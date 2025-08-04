Готовый маршрут уикенда: парящие над Вуоксой домики с панорамными стенами, ферма и чаепития под звуки старинного граммофона

Сценарий ваших идеальных выходных: домики на берегу реки, ферма, где делают сыры, финская кирха и музыкальная гостиная.
Где остановиться?
Скалы, вписанные в ландшафт и архитектуру, домики, парящие над Вуоксой, панорамные стены (да!), встраивающие спальню, террасу и гостиную в окружающий пейзаж — вот немногие аргументы в пользу очень красивого загородного отеля EDER Vuoksa. Находится он в поселке Мельниково, на набережной реки, прямо на гранитных валунах, среди берез и сосен. Раньше поселение носило название Ряйсяля, что в переводе означает «Райский сад», и это абсолютная правда.
На территории всего 10 объектов для размещения: домики с горячей купелью или своей сауной и верандой, а также панорамные хижины, в которых можно изучать звездное небо, не вставая с кровати. Для отдыхающих тут предусмотрен достойный досуг — лодки, велосипеды, сапы и мангал.
«Это место нагружено очень весомым исторически-культурным наследием, часть из которого была научно и практически проработана. В своё время мы запросили архивы Финляндии о том, кто жил в этой локации. Удивлению не было предела, когда нам пришел подробный ответ. Оказалось, в начале ХХ века здесь пребывал очень талантливый предприниматель Артур Эдер, у которого на этом месте была лесопилка, а в узком протоке реки Вуокса — водяная мельница. Обозы с зерном шли к Эдеру из ближайшего поселка Ряйсяля (ныне Мельниково) на помол. Финны прислали даже рекламный буклет, в котором антрепренер приглашает всех приобретать пиломатериал. Больше того, оказалось, что он руководил духовым оркестром в кирхе Ряйсяля, который занимал много призовых мест в музыкальных конкурсах Финляндии. На этапе строительства фундамента, нам удалось поднять из земли много интересных бытовых и личных вещей Артура. Сейчас все это мы систематизируем и планируем открыть небольшую экспозицию. А еще мечтаем найти потомков Эдера. Нам есть о чем с ними поговорить», — рассказывает основатель проекта Владислав Субботин.
Что где есть?
- Едем в поселок Торфяное в частное хозяйство Татьяны Пугачевой «Хутор Вуохи». Здесь можно не только пообщаться с животными (коровами, овцами, козами и лошадьми), но и попробовать сыры: от пряной феты до качотты.
- В Eder Vuoksa есть музыкальная гостиная, где проводят чаепития (из винтажной посуды!) под звуки старинного граммофона.
- Скоро здесь откроется трехэтажный панорамный ресторан Saimaa. Будут кормить карельскими калитками, финской ухой, тартаром из оленины и ладожским судаком.
Что смотреть рядом:
- кирха Ряйсяля в поселке Мельниково, сохранившаяся с финских времен. Здание — одно из самых примечательных на Карельском перешейке — 1912 года постройки (в стиле финского романтизма). Является объектом культурного наследия регионального значения!
- церковь Андрея Первозванного на крохотном каменистом гранитном островке прямо посреди Вуоксы. Небольшая шатровая церковь расположена в 4 километрах вверх по течению реки Вуокса. Выполнена в форме восьмёрки в традиционном стиле русского деревянного зодчества.
- Тиверское городище, где сохранились остатки укреплённого поселения карелов и новгородцев.
- Приозерск ранее был известен как Кексгольм (в шведский период) и Кякисалми (в финский период). Основанный еще в XIII веке, город представлял собой важное укрепление на северо-западе страны. Смена владетелей, включая русских, шведов и финнов, оставила отпечаток на облике города и его культурном наследии. Сегодня Приозерск является местом, где переплетаются история и современность, создавая неповторимую атмосферу
- Действующий 12-метровый маяк Вуохенсало на берегу Ладожского озера, к которому может подойти любой желающий. Ловите утренний туман для самых красивых фото!
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