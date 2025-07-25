Хе-окрошка, чизкейк с икрой и мороженое из сулугуни: ресторанный дайджест

Blackchops

Наконец кто-то возьмется за наше мясное образование! Английский паб на Фонтанке запускает серию ужинов, которые знакомят с философией мяса разных стран через премиальные отрубы, отобранные бренд-шефом Ильей Бурнасовым. Первая остановка — 30 июля — Аргентина. В этот день основное меню сменит спешл, который можно попробовать в формате à la carte или в отдельном зале сетом с винным сопровождением и шефом в качестве ведущего (нужен билет!). Зачин повествования — эмпанадас с телячьими щечками, кульминация на открытом огне — чураско из пиканьи с перцами падрон или рибай на кости асадо де тира с дымчатым чимичурри. Десертная развязка — южноамериканская сгущенка дульсе де лече.

наб. реки Фонтанки, 5/2