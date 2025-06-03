Сморчки в ресторанах Петербурга: с таледжио, в окономияки или Наполеоне

Animals

Чтобы собрать сморчковый комплексный обед нам не хватало только десерта. Но теперь у нас есть и он: брутальный «разобранный» наполеон с цукатами из сморчков и кофейным сиропом с островным виски. Искать (и хрустеть) в весеннем меню Animals.

ул. Некрасова, 60