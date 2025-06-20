Тирамису с морским ежом, пицца с клубничным джемом и соус из огуречной воды: ресторанный дайджест

Неделя петербургского гастрономического гостеприимства: встречаем московских лепщиков дамплингов, кубанского пиццайоло и литературно подкованных бартнедеров.
Duo Asia
Шеф-повар Илья Колесник диверсифицировал меню к летнему сезону, разбавив Азию акцентами со всех уголков планеты. Латиноамериканское севиче делают из говядины и подают с теплым рисом. Итальянской буррате ставят в пару ореховый соус с кимчи и юдзу. Японский цыплёнок кацу — «царь горы» салата с мисо-айоли, а грибы эноки в темпуре аналогично высятся на говяжьей вырезке с кремом из лука и черным чесноком. В отделе морепродуктов гребешка сочетают с кумкватом и сливочно-цитрусовым соусом, а тунца бигай — с зеленым чили, маслом базилика и дайконом. И суперсвежесть на десерт — лаймовый ганаш, сорбет из алоэ и виноград в соусе из огуречной воды.
ул.Рубинштейна, 20
«Пища династии Минь»
Китайская закусочная и бар отмечает свой первый день рождения широкомасштабно — с этой пятницы по субботу следующей недели!
20 июня знакомимся с новым меню и восклицаем самый масштабный тост «гань бей» в истории России, 22 июня дегустируем юэньян (гибрид кофе, чая и молока) на гонконгском all-day breakfast, 25 июня насыщаемся ужином и знаниями о китайских комиксах на гастролекции китаиста и автора телеграм-канала «Китайский Петербург» Татьяны Карповой, а 26 июня впитываем димсамы как гоголевские вареники на гостевой смене московского дамплинг-бара WU SHU.
ул. Короленко, 14
La Biga
21 июня с 12:00 до 17:00 печь La Biga будет под контролем краснодарского пицца-бара Кубана Тоскана. Фирменная детройт пицца в этот день уступит место неаполитанской: с рикоттой и клубничным джемом, страчателлой и песто, а также «Козакка» с выдержанным сыром (с ней шеф и совладелец проекта Евгений Левченко выиграл чемпионат пиццайоло России!) И закрываем углеводное окно карамелизированным хлебом с тахини и мороженым из кардамона.
Гороховая улица, 16/71
kiks
Стильная, модная и молодежная бильярдная раздает подарки на свое трехлетие: себя ребята вознаградили новой точкой на Петроградке, а для гостей подготовили вечеринку 21 июня с турниром по «Восьмерке», игрой в тир и «пьяный велосипед», музыкальным подкастом, специальным гриль-меню (будет маффин с ганноверской колбаской!) и праздничным тортом.
ул. Марата, 56-58
Bellevue
Бренд-шеф «Гранд Отеля Мойка 22» Николай Хвалынский разработал специальное меню, вдохновленное петергофскими императорскими огородами. В рамках фестиваля «Гастрономические маршруты» будем угощаться кочанами и корнеплодами: из маргеланской редьки — сорбет, дополняющий сахалинский гребешок с яблоком и миндальными сливками, из красной капусты — стейк на гриле с подкопченным говяжьим хвостом, гелем из красного винограда и грибным бульоном, а гратен из пастернака и крем из топинамбура — гарнир к филе утки с соленой сливой.
наб. р. Мойки, 22
Tsunami
21 июня с 13:00 до 1:00 в граффити-двор Tsunami приедет цирк: организуют ярмарку, с фирменными «вау-подачами» организуют велком-коктейли, угостят сахарной ватой, пригласят ходулистов и диджеев, а в 20:00 кульминационно проведут цирковое шоу в амфитеатре.
Лиговский пр., 37
Evoe
Полгода — возраст, который тоже стоит отметить, — решили в вермутерии, поэтому в субботу устраивают вечеринку-день рождения на летней террасе (которая в этот день официально и запустится). Празднично презентуют новый мерч, угостят велком-дринками и в 17:00 поставят за пульт артовых диджеев: создателя Evoe Арсения Маеренкова, художника Дмитрия Гусара, керамиста Алису Шаврову и музыкального коллекционера Никиту Круглова (Krug).
Банковский пер., 3
Vetera by Veter
Греческий поп-ап верхней палубе «Летучего Голландца» официально откроется 21 июня. Средиземноморская диета от шефа ресторана Veter Михаила Бобылёва включает саганаки из морепродуктов, мухамару с бараньим болоньезе и бакалярос из палтуса. На десерт — кокосовый семифреддо с клубникой, икрой палтуса и критским оливковым маслом. В винной карте — греческие сорта Малагусия и Ксиномавро, а из безалкогольного — моктейль с зелёным горошком и фисташкой. Вечер стартует в 17:00, когда за пульт встанут лучшие DJs Петербурга — Hamlet, Sweet Beat и Dimpo.
Мытнинская наб., 6
«Ателье tapas&bar»
21 июня в 19:00 тапас-бар при поддержке Simple встречает гостей из столицы — барно-литературный проект Shortlist. Виктор Большаков и Константин Горбачев смешют коктейли, вдохновленные книгами из библиотеки бара: «Однажды в Голливуде» со вкусом попкорна, крем-соды и съедобным билетом в кино или Japansoft, отражающий японскую игровую индустрию через сочетание зеленого чая, шисо и шоколада.
ул. Лахтинская, 8
MIYU
Вечером 21 июня азиатская закусочная у Финского залива зовет пить коктейли на соджу и играть в народные настолки: от многовековых маджонга и рисования рисом до новомодных шариков гонги из сериала «Игра в кальмара». Также по сценарию вечеринки-открытия будет сомаек (конкурс на время!), танцы под диско от Buren’ и хип-хоп от Nick Brown.
Кожевенная лин., 30
Pavlova
Специальный сет для фестиваля «Гастрономические маршруты» прокладывает путь по Пермскому краю — родине основательницы ресторана Pavlova Татьяны Винчи. Первый курс — кулиг из печеного картофеля с икрой из лесных грибов и брусникой — подают с грибным чаем и травяным маслом. Далее идут пельнянь из щуки на крапивном тесте в рыбном бульоне. А в конце освежаем рецепторы мороженым из листьев смородины, с кедровым крамблом и пряным безе.
Конюшенная площадь, 2Г
Sea, Signora
Cифуд-ресторан Антонио Фреза уже 4 года раздает свежайший улов в центре Петербурга — и отметить эту дату полагается с шиком и размахом присущим фирменным ледяным плато устриц, икры и ежей. 25 июня с итальянскими поздравлениями приедет шеф миланского Sea, Signora (открытие уже скоро) Роберто Годи. Он приготовит спаржу на гриле с лемонграссовым голландезом, перцем эспелет и креветками, а угольную камбалу подаст с анчоусами и икрой. Императивные пасту и тирамису Роберто также представит в морской трактовке: первая будет с тунцом и калабрийской сарделлой, а второй получит форму тарта и дополнится морским ежом и икрой! И какая вечеринка без музыки: сначала живой вокал от Barbara Stupina, а затем DJ-сет от Misha Aver.
Большая Морская ул., 30
Сharlie
25 июня винный клуб инного Сharlie настраивается на немецкую волну! Для 14 гостей бренд-сомелье Ирина Манчук и винный эксперт Арсен Вартанов («На вина!», BoBo, Il Lago dei Cigni) откроют бутылки из Германии, Австрии и французского Эльзаса. К грюнерам, рислингам и пино нуарам подадут каноничные брецели, профитроли с форшмаком, карпаччо из томатов с крабом и венский шницель.
наб. канала Грибоедова, 54
Muze Garden
В Доме Творчества композиторов теперь каждый четверг — день йоги! В 10:00 студия Core будет проводить занятия по йоге и пилатесу на зеленой лужайке, а после обязательной шавасаны — завтрак на террасе. Все включено в единый билет, который лучше ловить заранее, так как в группе всего 10 мест.
Приморское ш., 471
Reborn
Новый эпизод серии гостевых ужинов в Reborn: 26 июня с 18:00 в режиссерском кресле — Евгений Александров, шеф-повар московского стейк-хауса Тома Халпина Bruno. Дают сет, составленный по формуле «the best of»: хлеб со взбитым маслом с копченым костным мозгом, креветочный коктейль с мини-романо, рибай кросс вагю 30-дневной выдержки и турнедо Россини.
пр. Добролюбова, 11
Kira
Вулканический винный ужин при поддержке виноторговой компании Fort пройдет 26 июня в компании сицилийца Gea Cali — представителя хозяйства Maugeri, чьи виноградники расположены прямо на склонах Этны. Также в лайнапе будут позиции от обитающих на вулкане виноделен Murgo и Cantine Russo. Вина сопроводят крудо из гребешка с вишней, равиоли с белой рыбой, ризотто с лисичками и копченой уткой, плечо ягненка и «санкционка», привезенная в чемодане Gea (только тсс!).
Кирочная ул., 67 стр. 2
«Гранд Отель Европа»
26 июня в ресторане «Икорный бар» за одним столом встретятся театр и гастрономия. Под руководством режиссера Анны Зуммер и актрисы Анны Шевченко гости прочтут по ролям пьесу в духе детективов Агаты Кристи. Роль кавалеров драмы возьмут на себя вина от Alma Valley и ужин авторства шеф-повара отеля Дениса Соболева: корзинка из пармезана с айвой и сырным кремом, карпаччо из осьминога с ферментированным фенхелем, карамелизированное филе утки с печеным яблоком и ежевичным соусом, а на занавес — эстрагоновый мусс с черешней.
Михайловская ул., 1/7
Salone pasta&bar
Отмечающий в этом году пятилетие итальянский ресторан верит в магию чисел: поэтому 26 июня в 19:00 откроется тайна ровно пяти коктейлей из сезонного обновления барной карты. А среди тех, кто проявит особый энтузиазм в их тестировании, будут разыграны пять футболок из летнего мерч-дропа, сшитых Саввой Кротких — владельцем бренда Atelier Savvaggi, одевающего все рестораны Salone.
наб. Фонтанки, д. 30
Grain
Ресторан Grain выпустил свой первый мерч — шоппер из плотного канваса с наполнением от шефа Ильи Стародубцева: вителло тоннато, паштет с томатным мармеладом, антипасти, тартин и гриссини с грибным маслом. Для пикника в формате all-inclusive набор дополняют парой бокалов и бутылкой немецкого рислинга.
ул.Моховая, 12
Московский рынок
27–28 июня всю территорию гастромаркета накроет Korean Summer Wave — фестиваль корейской культуры при поддержке консульства Южной Кореи в Санкт-Петербурге. Институт имени короля Седжона научит готовить пибимпаб, а «Кореана», Babjip и ОМО будут кормить им (и другой едой улиц Сеула). Еще в планах закупиться на маркете, сыграть корейские игры (конгинори, такчи, тухо), прихорошиться на мастер-классе по k-макияжу и поймать ритмы k-pop и традиционных барабанов со сцены в большом дворе.
ул. Решетникова, 12
Italy
Драники с лисичками, щучьей икрой и копченой сметаной, профитроли с крабом и трюфель с черной смородиной — все поданное на винтажной посуде и сопровождаемое бокаллом просекко. Именно так будет выглядеть завтрак-коллаборация ресторана Italy с основательницей бренда «Незабываемо» Юлией Кочетковой, которая 28 июня в 10:30 расскажет все об искусстве сервировки.
Виленский пер., 15
Forest Hill и Sea Forest
Два ресторана северной кухни 28 июня проведут дикий ужин на необитаемом острове посреди Финского залива. Сначала нагуливаем аппетит прогулкой по парку Дубки, затем на катере добираемся до заброшенного военного форта, где уже будут ждать экскурсия с губернатором и сет из 8 курсов, в том числе форель на березовой ветке в клюквенном маринаде, мидии в котелке с травами и кореньями, кролик на костре и блин с лосем.
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