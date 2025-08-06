Томаты в малиновом сиропе и марципан с сусальным золотом: 12 лучших авторских десертов

Медовик с кремом из корня сельдерея, чернослив с пивом и крем-карамель с пчелиным воском: главные кондитеры Петербурга бронируют за собой титул суперзвезд десертной миксологии. Гастрожурналист и эксперт по шоколаду Виктория Дим собрала все самое-самое!
Bourgeois Bohemians (BoBo)
Лучший кондитер России по версии примерно всех рейтингов — Алексей Гребенщиков из BoBo! А его знаменитый микс яблока с фенхелем — и вовсе мировая звезда: десерту спели оды уважаемые профессиональные журналы Revolution in Pastry и Saber y Sabor. Суперсила Гребенщикова — в точном сочетании редких для кондитерского дела продуктов: чернослив с пивом, фейхоа с матчей, свекла с кофе. Апогей стиля — маринованные томаты, выдержанные в малиновом сиропе с йогуртовым мороженым и сублимированной земляникой из фирменного сета Signature XIV (ловите этим летом — премьера следующего сета уже осенью!).
Виленский пр., 15
«Сад»
На террасе, скрытой от посторонних глаз и хлопотливой Большой Зелениной во внутреннем дворе среди яблонь и груш, пробуем десерты от профи — кондитера Ирины Лыловой, ученицы Дюкасса, Бордиса и Гиля (светила!). И каждое сладкое блюдо здесь — бабушкин сад вайб: наполеон с печенным на костре яблоком и ряженкой, черемуховый рулет с черникой и сырным кремом, крем-карамель с пчелиным воском и красной смородиной или веганская «Анна» с меренгой на подушке из малины.
Большая Зеленина ул., 23/2
Astoria
Чаепитие из фарфора с кобальтовой клеткой ИФЗ с видом на Исаакиевский собор — любимое развлечение петербуржцев и не только: и тут без кондитерского искусства (в прямом смысле слова!) не обойтись. Например, десерт, посвященный приме-балерине Мариинского театра Диане Вишневой, — это шкатулка из шоколада, в которую сложили любимые детские сладости Дианы: хрустящая меренга, печеное яблоко с корицей, клюква в сахаре. А шоустоппер «Весна Фаберже» — это ажурное яйцо из шоколада с золотым напылением: внутри мусс из личи и розы, «лепестки» из марципана с сусальным золотом.
Большая Морская ул., 39
Выбор редакции: Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
Под стеклянной крышей чайной гостиной дома со львами (памятник классицизма и первая постройка Монферрана в Петербурге!) даже подача сладкого требует аристократической осанки. К грандиозному фирменному десерту «Дом со львами», цитирующему лепнину центральной лестницы, новый шеф-кондитер Вячеслав Кучеренко и шеф-повар Александр Цветков готовят фееричную чайную церемонию: миниатюры пари-бреста, фисташковый марципан и мусс из маракуйи на этажерке сопровождаются вереницей несладких сезонных закусок и редкими сортами чая.
Вознесенский пр., 1
Theobroma
Крупнейшие и крутейшие в России импортеры органических какао-бобов. Команда Amazing Cacao под началом Ольги Яровиковой, открыли ресторан, где всё (да, буквально!) в шоколаде: и салат с хамоном, и луковый суп, и даже лосось с цукини, и мидии с груздями! Шоколад здесь не только едят, но и пьют — 13 вариантов горячего напитка из бобов разных провинций Эквадора и Перу (спойлер: эти вкусы вообще не похожи на то, к чемы вы привыкли!). И посмотрите на бестселлер среди десертов — «Плод какао» из шоколадного мусса с маракуйей, фундучного пралине и молочного шоколада.
Большая Зеленина ул., 34
Чайная от «Крестецкой строчки»
Чайная-шоурум в жанре фудфэшн от восстановителей народного промысла русского шитья ХIХ века: помним, что Наталья Водянова выходила замуж в кружевах «Крестецкой строчки». Для эстетов и модников в интерьерах «Пассажа» и на льняных скатертях с ручной вышивкой сервируют клюкву в сахаре родом из нашего детства, а чаепитие превращают в а-ля рюс церемонию с этажеркой пирожных «Птичка» и ностальгическим тортом «Ленинградский Пассаж» из песочных коржей и безе с орехами и масляным кремом.
Невский пр., 48
Mon Chouchou
Луи Дюран, создатель прославленного кондитерского шедевра пари-брест, может быть спокоен! Спец по французской кухне Дмитрий Решетников в своем Mon Chouchou сладость в форме велосипедного колеса готовит по всем заветам Луи — из заварного теста с шоколадно-ореховым кремом и хрустящим кракелином. Впрочем, и другие десерты у Решетникова образцовые: крем-брюле с тончайшей корочкой опаленной карамели и торт из трех видов шоколада в трех текстурах (бисквит, крамбл из какао-бобов и мусс!).
Караванная ул., 3/35
Inner
Три в одном: ресторан, пекарня и галерея современного искусства в гастромекке — на Петроградской стороне. Шеф (и ресторатор!) Алексей Алексеев спродюсировал замысловатые десерты кондитерского вундеркинда Ксении Соловьевой: лимонное варенье с мороженым из пармезана (идеально в жару!), миндальное безумие в виде марципанового крема и миндальной меренги с гелем из черного чая, а еще медовик с кремом из корня сельдерея и шоколадный тарт с васильковым медом из Ленобласти.
Пионерская ул., 31
Выбор редакции: Minerals
За десертами, похожими на арт-объекты, — в кондитерскую отеля Wawelberg. В постоянной коллекции найдутся сложносочиненные пирожные в виде минералов, заряженные на лайки в соцсетях: «Кварц» — миндальный бисквит с компоте из вишни с йогуртовым муссом и индонезийским перцем; «Хризолит» из рисовой основы с муссом из масла эстрагона и конфи с ананасом. Для летнего меню сладостей приготовили специалитеты Краснодарского края — инжир, томаты и подсолнечные семечки.
Невский пр., 7–9
Harvest
Шеф-повар и ресторатор Дмитрий Блинов посвятил свой Harvest торжеству овощей, так что пасленовые и крестоцветные солируют даже в десертах. Из картофеля готовят чизкейк, сдабривая черносмородиновым соусом, а из цветной капусты взбивают шелковистый ганаш, украшая черной икрой. Автор знаменитых артхаусных пирожных всей группы Duo Band Стас Пауль виртуозно превращает корнеплоды в сладкие хиты: свеклу тонко режет на мильфей и делает из нее карамель и чипсы.
пр. Добролюбова, 11
Выбор редакции: Рестобар Erarta
Десерты рестобара на четвертом этаже музея современного искусства «Эрарта» — более чем арт-объекты, и их можно приобрести в собственную коллекцию! «Космос 2.0» с алоэ и щавелем — это космос, фирменные эклеры готовят из тонкого заварного теста с начинкой из ванильного крема и слоем глазури из белого шоколада и сгущенки со вкусами от фисташки до карамели, а если закажете гала-десерт «Мексика», то дегустировать его будете в сомбреро под звуки маракаса (иммерсивное!).
19-я линия В.О., 2
Выбор редакции: «Север — Метрополь»
Культовая городская кондитерская ведет свою историю с 1903 года и сохраняет оригинальные рецепты Советского Союза: в витринах — ностальгические пирожные «Картошка», «Буше», любимые ленинградцами торты «Прага» и «Наполеон». Фирменное пирожное «Север» на ореховых коржах с шоколадным кремом пекут с 1930-х годов, а «Ленинградский набор» из сорока миниатюрных пирожных со сливочным кремом знает не одно поколение.
Невский пр., 44
Комментарии (0)