Гребешки с черешней, сангрия на петнате и сорбет из веток смородины: ресторанный дайджест

Вам какую вечеринку: итальянскую, балийскую или техасскую? В нашей еженедельной гастрономической подборке есть все!
Sight
Уже в эту субботу с Бали на Петроградку приедет гастротеатр Gajah Putih. Коктейльное представление от шеф-бармена Никиты Несмачного начнется в 19:00 и будет по-настоящему экзотичным: джин на пандане с шалфеем, писко с джекфрутом и банановым молоком, а еще бренди на карри с лемонграссом и какао ликером. Выбираем лонгдринк, располагаемся на зеленой террасе под северным солнцем — и чем не тропический остров?
Корпусная ул., 28Г
Futurist
Весь июль в первом ресторане Алексея Алексеева готовят четыре утренних спешл-блюда, вдохновленных Петербургом. Шеф Роман Цибульский на драники выкладывает карельскую форель, зеленую гречу укрывает обжаренными вешенками и муссом из пармезана, добавляет скремблу брутальности северного леса за счет вкусе ростбифа, жареных лисичек и мармелада из красного лука, а в качестве топпинга для оладьев использует фермерскую страчателлу из ленинградской области.
Барочная ул., 6, стр.1
Çava
В субботу в 21:00 диско-объединение Çava устраивает большую благотворительную вечеринку во дворе и зале бара «Юнион». Отрываемся под открытым небом с хип-хоп и поп-хитами от диджеев Dietlove, Kolesnikov, Kortez или отдаемся гедонизму под эстетскую электронику от bukwa U, Hamlet, Stoliarova. Будем не только тусить, но и помогать: часть прибыли с билетов и гонорары артистов пойдут на поддержку фондов «Ночлежка» и «Поможем кисоньке»
Литейный пр., 55
«Текстура»
Встречаем воскресенье на кофейном рейве. 6 июля с 12:30 в апарт-отеле Well пекарня с булочками от Максима Бабича открывает террасу. Долгожданный Morning Coffee Club, сэндвичи и DJ LISITSYN, который играл с Tiesto и Fisher, за пультом.
Измайловский бул., 1к2
Juan Cantina Espanola
Меню и коктейльная карта Juan синхронизировались по летнему вайбу с террасой-курортом во дворе Особняка Мясникова. В этом сезоне шеф-бармен Артём Шмонин делает копченый твист на «Пенициллин» с текилой, соленым медом и имбирным элем, представляет «Маргариту» в образе «Фанты», освежает «Морозным холодком» на карамельной водке с мятой и сгущенкой, и кувшинами разливает сангрию трех видов (например, розовую на петнате с земляникой, розой и огурцом). На закуску берем морские новинки от бренд-шефа Сергея Гальцева и шефа Нарека Айгумяна: тирадито из тунца с фенхелем и хабанеро, агуачили с креветкой и осьминога на гриле с хариссой.
ул. Восстания, 45Б
Smoke BBQ
В воскресенье отправляемся в Техас — с 12:00 до 18:00 терраса Smoke BBQ на Рубинштейна вместит в себя целый штат. Под звуки кантри бренд-шеф Dreamteam Алексей Каневский устроит «лед и пламя»: на открытом огне приготовит брискет (и сделает из него тако!), желудочки индейки и кукурузу (в обсыпке из пармезана, чили и лайма), а на ледяной подушке соорудит башню из гребешков, креветок и сезонных овощей. Как настоящие ковбои пить будем мичеладу, бурбон и пиво — причем последнее в формате бирпонга.
ул. Рубинштейна, 11
Italy
На террасе ресторана Italy в Виленском переулке организовали импровизированную джелатерию от POPIO. С брендированной тележки по стаканчикам и рожкам раскладывют шарики со вкусами, переносящими на курорты Амальфитанского побережья: от освежающих красного апельсина и клубники с базиликом до сливочных маскарпоне, лесного ореха и вишнёвого чизкейка.
Виленский пер., 15
Pong
Азиатский ресторан на Петроградской стороне собрал в своей летней коктейльной колоде «тройку, семёрку, туз» из топовых баров Петербурга: «Авангард» предлагает освежиться джином с алоэ и цитрусами, богемный Chez Serge демонстрирует способность негрони к мультикультурности, добавляя клубничный соджу, молочный кордиал и креветочный чипс сверху, а Imbibe отправляет в путешествие по Великому шелковому пути с гранатово-анисовым физом на байцзю. Берем вместе с уткой по-гонконгски и сетом разноцветных димсамов.
ул. Ленина, 16/42
«Вчера и навсегда»
Кабак запускает цикл лекций о питейной культуре советской богемы 70-80-х. Каждую среду июля автор телеграм-канала «между приговым и курёхиным» Константин Ямщиков будет рассказывать о том, как тусовались ленинградские интеллигенты и московские концептуалисты, с музыкальным бэкграундом от клавишника группы «Джунгли» Марка Бомштейна, специальным барным меню и игрой в бинго. Ближайшая встреча 9 июля будет посвященна Эдуарду Лимонову и окружавшим его поэтам и художникам.
Казанская ул., 11
Soul Babe
10 июля бистро принимает в гостях амбассадора итальянских апретивных домов Fratelli Branca и Nonino Валерию Плотникову (ex Fonoteca-Bar, «Кабинет»). Под теплый виниловый саунд барледи приготовит эспрессо-мартини, хайбол на вермуте с грейпфрутовым фрешем и безалкогольный коктейль с игристым, зеленым яблоком, жасмином и гуавой.
ул. Восстания, 22
Atlas Vin Bistro
В винном бистро придумали идеальное гастросопровождение к хрустящим белым и розовым на летней террасе: главные герои сезона — ягоды, зелень и морепродукты. Сладкие северные креветки сочетают со свежей клубникой, а гребешки — с черешней и соусом из тунца и апельсина. Зеленому гаспачо из огурца, шпината и мяты с каплей шрирачи добавляют «тела» лососем и страчателлой. На десерт тоже клубника — с чизкейком Сан-Себастьян впридачу.
2-я Советская ул., 4Б
Meat_Coin Country Club
Мы знаем, где вы будете есть таймырского оленя с айоли из черемши и хрустящие камни с косулей и вяленой клюквой! В Meat_Coin Country Club 10 июля даст ужин шеф красноярского ресторана Tunguska Николай Бобров. Еще ждем севиче из муксуна с кукурузой, олений язык с хрустящими грибами и пюре васаби и березовый десерт.
Приморское шоссе, 466
Jam Café
Уникальная возможность попасть в один из лучших баров страны (и мира!) без брони за несколько недель: 10 июля с 19:00 El Copitas Bar гостит под казарменными сводами Jam Café! Легендарный мексиканский бар прихватит с собой все самое лучшее: пьем «Палому» с пивом и маракуйей и живительный «Пенициллин» с бурбоном, виски и мескалем; едим эмпанадос с креветками и тако с копчёным лососем и красной икрой и красиво финишируем трес лечес с земляникой.
пр. Римского-Корсакова, 22
Chelentano
Начинаем утро с беспроигрышных комбинаций новых завтраков в ресторанах Chelentano. К чашке кофе — фисташковая овсянка и творог с тропическими фруктами и манговым дрессингом, к похмельной пинте немецкого светлого — хашбраун с беконом и сэндвич с томленой телятиной, а к бокалу (объемом с целую бутылку!) просекко — красная и черная икра на оладьях и скрембл с угрем. На Рубинштейна стартуют (в том числе и на террасе) в 10:00, а в Пушкине — аж в 8:00!
ул. Рубинштейна, 6; г. Пушкин, Октябрьский бул., 5А
Teya
10 июля шеф-повар Валерий Порядин принимает на кухне своего гастробистро легендарного итальянца Мирко Дзаго из московского ресторана Onest. C 18:00 шефы будут готовить солнечную южную кухню: цветы цуккини, гребешок с ферментированным крыжовником, мраморная говядина с соусом из красных креветок и устриц, а еще кандидат на звание самого летнего десерта ever — окрошка из сезонных фруктов (на просекко!) с сорбетом из веток смородины.
ул. Маяковского, 16
«На Гребне!»
До 15 июля по всей России проходит фестиваль дальневосточных гребешков, организованный рестораном Zuma из Владивостока. Более сотни ресторанов страны придумали три гребешковых гастропейринга к итальянскому просекко, шотландскому виски и коктейлю на его основе. В Петербурге ищем на гребешка во всех формах: запеченный с пенами из кукурузы и фуа-гра в «Эхо», в виде тартара внутри канеле с малиной и васаби в Memo, превращенный в крем с устричным листом и красной икрой в Leth или со спагетти и муссом из сморчков под виски-колу с вишней и квасом в ресторане «Сон».
ул. Восстания, 33; Малая Морская ул., 23; наб. р. Фонтанки, 82/1; Кирпичный пер., 8
KOZA well
В апарт-отеле Well открылся пятый ресторан группы KOZA family с террасой, залом для частных мероприятий, детской комнатой и только здесь — отдельным залом chef’s table. В фокусе, как всегда, — рыба и морепродукты (тартар из гребешка с кремом из бурраты или треска по-лигурийски с черри и каперсами, а еще маки, сашими и нигири). Также сохранили фирменную масштабность: от больших сборных завтраков (и блюд на двоих) до шоу-подач килограммового стейка томагавк и мороженого, которое готовят у стола.
Измайловский бул., 1 к2, стр. 1
«флоу фест»
Крупнейший кофейный фестиваль Северо-Запада пройдет 12–13 июля в пространстве Design District DAA. В программе: лекции и мастер-классы от обжарщиков и бариста, чемпионаты по латте-арту, каптестингу и миксологии, а также дегустации (несколько десятков сортов кофе!), маркет и фудкорт.
Красногвардейская пл., 3
«Шаляпин»
В дачном «Шаляпине», который отмечает 25 (!) лет, лисичкам дали зеленый свет. С самыми долгожданными летними грибами дропнули целое меню: от закуски с баклажанами, жареной картошки и жюльена до телячьих щечек на бородинском хлебе до сибаса и бифштекса.
ул. Нагорная, 1, Репино
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