20 лучших завтраков: иранская яичница, сало из гребешка и пастуший пирог

Омлет из цесариных яиц, бейглы с докторской колбасой, сэндвичи surf & turf и шарики лукумадес: автор телеграм-канала «а что делать (?)» Ася Элькина знает, как с утра поставить на ноги петербуржца.
Cast
В сезон белых ночей (читай: гастролей, фестивалей и приемов) в Петербурге просыпаются не к завтраку — к бранчу. Обсудить впечатления вчерашней компанией собираемся у «Ленфильма» и идем на ближневосточные бранчи в ресторан Cast: они тут каждый день. Вместо овсянки — каша из красного булгура с лабне и фисташкой, в альтернативу шакшуке — иранская яичница с аджикой и маринованной фетой; чтобы пошерить — фирменный завтрак с яйцами, набором мезе и лепешками. По бокалу беллини на шампани — и заходим на новый круг.
Каменноостровский пр., 10А
Grebeshki
Пока в Москве все обсуждают «Завтрак бурлака» в ресторане «Белуга» (кило черной икры и цена под 80 000), в Петербурге «Гребешки» нашли альтернативу (и не одну!) — бюджетнее, но круче. «Завтрак териберского рыбака» — это запеченная глазунья, оладьи и бутерброды с салом из гребешка и красной рыбы (прямиком из Мурманской области). Breakfastboard — это набор из яиц, оладий и сифуда: гребешки, креветки, форель и порция красной икры. А для любителей завтраков с двойной дозой белка — сытные сэндвичи surf & turf, сочетающие мясо на гриле и морепродукты.
Виленский пер., 15
Выбор редакции: Mina
У ближневосточного ресторана Арама Мнацаканова левантийский характер, итальянская душа, но завтраки тут без условностей геополитики. Творожная запеканка «Как в детстве» с изюмом (телепорт во времени!), ленивые вареники с тутовым вареньем от шефа «Мамы Тута» Гиа Хучуа, а еще шакшука и неаполитанские драники фриттатине де вердуре. С утренним напитком by Probka Family (просекко и купажи чая здесь собственные) занимаем места у открытых настежь панорамных окон и наблюдаем трафик катеров по Малой Невке.
Спортивная ул., 2
Saro
Ресторан Saro мы ценим за стиль: силуэты мидсенчури, муранское стекло, тарелки редкого дропа Serax с дизайнером Ann Demeulemeester. А завтраки шефа Марии Дементьевой — за красочность: скрэмбл у нее с прошутто, узбекскими томатами и копченой страчателлой, творожные шарики кастаньоле — с фисташковым пралине. А когда хотим разгрузить голову, берем «Завтрак № 1» (готовое комбо из яйца, лосося и других топингов) и медитируем с террасы на блики на воде, утекающей под Лазаревский мост.
наб. Адмирала Лазарева, 22
AGA
Начать день в стиле «тихая роскошь» — это в видовой сифуд-ресторан у Тучкова моста: белые скатерти, вышколенные официанты, обстоятельное утреннее меню. Фриттата со шпинатом и спаржей или яйца во фритюре с красной икрой; красиво худеющим — драники из кабачков с лососем, а ищущим свой guilty pleasure из детства — пончики с апельсиново-ванильным кремом. Летом все это заказываем на террасу, откуда рукой подать до Князь-Владимирского собора: если нужно, то в ресторане для вас найдут и шляпку, и солнцезащитные очки.
пр. Добролюбова, 16, корп. 2
Faces
Тихая гавань Крестовского: ресторан Faces (а особенно его терраса) умиротворенным оазисом смотрится даже среди и так зеленого острова с его премиальным ЖКХ. Завтраки умеют удивить: ранний старт — с 8:30. Разнообразие на 10 из 10: более 40 позиций в разлете от скрэмбла с крабом до бутерброда с докторской. К любому блюду можно добавить топинги: черный трюфель, икру, креветки ваннамей и фермерский бекон (он, кстати, из собственных продуктов с фермы «Медовое»).
Морской пр., 29
Выбор редакции: Saviv
Как начинается утро в израильском ресторане Антонио Фреза на Большой Конюшенной: закрыть углеводное окно питой, сдобной халой, шницелем и кнафе, за белки ответит легендарная шакшука (берите с осьминогом!), а клетчатку добрать салатом с солеными лимонами. Петербургские плюс вайбы действуют на всех: особняк Слепцова (объект культурного наследия — модерн!), пианино, массивная люстра в стиле ар-деко и витринные окна (можно завтракать прямо на подоконнике).
Большая Конюшенная ул. , 9
Blackchops
Если проснулись с похмелья, идеальным решением станет завтрак в пабе. В британском Blackchops от Dreamteam Алексея Бурова знают, как правильно начать утро: на ноги поможет встать канонический английский завтрак с колбасками, пастуший пирог Shepherd’s pie, стейк бенедикт и наваристый куриный бульончик. Хмурной настрой окончательно прогонит пинта пива от Dreamteam Brew (от биттера до б/а), и можно хоть весь день сидеть у открытых на Фонтанку окон или на террасе с видом на цирк, поджидая прогуливающихся мимо знакомых.
наб. реки Фонтанки, 5/2
«Забыли Сахар One Trinity Place»
Жить в балансе — девиз проекта «Забыли Сахар»: минимум соли, жирных соусов и сахара. Если инжир — то из своего сада в Сочи, кофе — от собственной кофейни-обжарщика Pa Pa Power. Во флагманском ресторане сети — «Забыли Сахар One Trinity Place» на набережной Лазарева — с утра подают белковый омлет с цукини и безглютеновые сырники с изюмом. А еще бенедикт с окороком — ценителям классики в белых рубашках; встретившимся поболтать подружкам — рисовую кашу с манго и комплиментарное игристое. А если пришли с питомцем — найдут ему удобную лежанку.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Mere
Свежее лайфстайл-кафе на Петроградке уже зарекомендовало себя для утренних трапез. Во-первых, щедрый тайминг: с 8:00 до 16:30. Во-вторых, настоящий смарт кэжуал в завтрачном мире — то есть всё вроде знакомое, но как по-новому звучит: овсянка с вишневым компотом, тост вителло тоннато, сырники с черничным соусом и ананасом, творог с бананом и клубничным милкшейком, оладьи из батата с йогуртовым соусом и икрой. Неудивительно, что встретить здесь можно кого угодно: от тружеников «Газпрома» до блогеров.
Лодйнопольская ул., 7, стр. 1
Выбор редакции: «Цех 85»
Бизнесмен и создатель бренда Feliksov Diamonds Алексей Феликсов может превратить в золото совсем все. Даже глянцевые булочки с глазурью из своих кафе-пекарен «Цех 85», за которыми редакция Собака.ru бегает, пропуская планерки. Меню завтраков без экспериментов, но и без промахов: румяные сырники, круассан с красной рыбой, вензель с малиной. Главное же про «цеховое» утреннее меню — это доступность, причем во всех смыслах: и цены демократичные, и филиал сети найдется по соседству в любом районе Петербурга.
tseh85.ru
Kona
Основатели мясного Grill Station на Московском и Mozzarella Bar (главные в 2010-х петербургские траттории в копродакшне с Probka Family) в 2024 году открыли Kona Cafe на Петроградской. И завтраки здесь по последней моде — актуальные гастротренды замешали с ностальгией: бейглы не только с тунцом, но и с докторской, авокадо-тост на бородинском хлебе, творожная запеканка — с вареной сгущенкой, эспрессо и домашним вареньем. И не уходите без булочек: скандинавская семла, пончик с матчей и кардамоновая плюшка.
Большой пр. П.С., 13/4
Animals
Фермерские овощи, свои пекарня и сырное производство — это все про «Зверей», даже их завтраки доказывают, что концепция farm-to-table возможна и в Петербурге. Шеф Борис Кондратьев и бренд-шеф Александр Пименов меняют меню раз в сезон: осенью '24 на завтраки готовили рисовый пудинг с дыней и омлет с лисичками, зимой — драники с копченой сметаной и кимчи-крокеты, а весной и ближе к лету — крудите из овощей, ягоды и зелень. Есть и неизменное: яйца пашот с овощами на гриле, скрэмбл с козьим сыром и утиное яйцо по-шотландски.
ул. Некрасова, 60
Poly
На завтрак по-византийски в Poly от Dreamteam подают питу на айране, греческий боул с креветками и шакшуку (острую с паприкой и зеленую с травами). Овсяную кашу дополняют финиками и тахини, омлет предлагают из фермерских, цесариных и дюжины перепелиных яиц, а вместо сырников — творожные шарики лукумадес. Ярко, небанально и здорово, прямо как кофе, поданный на песке. Плюс всегда можно собрать завтрак самостоятельно из яиц и топингов вроде тунца, фланка, ндуи, халуми и фавы.
ул. Белинского, 11
Aster
Если вы еще не завтракали в Aster, значит, стоите туда в очереди — на Маяковской, в Коломне (летом двор пространства Hideout — маст-визит), а скоро и на Петроградской. Хедлайнер — гранд-бутерброд с красной икрой (его скосплеили по всей России): с ним даже мерч есть с принтом художника Миши Никатина, а в час пик могут отдавать по одному в руки. Ноу-хау Aster, как и этот бутер, прост как все гениальное (не пытайтесь повторить): понятные, но нарядные авокадо-тосты и сырники; свежая выпечка и европейская атмосфера с витальной утренней суетой.
пр. Римского-Корсакова, 22; ул. Маяковского, 23
No Regrets
Завтраки без глютена, лактозы и ваших сожалений: в зож- и велнес-проекте No Regrets внимательны к любого рода ограничениям, будь то непереносимость лактозы, пасленовых, целиакия или просто нежелание есть какой-либо продукт. Авокадо-тост на овощном хашбрауне и безглютеновый клаб-сэндвич с индейкой и бататом фри, зеленая шакшука (с двойной порцией клетчатки!) и безлактозные сладкие венские вафли с кокосовым шантильи. А после завтрака обязательно дижестив — парочка витаминных шотов с лимоном и имбирем.
Большая Зеленина ул., 34
Vakh
Грузинское гостеприимство не знает границ, а любое застолье не терпит спешки. Завтраки с 11:00 до 16:00 в Vakh полностью отражают национальный характер, то есть ждут гостей выспавшимися и накрывать будут почти до ужина. Если бенедикт, то «по-аджарски» с лососем, сырники — с гранатовым соусом и ванильным мацони, для очень голодных — большой грузинский завтрак с ростбифом, глазуньей, жареным сулугуни и авокадо, и даже апероль здесь гранатовый (наша горячая рекомендация — охладиться им в знойный день!).
Большая Зеленина ул., 34
Nothing Fancy
Ваш нутрициолог точно будет доволен: звездное трио Анри Бера, Стивена Шармы и Романа Киселева с 2021 года и с утра до вечера кормит быстрыми и полезными завтраками с идеальным КБЖУ. Фреш-бар с витаминными смузи и соками, завтрак-конструктор с яйцами, мультизлаковая каша All In (дает энергию минимум на полдня!), а еще боулы из овощей, круп и рыбы-мяса. Грибной тост, хоткейки из рикотты, органический листовой шот матчи — все страшно модное, включая собственное приложение для доставки: заказываем миндальную пасту с какао к своему домашнему завтраку.
Большой пр. П.С., 35А; Социалистическая ул., 21
Rene
Завтрак у окон ресторана Rene на втором этаже Дома книги — это открыточный вид на Казанский собор, прогрессивная команда из Aster и знаменитый шеф Роман Киселев. Меню русско-французское: крок-мадам с грюйером и омлет à la française с крабом, вареники с вишней, запеканка из топленого творога и сет «Дачный» с яйцами, салатом и куриной колбаской. P. S. Бронируйте заранее, то есть за пару недель: петербуржцы тоже ходят в Дом Зингера почувствовать себя туристами.
Невский пр., 28
«Подписные издания» и «Академия»
Позавтракать в книжном магазине — что может быть более петербургским? Тем более что у нас для этого есть лучшие книжные на свете (по совершенно обоснованному мнению тех же петербуржцев и не только): грандиозные «Подписные издания» и букинистическая «Академия» дверь в дверь. В кафе на втором этаже «Подписных» капучино закусываем слоеным пан свисс. В «Академии» подкрепляемся спаржей с эстрагоном и французским омлетом. А после — листать классику и современников, зины и альманахи, литературу сэлф-хелп и янг эдалт.
Литейный пр., 57
Выбор редакции: Academia Shuvaloff
Завтрак в историческом особняке XIX века с интерьером под охраной КГИОП — каково? Граф Шувалов заказал строительство трехэтажного здания петербургскому военному инженеру Герману Паукеру в 1854 году, а в 1912-м художник-архитектор Иван Фомин переоформил интерьер в неоклассическом стиле. В наше время в кабинете графа обустроили одноименный ресторан: утром кормят тостом с крабом, сырниками из топленого молока с шоколадным кремом или скрэмблом с трюфелем, креветками и лепешкой роти. Аккомпанемент — бокал кремана.
Моховая ул., 10
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