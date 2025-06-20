Тирамису с морским ежом, пицца с клубничным джемом и соус из огуречной воды: ресторанный дайджест

«Пища династии Минь»

Китайская закусочная и бар отмечает свой первый день рождения широкомасштабно — с этой пятницы по субботу следующей недели!

20 июня знакомимся с новым меню и восклицаем самый масштабный тост «гань бей» в истории России, 22 июня дегустируем юэньян (гибрид кофе, чая и молока) на гонконгском all-day breakfast, 25 июня насыщаемся ужином и знаниями о китайских комиксах на гастролекции китаиста и автора телеграм-канала «Китайский Петербург» Татьяны Карповой, а 26 июня впитываем димсамы как гоголевские вареники на гостевой смене московского дамплинг-бара WU SHU.

ул. Короленко, 14