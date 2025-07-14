Лучшие рестораны за городом для нормкор-вылазок и гурме-вояжей

«Русская рыбалка»

«Самая вкусная рыба та, которую вы выловили сами», — с порога заявляют в фишхаусе. Что ж, уже двадцать лет дуреем с этой прикормки (извините!) и сами себе добываем обед. Форель и стерлядь из садка закоптят, запекут в углях или зажарят на гриле. Лень упражняться в спиннинге? Садитесь на террасу в 10 метрах от Финского залива, берите тройную уху с обязательным пухлым расстегаем и судака по-польски! Десерт забираем с собой — те самые заварные булочки со сливками, о которых в городе легенды слагают.

Приморское ш., 452