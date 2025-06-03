Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Что где есть
  • Что Где Есть
Что Где Есть

Поделиться:

Сморчки в ресторанах Петербурга: с таледжио, в окономияки или Наполеоне

На старт, внимание, сморчки! Вот 11 ре сторанов, которые готовят главный гриб сезона.

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Reborn

Reborn

В ресторане, где на мясо смотрят с любой стороны, взгляд на сморчки аналогичный: шеф-повар Андрей Ковалев выкладывает их с ломтиками мортаделлы на бельгийскую вафлю, обжаривает вместе с куриной печенью и кейлом (а на гарнир — взбитое с яйцом картофельное пюре!) и даже фарширует куриным бедром.

пр. Добролюбова, 11

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Tondo

Tondo

Сморчковый спешл в Tondo — тонкий и звонкий. За «тонкость» отвечают карпаччо из говядины и хрустящая пицца Tonda Romana «сморчки edition» c сыром талледжио и трюфельным маслом. А «звон» обеспечивают колокольчики пасты капеллаччи с картофелем, заполненные пармезановым муссом.

Корпусная ул., 9

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Crevette

Crevette

Power couple бистро у моря — сморчки и креветки: с ними делают овощное рагу с картофельным муссом и подают в мисо бульоне с обжаренным судаком.

Кожевенная лин., 30

Фото предоставлено пресс-службой ресторана La Biga

La Biga

В специальном грибном меню La Biga сморчки налаживают контакты: сотрудничают с белыми в тартаре из говядины, возвращают в актуальное цыпленка с картофельным пюре и вместе со страчателлой добавляют новый аутфит в гардероб фирменной римской пиццы.

ул. Гороховая, 16/71

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Animals

Animals

Чтобы собрать сморчковый комплексный обед нам не хватало только десерта. Но теперь у нас есть и он: брутальный «разобранный» наполеон с цукатами из сморчков и кофейным сиропом с островным виски. Искать (и хрустеть) в весеннем меню Animals.

ул. Некрасова, 60

Фото предоставлено пресс-службой Big Wine Freaks

Big Wine Freaks

Подход к сморчкам у «Фриков» такой же выверенный, как к Бургундии и Шампани: шеф Илья Татаринов готовит handmade-пасту со сморчками как спешл и целого цыпленка на гриле Molteni со сморчковым соусом как вечнозеленый хит.

Инструментальная ул., 3В

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Jerome

Jerome

В этом сезоне ресторан Jerome 24/7 сочетает сморчки с сыром таледжио: утром — в омлете, вечером — на пицце (и в куплете). О классике тоже не забыли: домашние тальятелле в сливочном соусе выводят грибы в авангард.

Большая Морская ул., 25

Фото предоставлено пресс-службой ресторана MAD Asian BBQ

MAD Asian BBQ

Шеф Роман Грачев представил грибную «сезонку» в азиатском обличии. Сморчки вместе с BBQ-тофу добавляют умами авокадо на гриле, служат топпингом «капустной пиццы» окономияки и повышают грибную концентрацию в лапше с шиитаке, белыми грибами и трюфелем.

ул. Пионерская, 32

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Siesta Fiesta

Siesta Fiesta

Грибной спешл от бренд-шефа Александра Ишова охватил итало-европейскую базу от суши до моря: тальятелле со страчателлой, ризотто, говяжья вырезка с перечным соусом и сом с вонголе и цукини — все непременно со сморчками.

ул. Академика Павлова, 5В

Фото предоставлено пресс-службой ресторана «Забыли сахар One Trinity Place»

«Забыли сахар One Trinity Place»

Во флагманском ресторане сети «Забыли сахар» написали книгу о вкусных и здоровых сморчках: в утренних главах — гречотто и бенедикт с тамбовским окороком и маринованным цукини, в вечерних — говяжий бифштекс с пашотом и карамельно-трюфельным демигласом и рубленые котлеты из индейки с зелёной гречей и брокколи.

наб. Адмирала Лазарева, 22

Фото предоставлено пресс-службой ресторана Charlie

Charlie

Шеф-повар Юрий Манчук одним из первых открыл сезон сморчков и гордо шагает по нему, вооружившись оригинальными сочетаниями и безупречными соусами. Так, сморчки дополнили крупу сорго (gluten free!) с угрем и трюфельным унаги, стали основой для соуса к аранчини из осьминога, а также вместе с расплавленным чеддером и мортаделлой преобразили классический омлет.

наб. канала Грибоедова, 54

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: