Сморчки в ресторанах Петербурга: с таледжио, в окономияки или Наполеоне

На старт, внимание, сморчки! Вот 11 ресторанов, которые готовят главный гриб сезона.
Reborn
В ресторане, где на мясо смотрят с любой стороны, взгляд на сморчки аналогичный: шеф-повар Андрей Ковалев выкладывает их с ломтиками мортаделлы на бельгийскую вафлю, обжаривает вместе с куриной печенью и кейлом (а на гарнир — взбитое с яйцом картофельное пюре!) и даже фарширует куриным бедром.
пр. Добролюбова, 11
Tondo
Сморчковый спешл в Tondo — тонкий и звонкий. За «тонкость» отвечают карпаччо из говядины и хрустящая пицца Tonda Romana «сморчки edition» c сыром талледжио и трюфельным маслом. А «звон» обеспечивают колокольчики пасты капеллаччи с картофелем, заполненные пармезановым муссом.
Корпусная ул., 9
Crevette
Power couple бистро у моря — сморчки и креветки: с ними делают овощное рагу с картофельным муссом и подают в мисо бульоне с обжаренным судаком.
Кожевенная лин., 30
La Biga
В специальном грибном меню La Biga сморчки налаживают контакты: сотрудничают с белыми в тартаре из говядины, возвращают в актуальное цыпленка с картофельным пюре и вместе со страчателлой добавляют новый аутфит в гардероб фирменной римской пиццы.
ул. Гороховая, 16/71
Animals
Чтобы собрать сморчковый комплексный обед нам не хватало только десерта. Но теперь у нас есть и он: брутальный «разобранный» наполеон с цукатами из сморчков и кофейным сиропом с островным виски. Искать (и хрустеть) в весеннем меню Animals.
ул. Некрасова, 60
Big Wine Freaks
Подход к сморчкам у «Фриков» такой же выверенный, как к Бургундии и Шампани: шеф Илья Татаринов готовит handmade-пасту со сморчками как спешл и целого цыпленка на гриле Molteni со сморчковым соусом как вечнозеленый хит.
Инструментальная ул., 3В
Jerome
В этом сезоне ресторан Jerome 24/7 сочетает сморчки с сыром таледжио: утром — в омлете, вечером — на пицце (и в куплете). О классике тоже не забыли: домашние тальятелле в сливочном соусе выводят грибы в авангард.
Большая Морская ул., 25
MAD Asian BBQ
Шеф Роман Грачев представил грибную «сезонку» в азиатском обличии. Сморчки вместе с BBQ-тофу добавляют умами авокадо на гриле, служат топпингом «капустной пиццы» окономияки и повышают грибную концентрацию в лапше с шиитаке, белыми грибами и трюфелем.
ул. Пионерская, 32
Siesta Fiesta
Грибной спешл от бренд-шефа Александра Ишова охватил итало-европейскую базу от суши до моря: тальятелле со страчателлой, ризотто, говяжья вырезка с перечным соусом и сом с вонголе и цукини — все непременно со сморчками.
ул. Академика Павлова, 5В
«Забыли сахар One Trinity Place»
Во флагманском ресторане сети «Забыли сахар» написали книгу о вкусных и здоровых сморчках: в утренних главах — гречотто и бенедикт с тамбовским окороком и маринованным цукини, в вечерних — говяжий бифштекс с пашотом и карамельно-трюфельным демигласом и рубленые котлеты из индейки с зелёной гречей и брокколи.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Charlie
Шеф-повар Юрий Манчук одним из первых открыл сезон сморчков и гордо шагает по нему, вооружившись оригинальными сочетаниями и безупречными соусами. Так, сморчки дополнили крупу сорго (gluten free!) с угрем и трюфельным унаги, стали основой для соуса к аранчини из осьминога, а также вместе с расплавленным чеддером и мортаделлой преобразили классический омлет.
наб. канала Грибоедова, 54
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