Гребешки с черешней, сангрия на петнате и сорбет из веток смородины: ресторанный дайджест

«На Гребне!»

До 15 июля по всей России проходит фестиваль дальневосточных гребешков, организованный рестораном Zuma из Владивостока. Более сотни ресторанов страны придумали три гребешковых гастропейринга к итальянскому просекко, шотландскому виски и коктейлю на его основе. В Петербурге ищем на гребешка во всех формах: запеченный с пенами из кукурузы и фуа-гра в «Эхо», в виде тартара внутри канеле с малиной и васаби в Memo, превращенный в крем с устричным листом и красной икрой в Leth или со спагетти и муссом из сморчков под виски-колу с вишней и квасом в ресторане «Сон».

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