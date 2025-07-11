Пышки с крапивой, меню-трибьют Вонгу Карваю и соус из колбасы: ресторанный дайджест

Занесите в свой гастрокалендарь на неделю: позавтракать бутербродом-гондолой, посмотреть Карвая под открытым небом и отметить День взятия Бастилии!
«Бар Разбитых Сердец»
11 июля в 19:00 «Бар Разбитых Сердец» собирает всех бунтарей и нонконформистов на большую панковскую вечеринку. Надеваем косухи и берцы, делаем ирокезы и осваиваем обширную неформальную программу: турнир по бильярду, танцы под сеты от DJ Poison и scandiii, знакомство с новой настойкой ревень-грейпфрут-роза и лимитированный крафт от пивоварни Khoffner Brewery.
ул. Ломоносова, 1
Saro
Все выходные с 11 по 13 июля в ресторане Saro посвящены выдающемуся гастропейрингу лисичек и вин из региона Жюра. В бокалах будут блистать пино нуар от Тони Борнара и трюфельный саваньен из роскошного поместья Шато д’Арле, а в тарелках — печёный картофель с красной икрой, ризотто с прошутто, тартар на бриоши и шницель (все с лисичками!).
наб. Адмирала Лазарева, 22
Tartarbar
Шеф-повар Андрей Ковалев обновил меню завтраков, и это нам надо! В разделе бутербродов — впечатляющие размерами багеты (с мортаделлой и фисташками или с форелью и огуречным релишем) и бенедикт с авокадо и плавленым сыром. Гордятся и нововведенным соусом из цукини — он здесь дополняет оладьи из цукини и брокколи, а еще форель с яйцом пашет на картофельной вафле (второй её вариант — со скрэмблом, трюфельной пастой и муссом из соленого сыра).
Виленский пер., 15
PioVerde
На весь уикенд с пятницы по воскресенье ремесленная пекарня и сыроварня «БРОД» едет в Пушкин, чтобы провести гриль-бранч на террасе ресторана PioVerde. На открытом огне будут готовить хлеб, сыр и сезонный урожай в различных комбинациях: жареные персики — с бриошью и шевром, панир — с авокадо и томатами, стейк — с соусом из сыра таледжио и глазированной морковью, обожженный банановый хлеб — с шариком джелато.
г. Пушкин, Московский пер., 7/20
«Красивая Чайная»
Рюмочная «Красивая» открыла на своей террасе летнюю поп-ап чайной. Для завтраков (с 15:00!) собрали карту редких чайных сортов и блендов (можно и с бальзамом!), а шеф-повар Виктора Гусев разработал утренее меню в стиле а-ля-рус: солодовые блины, «Бабулин завтрак» с булкой и лечо, обжаренная греча с муссом из квашеной капусты, мини-пончики, печёная овсянка с кедровым орехом и сырники с медовым кремом и моченой брусникой.
Малый пр. П.С., 66/32
Evoe
В воскресенье в 14:00 вермутерия Evoe устраивает сэндвич-бранч и зовет на подмогу друзей: Nil’s Deli соорудит обезоруживающие конструкции из тунца, шницеля или прошутто на свежеиспеченной фокачче, по бокалам разольется португальский пикет EVOE!, а диджей и гастроэнтузиаст Женя Куковеров (он же Kook) задаст звуковое настроение.
Банковский пер., 3
«Пища династии Минь»
Причина нашего любовного настроения — специальное меню-трибьют Вонгу Карваю! До конца июля все синефилы смогут найти отсылки к работам великого режиссера в коробочках с хрустящими вонтонами, ананасами кимчи и сычуаньской лапшой с креветками, а после красиво уйти в черничную ночь с сауэром и хайболом на основе молодого горошка.
А 13 июля с 18:00 спешл-блюда привезут на «Винный Склад» вместе с кинопоказом «Любовного настроения» под открытым небом в 22:30.
ул. Короленко, 14
Lamb
Теперь каждое воскресенье на террасе ресторана южной кухни будут запекать целого катумского ягненка на португальском гриле! С 12:00 каждый сможет заполучить свою долю от «добычи» с салатом из узбекских томатов или выбрать любое другое представление фермерской ягнятины head-to-tail из основного меню: от лопатки и корейки до мякоти и ножки.
Конногвардейский бул., 4
GARÇON
Во флагманском бистро гастрономического альянса «Гарсон» отмечают главный летний прадник Франции — День взятия Бастилии! С 14 по 21 июля поем «Марсельезу», поднимаем бокалы «Кир Рояля» и пробуем французскую классику по рецептам первого шефа бистро Патрика Гранжье: тёплый крабовый торт, тартар с картофелем фри, крем-брюле с куантро и блинчики креп сюзет.
Невский пр., 95
«Северянин»
15 июля в 19:00 отправляемся на урок гастрономической географии Петербурга в формате гостевого сет-ужина. Шеф-повар Антон Овчинников и бренд-шеф московского ресторана RUSKI Александр Волков-Медведев приготовят пышки с крапивой, шпроты из корюшки с зеленой икрой, обожженную говядину с еловой хвоей и стерлядь в шампанском, а последним курсом подадут гурьевский десерт с мороженым из белых грибов.
Столярный пер., 18/69
Regions
Ресторан кухни регионов России представил летнее меню сезона ’25. Обновленная коктейльная карта от барменеджера Глеба Кузнецова по охвату сравнима с географической: тут и джин на мхе с игристым, и текила с апельсиновым квасом, и зерновой дистиллят с тыквенным урбечем. Гастрономические маршруты построены шеф-поваром Максимом Ражевым через утку с пюре из копченого пастернака, щавелевый суп с форелью и перцы с цыплёнком и рапанами в соусе из пряной колбасы.
ул. Жуковского, 10
Nola Jazz Bar
17 июля в новоорлеанском баре гостят светские экспериментаторы Segreto Bar из Москвы. Михаил Орлов и Мигель приготовят нестандартные твисты на коктейльную классику и максимально далекие от них авторские миксы (именно они делают негрони с пчелиным воском и сауэр на каперсах!). Принимающая сторона обеспечит живой джаз, свежие морепродукты на льду и обновленное меню: гаспачо с камчатским крабом, лангустины на огне и цыпленок в ореховом соусе.
Волынский пер., 2
HUNT
Рука шеф-повара — это хорошо, а восемь — еще лучше! 17 июля шеф ресторана HUNT разделит кухню с петербургским коллегой Дмитрием Трушкиным (Il Lago dei Cigni) и гостями из Нижнего Новгорода —Дмитрием Дмитриенко (Yale) и Олегом Колисниченко (Pinci). Вчетвером они дадут русско-итальянский ужин из локальных продуктов в сопровождении премиальных отечественных вин и коктейлей от бара «Архитектор». Хвост лангустина подадут с маринованными лисичками и соусом из белой спаржи, сибас — с зеленой харисой и лимонником, цветы цукини — со страчателлой из краба, а говяжье ребро — с печеными яблоками.
ул. Рубинштейна, 13
Nama
Азиатский проект рестораторского дуэта Новиков–Пинский сделал себе (и всем нам!) подарок на шестилетие: новый шеф-повар Юнус Медиев (его стиль — трендовый итамеши, а опыт — более 13 лет) и обновленное меню. Познакомиться с шефом и его блюдами (среди новинок древесные грибы в 13 специях, севиче из гребешка в персиковом соусе с острым ананасом и гунканы с угрём и клубникой) можно будет 18 июля в 19:00 на барбекю-вечеринке на летней террасе.
Ковенский пер., 5
Muze Garden
Бесконечный отпуск в ресторане у Финского залива длится уже три года! По этому поводу 19 июля собираемся в Доме творчества композиторов в Репино и с 14:00 до 20:00 присоединяемся к обширному празднованию: реки велком-инристого, дюжины свежих устриц, спешл от бренд-шефа Дмитрия Воробьева (дынный гаспачо с гребешком кимчи и лаймовым бальзамиком!) и живой джаз в исполнении Alla Turovska BAND.
Приморское ш., 471
Made in China
На свое восьмилетие азиатский ресторан пригласил особого хэдлайнера — австралийского шефа Эска Ху (работал у Рене Редзепи и Хестона Блюменталя!). В праздничном а-ля карт меню 19 июля мистер Ху объединит четыре кухни: шаньдунскую, сычуаньскую, кантонскую и Цзаньсу. Бульоны будут многочасовой варки с обилием пряностей, димсамы — авторские, мясо — копченое на чае, а музыка — от DJ KORTEZ.
Большая Морская ул., 35
Self Edge Japanese
19 июля японский сифуд-ресторан от Dreamteam отмечает 4-й день рождения — и сразу в двух форматах. Для спонтанных — изакая-вечеринка на террасе со свободной посадкой, коктейлями, диджеем, импровизированным фишмаркетом и шоу-разделкой огромной рыбы. А для тех, кто планирует все наперед — восьмикурсовый ужин Chef’s Table от Дмитрия Тяна (рыба прибудет прямым рейсом из Японии, а краб предстанет целиком), редкое саке и праздничный торт.
ул. Радищева, 34
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