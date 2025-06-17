Ультимативный to-do list на лето: сет в оранжерее, чебуреки и самодельные вермуты

Редакция Собака.ru подготовила самый полезный (то есть гастрономический!) гид «Что где есть в Петербурге», и это готовый ультимативный to-do list на лето!
В очень красивом печатном путеводителе по общепиту Петербурга собрали главные ресторанные открытия сезона и лучшие загородные споты, рассказали, где есть шашлыки haute cuisine и куда идти за коктейлями с кардамоновой пеной. Печатная версия уже ждет — в лучших ресторанах, кафе и барах (а pdf-версия — здесь).
Главное открытие лета: Closer
Авторы любимого ресторана на Петроградской Saro (и жареных нектаринов со сливочным джелато — блюда, с которого официально начинается лето в Петербурге!) Мария Дементьева, Андрей Ермишкин и Назар Коломиец скоро заявят о себе в центре города! В июле на Таврической улице, в памятнике архитектуры сталинского неоклассицизма, откроется их второй ресторан Closer. И вот hot news! С интерьером ребятам помогает APAA Studio Алексея Пенюка и Анастасии Артемьевой, оформлявшая все заведения Duo Band.
Таврическая ул., 31-33
Главная чебуречная лета: «У Ларисы»
Хрустящие, золотистые и сочные чебуреки из-под ножа, жаренные в сковородке, с крупными пузырями на поверхности, начиненные говядиной, вишней и сыром. Захотелось? Добро пожаловать на Васильевский остров! В конце июня по соседству с домом Трезини Мария и Станислав Федулины откроют свой новый бар «Чебуреки и рюмочная “У Ларисы”». Обещают фотобудку в туалете, диско-шар-тандыр, а настойка «джин на малине» идет по умолчанию.
Университетская наб., 23
Главный бар лета: Ruc's Heaven
Евангелисты коктейльной нейрогастрономии Владимир Николаев и Иван Ляшук явили «Ослиный рай» — каталонский бар с самодельными вермутами (белый с эстрагоном, красный с шалфеем или на сидре с вербеной — дикий эксклюзив!). При этом Ruc's Heaven стал первым проектом команды Perfect Bars Team, где знаменитые вау-закуски дополнили основательной гастрономией. Шеф Александр Плеханов выстроил кухню вокруг гриля, на котором жарит метровые колбаски бутифарра и печет традиционные лепешки кока.
9-я Советская ул., 9/30
Важный загородный спот: Hvoy
Хозяин Медного озера, а точнее всех гастропроектов на его берегу (в очень красивом загородном отеле We Lodge дачников кормят ресторан Hvoy, бар-гостиная Roots и беседка Chef's Tаble), шеф Владимир Батов основательно подготовился к сезону. В основном меню ищите салат из редиса с клубникой и пасту с лисичками, а в стеклянную оранжерею, где колосятся 30 видов ботаникалов, идите на сет с улитками, щавелем, домашней лепешкой и крабом в листе черной смородины.
Медное озеро
Главный шашлык лета: Smoke BBQ на Петроградке
Коллаб года! Ресторатор Алексей Буров и мебельный гуру Михаил Чобаня (вы встречали его предметы в ресторанах от «Русской Рюмочной №1» до Oggi) 10 июля откроют не двухэтажный ресторан, но настоящую дачу в центре города — Smoke BBQ в самой зеленой части Петроградки на Лодейнопольской улице. Ждем исполинскую террасу с деревьями, гриль, смокер и печь, гениальный брискет и огурцы в бурбоне.
Лодейнопольская ул., 5
Главная терраса лета: Il Lago Dei Cigni
Второй этаж ресторана Il Lago dei Cigni на Крестовском острове каждое лето бьет рекорды по светской явке. Берем карпаччо из марокканской спаржи с пармезаном, цветы цукини с крабовым фаршем и рикоттой внутри хрустящего бутона, тончайшую и сверхбелковую флорентийскую пиццу с боровиками от шеф-повара-энциклопедиста Дмитрия Трушкина и занимаем первый ряд — «Лебединое озеро» уже перед вами!
Крестовский пр., 21, лит. Б
Главный двор лета: «Игла»
Кемпинг посреди каменных джунглей — каково? Японский listening-бар «Игла» разбил свой летний лагерь во дворе пространства G47: походные кресла, трейлер-прицеп и драфт-станция, оборудованная в фургоне. Шеф-бартендер Егор Барилко с ловкостью самурая разливает рисовый лагер с крана и миксует спритц с рислингом, а Gin Sonic с лемонграссом и кафрским лаймом. Виски-хайбол подает в объемной пинте, как в традиционных якиториях и шантибарах Синдзюку.
Гороховая ул., 47
Любимые гастродеятели: Павел Калинский и Елена Ковтун, создатели сети кафе-пекарен «Слой»
Сезонные спэшл-блюда (цукини-кейк с креветками, щавелевый суп и сырники с воздушным рисом!), гастроли на «Пикнике Афиши» и фестивале фонда «Антон тут рядом», сумка-плед для пикников (складываем булки-кубы с малиной и на пленэр в Таврический!), коллаборация с художницей Катей Любавской и открытие двух новых кафе «Слой». Вот малая часть того, что фаундеры любимой петербуржцами сети Павел Калинский и Елена Ковтун напишут в сочинении «Как я провел лето».
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