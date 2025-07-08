Кто стоит за мультисенсорной миксологией, мастерской мартини и крупнейшим комьюнити бартендеров в СНГ? Знакомьтесь, Владимир Николаев и Иван Ляшук

От «Довлатова» до даблдрэгона: из чего сложилась экосистема Perfect Bars Team

К лету 2025-го Perfect Bars Team — это пять баров: «Полторы комнаты», Oy!, «Цветочки», Ultramen и только открывшийся Rucʼs Heaven; плюс кейтеринг Real Fake Bar и проект для бартендеров Artender — медиаресурс с обучающими видео. Команду Николаева и Ляшука среди барных содружеств Петербурга смело можно считать главными изобретателями. «Полторы комнаты» они превратили в НИИ и орудуют нитро-стиром: воздействуя на коктейль соединением азота и углекислоты, меняют восприятие горечи, так что в напитке становится больше баланса и округлости. В лапшичной Ultramen как-то был батл по смешиванию корейского «ерша» сомаёк: лагер с соджу нужно соединить как угодно, главное — эффектно, хоть с брызгами. Такой барный ноубрау — стирание границ между высоким и низким — и есть главная суперсила команды: самая передовая миксология у Ляшука и Николаева запросто уживается с задорным хулиганством.

Владимир: Для серьезных экспериментов у нас есть «Полторы комнаты» — флагманский коктейльный бар, открытый в 2014 году: от него мы отсчитываем историю команды Perfect Bars Team. Философия этого нашего первого бара на Маяковского — perfect serve, идеальная подача. К каждому напитку — неважно, смешанному или в чистом виде —мы придумали закуску и сервировку, которая раскрывает его вкус или идею по полной.

Иван: Когда пришло время писать барную карту «Комнат», мы только вернулись с Володей из бархоппинга по Чехии. В то время в Европе был бум на красивые подачи, а в профессиональной барменской среде гремел конкурс World Class, где судей нужно было не просто заинтересовать — поразить. Как-то на гастроли в Петербург приехал звездный англичанин Симоне Капорале, он фонтанировал идеями: мол, на бокал даже бошку крокодила можно надеть — и конечно, эта новость разделила жизнь начинающих российских бартендеров на до и после. Возвращаясь к нашему дебютному проекту — идея выдать какой-то такой хай-люкс взбудоражила, и мы решили для начала подавать вино непременно с хамоном: вот тебе риоха за 150 рублей, но уже с закуской комплиментом.

Владимир: От вина перешли к крепкому алкоголю, тогда важным напитком был бурбон. Хорошо, говорю, а его с чем?

Иван: С попкорном и медовыми сотами! Виски можно с горьким шоколадом. А полугар — с огурцом и килькой на бородинском.

Владимир: Отлично, тогда портвейн тони с бри, а руби с красной смородиной. Получается, говорю, у нас perfect serve бар. Нужно же как-то выделить наше уникальное торговое предложение: тогда в квартале писателей, на Некрасова и Маяковского, ни одного бара не было, только на Жуковского «812» открылись. Так что мы понимали: необходима фишка, зачем людям ехать к нам за тридевять земель из тогдашних барных центров — с улицы Рубинштейна и еще приличной Думской.

Иван: И с названием сразу сложилось: полтора ведь больше, чем один, такая превосходная степень целого — как и сам perfect serve.

Bloody Mary мы коптим — буквально на ваших глазах — на ольховой щепе: запах дыма и сам вид пламени дергают за ваши древнейшие ниточки в мозгу.

Владимир: Дальше начали «копать» тему серьезнее и стали изучать нейрогастрономию. Интересно же сделать так, чтобы напиток и его подача затрагивали все ваши органы чувств, от слуха до обоняния и зрения. Представьте, что у вас коктейль с профилем в кислинку, но с нотой малины: мы ставим рядом с бокалом мини-икебану красного цвета, и вам кажется, что ягод в напитке больше. А взять нашу легендарную Bloody Mary! Погружение во вкус устроено так: в томатном миксе так много разных специй, что он становится плотнее и не теряет в теле при взаимодействии со льдом. Этот коктейль мы коптим — буквально на ваших глазах — на ольховой щепе: запах дыма и сам вид пламени дергают за ваши древнейшие ниточки в мозгу. А черемша и оливки расширяют палитру и добавляют текстур. Это наш бестселлер: 1700 — столько «мэри» мы готовим в месяц, только представьте! Сочетания, конечно, с годами стали еще сложнее: испанский джин плюс вяленые томаты с зеленым крем-чизом. Островной виски и имбирные цукаты с медом. Хересный бренди — и лаймовый сливочный соус по типу павловой с шоколадным печеньем. И важно: в 2021 году в баре «Полторы комнаты» появилась еще одна комната — Красная, или Экспериментальная. В ней мы проводим гастрококтейльные сеты, где погружаем в мультисенсорику по полной: камерная атмосфера, предварительная бронь, шеф-повар Александр Плеханов — в безудержном творческом порыве. К лету 2025-го готовим новое меню и посвятим коктейли классическим петербургским темам. Каким? Ну, скажем, будет подача в матрешке с цитатой футболиста Аршавина «Ваши ожидания — ваши проблемы».