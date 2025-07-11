Пышки с крапивой, меню-трибьют Вонгу Карваю и соус из колбасы: ресторанный дайджест

«Пища династии Минь»

Причина нашего любовного настроения — специальное меню-трибьют Вонгу Карваю! До конца июля все синефилы смогут найти отсылки к работам великого режиссера в коробочках с хрустящими вонтонами, ананасами кимчи и сычуаньской лапшой с креветками, а после красиво уйти в черничную ночь с сауэром и хайболом на основе молодого горошка.

А 13 июля с 18:00 спешл-блюда привезут на «Винный Склад» вместе с кинопоказом «Любовного настроения» под открытым небом в 22:30.

ул. Короленко, 14