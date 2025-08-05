Игристое с ладаном и ананасовый тепаче: классные безалкогольные коктейли в барах Петербурга

Self Edge Japanese

Первый безалкогольный коктейль, осознанно сделанный мной в Self Edge Japanese зимой 2023 года, это Kawai Cosmo — твист на «Космополитен» с джином, гуавой и юдзу. В название попало слово Kawai, потому что он розовый: я вспомнил свою подругу японку, которая очень смешно говорит это слово, когда видит что-то милое. Так что отчасти коктейль — посвящение Тощими-сан, так ее зовут.

Рецепт Akai 75 меняется от сезона к сезону — сейчас добавляем ревень. Главное условие – красный цвет коктейля («ака» или «акайро» — «красный» по-японски). Так как тут прямая аналогия с коктейлем «Френч 75», добавили цифры. Сочетать можно с чем угодно, но с нашей кухней, основа которой — свежая рыба и морепродукты, они работают прекрасно.

ул. Радищева, 34