Игристое с ладаном и ананасовый тепаче: классные безалкогольные коктейли в барах Петербурга

Фиксируем: безалкогольные коктейли — главный барный тренд! И вот вам подтверждение: Николай Зинченко, сформировавший безалкогольные карты для El Copitas Bar и Duo Asia, и Софья Бронтвейн (ex-шеф-редактор GQ и Forbes Life) написали о них целую энциклопедию The Mocktail Book, где собрали почти 80 коктейлей без капли алкоголя. К первой в России книге о моктейлях приложили руку десять топовых бартендеров со всей страны. Мы попросили мастеров, сочетающих манго с рассолом из зеленых помидоров и настаивающих вишню на кофейных зернах, поделиться любимыми напитками без градуса в барах Петербурга.
Николай Зинченко — барный продюсер и консультант, автор образовательного проекта Long Tongue at the Bar, создатель фестиваля Sip de Tour
Ruc's Heaven
Ruc’s Heaven — свежеиспеченное каталанское коктейльное бистро от команды #perfectbarsteam, которые недавно представили полноценное меню безалкогольных коктейлей. Каждый напиток — это продолжение исследования питейной культуры Каталонии и Испании. Мой фаворит — Vaya Cola! — безалкогольный виски с колой. Идеальный летний тусовочный коктейль, который умеет распаковывать кучу воспоминаний. Если хочется глубже в миксологию — советую Doctor Jengibre на основе безалкогольного бурбона с имбирем и лимоном. Альтернатива Penicillin — такой же жгучий, но свежее.
9-я Советская ул., 9
Tepache Piña Colada
El Copitas Bar
Ни одно мое посещение Петербурга не обходится без El Copitas Bar. Но чтобы сохранить трезвость ума и продуктивность завтрашнего дня, я выбираю у них Tepache Piña Colada — тропический, плотный и нетривиальный напиток на основе пряного рома, традиционного ананасового тепаче и нежной кокосовой пены. Идеально сочетается с севиче из дорадо и питахайи или тако с осьминогом и сальсой из перцев рамиро.
Колокольная ул., 2
Fluffy Garibaldi
«Авангард»
Заключительный аккорд в моем путешествии по безалкогольному бессознательному: заглянуть в один из самых миксологических баров Санкт-Петербурга — коктейльное бюро «Авангард». Тут можно встретить более 100 коктейлей, созданных по мотивам классических формул. Но нас интересуют два моих фаворита: Fluffy Garibaldi и Tommy D Sour. Первый подойдет для перерыва в стиле итальянских каникул — страстный, цитрусовый, с небольшой горчинкой (ведь мы всё еще в Петербурге, а не в солнечном Риме). Второй — яркий, тропический коктейль с выраженной кислотностью маракуйи, оттеняющей дымность виски.
ул. Жуковского, 33
Александр Набоков — шеф-бармен ресторана Self Edge Japanese
KYSo Spritz
Self Edge Japanese
Первый безалкогольный коктейль, осознанно сделанный мной в Self Edge Japanese зимой 2023 года, это Kawai Cosmo — твист на «Космополитен» с джином, гуавой и юдзу. В название попало слово Kawai, потому что он розовый: я вспомнил свою подругу японку, которая очень смешно говорит это слово, когда видит что-то милое. Так что отчасти коктейль — посвящение Тощими-сан, так ее зовут.
Рецепт Akai 75 меняется от сезона к сезону — сейчас добавляем ревень. Главное условие – красный цвет коктейля («ака» или «акайро» — «красный» по-японски). Так как тут прямая аналогия с коктейлем «Френч 75», добавили цифры. Сочетать можно с чем угодно, но с нашей кухней, основа которой — свежая рыба и морепродукты, они работают прекрасно.
ул. Радищева, 34
Виталий Северинов — шеф-бартендер «Ателье tapas&bar» и Jam Cafe, амбассадор бренда Grey Shine Gin
Michelada
Juan Cantina Espanola
В Juan для коктейля Michelada предварительно готовится сангрита на основе томатов, запеченных в хоспере апельсинов, лаймов, перцев и чеснока. Потом добавляется гранатовый соус, много разных специй и пиво (оно может быть с алкоголем или без). Бокал украшают пылью из розового перца, обожженными лаймом и чили.
Происхождение мичелады до конца не известно, есть две основные теории — более «крутая» версия истории начинается в 1910 году, в разгар первых потрясений Мексиканской революции. Легенда гласит, что «Эль Генерал» Дон Аугусто Мишель часто посещал местную кантину в Сан-Луис-Потоси со своими уставшими от войны солдатами. Чтобы поднять им настроение после долгого боевого дня, Мишель заказывал пиво с лаймом и добавлял острый соус. Предположительно, неназванный владелец кантины назвал острую смесь в честь Мишеля, соединив Michel и chelada («холодное пиво»).
ул. Восстания, 45Б
«Кунжутный Милкис»
«Пища Династии Минь»
Без коктейля «Кунжутный Милкис» не проходит ни одна гостевая смена китайской закусочной и бара. Здесь горечь амаро противопоставлена сливочности молочной газировки «Милкис» из Южной Кореи (используют два вида — классическую и авторскую кунжутную). Встает в идеальную пару с китайской кухней, сглаживая её пряность и остроту.
ул. Короленко, 14
«Рэдфорд Стивенс»
«Кабаре ШУМ»
В «Кабаре ШУМ» запустили целую безалкогольную коктейльную карту, вдохновившись (внезапно!) палиндромами из треков хип-хоп легенд XXI-го века. Один из них — ежевично-гранатовый твист на Clover Club под псевдонимом «Рэдфорд Стивенс». Имя позаимствовано у главного героя знакового альбома «Undun» группы The Roots.
ул. Маяковского, 52
Бонус! Выбор редакции
SAN
Ro
Восходящая звезда петербургской миксологии (и герой июльского номера Собака.ru!) Юлий Шилин взял азиатские вкусы, добавил авторской коктейльной алхимии и полностью убрал алкоголь. На выходе этой химической реакции имеем ICHI — виски с ананасом, саган-дайля и медом акации, SAN — гимлет с матчей и киви или NI — белый вермут с игристым, генмайчей и панданом.
наб. реки Мойки, 44
Solids 75
Solids
Чтобы выйти победителем из бильярдного матча, нужны горящие глаза и трезвая голова. Тут на помощь приходит шеф-бартендер Егор Барилко, создавший безалкогольные версии хитов основной коктейльной карты: флагманский Solids 75 (кроссовер French 75 и Basil Smash), девственный Negroni Sbagliato или Porn Star Spritz на ванильной водке-«нулевке» с маракуйей.
Гатчинская ул., 16
Old Yaffa Spritz
Dizengoff/99
Секретное оружие шеф-бартендера Светы Мусатовой — безалкогольное игристое, пузырящееся в целой коллекции спритцей: фейхоа и личи она возвышает ладаном, грушу заземляет дубом (телепорт в древний портовый город Яффа!), а в манговый беллини добавляет розмарин и кориандр. По коктейлю с хумшукой на завтрак — а дальше хоть в заслуженный шаббат, хоть в роудтрип по экотропам Ленобласти.
Басков пер., 31
Текст: Эрика Шакирова
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