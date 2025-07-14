Лучшие рестораны за городом для нормкор-вылазок и гурме-вояжей

Локальному гастротуризму — да! Планируем побег из города по омниворским заветам — за чебуреками и кедровым рафом. Гид для имбового фуд-турне — от файндайнинг-беседки до кето-шале и веган-дворца — собрала гастрожурналистка Наталья Капитурова.
Гурме
Muze Garden
В модернистскую репинскую резиденцию ресторатора Сюзанны Мусаевой приезжают не только за шедевральным пирогом с ягненком и лимонным кексом, местный спэшл — иллюзия бесконечного отпуска (обязывают стены Дома творчества композиторов, где жили Шостакович и Десятников!). Измученным городским бытом прописан ретрит: гриль-пати на террасе, солнечные ванны на полосатых шезлонгах, медитация под звуки рояля, ванильный апероль спритц у камина.
Приморское ш., 471
Выбор редакции: Villa Verde
В ресторане на первой береговой линии терапевтическому шуму волн и виду на дюны и Финский залив подпевает кухня: делаем ставку на целительный raw-bar с карпаччо из гребешков и крудо из сибаса и северной форели, а также внушительный раздел с грилем — на углях готовят духоподъемные шашлыки и свиные ребра с огуречным релишем.
Приморское ш., 448А
Hvoy
Бифштекс из печи, сезонные овощи на гриле, петух с ягодным жу — плюс вайб от ресторана в сафари-отеле We Lodge на Медном озере. Шеф Владимир Батов (фермер и сыровар!) превратил оранжерею в эколабораторию, где выращивает порядка 30 ботаникалов и сервирует классное сет-меню. По выходным в беседке у очага принимают шефские гастроли, а еще устраивают пикники на электрическом катамаране или аутентичной деревянной лодке с традиционным английским 5 o’clock tea и бутылкой игристого.
Медное Озеро, Юкковское сельское поселение
Meat_Coin Country Club
Мяса и зрелищ! В этом шефу Арифу Найджи равных нет: шоу-подачи ученика эпатажного Нусрета Гекче и потомственного мясника из Турции — главный аттракцион загородного Meat_Coin. Ловкость рук и харизма на максималках — если Ариф предложит вам попробовать кусочек с руки, дело верное! Хиты: асадо, лукум из мраморной говядины, фисташковый кебаб и золотой стейк «24 карата». На десерт — сочная баклава и закат над заливом.
Приморское ш., 466
Forest Hill
Шеф-повар Филипп Ваганов раздает у курорта «Охта Парк» файндайнинг с севернорусским темпераментом. New nordic russian cuisine в его версии — это бефстроганов из оленя, голубцы из дичи, печень кролика и завтрак северянина (датский хлеб из собственной пекарни, нельма слабой соли, сыровял и карельский кофе!). Огромная чайная карта — отдельная гордость: ананасовый пуэр, сборы со вкусом гречишного печенья и душистый микс шиповника с лавандой и липой.
Деревня Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, 2
«Шаляпин»
Здесь просто не может быть сомнений: откройся «Шаляпин» в Репино лет сто назад, и Бунин с Чуковским не выходили бы из-за его хлебосольного стола со строганиной из муксуна, печенью трески и студнем. И важно: этот загородный ресторан мог бы выиграть гастрономический «Оскар» за вклад в развитие индустрии. Шутка ли — четверть века (!) стойко держать марку? Обожаем щедрые шаляпинские порции, а еще солянку и щучьи котлеты! Культовые пирожки с капустой из кулинарии всегда забираем домой — дюжиной.
Репино, Нагорная ул., 1
«Б. О. Р. 812»
Восемь бань, отель, ресторан и винотека в сосновом бору — чтобы широкой русской душе было где разгуляться. Идиллия на террасах (150 посадок!) и впрямь шишкинская, с архетипичным видом на залитую солнцем поляну. К зеленым персикам в трюфельном масле да холодцу с артишоками — супертоскана и топовая шампань из двух винных комнат (красная и белая — на зависть многим). Преисполнились? Баня по-черному с хором пармейстеров и отдельным меню а-ля рюс ждет.
Приморское ш., 385
«В чаще»
Маршрут уикенда построен — в чащу. Дзен в панорамном ресторане на территории «Охта Парка» идет в комплекте с вековыми соснами и террасой на берегу лесной реки (не пропустите лебедей!). Меню здесь — ода локаворству и сезонности: картошку жарят с лисичками, тартар присыпают оленьей юколой, бриошь одаряют спелой малиной. За летний интертейнмент — барбекю-вечеринки на пирсе.
Деревня Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, стр. 23, корп. 1
«Рыба на даче»
Загородное двухэтажное шале Арама Мнацаканова — образцово-показательная дача XXI века в формате гастро- велнес-санатория. Ухоженный огород с базиликом и клубникой на берегу реки Сестры, солнечные ванны на террасе — по расписанию. Рацион дня — ферганский плов, хачапури и чебурек с чашкой бульона. А после — партию в настольный теннис и любоваться утками с причала. Остаемся на все каникулы!
Приморское ш., 319А
«Колокольная горка»
На недельку, до второго, мы уедем в Келломяки — поют фуди от куратора Русского музея Евгении Сероусовой до шеф-повара ресторана «ЕМ» Валерии Скуратовой. У «Горки» необычная архитектура для этих мест: без вайба избушки, минималистичная, с панорамными стеклянными стенами. Из ямальского оленя делают стейк, солянку и сервируют его сердце с груздями, спельту превращают в ризотто, а коктейли орошают «парфюмом» из зверобоя.
Приморское ш., 450
Нормкор
PioVerde
Хозяйственный корпус дворца княгини Палей спустя десятилетия простоя получил вторую жизнь (уважаем такой ресторанный апсайкл). И теперь в PioVerde приезжают на римскую пиццу с бурратой, черные хендмейд-казаречче с морепродуктами, а еще исповедуются бармену под фресками, передающими привет Боттичелли. Пьемонтская терраса у яблоневой аллеи пользуется нешуточным спросом, но есть лайфхак — прийти на завтрак с утра пораньше, их тут с 8:30 подают.
Пушкин , Московский пер., 7/20
«Хорошие люди внутри»
ЗОЖ, который мы заслужили: двухэтажный вегетарианский ресторан на первой береговой линии. Не просто смело — очень смело! Меню выступает за чистоту осознанного питания — в нем почти сотня блюд о вкусной и здоровой растительной пище. Рекомендуем закусывать чечевичные биточки стрипсами из вешенок, а окрошку на бульоне из подсолнечных семечек запивать велнес-чаем с элеутерококком или грибами рейши (на алкоголь тут полнейшая аскеза).
Сестрорецк , Таможенная дор., 11, корп. 1, стр. 9
«Борщ»
Выходишь из Екатерининского парка — и тут же попадаешь в «Борщ», моно-кафе с антуражем квартирки времен СССР, занявшее бывшие теплицы дворца (реставратор и ресторатор Сергей Гутцайт — гений концепций). Да, здесь готовят только одно блюдо, зато какое! Борщ постный, вчерашний, сегодняшний и даже завтрашний, из медвежатины, утки или фирменный — с говяжьей грудинкой. К нему — ржаные гренки, натертые чесноком, ледяное сало, запотевшая стопка водки из холодильника ЗИЛ или настойка — тоже на борще.
Пушкин , Оранжерейная ул., 1
Выбор редакции: Chelentano
С приходом шеф-повара Дениса Прохорова пушкинский ресторан Chelentano от CHE Group стремительно вышел на новый уровень: проверенные временем хиты (брускетта «вителло тоннато» и цыпленок пармиджано) шеф замиксовал с экспериментальными гастрономическими па — малиновым гаспачо с тигровыми креветками, лингвини со скерт- стейком. Аншлаг в четырех залах!
Пушкин , Октябрьский б-р, 5А
«Сельский паб»
Чебуреки и шаверма за городом — больше не лотерея, а сектор «Приз»: за самсой с тыквой и добротным пловом в комаровский сельский паб приезжают директор Александринки Александр Малич, писательница Ирина Оганова, и анки, и e-girls.Табличка «Кабинет психологической разгрузки» предупреждает: будет шумно, весело, а чрезмерное употребление местных настоек может привести к желанию вспомнить молодость и махнуть домой на электричке (ну или уйти в ночной заплыв на Щучье, кто знает!).
Комарово, 2-я Дачная ул., 3
«Русская рыбалка»
«Самая вкусная рыба та, которую вы выловили сами», — с порога заявляют в фишхаусе. Что ж, уже двадцать лет дуреем с этой прикормки (извините!) и сами себе добываем обед. Форель и стерлядь из садка закоптят, запекут в углях или зажарят на гриле. Лень упражняться в спиннинге? Садитесь на террасу в 10 метрах от Финского залива, берите тройную уху с обязательным пухлым расстегаем и судака по-польски! Десерт забираем с собой — те самые заварные булочки со сливками, о которых в городе легенды слагают.
Приморское ш., 452
Выбор редакции: Stroganoff Bar & Grill
Репинский филиал уважаемого стейкхауса. 15 лет мы не устаем вызывать на бис фирменный бефстроганов, пожарскую котлету с грибным соусом, великую селедку и хрусткие огурчики к водке. На завтрак берем глазунью с хлебом из собственной пекарни из десятка перепелиных яиц и сибаритствуем в гамаках релакс-бара на крыше, пока доходит шашлык из мраморной говядины. И приезжайте с детьми! В Stroganoff отличная детская комната с няней и развлекательной программой.
Приморское ш., 418
Chuck Wood
За каноническими ребрами от Chuck Family — хоть на край света, хоть в глэмпинг у Лемболовского озера. Утро в избушке панк-мясников начинают с брискета под Bloody Mary, а весь быт строят вокруг четырехметрового смокера: в серьезном агрегате пит-мастер Петр Мищенков 18 часов коптит авторские колбаски с сыром чеддер, мясо, обрызгивая самодельным яблочным моп-соусом, а еще форель — и это загородный эксклюзив: в митериях Ромы Редмана раньше никогда не готовили рыбу!
Всеволожский р-н, Куйвозовское сельское поселение
Выбор редакции: Bona
От сусальных петергофских фонтанов до итальянского комфорт-фуда за 500 метров? Челлендж принят! Закрываем нагулянное по Марлинскому валу углеводное окно пастой из сырной головы, утиной ножкой в соусе хойсин с алтайской полбой, похлебкой по-лигурийски (рецепты соусов разрабатывал звездный тосканский шеф Алессандро Лукинелли). Феноменально: здесь есть дог-меню, а в нем — попкорн и хэппи мил с банданой и игрушкой.
Петергоф, Разводная ул., 7, корп. 1
ZavariCoffee
Офисные сирены, чиновники из МФЦ за углом, дети, собаки — все смешалось в семейной кофейне на Заводской. Локалы голосуют рублем за спэшлти-кофе, сырники и круассаны, а за рисовую кашу и омлет «торнадо» и вовсе может случиться драка. Здешние вишневый пирог-запеканка клафутти и пари-брест заслуживают отдельного упоминания, недаром на стене висит диплом Le Cordon Bleu — владелец и шеф Георгий Агаян прокачивал скиллы в стамбульском отделении французской школы.
Всеволожск, Заводская ул., 2
Комментарии (0)