6 лучших гастропространств Петербурга

Фермерские лавки, концерты на крыше с видом на море, кинотеатры под открытым небом, барные вечеринки на фоне самых красивых закатов — в летней программе гастрокластеров, фудпространств и рынков.
Новая Голландия
Бердвотчинг, Летний театр и мороженое
«Севкабель порт»
Кораблики, вечеринки, тазик оливье
Василеостровский рынок
Кино под открытым небом, сэндвичи и кофе
Vokzal 1853
Гигантские чебуреки и настойки на пуэре
«Брусницын»
Веревочный парк, турниры по венгерскому текболу и креветки
Московский рынок
Бадминтон на корте, маркет для собак и детский лагерь
Новая Голландия
наб. Адмиралтейского канала., 2
13-й сезон на острове сравним со вспышкой сверхновой! Лужайки Новой Голландии вновь примут самый большой и стихийный пикник в Петербурге, а двор «Бутылки» превратится в «Летний театр» и на круглой сцене покажет феноменальный рейв-спектакль Дмитрия Крестьянкина, интеллектуальный стендап Бориса Павловича, читку в исполнении Александра Горчилина и «хармсовщину» с «бродскизмом». Илья Папоян, рок-звезда петербургской филармонии, исполнит Рахманинова; фестиваль Context. Diana Vishneva, придуманный примой Мариинского театра Дианой Вишневой, устроит воркшопы и открытые репетиции; а фестиваль «Планета К-30» будет ждать на спецпроекты своей параллельной программы: эмбиент- и IDM-выступление от Ishome и большой концерт главных популяризаторов современного джаза в Петербурге — Dizzy Dutch Duck. И без кино под открытым небом нас не оставят! В этом году (как всегда после окончания белых ночей) покажут французскую и итальянскую классику, фильмы советской оттепели и ленты Дэвида Линча
Что где есть?
- Во-первых, мороженое, а именно фирменное новоголландское эскимо и шарики на развес (шоколадный трюфель с малиной, тирамису с печеньем, бабл гам!), — в одном из киосков на Липовой аллее. Во-вторых, лето на острове невозможно без станции прохладительных напитков «Северное лето», главные специалитеты которой — селедка на голландский манер в бриоши с горчичным соусом и ностальгические орешки с вареной сгущенкой. На ролях фудпейринга — игристое и розовая сангрия, только так залетающая под бутерброд с вареной колбасой или с красной икрой на сливочном масле.
- И встречаем москвичей! Звание главного гастрономического дебюта этого сезона уходит AVA Bistro в «Доме 12»: звездное трио Антона Пинского, Виталия Истомина и Артема Лосева готовит к открытию филиал легенды Патриарших прудов — кафе с авторскими завтраками, пекарней и итальянскими специалитетами.
- Важно: не забываем старых друзей и проводим с ними весь день на воздухе. Завтракаем трюфельным круассаном у травяного сада в Paradiso Cafe, обедаем устрицами с игристым на террасе Kuznyahouse, а закат встречаем в баре Joon с винтажной аудиосистемой и японским грилем робата.
«Севкабель порт»
Кожевенная лин., 40
Общественное пространство с сильнейшим УТП — барная зона на набережной Финского залива в здании бывшей ситценабивной фабрики: большинство резидентов окнами и террасами выходят на море. Тут же — кораблики: причал связывает водным маршрутом Васильевский остров с центром города: добраться до Эрмитажа можно без пробок, но с лучшими видами. Скоро запустятся флагманские маршруты «Уходим на закат» и «Балтийский круиз» вокруг Васильевского острова.
Летняя событийная программа «Севкабеля», как обычно, мощная: ожидается 9 маркетов, 24-й международный фестиваль Stereoleto (13–14 июня), фестиваль этнической музыки в формате опен-эйр «ЭтоЭтно» (4–5 июля), масштабный фестиваль натурального сидра и крафтовых напитков «Яблочко на Неве» (1–3 августа) и легендарная вечеринка «Морская» (23 августа). И главное: благотворительный фестиваль «Антон тут рядом», музыкальным куратором которого в этом году стал Владимир Золотухин из Zoloto (27 августа).
Что где есть?
- Передовик стритфуда, визионер и соавтор нашей любимой лапшичной ossu и бара «Современник» Дима Кюлленен ностальгирует в новейшем русском бистро «Мама домой загонит»: суточные щи, солянка, тазик оливье, кастрюля пожарских котлет и фирменный печеночный торт как у бабушки, а алкогольный сервант заполнен настойками «от бати» и коктейлями авторства Руслана Файзулина («БарВитя»). Летом на улицу выкатят складной стол-книжку, поставят скамейки и под открытым небом будут на виниле ставить ретро-wave.
- Любимый бренд арт-объектов для дома из переработанного пластика Eburet вместе с партнерами построил свой первый гастрономический проект — кафе Chaos в заводской эстетике и с разноцветными ебуретами. С утра — сэндвичи с говядиной на гриле, безлимитный фильтр и крафтовые тизаны от «Пьё», круассаны, маковые булочки и слойки с ягодами от Babka Bakery. В обед — гаспачо и шведские фрикадельки. Вечером — лагер, ипа, коктейли.
- Команда кафе Leila и Petra на сезон запустила французское поп-ап-кафе «Сесиль» с видом на залив, открытой кухней, зеленой террасой и танцами по выходным. В меню — картошка фри с трюфелем на серебряных подносах, луковый суп, запеченные мидии, багет со взбитым маслом, киш-лоран и коктейли от команды El Copitas.
Василеостровский рынок
Большой проспект В.О., 16/14б
Просторное патио с громадными кадками ежегодно становится излюбленной террасой петербуржцев
Первое гастрономическое пространство новой волны, полностью изменившее ресторанную историю Петербурга, Василеостровский рынок держит марку уже 6 лет. 37 концепций под одной крышей, фермерские лавки с отборными орехами, мягкопанцирными крабами, сырами и томатами, конкурентоспособные завтраки с 8:00 и собственный двор с кинотеатром под открытым небом. Зеленое (громадные кадки с деревьями!) патио для солнечных ванн традиционно становится любимой террасой для завтраков, обедов и ужинов горожан и их питомцев (Василеостровский рынок — petfriendly!). Фестивальный кинопрокат летом-2025 тоже будет, как и пинг-понг, йога, гриль и танцы на бэк-ярд-пати
Что где есть?
- Отмечаем ревайвл сэндвичей! Игорь Мудрак, бывший генеральный менеджер Fresa's Group, теперь поглощен своим Nil’s Deli. В хрустящую фокаччу пульезе укладывает салями милано с сальсой и оливками, прошутто котто со страчателлой или ветчину из индейки с капонатой из баклажанов.
- За кофе — в «Человек и Пароход». Лайфхак для тех, кто ненавидит одноразовые стаканы: шепните бариста, что хотите пить из винтажной чашки ЛФЗ. Следите за спэшлдропами китайского спэшлти, индийских дрипов и «греческого капучино» (когда безлактозное молоко взбивается в густую пену, а в нее добавляют сироп на жасминовом чае).
- Кураговая каша с урбечем, чуду с тыквой, дагестанский пирог с кавказскими сырами и кукурузный хинкал на пару с сушеной горской колбасой — в «Дагестанской лавке» встречаем непревзойденное гостеприимство и гастрономию горного Кавказа.
VOKZAL 1853
наб. Обводного кан., 118С
34000 квадратных метров, 4000 посадочных мест, более 90 резидентов
В 2022 году уважаемые девелоперы «Адаманта» подарили 8 часов в соевом соусе Обводному грандиозный проект: под руководством вице-президента Анатолия Мариничева в здании Варшавского вокзала открылся крупнейший в Европе фудмолл Vokzal 1853 площадью 34 000 кв. м. В здании XIX века в стиле бозар (как Центральный вокзал Нью-Йорка или музей Орсе в Париже) сохранили исторические элементы — исполинские арочные окна, стеклянную крышу, чугунные колонны — и привнесли сотню гастрономических резидентов, открыли концертную площадку, кинотеатр, бильярдную, кулинарную студию и парк развлечений.
Что где есть?
- Skuratov заняли отдельное помещение с красивым видом из окон. Кофейню оформили, вдохновляясь архивными снимками вокзала времен 1969 года из Музея Омских железнодорожников (Skuratov — родом из Омска!). Так здесь появились финиковые пальмы, плитка, выложенная особым узором, натюрморт в технике фламандских мастеров над прилавком. Под спэшлти берем злаковые каши и круассаны.
- За японским лимончелло, настойками на пуэре с мятой или булонской розе с каркаде — в новую «Настоечную на Вокзале by 812 Group» (да, корнер от легенд из бара 812!).
- Гигантские воздушные чебуреки готовят в свежеоткрывшемся корнере ÖНМ. Начинки от фермерского мяса, мятого картофеля или сыра до рецептов с подкопченным сулугуни и шпинатом или сливочным жюльеном с сезонными грибами. Обратите внимание: на фасаде ОМ НЁМ МНЁМ (так расшифровывается название ÖНМ) установлен рукомойник перед стеклянной перегородкой — моем руки до и после еды и наблюдаем, как эффектно работает мастер по тесту.
«Брусницын»
Кожевенная лин., 30
Белые ночи (и дни!) в культурном квартале «Брусницын» на Финском заливе — это турниры по петанку, стритбол и венгерский текбол (настольный теннис с элементами футбола на искривленном столе!). А еще фудтраки, игровая зона с шахматами, гигантскими дженгами и лото, веревочный парк (открывается в июне!) и лаунж-зона с диджей-сетами. И следите за афишей самой большой концертной площадки на крыше Roof Place — в лайнапе Iowa, Ева Польна, Диана Арбенина, Pizza, «Комната Культуры».
Что где есть?
- В морское бистро Crevette регулярно (следите за новостями!) прилетает тюрбо — прямым рейсом из Марокко. Шеф Олег Перфилов запекает рыбу с бульоном, вином и овощами и подает с соусом шампань. Если пришли, как и полагается, за креветками, берите нежнейший риет с сырным муссом и сальтимбокку с печеной фасолью и шалфеем.
- Power couple из ресторана Charlie Юрий и Ирина Манчук высадились у моря на Васильевском с азиатской закусочной Miyu. Идем за раменом на 12-часовом бульоне и упругой и пластичной карбонизированной лапше, которую тут тянут сами. Дополняем миксом виски и саке, а еще «гайдзин негрони» с водкой на кокосе.
- Пиццерия от AF Brew, пришвартованная на берегу Финского залива: на большую террасу Camorra Isola Grande выносят вителло тоннато, сезонную пиццу, огуречный гозе, легкий кукурузный лагер или модный хард зельцер, а также малотиражный алкоголь от Laboratorio Distilita и экспериментальные настойки от неорюмочной «Хоровод».
Московский рынок
ул. Решетникова, 12
Крупнейший в Ленинграде колхозный рынок реконструировали и превратили в гастромаркет
Во-первых, это красиво! Гастрономическая урбанистика привела ресторатора и бизнесмена Александра Шавлиашвили (Василеостровский рынок, AGA) к станции метро «Электросила», а именно к крупнейшему в Ленинграде колхозному и первому стеклянному рынку в стране (свет проникает внутрь через стены, сложенные из стеклянных блоков в высоту более 5 м). Этот образец сталинского неоклассицизма команда восстановила по полной: оригинальный мозаичный пол из гранита, лестницы с чугунными перилами, стены из белого мрамора. В новом сезоне будем играть в бадминтон на корте в летнем дворе Московского, тренировать команды на маркете для собак, пить сидр и танцевать с хот-догом в руке на гриль-вечеринках.
Что где есть?
- Семейный ресторан «Дети на кухне» — не только кормит отменной римской пиццей (летний хит — с клубникой и страчателлой!), а также креветками в топленом масле и оливье с яйцом пашот (да!), но и воспитывает. Для детей устраивают настоящий летний городской лагерь со сменами по 5 дней, где учат, как стать шеф-подваром. Бонус — игровая комната с двухэтажным домиком, игрушечным магазином, потайными комнатами и даже собственным театром.
- Североевропейский джанкфуд по бельгийской и голландской технологиям: команда ресторана No Regrets в своей «Фритерии» готовит фермерский батат фри из-под ножа, обжаривая на кукурузном и подсолнечном масле, добиваясь идеальной корочки и нежного пюре внутри.
- Кухня ближневосточных провинций от Sapiens — кебаб на шампуре или в формате супа, зеленая фета с горошком и маринованным сыром лабне, лимоном, мятой, тархуном и базиликом.
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