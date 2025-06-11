Клубничный суп, пиво для собак и «панакотик»: ресторанный дайджест

Танцуем в костюмах русалок на крыше, проводим пикники высокой кухни в музее и празднуем День бурбона конфетами — подобрали культурно-гастрономические пары на эту неделю!
ТАО PANASIAN EXPRESS
В пятницу в 19:00 «паназиатский экспресс» официально тронется в путь — открывается азиатское кафе от команды «Бюро». Вместо welcome drink будет welcome pho и панчаны на закуску. В основной программе: роллы с клубникой, том ям с лангустинами и «панакотика» на десерт. Коктейли обеспечат барные гуру Imbibe crew, а за диджейский пульт встанет Никита Буч.
наб. реки Карповки, 5П
Bist
14 июня итальянский ресторан открывает свою летнюю террасу во внутреннем дворе. Кроме обязательной программы из пасты, ризотто и лимончелло с 19:00 будет играть живой джаз от саксофонно-гитарного дуэта Sait P Bor Arte и до заката литься игристое.
Большой проспект В.О., 18
Joli Grand Bistrot
С приходом лета меню Joli Grand Bistrot стало свежее и слаще. Бренд-шеф Виктор Кислинский и шеф-повар Павел Скворцов крудо из сибаса дополняют релишем из каперсов, гаспачо озеленяют щавелем и цукини, а на шампуры нанизывают осьминога с картофелем.
Большое десертное пополнение — авторства бренд-кондитера Андрея Сокольникова: меренгата с черешней, абрикосовый мадлен, лимонный сорбет в половинке лимона и десерт-обманка в виде фирменного мини-багета с начинкой из кофейного пралине.
ул. Восстания, 45
Nola Jazz Bar
В субботу отмечаем День Бурбона! Вместо ведущих — бартендеры новоорлеанского бара от команды «Следуй за кроликами»: расскажут факты и мифы о легендарном напитке, познакомят с коллекцией редких бутылок и «идеально» подадут бурбоновые сеты с конфетами ручной работы.
Волынский пер., 2
Che-dor
На этой неделе, 14 июня, сербский ресторан открывает летнюю террасу с живой музыкой, паэльей на открытом огне и ледяным розе. А на следующей, 18 июня, принимает на ней псковскую сыроварню «Кутаринская ферма». Начнут в 19:30 со средиземноморских закусок, а далее проведут дегустацию ремесленных сыров с винным пейрингом и лекцией от основательницы сыроварни Светланы Кутариной.
Московский пр., 192-194
Salty
В воскресенье, начиная с полудня, в греческром бистро особое внимание будет уделено четверолапым гостям. На бранче питомцев угостят собачьим пивом со снеками и предложат отдельное меню, а для хозяев будет аперитив и розыгрыш подарков от зоосалона «Top Pets».
Миргородская ул., 20
Sight
Днем 15 июня в Sight заглянут соседи по Петроградке Big Wine Freaks. Сомелье Андрей Иванов представит селекцию редкого французского авангарда по бокалам и бутылкам. В пару к вину от принимающей стороны — терраса в зеленом дворе и обновленное меню: запеченный бри с вишней, севиче из гребешка в яблочном соусе и стейк денвер с брюссельской капусой.
Корпусная ул., 28Г
Da Manu
Три итальянца, двадцать гостей, семнадцатое июня — явки-пароли благотворительного ужина с секретным меню от подарившего Da Manu свой шефский контроль (и имя!) Мануэля Сурачи, бренд-шефа всех итальянских ресторанов Probka Family Симоне Гобби и Уиллиама Ламберти — создателя и шефа московских ресторанов Sartoria Lamberti и Uilliam’s. Винное сопровождение — лично от маэстро Арама Мнацаканова. Все собранные средства будут направлены в фонд «Острова», помогающий людям с муковисцидозом.
Большая Морская ул., 36
Mr. Bo
На три дня, с 18 по 21 июня, шеф Дмитрий Богачев вводит специальное морское меню с особым винным сопровождением (действующим до конца июня) из Бургундии и Бордо. Прямые рыбные поставки из Японского моря на тарелках трансформируются в плато, нигири и сашими: из хамачи с васаби и базиликом, из тунца аками с томатным соусом и из тунца торо с грибным понзу.
Манежный пер., 2
Made in China
Всю субботу 21 июня команда Made in China будет миксовать бессмертную коктейльную классику в азиатской интерпретации: в том числе твист на Appletini с крыжовником, ананасом и кинзой или кроссовер Whiskey Sour и Pornstar Martini с ягодами годжи и лукумой. Завершится праздник миксологии вечерним DJ-сетом от De Costa, стартующим в 19:00.
Большая Морская ул., 35
DUBKI
21 июня бистро с Петроградской стороны mere накрывает самую настоящую поляну на территории загородного отеля DUBKI. Шеф Яна Кольченко заставит большой коммунальный стол на лесном воздухе авторскими блюдами с сезонными продуктами. В планах заварное кольцо с паштетом и вишнёвым демигласом, салат ромэн с тунцом и айоли, фланк стейк с чимичурри и «первое на десерт» — клубничный суп с пломбиром.
Кингисеппский р-н, дер. Дубки, ул. Садовая, 1
Drevå
Только этим летом хиты сетов Дэниела можно попробовать в формате a la carte. Конструктор из закуски, горячего и десерта может выглядеть, например, как крудо из северного оленя с икрой ряпушки, сибас желтом вине с гуанчале и клубника с сорбетом из шисо и кориандра.
Также в этом сезоне ресторан высокой кухни Надежды Третьяковой организует экскурсии в музей-заповедник «Екатерининский дворец», включающие в себя посещение недавнего отреставрированного Зубовского флигеля, поездки на карете и пикники от команды Drevå и Nordic.
Пулковское ш., 107
ÇAVA Disco
21 июня в 19:00 на крыше у залива Roof Place стартует самая русалочья вечеринка этого лета. Бильярд, пинг-понг, шахматы, коктейли, а главное — хиты всех топов и чартов на максимальной громкости. В лайнапе: DJ FeniXXX (он же обожаемый всеми Илья Куруч), группа Turbosh (с лайв-вокалом) и тайный агент Собака.ru Ксения Гощицкая.
Кожевенная лин., 30 лит. А
Bourgeois Bohemians
24 июня в гости к братьям Гребенщиковым приедет шеф-повар Давид Эммерле, заработавший для московского ресторана Grand Cru звезду Michelin в 2022 году. Втроем они будут творить ужин из восьми курсов, но их содержание держат в секрете.
Виленский пер., 15
Yami Yami
Наш краш и победитель премии «Что где есть в Петербурге» — 2024 Сергей Гальцев (шеф Juan, Jam, «Ателье») стал еще ближе — в доставке Yami Yami появилось его авторское меню. Например, ролл с опаленным угрем, трюфельным соусом и икрой щуки. Если щучьей мало, берите ролл трипл Caviar — три вида икры со сливочным сыром, авокадо и огурцом.
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