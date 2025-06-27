37 лучших ресторанных террас Петербурга

L Terrasa

Увидеть открыточную панораму ансамбля Исаакиевской площади, Мариинского дворца и липового сада-трансформера именно с этой точки хоть раз должен не только любой уважающий себя петербуржец, но и тот, кто прибыл на берега Невы впервые. Обстановка требует шампани, салата с тунцом и личи, матча чизкейка, а после — уплыть по Мойке в закат на частном катере Lotte: амюзбушами и бокалами обеспечат. Любителям твердо стоять на земле под звездами можно и задержаться: крыша (с ветрозащитой!) наливает коктейли до двух ночи.

пер. Антоненко, 2