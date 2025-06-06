Ирландская окрошка и ташкентский куксу: ресторанный дайджест

Томатный сорбет, лимонная паста и «филадельфия» с черешней — рассказываем, как рестораны Петербурга встречают лето.
Dreamteam
Рестораны Dreamteam встречают лето во всеоружии: террасы озеленены, дети накормлены (по воскресеньям — бесплатно!), а меню обновлены. В Trappist подают овощи на льду с соусом цезарь и добавляют аргентинские креветки в свекольник. Self Edge Japanese тоже делает ставку на морепродукты, сочетая тартар из брюшка тунца с морским ежом и креветкой. Но главное блюдо сезона — холодные супы: йогуртовый таратор с огурцом и орехами в Pame, зеленая ирландская окрошка в Blackchops и копчёный гаспачо с арбузом и мятой в Smoke BBQ.
ул. Радищева, 36; ул. Радищева, 34; наб. реки Мойки, 3; наб. реки Фонтанки, 5/2; ул. Рубинштейна, 11
JOON
Поп-ап изакая JOON от команды KUZNYAHOUSE открыла летний сезон! От шефа Руслана Закирова — выверенные закуски (вроде водорослей с яблоком в ореховой заправке или мисо хумуса с осьминогом) и все что угодно на угольном гриле робата: от молодой моркови с васаби сметаной до бургера с говяжим языком. От компании Real Authentic Wine и сомелье Юлии Цхакая — авангардные вина, которых не найти на полках магазинов. А от арт-директора и музыканта Кирилла Сергеева — редкий винил и DJ-сеты от фестивальных хэдлайнеров.
наб. Адмиралтейского канала, 2
Ivory Garden
Всю субботу с 12:00 греемся на солнце под DJ-сеты, дегустируeм сидры из Токсово и знакомимся с новыми коктейлями на их основе в зеленом дворе Ivory Garden. И не забудьте подкачать бицепсы — особо удачливым придется унести с собой ящик сидра или гигантскую ватрушку.
8-ая Советская ул., 9-13
«Сон»
На один уикенд ресторан «Сон» превратит свою веранду с панорамными окнами в цветочный оазис. Кроме того, 7 июня в 21:00 в этом флористическом обрамлении проведут летнюю вечеринку с топовыми диджеями.
Кирпичный пер., 8
«На Вина!»
Субботним вечером в винном баре на Кронверкском крутятся пластинки, пузырятся петнаты, разливаются южные лоты, охлаждается на льду черешня и ждут своего часа спешл-закуски: томаты с клубникой и фетой и пирожки с капустой и икрой.
Кронверкский пр., 65
Frantsuza Bistrot
Шеф-повар Иван Фролухин сделал завтраки, собирающие с 9 утра всю Петроградку, еще более французскими: киш лорен с форелью, сезонная глазунья со сморчками и пармезаном, гриль-чиз с томленой говядиной и копченым соусом, а также фронтмен обновления — скрембл c фуа-гра и трюфелем на бриоши.
наб. Адмирала Лазарева, 22
OPEN COFFEE FEST
На два дня, 7 и 8 июня, открытый кофейный фестиваль в «Брусницын холле» соберет обжарщиков, кофейни, пекарни и крафтовых мастеров шоколада и керамики. С 11:00 до 20:00 нужно будет успеть охватить обширную программу: лекции, дегустации, маркет и уличный фуд-корт с пастой и джелато.
Кожевенная линия, 30
Futurist
В воскресенье на террасе ресторана Futurist состоится богемный бранч с шампанью от винной компании À la volée и устрицами в кастомных луках от шефа Алексея Алексеева: будь то маринованная тапиока, или крем из базилика и лимонное желе, или гаспачо из желтых томатов и жемчуг из красного лука.
Барочная ул., 6, стр.1
We Lodge
Антон Исаков и команда едут в лес! На одно воскресенье итальянский ресторан Tondo переместится с Петроградки на террасу загородного бара Roots. С 13:00 шеф-пиццайоло Даниил Сычев будет готовить тончайшую пиццу Tonda Romana в дровяной печи (которую тоже привезут с собой), бренд-шеф Алексей Скобелкин — артишок cacio e pepe и каппелаччи с уткой, а шеф-бармен Юлия Шилина — «Пенициллин» с гречей и дымом и French 75 с петрушкой.
Всеволожский р-н, деревня Медный завод
«География»
В этом сезоне шеф-бармен Николай Орехов перевернул с ног на голову коктейльную классику: Pornstar Bellini подается в виде сорбета из рома, персика и маракуйи и дополняется шотом игристого, а негрони миксуется из рома на горьком шоколаде и биттера на малине. Шеф-повар Тимур Карданов не отстает: в обновленном к лету меню появились окрошка на пряном кефире, лимонная паста с оливками и взбитая сметана с клубникой.
ул. Рубинштейна, 5
Trappist
10 июня стартует серия ежемесячных закрытых ужинов с парижской атмосферой и сезонными продуктами. Для успевших поймать билет счастливчиков шеф Роман Клюквин приготовит спаржу с маринованными мидиями и креветочный кебаб, а сомелье Андрей Сорокоумов разольет по бокалам сидр из Шампани, бельгийский квадрюпель и ревеневую настойку.
ул. Радищева, 36
Tetto
10 июня в 19:00 шеф итальянского бистро Tetto Михаил Канаш даст ужин в четыре руки с гостем – бренд-шефом ресторана Uva Никитой Сечиным. С панорамным видом на главный проспект Петроградской стороны будем пробовать спаржу с анчоусами и соленым лимоном, креветку карабинерос с красным апельсином и овощной десерт с томатным сорбетом и кремом из топинамбура.
Большой проспект П.С., 84
«Кореана»
До последнего дня лета — фестиваль корейского холодного супа куксу! Готовят четыре спешл-куксу от бренд-шефов Евгения Кима и Дмитрия Цоя: королевский с мраморной говядиной BBQ, ташкентский на соевом бульоне с жареным перцем тадеги, вегетарианский с острыми баклажанами и классический на томатном бульоне.
ул. Гороховая, 17/56; Рижский пр., 3; ул. Варшавская, 23к1
Πολύ
11 июня ресторан-путешествие по византийским землям принимает в гостях «Христофор» — ресторан-путешествие по семейному древу (посвящен дедушке!) продюсера Артема Балаева. Пока проект только готовится к открытию на киностудии «Лендок», ужин выступит превью его кухни, поставленной Шером Омоновым (ex «Белуга»): тартар на панисе, лахмаджун, шашлык из гребешка, ужин чабана с вяленым мясом и в заключение — торт с абрикосами, каймаком и восточными специями. Будут и еще два «Христофора»: оркестр, музыканты которого играют с завязанными глазами, и аромат, созданный специально для проекта парфюмером Яном Фроловым.
ул. Белинского, 11
Tsunami
Шеф Вячеслав Западинский встречает открытие граффити-террасы, не стесняясь брать от ягодного сезона все: суши с гребешком коронует малиной, севиче из лангустина дополняет клубникой, а роллу «филадельфия» добавляет провокации черешней в соусе терияки. Также к лету обновилась коктейльная карта (черносмородиновый джин с лаймовой содовой подают в ванне с уточками) и появилось спешл-меню для четверолапых гостей.
Лиговский пр., 37
Saviv
13 июня в израильском бистро случится полная Каталония: Ruc’s Heaven в гостях у Saviv! Шеф Александр Плеханов приготовит еду улиц Барселоны: «томатную бомбу» с пикадой и сыром тупи, картофельные шарики мовидас с чоризо и кровяную колбасу с фасолью. Бар «Ослиного рая» в лице Андрея Данилевича и Максима Горбунова предложит фирменную сангрию, коктейльный микс текилы на копчёной паприке с томатом и базиликом, а также домашний ликер пачаран. Стартуют (вместе с DJ-сетом!) в 15:00.
Большая Конюшенная ул., 9
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