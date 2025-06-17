Ультимативный to-do list на лето: сет в оранжерее, чебуреки и самодельные вермуты

Редакция Собака.ru подготовила самый полезный (то есть гастрономический!) гид «Что где есть в Петербурге», и это готовый ультимативный to-do list на лето!

В очень красивом печатном путеводителе по общепиту Петербурга собрали главные ресторанные открытия сезона и лучшие загородные споты, рассказали, где есть шашлыки haute cuisine и куда идти за коктейлями с кардамоновой пеной. Печатная версия уже ждет — в лучших ресторанах, кафе и барах (а pdf-версия — здесь).