и Тимур Киясов. В лайв-формате они будут готовить ньокки из рикотты и тальятелле с утиным рагу. Принимающая сторона в лице шеф-повара Дениса Соболева накроет стол гребешками, кулебяками, телятиной на кости, олениной и маринованной уткой. В разделе dolce нас ждут трубочки с кремом канончини и рулетики лимончини, а также фирменные торты отеля – «Миндальный» и «Графские развалины».
Михайловская ул., 1/7
F11
Ужин на 18 этаже начинаем с вида на пол-Петербурга, знакомства с обновленным меню и страчателлы с анчоусами. Далее по заветам шеф-повара Игоря Казакова (у него на главной сцене — овощи!) переходим к кальмару с брюссельской капустой и утиному магре с вишней, грушей и кабачковым гратеном. На дижестив считаем пролетающих мимо чаек и пьем коктейли: здесь шеф-бармен Иван Зубань дынный лонг на джине украшает пломбиром на палочке, а водку с саган-дайля и алоэ-содовой покрывает матча-пеной.
Лермонтовский пр., 43/1
