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Что Где Есть

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Игристое с ладаном и ананасовый тепаче: классные безалкогольные коктейли в барах Петербурга

Фиксируем: безалкогольные коктейли — главный барный тренд! И вот вам подтверждение: Николай Зинченко, сформировавший безалкогольные карты для El Copitas Bar и Duo Asia, и Софья Бронтвейн (ex-шеф-редактор GQ и Forbes Life) написали о них целую энциклопедию The Mocktail Book, где собрали почти 80 коктейлей без капли алкоголя. К первой в России книге о моктейлях приложили руку десять топовых бартендеров со всей страны. Мы попросили мастеров, сочетающих манго с рассолом из зеленых помидоров и настаивающих вишню на кофейных зернах, поделиться любимыми напитками без градуса в барах Петербурга.

Фото предоставлено пресс-службой The Mocktail Book

Николай Зинченко — барный продюсер и консультант, автор образовательного проекта Long Tongue at the Bar, создатель фестиваля Sip de Tour

Vaya Cola!
Фото предоставлено пресс-службой Ruc's Heaven

Vaya Cola!

Андрей Данилевич — бар-менеджер Ruc's Heaven
Фото предоставлено пресс-службой Ruc's Heaven

Андрей Данилевич — бар-менеджер Ruc's Heaven

Ruc's Heaven

Ruc’s Heaven — свежеиспеченное каталанское коктейльное бистро от команды #perfectbarsteam, которые недавно представили полноценное меню безалкогольных коктейлей. Каждый напиток — это продолжение исследования питейной культуры Каталонии и Испании. Мой фаворит — Vaya Cola! — безалкогольный виски с колой. Идеальный летний тусовочный коктейль, который умеет распаковывать кучу воспоминаний. Если хочется глубже в миксологию — советую Doctor Jengibre на основе безалкогольного бурбона с имбирем и лимоном. Альтернатива Penicillin — такой же жгучий, но свежее.

9-я Советская ул., 9

Tepache Piña Colada
Фото предоставлено пресс-службой El Copitas Bar

Tepache Piña Colada

El Copitas Bar

Ни одно мое посещение Петербурга не обходится без El Copitas Bar. Но чтобы сохранить трезвость ума и продуктивность завтрашнего дня, я выбираю у них Tepache Piña Colada — тропический, плотный и нетривиальный напиток на основе пряного рома, традиционного ананасового тепаче и нежной кокосовой пены. Идеально сочетается с севиче из дорадо и питахайи или тако с осьминогом и сальсой из перцев рамиро.

Колокольная ул., 2

Fluffy Garibaldi
Фото предоставлено пресс-службой бара «Авангард»

Fluffy Garibaldi

«Авангард»

Заключительный аккорд в моем путешествии по безалкогольному бессознательному: заглянуть в один из самых миксологических баров Санкт-Петербурга — коктейльное бюро «Авангард». Тут можно встретить более 100 коктейлей, созданных по мотивам классических формул. Но нас интересуют два моих фаворита: Fluffy Garibaldi и Tommy D Sour. Первый подойдет для перерыва в стиле итальянских каникул — страстный, цитрусовый, с небольшой горчинкой (ведь мы всё еще в Петербурге, а не в солнечном Риме). Второй — яркий, тропический коктейль с выраженной кислотностью маракуйи, оттеняющей дымность виски.

ул. Жуковского, 33

Фото предоставлено пресс-службой Self Edge Japanese

Александр Набоков — шеф-бармен ресторана Self Edge Japanese

KYSo Spritz
Фото предоставлено пресс-службой Self Edge Japanese

KYSo Spritz

Self Edge Japanese

Первый безалкогольный коктейль, осознанно сделанный мной в Self Edge Japanese зимой 2023 года, это Kawai Cosmo — твист на «Космополитен» с джином, гуавой и юдзу. В название попало слово Kawai, потому что он розовый: я вспомнил свою подругу японку, которая очень смешно говорит это слово, когда видит что-то милое. Так что отчасти коктейль — посвящение Тощими-сан, так ее зовут.

Рецепт Akai 75 меняется от сезона к сезону — сейчас добавляем ревень. Главное условие – красный цвет коктейля («ака» или «акайро» — «красный» по-японски). Так как тут прямая аналогия с коктейлем «Френч 75», добавили цифры. Сочетать можно с чем угодно, но с нашей кухней, основа которой — свежая рыба и морепродукты, они работают прекрасно.

ул. Радищева, 34

Фото предоставлено пресс-службой The Mocktail Book

Виталий Северинов — шеф-бартендер «Ателье tapas&bar» и Jam Cafe, амбассадор бренда Grey Shine Gin

Michelada
Фото предоставлено пресс-службой Juan Cantina Espanola

Michelada

Juan Cantina Espanola

В Juan для коктейля Michelada предварительно готовится сангрита на основе томатов, запеченных в хоспере апельсинов, лаймов, перцев и чеснока. Потом добавляется гранатовый соус, много разных специй и пиво (оно может быть с алкоголем или без). Бокал украшают пылью из розового перца, обожженными лаймом и чили.

Происхождение мичелады до конца не известно, есть две основные теории — более «крутая» версия истории начинается в 1910 году, в разгар первых потрясений Мексиканской революции. Легенда гласит, что «Эль Генерал» Дон Аугусто Мишель часто посещал местную кантину в Сан-Луис-Потоси со своими уставшими от войны солдатами. Чтобы поднять им настроение после долгого боевого дня, Мишель заказывал пиво с лаймом и добавлял острый соус. Предположительно, неназванный владелец кантины назвал острую смесь в честь Мишеля, соединив Michel и chelada («холодное пиво»). 

ул. Восстания, 45Б

«Кунжутный Милкис»
Фото предоставлено пресс-службой бара «Пища Династии Минь»

«Кунжутный Милкис»

«Пища Династии Минь»

Без коктейля «Кунжутный Милкис» не проходит ни одна гостевая смена китайской закусочной и бара. Здесь горечь амаро противопоставлена сливочности молочной газировки «Милкис» из Южной Кореи (используют два вида — классическую и авторскую кунжутную). Встает в идеальную пару с китайской кухней, сглаживая её пряность и остроту.

ул. Короленко, 14

«Рэдфорд Стивенс»
Фото предоставлено пресс-службой «Кабаре ШУМ»

«Рэдфорд Стивенс»

«Кабаре ШУМ»

В «Кабаре ШУМ» запустили целую безалкогольную коктейльную карту, вдохновившись (внезапно!) палиндромами из треков хип-хоп легенд XXI-го века. Один из них — ежевично-гранатовый твист на Clover Club под псевдонимом «Рэдфорд Стивенс». Имя позаимствовано у главного героя знакового альбома «Undun» группы The Roots.

ул. Маяковского, 52

Бонус! Выбор редакции

SAN
Фото предоставлено пресс-службой Ro

SAN

Ro

Восходящая звезда петербургской миксологии (и герой июльского номера Собака.ru!) Юлий Шилин взял азиатские вкусы, добавил авторской коктейльной алхимии и полностью убрал алкоголь. На выходе этой химической реакции имеем ICHI — виски с ананасом, саган-дайля и медом акации, SAN — гимлет с матчей и киви или NI — белый вермут с игристым, генмайчей и панданом.

наб. реки Мойки, 44

Solids 75
Фото предоставлено пресс-службой Solids

Solids 75

Solids

Чтобы выйти победителем из бильярдного матча, нужны горящие глаза и трезвая голова. Тут на помощь приходит шеф-бартендер Егор Барилко, создавший безалкогольные версии хитов основной коктейльной карты: флагманский Solids 75 (кроссовер French 75 и Basil Smash), девственный Negroni Sbagliato или Porn Star Spritz на ванильной водке-«нулевке» с маракуйей.

Гатчинская ул., 16

Old Yaffa Spritz
Фото предоставлено пресс-службой Dizengoff/99

Old Yaffa Spritz

Dizengoff/99

Секретное оружие шеф-бартендера Светы Мусатовой — безалкогольное игристое, пузырящееся в целой коллекции спритцей: фейхоа и личи она возвышает ладаном, грушу заземляет дубом (телепорт в древний портовый город Яффа!), а в манговый беллини добавляет розмарин и кориандр. По коктейлю с хумшукой на завтрак — а дальше хоть в заслуженный шаббат, хоть в роудтрип по экотропам Ленобласти.

Басков пер., 31

Текст: Эрика Шакирова

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