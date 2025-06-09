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  • Гастрономический гид по Петербургу 2025
Что Где Есть

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6 лучших гастропространств Петербурга

Фермерские лавки, концерты на крыше с видом на море, кинотеатры под открытым небом, барные вечеринки на фоне самых красивых закатов — в летней программе гастрокластеров, фудпространств и рынков.

Новая Голландия

Бердвотчинг, Летний театр и мороженое
«Севкабель порт»

Кораблики, вечеринки, тазик оливье
Василеостровский рынок

Кино под открытым небом, сэндвичи и кофе
Vokzal 1853

Гигантские чебуреки и настойки на пуэре
«Брусницын»

Веревочный парк, турниры по венгерскому текболу и креветки
Московский рынок

Бадминтон на корте, маркет для собак и детский лагерь

Новая Голландия 

наб. Адмиралтейского канала., 2

Спортактивности дополнят бердвотчинг и школа походов
Фото предоставлено пресс-службой Новой Голландии

Спортактивности дополнят бердвотчинг и школа походов

Ждем премьеры международных постановщиков в коллаборации с труппой Context
Фото предоставлено пресс-службой Новой Голландии

Ждем премьеры международных постановщиков в коллаборации с труппой Context

13-й сезон на острове сравним со вспышкой сверхновой! Лужайки Новой Голландии вновь примут самый большой и стихийный пикник в Петербурге, а двор «Бутылки» превратится в «Летний театр» и на круглой сцене покажет феноменальный рейв-спектакль Дмитрия Крестьянкина, интеллектуальный стендап Бориса Павловича, читку в исполнении Александра Горчилина и «хармсовщину» с «бродскизмом». Илья Папоян, рок-звезда петербургской филармонии, исполнит Рахманинова; фестиваль Context. Diana Vishneva, придуманный примой Мариинского театра Дианой Вишневой, устроит воркшопы и открытые репетиции; а фестиваль «Планета К-30» будет ждать на спецпроекты своей параллельной программы: эмбиент- и IDM-выступление от Ishome и большой концерт главных популяризаторов современного джаза в Петербурге — Dizzy Dutch Duck. И без кино под открытым небом нас не оставят! В этом году (как всегда после окончания белых ночей) покажут французскую и итальянскую классику, фильмы советской оттепели и ленты Дэвида Линча

Kuznyahouse обеспечит как кебабом, так и крабом
Фото предоставлено пресс-службой Новой Голландии

Kuznyahouse обеспечит как кебабом, так и крабом

Камбэк любимого мороженого (молочные коктейли тоже предусмотрены!)
Фото предоставлено пресс-службой Новой Голландии

Камбэк любимого мороженого (молочные коктейли тоже предусмотрены!)

Что где есть?

  • Во-первых, мороженое, а именно фирменное новоголландское эскимо и шарики на развес (шоколадный трюфель с малиной, тирамису с печеньем, бабл гам!), — в одном из киосков на Липовой аллее. Во-вторых, лето на острове невозможно без станции прохладительных напитков «Северное лето», главные специалитеты которой — селедка на голландский манер в бриоши с горчичным соусом и ностальгические орешки с вареной сгущенкой. На ролях фудпейринга — игристое и розовая сангрия, только так залетающая под бутерброд с вареной колбасой или с красной икрой на сливочном масле.
  • И встречаем москвичей! Звание главного гастрономического дебюта этого сезона уходит AVA Bistro в «Доме 12»: звездное трио Антона Пинского, Виталия Истомина и Артема Лосева готовит к открытию филиал легенды Патриарших прудов — кафе с авторскими завтраками, пекарней и итальянскими специалитетами.
  • Важно: не забываем старых друзей и проводим с ними весь день на воздухе. Завтракаем трюфельным круассаном у травяного сада в Paradiso Cafe, обедаем устрицами с игристым на террасе Kuznyahouse, а закат встречаем в баре Joon с винтажной аудиосистемой и японским грилем робата.

«Севкабель порт»

Кожевенная лин., 40

Летом барная линия превращается в самую большую террасу города
Фото предоставлено пресс-службой «Севкабель порта»

Летом барная линия превращается в самую большую террасу города

Новым гастрорезидентом стало кафе Chaos от экомебельщиков Eburet
Фото предоставлено пресс-службой «Севкабель порта»

Новым гастрорезидентом стало кафе Chaos от экомебельщиков Eburet

Общественное пространство с сильнейшим УТП — барная зона на набережной Финского залива в здании бывшей ситценабивной фабрики: большинство резидентов окнами и террасами выходят на море. Тут же — кораблики: причал связывает водным маршрутом Васильевский остров с центром города: добраться до Эрмитажа можно без пробок, но с лучшими видами. Скоро запустятся флагманские маршруты «Уходим на закат» и «Балтийский круиз» вокруг Васильевского острова.

Летняя событийная программа «Севкабеля», как обычно, мощная: ожидается 9 маркетов, 24-й международный фестиваль Stereoleto (13–14 июня), фестиваль этнической музыки в формате опен-эйр «ЭтоЭтно» (4–5 июля), масштабный фестиваль натурального сидра и крафтовых напитков «Яблочко на Неве» (1–3 августа) и легендарная вечеринка «Морская» (23 августа). И главное: благотворительный фестиваль «Антон тут рядом», музыкальным куратором которого в этом году стал Владимир Золотухин из Zoloto (27 августа).

Пробуем ностальгические котлеты от передовика стритфуда Кюлленена
Фото предоставлено пресс-службой «Севкабель порта»

Пробуем ностальгические котлеты от передовика стритфуда Кюлленена

Луковый суп в «Сесиль» сочетаем с совриском
Фото предоставлено пресс-службой «Севкабель порта»

Луковый суп в «Сесиль» сочетаем с совриском

Что где есть?

  • Передовик стритфуда, визионер и соавтор нашей любимой лапшичной ossu и бара «Современник» Дима Кюлленен ностальгирует в новейшем русском бистро «Мама домой загонит»: суточные щи, солянка, тазик оливье, кастрюля пожарских котлет и фирменный печеночный торт как у бабушки, а алкогольный сервант заполнен настойками «от бати» и коктейлями авторства Руслана Файзулина («БарВитя»). Летом на улицу выкатят складной стол-книжку, поставят скамейки и под открытым небом будут на виниле ставить ретро-wave.
  • Любимый бренд арт-объектов для дома из переработанного пластика Eburet вместе с ­партнерами построил свой первый гастрономический проект — кафе Chaos в заводской эстетике и с разноцветными ебуретами. С утра — сэндвичи с говядиной на гриле, безлимитный фильтр и крафтовые тизаны от «Пьё», круассаны, маковые булочки и слойки с ягодами от Babka Bakery. В обед — гаспачо и шведские фрикадельки. Вечером — лагер, ипа, коктейли.
  • Команда кафе Leila и Petra на сезон запустила французское поп-ап-кафе «Сесиль» с видом на залив, открытой кухней, зеленой террасой и танцами по выходным. В меню — картошка фри с трюфелем на серебряных подносах, луковый суп, запеченные мидии, багет со взбитым маслом, киш-лоран и коктейли от команды El Copitas.

Василеостровский рынок

Большой проспект В.О., 16/14б

Просторное патио с громадными кадками ежегодно становится излюбленной террасой петербуржцев
Фото предоставлено пресс-службой Василеостровского рынка

Просторное патио с громадными кадками ежегодно становится излюбленной террасой петербуржцев

Первое гастрономическое пространство новой волны, полностью изменившее ресторанную историю Петербурга, Василеостровский рынок держит марку уже 6 лет. 37 концепций под одной крышей, фермерские лавки с отборными орехами, мягкопанцирными крабами, сырами и томатами, конкурентоспособные завтраки с 8:00 и собственный двор с кинотеатром под открытым небом. Зеленое (громадные кадки с деревьями!) патио для солнечных ванн традиционно становится любимой террасой для завтраков, обедов и ужинов горожан и их питомцев (Василеостровский рынок — petfriendly!). Фестивальный кинопрокат летом-2025 тоже будет, как и пинг-понг, йога, гриль и танцы на бэк-ярд-пати

Эпоха возрождения сэндвичей в Nil’s Deli: салями с прошутто в хрустящей пульезе
Фото предоставлено пресс-службой Василеостровского рынка

Эпоха возрождения сэндвичей в Nil’s Deli: салями с прошутто в хрустящей пульезе

За мясом отправляемся в «Армянский домик» и «Дагестанскую лавку»
Фото предоставлено пресс-службой Василеостровского рынка

За мясом отправляемся в «Армянский домик» и «Дагестанскую лавку»

Что где есть?

  • Отмечаем ревайвл сэндвичей! Игорь Мудрак, бывший генеральный менеджер Fresa's Group, теперь поглощен своим Nil’s Deli. В хрустящую фокаччу пульезе укладывает салями милано с сальсой и оливками, прошутто котто со страчателлой или ветчину из индейки с капонатой из баклажанов.
  • За кофе — в «Человек и Пароход». Лайфхак для тех, кто ненавидит одноразовые стаканы: шепните бариста, что хотите пить из винтажной чашки ЛФЗ. Следите за спэшлдропами китайского спэшлти, индийских дрипов и «греческого капучино» (когда безлактозное молоко взбивается в густую пену, а в нее добавляют сироп на жасминовом чае).
  • Кураговая каша с урбечем, чуду с тыквой, дагестанский пирог с кавказскими сырами и кукурузный хинкал на пару с сушеной горской колбасой — в «Дагестанской лавке» встречаем непревзойденное гостеприимство и гастрономию горного Кавказа.

VOKZAL 1853

наб. Обводного кан., 118С

34000 квадратных метров, 4000 посадочных мест, более 90 резидентов
Фото предоставлено пресс-службой VOKZAL 1853

34000 квадратных метров, 4000 посадочных мест, более 90 резидентов

В 2022 году уважаемые девелоперы «Адаманта» подарили 8 часов в соевом соусе Обводному грандиозный проект: под руководством вице-президента Анатолия Мариничева в здании Варшавского вокзала открылся крупнейший в Европе фудмолл Vokzal 1853 площадью 34 000 кв. м. В здании XIX века в стиле бозар (как Центральный вокзал Нью-Йорка или музей Орсе в Париже) сохранили исторические элементы — исполинские арочные окна, стеклянную крышу, чугунные колонны — и привнесли сотню гастрономических резидентов, открыли концертную площадку, кинотеатр, бильярдную, кулинарную студию и парк развлечений.

В Skuratov колд брю готовят со свеклой, а фраппе — с халвой
Фото предоставлено пресс-службой VOKZAL 1853

В Skuratov колд брю готовят со свеклой, а фраппе — с халвой

Винегрет в «Настоечной» — ностальгический гастроэйдос, идеальный как по форме подачи, так и по содержанию
Фото предоставлено пресс-службой VOKZAL 1853

Винегрет в «Настоечной» — ностальгический гастроэйдос, идеальный как по форме подачи, так и по содержанию

Что где есть?

  • Skuratov заняли отдельное помещение с красивым видом из окон. Кофейню оформили, вдохновляясь архивными снимками вокзала времен 1969 года из Музея Омских железнодорожников (Skuratov — родом из Омска!). Так здесь появились финиковые пальмы, плитка, выложенная особым узором, натюрморт в технике фламандских мастеров над прилавком. Под спэшлти берем злаковые каши и круассаны.
  • За японским лимончелло, настойками на пуэре с мятой или булонской розе с каркаде — в новую «Настоечную на Вокзале by 812 Group» (да, корнер от легенд из бара 812!).
  • Гигантские воздушные чебуреки готовят в свежеоткрывшемся корнере ÖНМ. Начинки от фермерского мяса, мятого картофеля или сыра до рецептов с подкопченным сулугуни и шпинатом или сливочным жюльеном с сезонными грибами. Обратите внимание: на фасаде ОМ НЁМ МНЁМ (так расшифровывается название ÖНМ) установлен рукомойник перед стеклянной перегородкой — моем руки до и после еды и наблюдаем, как эффектно работает мастер по тесту.

«Брусницын»

Кожевенная лин., 30

Выходим на морской променад с пиццей из Camorra и шампанью из Crevette
Фото предоставлено пресс-службой «Брусницын»

Выходим на морской променад с пиццей из Camorra и шампанью из Crevette

В исторических зданиях Кожевенного завода старые знакомые Camorra Isola Grande готовят свою культовую пиццу (с козьим сыром!)
Фото предоставлено пресс-службой «Брусницын»

В исторических зданиях Кожевенного завода старые знакомые Camorra Isola Grande готовят свою культовую пиццу (с козьим сыром!)

Белые ночи (и дни!) в культурном квартале «Брусницын» на Финском заливе — это турниры по петанку, стритбол и венгерский текбол (настольный теннис с элементами футбола на искривленном столе!). А еще фудтраки, игровая зона с шахматами, гигантскими дженгами и лото, веревочный парк (открывается в июне!) и ­лаунж-зона с диджей-сетами. И следите за афишей самой большой концертной площадки на крыше Roof Place — в лайнапе Iowa, Ева Польна, Диана Арбенина, Pizza, «Комната Культуры».

Летом в Crevette устраивают опен-эйры с грилем на набережной Финского залива
Фото предоставлено пресс-службой «Брусницын»

Летом в Crevette устраивают опен-эйры с грилем на набережной Финского залива

Для острого рамена в Miyu свинину томят 8 часов в соевом соусе
Фото предоставлено пресс-службой «Брусницын»

Для острого рамена в Miyu свинину томят 8 часов в соевом соусе

Что где есть?

  • В морское бистро Crevette регулярно (следите за новостями!) прилетает тюрбо — прямым рейсом из Марокко. Шеф Олег Перфилов запекает рыбу с бульоном, вином и овощами и подает с соусом шампань. Если пришли, как и полагается, за креветками, берите нежнейший риет с сырным муссом и сальтимбокку с печеной фасолью и шалфеем.
  • Power couple из ресторана Charlie Юрий и Ирина Манчук высадились у моря на Васильевском с азиатской закусочной Miyu. Идем за раменом на 12-часовом бульоне и упругой и пластичной карбонизированной лапше, которую тут тянут сами. Дополняем миксом виски и саке, а еще «гайдзин негрони» с водкой на кокосе.
  • Пиццерия от AF Brew, пришвартованная на берегу Финского залива: на большую террасу Camorra Isola Grande выносят вителло тоннато, сезонную пиццу, огуречный гозе, легкий кукурузный лагер или модный хард зельцер, а также малотиражный алкоголь от Laboratorio Distilita и экспериментальные настойки от неорюмочной «Хоровод».

Московский рынок

ул. Решетникова, 12

Крупнейший в Ленинграде колхозный рынок реконструировали и превратили в гастромаркет
Фото предоставлено пресс-службой Московского рынка

Крупнейший в Ленинграде колхозный рынок реконструировали и превратили в гастромаркет

Во-первых, это красиво! Гастрономическая урбанистика привела ресторатора и бизнесмена Александра Шавлиашвили (Василеостровский рынок, AGA) к станции метро «Электросила», а именно к крупнейшему в Ленинграде колхозному и первому стеклянному рынку в стране (свет проникает внутрь через стены, сложенные из стеклянных блоков в высоту более 5 м). Этот образец сталинского неоклассицизма команда восстановила по полной: оригинальный мозаичный пол из гранита, лестницы с чугунными перилами, стены из белого мрамора. В новом сезоне будем играть в бадминтон на корте в летнем дворе Московского, тренировать команды на маркете для собак, пить сидр и танцевать с хот-догом в руке на гриль-вечеринках.

В школе «Дети на кухне» профессиональные шеф-повара обучают детей
Фото предоставлено пресс-службой Московского рынка

В школе «Дети на кухне» профессиональные шеф-повара обучают детей

Осторожно, картофель и батат «Фритерии» вызывают зависимость!
Фото предоставлено пресс-службой Московского рынка

Осторожно, картофель и батат «Фритерии» вызывают зависимость!

Что где есть?

  • Семейный ресторан «Дети на кухне» — не только кормит отменной римской пиццей (летний хит — с клубникой и страчателлой!), а также креветками в топленом масле и оливье с яйцом пашот (да!), но и воспитывает. Для детей устраивают настоящий летний городской лагерь со сменами по 5 дней, где учат, как стать шеф-подваром. Бонус — игровая комната с двухэтажным домиком, игрушечным магазином, потайными комнатами и даже собственным театром.
  • Североевропейский джанкфуд по бельгийской и голландской технологиям: команда ресторана No Regrets в своей «Фритерии» готовит фермерский батат фри из-под ножа, обжаривая на кукурузном и подсолнечном масле, добиваясь идеальной корочки и нежного пюре внутри.
  • Кухня ближневосточных провинций от Sapiens — кебаб на шампуре или в формате супа, зеленая фета с горошком и маринованным сыром лабне, лимоном, мятой, тархуном и базиликом.
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Теги:
Гастрономический гид по Петербургу 2025

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