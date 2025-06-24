20 лучших завтраков: иранская яичница, сало из гребешка и пастуший пирог

Aster

Если вы еще не завтракали в Aster, значит, стоите туда в очереди — на Маяковской, в Коломне (летом двор пространства Hideout — маст-визит), а скоро и на Петроградской. Хедлайнер — гранд-бутерброд с красной икрой (его скосплеили по всей России): с ним даже мерч есть с принтом художника Миши Никатина, а в час пик могут отдавать по одному в руки. Ноу-хау Aster, как и этот бутер, прост как все гениальное (не пытайтесь повторить): понятные, но нарядные авокадо-тосты и сырники; свежая выпечка и европейская атмосфера с витальной утренней суетой.

пр. Римского-Корсакова, 22; ул. Маяковского, 23