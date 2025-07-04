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Что Где Есть

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Гребешки с черешней, сангрия на петнате и сорбет из веток смородины: ресторанный дайджест

Вам какую вечеринку: итальянскую, балийскую или техасскую? В нашей еженедельной гастрономической подборке есть все!

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Sight

Sight

Уже в эту субботу с Бали на Петроградку приедет гастротеатр Gajah Putih. Коктейльное представление от шеф-бармена Никиты Несмачного начнется в 19:00 и будет по-настоящему экзотичным: джин на пандане с шалфеем, писко с джекфрутом и банановым молоком, а еще бренди на карри с лемонграссом и какао ликером. Выбираем лонгдринк, располагаемся на зеленой террасе под северным солнцем — и чем не тропический остров?

Корпусная ул., 28Г

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Futurist

Futurist

Весь июль в первом ресторане Алексея Алексеева готовят четыре утренних спешл-блюда, вдохновленных Петербургом. Шеф Роман Цибульский на драники выкладывает карельскую форель, зеленую гречу укрывает обжаренными вешенками и муссом из пармезана, добавляет скремблу брутальности северного леса за счет вкусе ростбифа, жареных лисичек и мармелада из красного лука, а в качестве топпинга для оладьев использует фермерскую страчателлу из ленинградской области.

Барочная ул., 6, стр.1

Фото предоставлено пресс-службой Çava

Çava

В субботу в 21:00 диско-объединение Çava устраивает большую благотворительную вечеринку во дворе и зале бара «Юнион». Отрываемся под открытым небом с хип-хоп и поп-хитами от диджеев Dietlove, Kolesnikov, Kortez или отдаемся гедонизму под эстетскую электронику от bukwa U, Hamlet, Stoliarova. Будем не только тусить, но и помогать: часть прибыли с билетов и гонорары артистов пойдут на поддержку фондов «Ночлежка» и «Поможем кисоньке»

Литейный пр., 55

Фото предоставлено пресс-службой «Текстура»

«Текстура»

Встречаем воскресенье на кофейном рейве. 6 июля с 12:30 в апарт-отеле Well пекарня с булочками от Максима Бабича открывает террасу. Долгожданный Morning Coffee Club, сэндвичи и DJ LISITSYN, который играл с Tiesto и Fisher, за пультом.

Измайловский бул., 1к2

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Juan Cantina Espanola

Juan Cantina Espanola

Меню и коктейльная карта Juan синхронизировались по летнему вайбу с террасой-курортом во дворе Особняка Мясникова. В этом сезоне шеф-бармен Артём Шмонин делает копченый твист на «Пенициллин» с текилой, соленым медом и имбирным элем, представляет «Маргариту» в образе «Фанты», освежает «Морозным холодком» на карамельной водке с мятой и сгущенкой, и кувшинами разливает сангрию трех видов (например, розовую на петнате с земляникой, розой и огурцом). На закуску берем морские новинки от бренд-шефа Сергея Гальцева и шефа Нарека Айгумяна: тирадито из тунца с фенхелем и хабанеро, агуачили с креветкой и осьминога на гриле с хариссой.

ул. Восстания, 45Б

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Smoke BBQ

Smoke BBQ

В воскресенье отправляемся в Техас — с 12:00 до 18:00 терраса Smoke BBQ на Рубинштейна вместит в себя целый штат. Под звуки кантри бренд-шеф Dreamteam Алексей Каневский устроит «лед и пламя»: на открытом огне приготовит брискет (и сделает из него тако!), желудочки индейки и кукурузу (в обсыпке из пармезана, чили и лайма), а на ледяной подушке соорудит башню из гребешков, креветок и сезонных овощей. Как настоящие ковбои пить будем мичеладу, бурбон и пиво — причем последнее в формате бирпонга.

ул. Рубинштейна, 11

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Italy

Italy

На террасе ресторана Italy в Виленском переулке организовали импровизированную джелатерию от POPIO. С брендированной тележки по стаканчикам и рожкам раскладывют шарики со вкусами, переносящими на курорты Амальфитанского побережья: от освежающих красного апельсина и клубники с базиликом до сливочных маскарпоне, лесного ореха и вишнёвого чизкейка.

Виленский пер., 15

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Pong

Pong

Азиатский ресторан на Петроградской стороне собрал в своей летней коктейльной колоде «тройку, семёрку, туз» из топовых баров Петербурга: «Авангард» предлагает освежиться джином с алоэ и цитрусами, богемный Chez Serge демонстрирует способность негрони к мультикультурности, добавляя клубничный соджу, молочный кордиал и креветочный чипс сверху, а Imbibe отправляет в путешествие по Великому шелковому пути с гранатово-анисовым физом на байцзю. Берем вместе с уткой по-гонконгски и сетом разноцветных димсамов.

ул. Ленина, 16/42

Фото предоставлено пресс-службой бара «Вчера и навсегда»

«Вчера и навсегда»

Кабак запускает цикл лекций о питейной культуре советской богемы 70-80-х. Каждую среду июля автор телеграм-канала «между приговым и курёхиным» Константин Ямщиков будет рассказывать о том, как тусовались ленинградские интеллигенты и московские концептуалисты, с музыкальным бэкграундом от клавишника группы «Джунгли» Марка Бомштейна, специальным барным меню и игрой в бинго. Ближайшая встреча 9 июля будет посвященна Эдуарду Лимонову и окружавшим его поэтам и художникам.

Казанская ул., 11

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Soul Babe

Soul Babe

10 июля бистро принимает в гостях амбассадора итальянских апретивных домов Fratelli Branca и Nonino Валерию Плотникову (ex Fonoteca-Bar, «Кабинет»). Под теплый виниловый саунд барледи приготовит эспрессо-мартини, хайбол на вермуте с грейпфрутовым фрешем и безалкогольный коктейль с игристым, зеленым яблоком, жасмином и гуавой.

ул. Восстания, 22

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Atlas Vin Bistro

Atlas Vin Bistro

В винном бистро придумали идеальное гастросопровождение к хрустящим белым и розовым на летней террасе: главные герои сезона — ягоды, зелень и морепродукты. Сладкие северные креветки сочетают со свежей клубникой, а гребешки — с черешней и соусом из тунца и апельсина. Зеленому гаспачо из огурца, шпината и мяты с каплей шрирачи добавляют «тела» лососем и страчателлой. На десерт тоже клубника — с чизкейком Сан-Себастьян впридачу.

2-я Советская ул., 4Б

Фото предоставлено пресс-службой Meat_Coin Country Club

Meat_Coin Country Club 

Мы знаем, где вы будете есть таймырского оленя с айоли из черемши и хрустящие камни с косулей и вяленой клюквой! В Meat_Coin Country Club 10 июля даст ужин шеф красноярского ресторана Tunguska Николай Бобров. Еще ждем севиче из муксуна с кукурузой, олений язык с хрустящими грибами и пюре васаби и березовый десерт.

Приморское шоссе, 466

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Jam Café

Jam Café

Уникальная возможность попасть в один из лучших баров страны (и мира!) без брони за несколько недель: 10 июля с 19:00 El Copitas Bar гостит под казарменными сводами Jam Café! Легендарный мексиканский бар прихватит с собой все самое лучшее: пьем «Палому» с пивом и маракуйей и живительный «Пенициллин» с бурбоном, виски и мескалем; едим эмпанадос с креветками и тако с копчёным лососем и красной икрой и красиво финишируем трес лечес с земляникой.

пр. Римского-Корсакова, 22

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Chelentano

Chelentano

Начинаем утро с беспроигрышных комбинаций новых завтраков в ресторанах Chelentano. К чашке кофе — фисташковая овсянка и творог с тропическими фруктами и манговым дрессингом, к похмельной пинте немецкого светлого — хашбраун с беконом и сэндвич с томленой телятиной, а к бокалу (объемом с целую бутылку!) просекко — красная и черная икра на оладьях и скрембл с угрем. На Рубинштейна стартуют (в том числе и на террасе) в 10:00, а в Пушкине — аж в 8:00!

ул. Рубинштейна, 6; г. Пушкин, Октябрьский бул., 5А

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Teya

Teya

10 июля шеф-повар Валерий Порядин принимает на кухне своего гастробистро легендарного итальянца Мирко Дзаго из московского ресторана Onest. C 18:00 шефы будут готовить солнечную южную кухню: цветы цуккини, гребешок с ферментированным крыжовником, мраморная говядина с соусом из красных креветок и устриц, а еще кандидат на звание самого летнего десерта ever — окрошка из сезонных фруктов (на просекко!) с сорбетом из веток смородины.

ул. Маяковского, 16

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «На Гребне!»

«На Гребне!»

До 15 июля по всей России проходит фестиваль дальневосточных гребешков, организованный рестораном Zuma из Владивостока. Более сотни ресторанов страны придумали три гребешковых гастропейринга к итальянскому просекко, шотландскому виски и коктейлю на его основе. В Петербурге ищем на гребешка во всех формах: запеченный с пенами из кукурузы и фуа-гра в «Эхо», в виде тартара внутри канеле с малиной и васаби в Memo, превращенный в крем с устричным листом и красной икрой в Leth или со спагетти и муссом из сморчков под виски-колу с вишней и квасом в ресторане «Сон».

ул. Восстания, 33; Малая Морская ул., 23; наб. р. Фонтанки, 82/1; Кирпичный пер., 8

Фото предоставлено пресс-службой ресторана KOZA well

KOZA well

В апарт-отеле Well открылся пятый ресторан группы KOZA family с террасой, залом для частных мероприятий, детской комнатой и только здесь — отдельным залом chef’s table. В фокусе, как всегда, — рыба и морепродукты (тартар из гребешка с кремом из бурраты или треска по-лигурийски с черри и каперсами, а еще маки, сашими и нигири). Также сохранили фирменную масштабность: от больших сборных завтраков (и блюд на двоих) до шоу-подач килограммового стейка томагавк и мороженого, которое готовят у стола.

Измайловский бул., 1 к2, стр. 1

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «флоу фест»

«флоу фест»

Крупнейший кофейный фестиваль Северо-Запада пройдет 12–13 июля в пространстве Design District DAA. В программе: лекции и мастер-классы от обжарщиков и бариста, чемпионаты по латте-арту, каптестингу и миксологии, а также дегустации (несколько десятков сортов кофе!), маркет и фудкорт.

Красногвардейская пл., 3

Фото предоставлено пресс-службой «Шаляпина»

«Шаляпин»

В дачном «Шаляпине», который отмечает 25 (!) лет, лисичкам дали зеленый свет. С самыми долгожданными летними грибами дропнули целое меню: от закуски с баклажанами, жареной картошки и жюльена до телячьих щечек на бородинском хлебе до сибаса и бифштекса.

ул. Нагорная, 1, Репино

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