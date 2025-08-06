Томаты в малиновом сиропе и марципан с сусальным золотом: 12 лучших авторских десертов

Theobroma

Крупнейшие и крутейшие в России импортеры органических какао-бобов. Команда Amazing Cacao под началом Ольги Яровиковой, открыли ресторан, где всё (да, буквально!) в шоколаде: и салат с хамоном, и луковый суп, и даже лосось с цукини, и мидии с груздями! Шоколад здесь не только едят, но и пьют — 13 вариантов горячего напитка из бобов разных провинций Эквадора и Перу (спойлер: эти вкусы вообще не похожи на то, к чемы вы привыкли!). И посмотрите на бестселлер среди десертов — «Плод какао» из шоколадного мусса с маракуйей, фундучного пралине и молочного шоколада.

Большая Зеленина ул., 34