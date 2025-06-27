37 лучших ресторанных террас Петербурга

Крыши и причалы, дворы-колодцы, секретные сады и исторические скверы: гастрожурналистка Наталья Капитурова приглашает встречать рассветы-закаты на главных террасах Петербурга.
У воды
Барная линия
Барная линия «Севкабель Порта»—наш ответ руинным барам Будапешта — разместилась в бывшем корпусе ситценабивной фабрики, c видом на Финский залив и вантовый мост. К крышесносным закатам и ощущению, что завтра никогда не наступит, добавьте нон-стопвечеринки и кухни со всего мира (13 концепций!). Курсируем между хумусом в Leila, мидиями в карри из «Мидийных личностей» и плескавицей в «Балкане». В фаворитах редакции—сёю рамен в Takadaya Кадзу Кидзимы и розовый сидр из Ontap.
Кожевенная лин., 40
SimpleWine
Летом главным винным спотом «Севкабеля» традиционно становится поп-ап-бар SimpleWine, занявший крайне удачное место на променадной набережной Финского залива. Медитируем на корабельный фарватер с австрийским зектом, ловим golden hour c российским семильоном и делаем селфи с морем. Фудпейринг идеален к игристым со всего света: тапасы, раклеты и наш хартбрейкер — паста в голове пармезана.
Кожевенная лин., 40Б
Veter
Свистать всех наверх — на палубу корабля «Летучий Голландец»! В русско-французском ресторане Антона Пинского и Ксении Собчак занимаем стол на открытой террасе на носу парусника и пробуем пельмени со сморчками, гребешки в соусе кафе де пари и крабовую окрошку на айране с видом на Зимний дворец и Стрелку Васильевского острова. Стоит ли говорить, что это топовая локация для просмотра шоу «Алые паруса» и салюта на День ВМФ.
Мытнинская наб., 6
Il Lago dei Cigni
Итальянский файндайнинг, где роскошно совсем все: и люстра из селенита, и винный погреб (бароло 1989-го — уважаем!), и кухня шеф-повара Дмитрия Трушкина. Прокачивать свое гастрономическое вау шеф предлагает блюдами, где все построено на дорогих и эффектных деталях: паста — в сырной голове (легенда!), телячьи мозги — в трюфельном соусе, карпаччо — из артишоков с боттаргой. А главный люкс на «Лебедином озере» — терраса на втором этаже: смотрим, как лебеди рассекают водную гладь.
Крестовский пр., 21Б
«Шеф Маруся и Ко»
Скучаете по безупречной грузинской кухне? Звоните Марусе. Так ласково зовут Марину Наумову постоянные гости ее террасы с видом на Академию художеств и Неву. Ювелирные хинкали с восемнадцатью складками, нежнейшие кучмачи, сезонные блюда (цветы цукини — идеально к розовому!), а ведь есть еще спецэффекты от маэстро: фирменный сорбет из фруктов и ягод Маруся готовит с помощью жидкого азота при –196 °C. «Всё поженилось!» — вторим счастливым молодоженам: по соседству — Дворец бракосочетания № 1.
Английская наб., 26
«Рыба моей мечты»
В соревнованиях по террасному спорту рыбный ресторан от ZL Group взял бы если не гран-при, то почетное первое место: где еще можно пришвартоваться на ужин прямо на катере? Любуемся акваторией Малой Невки и идем на абордаж аквариума с ультрасвежими лобстерами, ежами, вонголе и гребешком сен-жак в красивой веероподобной раковине. Поморский борщ с кефалью, пельмени из сазана, чебуреки с крабом и сибас в глине (внимание, вау-подача!), и без шабли в бокале никуда!
пр. Динамо, 2А
Во дворах
Hideout
Зеленый двор апарт-отеля Hideout — золотое сечение модного квартала в Коломне. Здесь, в бывших казармах Императорского морского гвардейского экипажа остаемся на весь день: минимал-пилатес в студии Power Beach, завтрак 27-сантиметровым бутером с красной икрой в Aster Bakery на свежем воздухе, стрижка в Suite на прощание с прошлой жизнью и барбекю-бранч на газоне из профранцузского кафе Jam. Пончикам с языком, горчицей и огуречным соусом — быть!
пр. Римского-Корсакова, 22
Особняк Мясникова
В патио дворца XIX века образовался гастрокластер команды “italy&co.”: нарядно фланируем между гранд-бистро Joli и кантиной Juan — от дюжины устриц и шампани к пинчос и маргарите. Тут же можно удачно попасть на уличное гастрошоу от дико обаятельного шеф-повара Сергея Гальцева. В паэльере (диаметром один метр!) сплетаются лангусты, вонголе, мидии вместе с чили, соком свежих томатов, соусом биск и, конечно, с шафраном, отвечающим за солнечный цвет. Летом — пинг-понг, кинопоказы под открытым небом, музыкальные салоны и пикники.
ул. Восстания, 45
Cafe Claret
От Леонида Агутина до Олега Газманова: кого только не встретишь в увитом виноградом тихом дворике «Гельвеции» в двух минутах от Невского проспекта. Столичные гости котируют пятизвездочный отель Юниса Теймурханлы не только за безукоризненный сервис и меню подушек, но и за кухню шеф-повара Александра Богданова: пышки с трюфелем, «очешуительного» судака и фирменную форель в воске.
ул. Марата, 11
«Сад»
Все в «Сад», на главную террасу Петроградской стороны (но только по резерву!). Обеспечивают перманентный овербукинг плодоносные яблони и шеф-повар Анна Рязанская — соусы у темпераментного шефа только «из-под ножа», томаты — с фермы, а мята и тимьян — из личного сада (где парочку деревьев лично сажал совладелец, главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак). Чтобы успеть на маковую булочку с шоколадным маслом, заводите будильник!
Большая Зеленина ул., 23А
Ognivo
Громадный итальянский ресторан в бывших цехах подковно-гвоздильного завода Посселя был рожден впечатлять: 1200 квадратных метров, тонны меди и карельского мрамора, столетние оливы-бонсай с берегов Сицилии. Вот и бережно восстановленный фонтан XIX века — геймчейнджер террасы в тихом дворе: занимаем столы с видом и пробуем тончайшую пиццу с хамоном из дровяной печи и выдержанный в бочке манхэттен.
Малый пр. В.О., 57
Duo Gastrobar
Терраса-респаун в палисаднике у Анненкирхе от первенца Duo Band — именно с Duo Gastrobar началась большая гастрореволюция в Петербурге 11 лет назад. Здесь мы научились гребешки гречей закусывать, любить муссовые соусы и возводить две драмы — маракуйю и горгонзолу — в один десертный мем. И приходите завтракать в этот исторический сквер (привет старейшему музыкальному магазину Rock Island, где диски «Наутилуса» покупал сам Данила Багров) абсолютно феноменальными драниками с форелью и цукини и омлетом с чоризо и моцареллой.
Кирочная ул., 8А
«Футура»
У жовиального добрососедского бистро во дворе «Ленполиграфмаша» лето — нескончаемый калейдоскоп вечеринок и классных коллабораций. Городское кафе, где в едином танце хороводят айтишники, блогеры и бежевые мамочки. Хочешь — бранчуй до ужина крок-мадам с копченым окороком, выдержанной гаудой и муссом морне, хочешь — смэш-бургер в лепешке роти под комбучу на ступеньках у входа в «Футуру». А ведь еще регулярный гриль-сейшн, цветочные (и не только) маркеты и концерты.
наб. р. Карповки, 5
Teplo
«Мои года—мое богатство»,—напевает великий советский хит Вахтанга Кикабидзе ресторан во дворе Дома композиторов. И будто и не было этих 17 (!) лет. На завтрак—пшенка; «большой равиоль» с уткой и песто из томатов—на обед; в шкафу—именные чашки (приносите свою!); в буфете—ягодные тарты, сорвавшие не одну диету. В летний сезон выигрывает тот, кто бронирует столик на улице и потягивает «Летнее логово» на игристом с маракуйей и анютиными глазками, пока младшее поколение парит на качелях и разыгрывает партию в гигантские шахматы.
Большая Морская ул., 45
Solids
Самая яркая терраса Петроградской стороны и всего Петербурга c апельсиновыми шезлонгами и зонтиками detected! Любим стильный бильярд-бар не только за цветотерапию, но и остроумный джанкфуд от шеф-повара Романа Киселева: многоэтажный чикен сандо, тако с креветкой и манго-сальсой и батат фри с юдзу майо вызывают зависимость. К ним заказываем Corona Sunrise (да, с пивом и текилой!), Porn Star Spritz, и по примеру фитнес-богини Насти Мироновой уходим в закат под диджей-сеты.
Гатчинская ул., 16
Sight
Минималистичный скандинавский дворик в стильном зеленом сеттинге (конечно, Delo Design!) когда-то был hidden gem Петроградской стороны. Теперь от желающих выпить в урбан-патио фильтр на кении под панкейки с беконом и соленой карамелью нет отбоя. На завтрак успеваем поймать английские крестовые булочки и черничный капкейк (сдобные блокбастеры лета!), а вечером возвращаемся на тартар с горчичным соусом и крекерами, фермерскую тарелку с крыжовником, малиной, ежевикой и смородиной только из сада.
Корпусная ул., 28Г
Utopist
Стрит-арт и дух свободы: Берлин, извини, опять остаемся дома — нас ждут соседские бранчи во дворе-колодце Ковенского переулка, хаус-грув на виниле и Plovers (да!) слеты. Штучную биодинамику и эксклюзивные дропы от независимых малых хозяйств закусываем золотым шницелем под сенью раскидистого клена, петнат — хот-догами с лангустинами и нефильтрованным фанком.
Ковенский пер., 14
Tawny
Крохотное негласное посольство Португалии в Петербурге, в двух шагах от Летнего сада, — двухэтажный бар с балконом и собственным зеленым двориком, увитым плющом и виноградом (вечером, при свете лампочек, романтика выкручивается на сотый уровень!). На керамических изразцах в технике азулежу — персонаж Тони, он же Антоний Падуанский: этот святой (и тезка популярного в Португалии портвейна!) — покровитель Лиссабона. Выпить мадеры, а потом разделить на двоих паштейш де бакаляу и катаплану с морскими гадами — готовый сюжет свидания, не благодарите.
наб. реки Фонтанки, 20
На каждый день
«Ателье Tapas & Bar»
No bad days — житейское кредо самого хулиганского ресторана семейства “italy&co.” и наш вайб на ближайшие 92 дня лета. Предаваться унынию под зонтиками пробарселонской террасы посреди Петроградского острова и правда преступно. А вот предаться заслуженной сиесте — очень даже: и не только с кавой или пачараннегрони, ромейном на гриле, битыми оливками, выдержанным хамоном и зомбирующим чуррос, но и с бранч-хот-догами, авторской шампанью от À la Volée и неустаревающим диско.
Лахтинская ул., 8
Chang
Команде видного азиатского ресторана удалось создать городской оазис на террасе, скрытой от суеты Московского проспекта. Приходим сюда за тартаром с шиитаке-мармеладом, образцовой пекинской уткой, том ямом (секрет в пасте и осетинских курах!) и прочими умами-радостями в пересказе бренд-шефа Дениса Прохорова. Плато морепродуктов с ледяной пьюр коладой и ревеневым мартини — идеально по пути в Пулково и Царское Село!
Московский пр., 186
Oggi
Duo Band вновь в ответе за культурный буфет в Новой Голландии: сезонный уличный филиал их итальянского Oggi кормит зрителей «Летнего театра» во дворе «Бутылки» — и всех снующих по ультразеленым ухоженным газонам острова тоже. В афише театра — гастрольные хиты «Мастерской Брусникина» и гала-концерт фестиваля Context Дианы Вишневой. В меню Oggi — «блиновская» римская пицца на пышном тесте с трюфельным кремом, брускетта с пармской ветчиной и кремом из пармезана, французский тост с ванильным мороженым.
наб. Адмиралтейского канала, 2Т
Tel Aviv
Рядовой понедельник или шабатшалом — на террасе Tel Aviv у «Дома 12» Новой Голландии всегда биток: вокруг петанк, теннис и активный бердвотчинг. При этом расслабленный вайб ближневосточного бистро Антонио Фреза работает безотказно — завтрак с зеленой шакшукой и горячей халой под раскидистым кленом плавно перетекает в ужин с богатым тажином и солнечной апельсиновой «сарой». Самый цимес в лайн-апе вечных ближневосточных ценностей — соленые лимоны и шоколадную бабку — берите с собой.
наб. Адмиралтейского канала, 2
MA
Окна ресторана МА (Грузия встречает Италию!) распахивают, как только солнце начинает пригревать: за столиками посреди суетной Рубинштейна устраиваем пит-стоп на цыпленка (на грядке из томатов и редиса!) и окрошку (на мацони с огуречным льдом!). Коллекция беллини на инжирных персиках или желтой груше — тоже must. Инженеры и писатели, проживавшие в «Слезе социализма» (второе имя памятника конструктивизма дома-коммуны номер 7), о таком светлом будущем и не мечтали.
ул. Рубинштейна, 7
Kuznyahouse
Если в Петербург все-таки пришло лето, значит, встречаемся на террасе «Кузни» в Новой Голландии с видом на ландшафтный травяной сад с тюльпанами и рябчиками. Здесь можно провести июнь, июль и август, почти не покидая остров: пить чай из кобальтовой сетки ЛФЗ, закусывать лепешкой с угрем и артишоками с ромеско и фундуком, танцевать до утра под Ветлицкую и «Три полоски» на знаменитых вечеринках Hotline, слушать винтажную саунд-систему сезонного изакая-бара Joon. И сообщение тем, кто видел ночь, гулял всю ночь до утра: просите на завтрак душеспасительный hangover-бургер под крымский оранж.
наб. Адмиралтейского канала, 2
«Траппист»
Цветущий (буквально!) фасад бельгийской брассерии от объединения Dreamteam — звезда соцсетей и законодатель ландшафтных мод: только ленивый не сделал селфи с этими райскими кущами. Столики под тремя сотнями петуний и роз рифмуются с винтажным ламбиком, гёзами и кастрюльками беломорских мидий с багетом и насыщенным соусом блю чиз. Наш краш — маринованная селедка с яйцом и датским хлебом и картофельные вафли, рецепт которых неизменен 13 лет.
ул. Радищева, 36
«Прошуттерия»
Белые скатерти трепещут, солнце в Озерном переулке садится мягко, целуя в щеку. Прошлым летом на ярко-красных стульях террасы «Прошуттерии» мы съели почти сотню порций чебурраты — так фан-клуб ресторана Бориса Тимчука окрестил черешню с бурратой под фисташковой крошкой и тончайшим жасминовым соусом. Ждем чебуррату-2 к новому сезону и что там kolbaskateam еще придумает — в итальянских деликатесах и метких сезонных рифмах равных им нет.
Озерной пер., 7
Palace Bridge
Спэшлти-кофейня «Астаманьяна» с секретной террасой во дворике отеля Palace Bridge в самой парадной части Васильевского острова (в двух шагах Ростральные колонны и здание Биржи) — готовая локация для очередной мелодрамы про лето и любовь в Петербурге. В огнях гирлянд бейглы с ростбифом и сладковатой печеной паприкой или с мортаделлой и пикантными пикулями выглядят бескомпромиссно очаровательно.
Биржевой пер., 4
Видовые
VOX
У ресторана Vox исключительный вид на одно из самых красивых зданий Петербурга — Академию Штиглица, а еще на Пантелеймоновскую церковь и весь кинематографичный Соляной переулок. К террасе, оформленной по всем канонам скромного очарования буржуазии, положены белоснежные скатерти и выверенная итальянская классика: пицца на тонком хрустящем тесте с моцареллой, анчоусами и сезонными цветами цукини, паста с костным мозгом, лимонная тальятелле и тосканский пирог, за которыми приезжают оба поколения Янковских и прима-балерина Мария Абашова.
ул. Пестеля, 4
«Мансарда»
В этот вьюпойнт гастроимперии Ginza Project идут как на премьеру в Мариинский — нарядными: за драматургию — колоннада ангелов Исаакиевского, за декорации — интерьеры миланской архстудии Piuarch, известной сотрудничеством с Dolce&Gabbana, партии премьеров исполняют мурманский краб, сибас в соли и филе россини с фуа-гра, в кордебалете выходят миндальный торт с манго, кюве престиж и банановый джо со сладким хересом и травами.
Почтамтская ул., 3-5
Bellevue
В номинации «Лучший ситивотчинг» золотую статуэтку получает терраса ресторана на девятом этаже «Гранд отеля Мойка 22» с круговым обзором на весь золотой треугольник Петербурга. Только в Bellevue можно увидеть одновременно главные доминанты Петербурга — «Лахта Центр», Адмиралтейство, Исаакиевский, Петропавловку: собери их все! Пережить грандиозность пейзажа помогут пончики с крабом, тарт с сыром бри, луковым мармеладом и гречишным медом и кок-о-вен от шефа-франкофила Николая Хвалынского.
наб. Мойки, 22
«Небо и вино»
Если душа требует бокала с видом на Петербург Достоевского, постройте свой маршрут до бара на крыше особняка общества «Пальма». Снобизм оставляем внизу, демократичному прайсу на вино — говорим «да», как и образцам от маленькой авторской гаражной винодельни коммунального типа «Новозаведенное». А ленинградский рассольник (легенда!) и дорблю-чизкейк отлично звучат под фирменный коктейль — с базиликом и абрикосом под сахарной шапкой.
пер. Пирогова, 18
AIKIterrasa
Восемь пролетов ввысь в небо, и панорамный вид из окон в пол на Большую Невку — ваш. Завтракаем самым пышным в окрестностях омлетом пуляр с белыми грибами и пармезаном (белковое облако в тарелке!), обедаем хрустящим куриным шницелем и руколой под фильтр на эфиопии и крики чаек, а вечером танцуем с бокалом петната под закатный диджей-сет, поглядывая на выставку современного искусства — ротация экспонатов регулярная: то поп-ап DiDi Gallery, то работы «петербургской Баскии», художницы Zoika.
Аптекарская наб., 18
AGA
Масштаб — второе имя средиземноморского ресторана Александра Шавлиашвили. С исполинской террасы-сада на тысячу квадратных метров открывается панорама all inclusive — КнязьВладимирский собор, «Лахта Центр», а в перспективе еще и здание Верховного суда и Театр Эйфмана. Тут же колосятся сады с душицей, малиной и яблонями, на кухне — цветок королевского артишока, а в raw-баре (собственный импорт!) прохлаждаются устрицы жилардо, гребешки и красные сицилийские креветки.
пр. Добролюбова, 16
«Горизонты»
Высотный террасинг — важный петербургский аттракцион! Видовой secret point на крыше первого советского издательства «Лениздат» с лучшим фотофоном: серые петербургские крыши, золото купола Исаакиевского собора и изумруд Казанского, дом Зингера и небоскреб «Лахта Центра». Джаз при свечах и исторические бранчи (да, ЧПХ!) совмещаем с клубничным спритцем и «Павловой от кондитера Марго Арзамасовой: меренга с силуэтом града Петра — это вау!
наб. Фонтанки, 59Б
L Terrasa
Увидеть открыточную панораму ансамбля Исаакиевской площади, Мариинского дворца и липового сада-трансформера именно с этой точки хоть раз должен не только любой уважающий себя петербуржец, но и тот, кто прибыл на берега Невы впервые. Обстановка требует шампани, салата с тунцом и личи, матча чизкейка, а после — уплыть по Мойке в закат на частном катере Lotte: амюзбушами и бокалами обеспечат. Любителям твердо стоять на земле под звездами можно и задержаться: крыша (с ветрозащитой!) наливает коктейли до двух ночи.
пер. Антоненко, 2
«Амбассадор»
«Мы хотим тебя на 360°», — обратилась к Петербургу команда отеля, запустив террасу на крыше с круговой панорамой. Раньше площадка служила вертолетной парковкой для первых лиц — сюда приземлялись министр Лавров с Хиллари Клинтон. Осматриваем «Адмиралтейские верфи» и лазурь Смольного, лежа в льняных шезлонгах, и тянем коктейли от лобби-бара «Консерватор»: драй-мартини, выдержанный в бетоне, или микс хереса и бразильской кашасы из кожаных бурдюков.
пр. Римского-Корсакова, 5-7
HI-SO
Выдачу фотографий с крыши отеля SO Sofitel по геотегу легко можно спутать с репортажем светской хроники и архивом ПМЭФ: настолько этот руфтоп примодненный и востребованный. Выпить шампани под бодрый диджейсет, почти дотрагиваясь рукой до сюжетных горельефов Исаакиевского собора и шпиля Адмиралтейства, — бесценно, а для остального есть возможность снять террасу целиком под собственную вечеринку.
Вознесенский пр., 6
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