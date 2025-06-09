6 лучших гастропространств Петербурга

Общественное пространство с сильнейшим УТП — барная зона на набережной Финского залива в здании бывшей ситценабивной фабрики: большинство резидентов окнами и террасами выходят на море. Тут же — кораблики: причал связывает водным маршрутом Васильевский остров с центром города: добраться до Эрмитажа можно без пробок, но с лучшими видами. Скоро запустятся флагманские маршруты «Уходим на закат» и «Балтийский круиз» вокруг Васильевского острова.

Летняя событийная программа «Севкабеля», как обычно, мощная: ожидается 9 маркетов, 24-й международный фестиваль Stereoleto (13–14 июня), фестиваль этнической музыки в формате опен-эйр «ЭтоЭтно» (4–5 июля), масштабный фестиваль натурального сидра и крафтовых напитков «Яблочко на Неве» (1–3 августа) и легендарная вечеринка «Морская» (23 августа). И главное: благотворительный фестиваль «Антон тут рядом», музыкальным куратором которого в этом году стал Владимир Золотухин из Zoloto (27 августа).