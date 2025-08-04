Готовый маршрут уикенда: парящие над Вуоксой домики с панорамными стенами, ферма и чаепития под звуки старинного граммофона

Где остановиться?

Скалы, вписанные в ландшафт и архитектуру, домики, парящие над Вуоксой, панорамные стены (да!), встраивающие спальню, террасу и гостиную в окружающий пейзаж — вот немногие аргументы в пользу очень красивого загородного отеля EDER Vuoksa. Находится он в поселке Мельниково, на набережной реки, прямо на гранитных валунах, среди берез и сосен. Раньше поселение носило название Ряйсяля, что в переводе означает «Райский сад», и это абсолютная правда.

На территории всего 10 объектов для размещения: домики с горячей купелью или своей сауной и верандой, а также панорамные хижины, в которых можно изучать звездное небо, не вставая с кровати. Для отдыхающих тут предусмотрен достойный досуг — лодки, велосипеды, сапы и мангал.