Клубничный суп, пиво для собак и «панакотик»: ресторанный дайджест

Joli Grand Bistrot

С приходом лета меню Joli Grand Bistrot стало свежее и слаще. Бренд-шеф Виктор Кислинский и шеф-повар Павел Скворцов крудо из сибаса дополняют релишем из каперсов, гаспачо озеленяют щавелем и цукини, а на шампуры нанизывают осьминога с картофелем.

Большое десертное пополнение — авторства бренд-кондитера Андрея Сокольникова: меренгата с черешней, абрикосовый мадлен, лимонный сорбет в половинке лимона и десерт-обманка в виде фирменного мини-багета с начинкой из кофейного пралине.

ул. Восстания, 45