Хе-окрошка, чизкейк с икрой и мороженое из сулугуни: ресторанный дайджест

Где читают лекции о «Черепашках-ниндзя», учат мясной географии и посвящают меню еврейским художникам? Встречаем последний месяц лета нашей гастрономической подборкой!
Soul Babe
Пятничным вечером за стойку бистро Soul Babe встанет команда коктейльного бюро «Авангард» с шеф-барменом Василием Марковым во главе. Миксовать будут по хитовым формулам из меню бюро: например, твист на «Секс на пляже» с писко или десертный Breakfast Pie с яичным ликером и цитрусовым джемом. Принимающая сторона обеспечит нужную атмосферу френч-догами с лангустинами, фирменными пончиками c томленой щекой и саундом от DJ JAX.
ул. Восстания, 22
Italy
Бранч с лекцией о художниках эпохи Возрождения и «Черепашках-ниндзя»? Именно такой план на субботу у ресторана Italy в Виленском переулке! В 12:00 под круассаны, драники, черешню и просекко лектор Дарья Шарцева расскажет о квартете Донателло-Леонардо-Микеланджело-Рафаэль в реальной и вымышленной вселенных.
Виленский пер., 15
«СЛОЙ»
Гастропросветительская активность на воскресенье — велоэкскурсия по Коломне с кофе и сэндвичами! План прост: собираемся на Новой Голландии; получаем велик, шлем и наушники; 3 часа колесим по историческому аудиомаршруту и заканчиваем пикником в парке с бутерами и напитками от «СЛОЯ».
наб. Адмиралтейского канала, 2И
Tagliatella Caffe
28 июля женский аперитивный бар запускает коллекцию коктейлей, созданных вместе с петербургскими героинями нашего времени. Проект Forma di Lei — это пять напитков, отражающих вкус, характер и историю ярких представительниц различных сфер жизни современного Петербурга. Так, стоматолог Софья Прокофьева вдохновила команду на персиковый спритц с текилой и халапеньо. На туманные британские берега, какими их увидела фотограф Полина Сорокина, переносит брутальный и отчетливо дегтярный щавелевый смэш, который орошают дымным виски из флакона для духов. А соосновательница бренда сумок A Secret Knowledge Елена Петрова выступила креативным директором «неправильного» негрони сбальято, который предлагают «испортить» сферой ягодного ликера.
Литейный пр., 61
Saviv
До 17 августа в израильском бистро действует специальное меню, созданное к новой выставке KGallery «Местечко на Фонтанке. От Шагала до современности», посвященной еврейским художникам в Петербурге. Начинку традиционного пита-сэндвича сабих — жареные баклажаны, вареное яйцо и оливки — бренд-шеф Тимофей Милюков приспособил в топпинг для хумуса, а халлуми-пахлаву — сырные палочки в хрустящем тесте фило — дополнил клубничным вареньем, мятой и фисташками.
Большая Конюшенная ул., 9
Blackchops
Наконец кто-то возьмется за наше мясное образование! Английский паб на Фонтанке запускает серию ужинов, которые знакомят с философией мяса разных стран через премиальные отрубы, отобранные бренд-шефом Ильей Бурнасовым. Первая остановка — 30 июля — Аргентина. В этот день основное меню сменит спешл, который можно попробовать в формате à la carte или в отдельном зале сетом с винным сопровождением и шефом в качестве ведущего (нужен билет!). Зачин повествования — эмпанадас с телячьими щечками, кульминация на открытом огне — чураско из пиканьи с перцами падрон или рибай на кости асадо де тира с дымчатым чимичурри. Десертная развязка — южноамериканская сгущенка дульсе де лече.
наб. реки Фонтанки, 5/2
El Copitas Bar
30 июля мексиканский спикизи проводит гостевой ужин с шеф-кондитером ресторана Veter (и героиней июльского номера Собака.ru!) Маргаритой Арзамазовой. К высококлассным коктейлям от самой титулованной барной команды Восточной Европы подадут лисички и картофельным кремом на бриоши и хумус с томатами кимчи — но главным пейрингом в этот вечер будут десерты: чизкейк с икрой палтуса и клубникой, а также мороженое двух видов — лимонное и мятное на основе биттера.
Колокольная ул., 2
Nino
Лето пришло в меню грузинского бистро под боком у Казанского собора! Хлебный старт сезона — плюшевая лепешка с финиковым маслом. Хачапури по-имертински с сулугуни и моцареллой дополнили шапкой из обжаренных лисичек и подают с пряной приправой и фисташками. И все внимание на десерт — чизкейк с хмели-сунели (!) подают с мороженым из сулугуни и базилика.
наб. канала Грибоедова, 22
CRUISE by KUZNYAHOUSE
31 июля в 20:30 рейс двухпалубного круизного лайнера отправляется с рестораном Tartarbar на борту! Под виниловый саундтрек от DJ КОТ AG4T команда самого брутального проекта Duoband соединит в одно блюдо окрошку и хе из оленины, пожарит шашлык из диафрагмы с чоризо, добавит морского духа камбалой с креветками пильпиль и откланяется десертом из щавеля с ягодами. Коктейльные контрасты суровой кухне обеспечат грейпфрутовый негрони на водке и ореховый сауэр на лимончелло.
Английская наб., 56А
Von Witte
31 июля в лобби-бар «Гранд Отеля Мойка 22» приедет дважды чемпион мира по барменскому искусству Дмитрий Соколов из московского тропического паба Black Hat. С 19:00 отправляемся в путешестиве по барной культуре ирландских переселенцев Ямайки и Барбадоса, знакомимся с островными духами через тики-коктейли и пробуем редкие виды рома и карибских настоек из личной коллекции Дмитрия.
наб. реки Мойки, 22
«Ферма Бенуа»
7 часов Тель-Авива на дореволюционной молочной ферме! 2 августа с 13:00 до 20:00 в зеленом саду Бенуа команда израильского кафе Dizengof/99 во главе c шеф-поваром Костей Борисовым и шеф-барменом Светой Мусатовой готовит спешл-меню: заказываем грушевый спиртц с перцем тимут и загребаем питами хумус и форшмак, потом переключаемся на безалкогольный Old Yaffa Spritz (с дубом!) в паре с фирменным шницелем-гигантом или цыпленком конфи с лимонным картофелем, а на финишной прямой нас ждет пудинг малаби с черешней и опунцией.
Тихорецкий пр., 17Г
Spaghettata
3 августа в 14:00 сооснователь ресторанного сообщества italy Михаил Соколов (победитель премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2024!) накроет большой воскресный обед в цветущем дворе «Особняка Мясникова». Скатерти в красно-белую клетку, живая музыка, кьянти и просекко по бокалам, свежий урожай и кулинарные специалитеты со всей Италии: моцарелла с орегано, овощи на льду, лигурийская фоккача, паста с неаполитанскими томатами, а на дижестив — тирамису и лимончелло. И важно: застолье bambini-friendly! Детей накормят спешл-меню и развлекут мастер-классом по созданию букетов.
ул. Восстания, 45
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