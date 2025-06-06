Ирландская окрошка и ташкентский куксу: ресторанный дайджест

JOON

Поп-ап изакая JOON от команды KUZNYAHOUSE открыла летний сезон! От шефа Руслана Закирова — выверенные закуски (вроде водорослей с яблоком в ореховой заправке или мисо хумуса с осьминогом) и все что угодно на угольном гриле робата: от молодой моркови с васаби сметаной до бургера с говяжим языком. От компании Real Authentic Wine и сомелье Юлии Цхакая — авангардные вина, которых не найти на полках магазинов. А от арт-директора и музыканта Кирилла Сергеева — редкий винил и DJ-сеты от фестивальных хэдлайнеров.

наб. Адмиралтейского канала, 2